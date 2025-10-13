Экскурсия «Женские лики Екатеринодара» раскрывает историю женской активности в начале 20 века. Посетители узнают о роли женщин в культурной жизни города, исследуя особняк братьев Богарсуковых, 1-ю мужскую гимназию и Второе общественное собрание. Участники также увидят Дом Христофора Фотиади и Свято-Екатерининский кафедральный собор, которые хранят тайны о знаменитых жительницах. Завершает маршрут рассказ о казачьих женщинах рода Бурсак, чьи имена навсегда вписаны в историю Екатеринодара

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Краснодаре

Андрей Ваш гид в Краснодаре

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Особняк братьев Богарсуковых был одним из центров общественной активности начала 20 века. Здесь проходили театрализованные представления и балы, в том числе организованные женской частью династии Богарсуковых.

1-я мужская гимназия на Соборной площади (ныне улице Красноармейской) помнит важные события, в которых участвовали девушки Екатеринодара. Кто же эти юные валькирии?

Второе общественное собрание («Театр защитника Отечества») — очаг культурной жизни, который сохранил своё значение благодаря усилиям женщин.

Дом Христофора Фотиади — интересный образец архитектуры начала 20 века, который бережёт воспоминания о знаменитых жильцах. Кто они?

Свято-Екатерининский кафедральный собор — ровесник 20 века, вместе с ним переживший множество трансформаций. Какие тайны о женщинах хранит этот храм?

Казачьи женщины рода Бурсак создавали уют и внутреннюю гармонию, пока мужчины занимались военными и государственными делами. Вспомним имена этих дам!