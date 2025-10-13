Мои заказы

Женские лики Екатеринодара

Откройте для себя уникальные истории женщин Екатеринодара начала 20 века. Прогулка по историческим местам подарит вам новые впечатления
Экскурсия «Женские лики Екатеринодара» раскрывает историю женской активности в начале 20 века.

Посетители узнают о роли женщин в культурной жизни города, исследуя особняк братьев Богарсуковых, 1-ю мужскую гимназию и Второе общественное собрание.

Участники также увидят Дом Христофора Фотиади и Свято-Екатерининский кафедральный собор, которые хранят тайны о знаменитых жительницах.

Завершает маршрут рассказ о казачьих женщинах рода Бурсак, чьи имена навсегда вписаны в историю Екатеринодара
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать о женщинах Екатеринодара
  • 🏛 Посетить исторические здания
  • 🎭 Погрузиться в культурную атмосферу
  • 👩‍🎓 Открыть для себя образовательные места
  • 🏰 Исследовать архитектурные памятники
Женские лики Екатеринодара© Андрей
Женские лики Екатеринодара© Андрей
Женские лики Екатеринодара© Андрей
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Особняк братьев Богарсуковых
  • 1-я мужская гимназия
  • Второе общественное собрание
  • Дом Христофора Фотиади
  • Свято-Екатерининский кафедральный собор

Описание экскурсии

Особняк братьев Богарсуковых был одним из центров общественной активности начала 20 века. Здесь проходили театрализованные представления и балы, в том числе организованные женской частью династии Богарсуковых.

1-я мужская гимназия на Соборной площади (ныне улице Красноармейской) помнит важные события, в которых участвовали девушки Екатеринодара. Кто же эти юные валькирии?

Второе общественное собрание («Театр защитника Отечества») — очаг культурной жизни, который сохранил своё значение благодаря усилиям женщин.

Дом Христофора Фотиади — интересный образец архитектуры начала 20 века, который бережёт воспоминания о знаменитых жильцах. Кто они?

Свято-Екатерининский кафедральный собор — ровесник 20 века, вместе с ним переживший множество трансформаций. Какие тайны о женщинах хранит этот храм?

Казачьи женщины рода Бурсак создавали уют и внутреннюю гармонию, пока мужчины занимались военными и государственными делами. Вспомним имена этих дам!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере имени Жукова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 128 туристов
Здравствуйте, друзья! Я профессиональный историк, кандидат исторических наук, изучаю историю казачества и региональную историю Кубани. Своими знаниями и пониманием исторического процесса делюсь на своих экскурсиях, переводя в практическую плоскость свой опыт и вашу любознательность! Каждая экскурсия — это глубокое погружение в эпохи, сопричастность событиям и сопереживание героям рассказа! Приходите!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ростислав
Ростислав
13 окт 2025
Интересный авторский материал. Неожиданные факты из жизни Краснодара первой половины 20 века. Неспокойные времена и участие женщин в судьбе города во время революции и гражданской войны и после.
Интересный авторский материал. Неожиданные факты из жизни Краснодара первой половины 20 века. Неспокойные времена и участие
Ю
Юлия
9 окт 2025
Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию! Два часа пролетели незаметно и скрасили мое впечатление о городе. Андрей последовательно показал красивые и значимые места города, рассказывал материал структурировано, меняя локации, не было
читать дальше

пауз. Мне кажется, что Андрей может рассказать как о любом месте города, так и ответить на любой вопрос) Также мне понравилось, что Андрей учел, что я в городе была первый раз и встроил в экскурсию другие интересные факты о городе и казачестве, которые не были заявлены в экскурсии. Однозначно рекомендую, мне кажется, что Андрей один из лучших экскурсоводов в Краснодаре, очень деликатный, образованный и культурный, с интересом рассказывает о своем городе и его истории. Также Андрей выпустил свой путеводитель по Краснодару.

Ольга
Ольга
26 июл 2025
Огромная благодарность Андрею! Экскурсия прошла просто замечательно, хотя устраивали ее для наших друзей из Питера, даже мы узнали для себя нечто новое) Андрей очень приятный собеседник, внимательный и многознающий профессионал, который и знает, и любит свой город, поэтому умеет рассказать о нем интересно и запоминающе))) будем всем советовать и пользоваться его услугами!

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии из Краснодара

Интересный Краснодар
Пешая
1.5 часа
146 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Краснодар: погружение в историю и современность
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Краснодару
Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Начало: У Екатерининского сквера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 8 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
Приглашаем вас и вашу семью на квест «В поисках Екатеринодара», где каждая загадка открывает страницу истории Краснодара
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5700 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре