Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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Мистический и романтический Екатеринодар

Прогуляться ночью по извилистым улочкам и пощекотать себе нервы историями о душегубах и призраках

Андрей
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Андрей – ваш гид
Город 🏙️ засыпает — просыпается мафия, а наша компания отправляется на прогулку! Под мраком ночи мы исследуем самые таинственные уголки исторического центра и вспомним леденящие душу рассказы об «убивцах и душегубах».

Вы узнаете о спиритических сеансах прошлого столетия и увидите место, где господа предавались страстям.

1000 за человека

Мистический и романтический Екатеринодар
Мистический и романтический Екатеринодар

Что вас ожидает

Темные аллеи
Вы увидите «изнанку» солнечного Краснодара, прогужаясь в его мрачные предания. Знакомые памятники предстанут в новом свете: «Особняк на Соборной» расскажет об удивительном переплетении исторических судеб, а приют для нищих на улице Коммунаров — о таинственных событиях, которые уже более века происходят внутри. Мы поговорим об историях любви и предательства в «Гранд-отеле» мадам Губкиной и вспомним трагическую судьбу генерала Корнилова. Я покажу дома, где проходили популярные в начале XX века спиритические сеансы, и проведу вас к месту Старого базара Екатеринодара, помнящего истории о ночлежках, воровских «малинах», «каторжной тропе», «убивцах и душегубах».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Мистический и романтический Екатеринодар
Мистический и романтический Екатеринодар
Мистический и романтический Екатеринодар
Мистический и романтический Екатеринодар
Мистический и романтический Екатеринодар
Мистический и романтический Екатеринодар
Мистический и романтический Екатеринодар
Мистический и романтический Екатеринодар
Мистический и романтический Екатеринодар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в сквере им. Жукова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Люблю Краснодар и своим прогульщикам пытаюсь донести любовь к лучшему на свете городу — через уникальную историю, архитектуру и культуру повседневности.
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