Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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Мистический и романтический Екатеринодар

Загадочная ночь Краснодара: истории «убивцев и душегубов», спиритические сеансы и тайны старинных особняков
Представьте, как город Краснодар, окутанный ночной дымкой, раскрывает свои тайны перед вами. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в мистическую атмосферу Екатеринодара.

Вы узнаете о зловещих легендах, связанных с
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историческими зданиями, исследуете темные аллеи, где каждый камень хранит память о прошлых событиях.

Посетите места, где век назад проходили спиритические сеансы, и узнаете о трагических судьбах известных личностей. Экскурсия позволит вам взглянуть на Краснодар с неожиданной стороны и ощутить его скрытый характер. Отправляйтесь в путешествие по мрачным уголкам города, где каждый шаг может стать открытием. И все это без дополнительных расходов - вам остается только наслаждаться атмосферой и впечатлениями

4.9
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌃 Уникальная ночная атмосфера
  • 👻 Леденящие душу истории
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🔮 Мистика и спиритические сеансы
  • 💔 Истории любви и предательства
Мистический и романтический Екатеринодар
Мистический и романтический Екатеринодар
Мистический и романтический Екатеринодар

Что можно увидеть

  • Особняк на Соборной
  • Приют для нищих на улице Коммунаров
  • Гранд-отель мадам Губкиной
  • Дом генерала Корнилова
  • Старый базар Екатеринодара

Описание экскурсии

Темные аллеи

Вы увидите «изнанку» солнечного Краснодара, прогужаясь в его мрачные предания. Знакомые памятники предстанут в новом свете: «Особняк на Соборной» расскажет об удивительном переплетении исторических судеб, а приют для нищих на улице Коммунаров — о таинственных событиях, которые уже более века происходят внутри. Мы поговорим об историях любви и предательства в «Гранд-отеле» мадам Губкиной и вспомним трагическую судьбу генерала Корнилова. Я покажу дома, где проходили популярные в начале XX века спиритические сеансы, и проведу вас к месту Старого базара Екатеринодара, помнящего истории о ночлежках, воровских «малинах», «каторжной тропе», «убивцах и душегубах».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере им. Жукова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1359 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Люблю Краснодар и своим прогульщикам пытаюсь донести любовь к лучшему на свете городу — через уникальную историю, архитектуру и культуру повседневности.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
3
2
1
1
Н
Добрый день всем! Заказывала экскурсию у Андрея удаленно, для дочери, которая гостит у родственников в Краснодаре. Дочь взяла на прогулку племянницу. Девицам 19 и 11 лет. Обе в восторге. Сказали
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ничего не спойлерить, поэтому просто цитирую:

"На фото Дом архитектора Козлова, который он построил в знак любви для своей жены на 15 лет брака. А роза означает символ их любви. И тот самый "Кошкин дом", именно им вдохновлялся Маршак при написании своей сказки.
Про мистику и т. п. умолчу и посоветую побывать в Краснодаре, и уже самостоятельно побывать на экскурсии у Андрея Ступаченко (очень крутой экскурсовод!!!!)
Я осталась в восторге и под большим впечатлением от сегодняшнего вечера!"

Добрый день всем! Заказывала экскурсию у Андрея удаленно, для дочери, которая гостит у родственников в Краснодаре.
Добрый день всем! Заказывала экскурсию у Андрея удаленно, для дочери, которая гостит у родственников в Краснодаре.
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Ирина
Великолепно! Очень интересно. Краснодар увидела с совершенно иной стороны. Андрею браво!! Великолепные знания и очень артистичная подача. Рекомендую ОЧЕНЬ!
Великолепно! Очень интересно. Краснодар увидела с совершенно иной стороны. Андрею браво!! Великолепные знания и очень артистичная
Великолепно! Очень интересно. Краснодар увидела с совершенно иной стороны. Андрею браво!! Великолепные знания и очень артистичная
Великолепно! Очень интересно. Краснодар увидела с совершенно иной стороны. Андрею браво!! Великолепные знания и очень артистичная
Великолепно! Очень интересно. Краснодар увидела с совершенно иной стороны. Андрею браво!! Великолепные знания и очень артистичная
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Н
Были на экскурсии 08.07.24г. С дочкой 16л, обеим понравилась подача и новая для нас информация о городе Краснодар. Было интересно и запоминалось многое. Понравилось, что показывали много фотографий мест, которые были раньше и людей, о которых шла речь, цитаты известных персонажей и их же советы☺️
Были на экскурсии 08.07.24г. С дочкой 16л, обеим понравилась подача и новая для нас информация о
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Алина
Это была НЕЗАБЫВАЕМАЯ экскурсия Хотела бы я сказать, НО! Столько, сколько нам поведал гид невозможно запомнить, а значит…. Остаётся ТОЛЬКО ПОВТОРИТЬ или посоветовать ВСЕМ, а потом обменяться мнениями. 🤠Очень приятно,
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что Андрей не просто подаст изученную тему, он Одержим! . Одержим историей, одержим разыскиванием малоизвестных фактов и ОДЕРЖИМ ИСТИНОЙ моего любимого города и готов поделился инфой! И тот факт, что он смог удивить даже мою,казалось бы Всезнающую подругу - говорит о многом. Второй, день делюсь впечатлениями и тем что успела запомни ть,с разного возраста людьми (от детей до старшего поколения), и вижу лишь восхищённые взгляды😃 Уверенна, что у Андрея любая экскурсия по Краснодару будет НЕЗАБЫВАЕМОЙ 😉 Спасибо за оправданные и пере. . 😍 ожидания!

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Любовь
Лучшая из лучших наших экскурсий! Андрей- невероятный гид: эрудированный, прекрасный рассказчик и очень харизматичный человек. Мне понравилось, что Андрей гибко перестраивался под наш запрос, легко отвечал на все вопросы, даже
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не касающиеся непосредственной темы экскурсии. И отдельно хочу отметить безупречный сервис, если так можно сказать об экскурсии. У Андрея был с собой спрей от комаров, что жарким июльским вечером было очень предусмотрительно. Сын- подросток остался в полном восторге и от материала экскурсии, и от того насколько внимательно Андрей отнёсся к каждому вопросу и пожеланию. Время экскурсии пролетело незаметно и расставаться было очень жаль) Надеемся на новые встречи и новые интересные экскурсии!

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Н
Гулять по ночному летнему городу с человеком, который любит этот город и хорошо знает его историю — чистый восторг. Андрей — увлеченный исследователь-краевед и великолепный рассказчик, великолепно погружающий слушателя в
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тему. Просто бух — и с головой. Очень любопытные ощущения — находиться одновременно в двух измерениях: на улицах, где электросамокаты, фонтаны с подсветкой, современная музыка и тех же улицах, где проводятся спиритические сеансы, судят ведьму… На прогулку гид взял с собой множество исторических фото, иллюстрировал ими почти каждый эпизод рассказа. Чудесная прогулка. Надеемся повторить. .

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Входит в следующие категории Краснодара

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