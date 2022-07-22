Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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ничего не спойлерить, поэтому просто цитирую:



"На фото Дом архитектора Козлова, который он построил в знак любви для своей жены на 15 лет брака. А роза означает символ их любви. И тот самый "Кошкин дом", именно им вдохновлялся Маршак при написании своей сказки.

Про мистику и т. п. умолчу и посоветую побывать в Краснодаре, и уже самостоятельно побывать на экскурсии у Андрея Ступаченко (очень крутой экскурсовод!!!!)

Я осталась в восторге и под большим впечатлением от сегодняшнего вечера!"