Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Темные аллеи Вы увидите «изнанку» солнечного Краснодара, прогужаясь в его мрачные предания. Знакомые памятники предстанут в новом свете: «Особняк на Соборной» расскажет об удивительном переплетении исторических судеб, а приют для нищих на улице Коммунаров — о таинственных событиях, которые уже более века происходят внутри. Мы поговорим об историях любви и предательства в «Гранд-отеле» мадам Губкиной и вспомним трагическую судьбу генерала Корнилова. Я покажу дома, где проходили популярные в начале XX века спиритические сеансы, и проведу вас к месту Старого базара Екатеринодара, помнящего истории о ночлежках, воровских «малинах», «каторжной тропе», «убивцах и душегубах».
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в сквере им. Жукова.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
Черноморское и линейное казачество, персидские походы, легендарные атаманы, славные полки и лихие сотни — за 2 часа я погружу вас в насыщенную историю своего родного Краснодара. А оживит прошлое исторический центр с доходными домами, особняками и другими ключевыми постройками ушедших эпох.
Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта
Парк футбольного клуба «Краснодар» признан лучшим проектом, возникшим на постсоветском пространстве за последние десятилетия — приглашаю вас вместе разобраться, в чем причина такого успеха. Вы узнаете об особенностях и истории «парка будущего», рассмотрите его футуристическую архитектуру и сделаете фотографии в главных инста-локациях Краснодара.
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
В тёплом городе на берегу реки Кубань так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде, и я буду рада открыть вам мой родной Краснодар с самой интересной стороны. Купеческие дома и городские парки, старинная и ультрасовременная архитектура и жизненный ритм города-миллионника в сочетании с климатом, похожим на средиземноморский, делают Краснодар одним из привлекательнейших городов юга России. Вы узнаете самое главное про историю Краснодара, а также увидите must-see места и уютные нетуристические уголки.
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани
Краснодар — столица кубанского казачества и гостеприимная южная земля! Я проведу вас по её жизненным вехам, объясню, как из защитного рубежа империи Екатеринодар превратился в приют торговцев и почему революция так изменила город. У старинных зданий вы узнаете, где зародился Кубанский казачий хор и что отличает Краснодар от других городов. Факты и занимательные детали из хроник края позволят прочувствовать характер Кубани и её вольных сынов.
Познакомиться с городом на насыщенной автомобильной экскурсии
Я много лет изучаю хроники Краснодара и собираю рассказы старожилов — с радостью поделюсь этими сюжетами и любовью к городу. Вы узнаете Краснодар на старых узких улицах и площадях с фонтанами, у роскошных особняков и в зеленых парках. Увидите самое романтичное место города, поймете его особенности и услышите о ярких жителях разных эпох.
Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники
Где ещё вы найдёте два вокзала в одном здании, цветочные часы и стоящих рядом Высоцкого и Дзержинского? Прогулка по историческому центру откроет интересные истории о горожанах, зданиях и улицах. Я расскажу о роли казачества в истории Краснодара, перепутанных названиях и достижениях земляков.
Найти самые интересные дореволюционные здания города, принадлежавшие разным этническим общинам
Гуляя в начале прошлого столетия по улицам Екатеринодара, можно было услышать десятки разных языков и наречий. Местные обычаи и традиции представляли собой ядреную смесь греческой, украинской, армянской и римско-католической культур. Вы узнаете, чем занимались представители разных этносов и какой след они оставили в городской истории и архитектуре.
История и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите все знаковые храмы, площади, парки и памятники Краснодара. Погуляете по живописной набережной и услышите самые интересные факты из богатого прошлого кубанской столицы. А еще узнаете о местном казачестве и современной жизни города!