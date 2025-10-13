Особняк братьев Богарсуковых был одним из центров общественной активности начала 20 века. Здесь проходили театрализованные представления и балы, в том числе организованные женской частью династии Богарсуковых.
1-я мужская гимназия на Соборной площади (ныне улице Красноармейской) помнит важные события, в которых участвовали девушки Екатеринодара. Кто же эти юные валькирии?
Второе общественное собрание («Театр защитника Отечества») — очаг культурной жизни, который сохранил своё значение благодаря усилиям женщин.
Дом Христофора Фотиади — интересный образец архитектуры начала 20 века, который бережёт воспоминания о знаменитых жильцах. Кто они?
Свято-Екатерининский кафедральный собор — ровесник 20 века, вместе с ним переживший множество трансформаций. Какие тайны о женщинах хранит этот храм?
Казачьи женщины рода Бурсак создавали уют и внутреннюю гармонию, пока мужчины занимались военными и государственными делами. Вспомним имена этих дам!
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 128 туристов
Здравствуйте, друзья!
Я профессиональный историк, кандидат исторических наук, изучаю историю казачества и региональную историю Кубани. Своими знаниями и пониманием исторического процесса делюсь на своих экскурсиях, переводя в практическую плоскость свой опыт и вашу любознательность!
Каждая экскурсия — это глубокое погружение в эпохи, сопричастность событиям и сопереживание героям рассказа! Приходите!
Ростислав
13 окт 2025
Интересный авторский материал. Неожиданные факты из жизни Краснодара первой половины 20 века. Неспокойные времена и участие женщин в судьбе города во время революции и гражданской войны и после.
Ю
Юлия
9 окт 2025
Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию! Два часа пролетели незаметно и скрасили мое впечатление о городе. Андрей последовательно показал красивые и значимые места города, рассказывал материал структурировано, меняя локации, не было читать дальше
пауз. Мне кажется, что Андрей может рассказать как о любом месте города, так и ответить на любой вопрос) Также мне понравилось, что Андрей учел, что я в городе была первый раз и встроил в экскурсию другие интересные факты о городе и казачестве, которые не были заявлены в экскурсии. Однозначно рекомендую, мне кажется, что Андрей один из лучших экскурсоводов в Краснодаре, очень деликатный, образованный и культурный, с интересом рассказывает о своем городе и его истории. Также Андрей выпустил свой путеводитель по Краснодару.
Ольга
26 июл 2025
Огромная благодарность Андрею! Экскурсия прошла просто замечательно, хотя устраивали ее для наших друзей из Питера, даже мы узнали для себя нечто новое) Андрей очень приятный собеседник, внимательный и многознающий профессионал, который и знает, и любит свой город, поэтому умеет рассказать о нем интересно и запоминающе))) будем всем советовать и пользоваться его услугами!