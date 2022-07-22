Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Представьте, как город Краснодар, окутанный ночной дымкой, раскрывает свои тайны перед вами. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в мистическую атмосферу Екатеринодара.
Вы узнаете о зловещих легендах, связанных с
Вы узнаете о зловещих легендах, связанных с
5 причин купить эту экскурсию
- 🌃 Уникальная ночная атмосфера
- 👻 Леденящие душу истории
- 🏛 Исторические памятники
- 🔮 Мистика и спиритические сеансы
- 💔 Истории любви и предательства
Что можно увидеть
- Особняк на Соборной
- Приют для нищих на улице Коммунаров
- Гранд-отель мадам Губкиной
- Дом генерала Корнилова
- Старый базар Екатеринодара
Описание экскурсии
Темные аллеи
Вы увидите «изнанку» солнечного Краснодара, прогужаясь в его мрачные предания. Знакомые памятники предстанут в новом свете: «Особняк на Соборной» расскажет об удивительном переплетении исторических судеб, а приют для нищих на улице Коммунаров — о таинственных событиях, которые уже более века происходят внутри. Мы поговорим об историях любви и предательства в «Гранд-отеле» мадам Губкиной и вспомним трагическую судьбу генерала Корнилова. Я покажу дома, где проходили популярные в начале XX века спиритические сеансы, и проведу вас к месту Старого базара Екатеринодара, помнящего истории о ночлежках, воровских «малинах», «каторжной тропе», «убивцах и душегубах».
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере им. Жукова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1359 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Люблю Краснодар и своим прогульщикам пытаюсь донести любовь к лучшему на свете городу — через уникальную историю, архитектуру и культуру повседневности.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Добрый день всем! Заказывала экскурсию у Андрея удаленно, для дочери, которая гостит у родственников в Краснодаре. Дочь взяла на прогулку племянницу. Девицам 19 и 11 лет. Обе в восторге. Сказали
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Великолепно! Очень интересно. Краснодар увидела с совершенно иной стороны. Андрею браво!! Великолепные знания и очень артистичная подача. Рекомендую ОЧЕНЬ!
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Н
Были на экскурсии 08.07.24г. С дочкой 16л, обеим понравилась подача и новая для нас информация о городе Краснодар. Было интересно и запоминалось многое. Понравилось, что показывали много фотографий мест, которые были раньше и людей, о которых шла речь, цитаты известных персонажей и их же советы☺️
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Это была НЕЗАБЫВАЕМАЯ экскурсия Хотела бы я сказать, НО! Столько, сколько нам поведал гид невозможно запомнить, а значит…. Остаётся ТОЛЬКО ПОВТОРИТЬ или посоветовать ВСЕМ, а потом обменяться мнениями. 🤠Очень приятно,
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Лучшая из лучших наших экскурсий! Андрей- невероятный гид: эрудированный, прекрасный рассказчик и очень харизматичный человек. Мне понравилось, что Андрей гибко перестраивался под наш запрос, легко отвечал на все вопросы, даже
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Н
Гулять по ночному летнему городу с человеком, который любит этот город и хорошо знает его историю — чистый восторг. Андрей — увлеченный исследователь-краевед и великолепный рассказчик, великолепно погружающий слушателя в
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