Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Интересный Краснодар

Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым

В тёплом городе на берегу реки Кубань так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде, и я буду рада открыть вам мой родной Краснодар с самой интересной стороны. Купеческие дома и городские парки, старинная и ультрасовременная архитектура и жизненный ритм города-миллионника в сочетании с климатом, похожим на средиземноморский, делают Краснодар одним из привлекательнейших городов юга России. Вы узнаете самое главное про историю Краснодара, а также увидите must-see места и уютные нетуристические уголки.