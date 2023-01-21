Золото Адыгеи

Дорога в облаках над самыми грандиозными ущельями горной Адыгеи

5
3 отзыва
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Дорога в облаках над самыми грандиозными ущельями горной Адыгеи, просторы альпийских лугов, нетронутое таёжное царство, сплав по горной реке, подземный мир пещер, расслабляющее действие термальных источников, душевное тепло, созданное нашей командой. Комфорт наших горных приютов Вас удивит и порадует.
Золото Адыгеи
Золото Адыгеи
Золото Адыгеи
Золото Адыгеи
Золото Адыгеи
Золото Адыгеи
Золото Адыгеи
Золото Адыгеи
Золото Адыгеи
Золото Адыгеи
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Лучшие места Адыгеи
Лучшие места Адыгеи
Увидим грандиозный Гранитный каньон, сплавимся по реке Белой и прогуляемся по плато Лаго-Наки
Релакс в термах
Релакс в термах
Искупаемся в термальных источниках
Уютный глэмпинг
Уютный глэмпинг
Разместимся в живописном месте среди высочайших вершин Кавказа

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в горную Адыгею

С 14:00 Заезд в глэмпинг “Горный”, размещение.

Знакомства и общение.

Скалолазание на территории глэмпинга.

Ужин и обсуждение плана путешествия.

2 день

Сплав на рафте. Гранитный каньон

Завтрак и обед на заимке рафт-базы.

Сплав.

Маршрут начинается за порогом Киши-2, проходим пороги до 4 категории, в зависимости от времени.

Купание, прыжки с трёхсотметровых новых стен каньона в воду (по желанию) и, если вам это по душе, – повторяем сплав в самых интересных местах.

Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.

Ужин.

Погружаемся в горячий банный чан с ароматными травами.

Главное в этой процедуре – расслабляющее действие воды и удовольствие от созерцания долины на закате с высоты птичьего полета.

А если позже – то можно зависнуть под звёздами.

Сплав на рафте. Гранитный каньонСплав на рафте. Гранитный каньон
3 день

Пеший маршрут по плато Лаго-Наки

Завтрак.

Прибытие автотранспортом на КПП Кавказского заповедника (20 км.), начало походного маршрута.

Поход.

Он пройдёт по территории Кавказского заповедника, в зоне альпийских лугов.

Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.

Возвращение на базу, ужин.

Пеший маршрут по плато Лаго-НакиПеший маршрут по плато Лаго-НакиПеший маршрут по плато Лаго-Наки
4 день

Трёхдневный маршрут - на внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочку

Завтрак на базе.

Выезд на маршрут по каньону– от водопада Университетского к Чинарскому.

Проезжаем Старорусский хутор, посёлок Мезмай, внизу извивается река Курджипс, а вдоль неё узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье, двигаемся по хребту в сторону Монахова водопада и пещер.

Обед на маршруте.

Ужин на огне, обустройство бивака и отдых.

Трёхдневный маршрут - на внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочкуТрёхдневный маршрут - на внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочку
5 день

Маршрут в Гуамское ущелье. Каньонинг Сухая балка

Завтрак и сборы.

Каньонинг – идём в Сухую балку Гуамского ущелья.

Остановка для изучения пещерного водопада – Монахова.

Переправа через горную реку.

Обед.

Сухая балка!

Потрясающий объект – приток р. Курджипс, здесь тысячелетние реликтовые заросли самшита и папоротника в сочетании с нагромождением плотин из брёвен и валунов создают ощущение оторванности от временной реальности.

Мы попадаем в «Юрский период», но гидрашки одеты, карабины закреплены – вперед!

В Сухой балке вода бодряще холодная, так что хвала изобретателю неопрена!

Размещение на базе (в верховье Сухой балки).

Ужин.

Баня (по желанию).

Маршрут в Гуамское ущелье. Каньонинг Сухая балкаМаршрут в Гуамское ущелье. Каньонинг Сухая балка
6 день

Ущелье Цица. Дикая пещера Шестерых

Завтрак в горный приюте.

Выезд на машинек – ущелью Цица.

Этот гигант превосходит все существующие на Западном Кавказе, он гораздо суровее, привлекательнее и красивее других каньонов.

Вид с высоты семисотметровых скальных стен ошеломляет – поэтому мы здесь!

Спелеоэкспедиция в дикую пещеру Шестерых.

Она находится в глубине ущелья.

Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – «лунным молоком» (редкое явление).

Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.

Возвращение в приют, ужин.

7 день

Дорога на термальные источники

Завтрак.

Опять вездеход, опять уходим в лес по тропе, больше похожей на сибирскую тайгу.

Тропа к руслу реки пролегает среди вековых пихт, кроной уходящих высоко в небо.

Этот участок не просто живописный, а завораживающий.

Воды Курджипса в этих местах пробиваются среди высоких порогов, образуя многочисленные водопады.

Обед на маршруте.

Выезд на машине к геотермальным источникам.

Ужин.

Дорога на термальные источники
8 день

Отъезд

Завтрак.

Сборы.

10:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге, горном приюте и на базе отдыха.

Варианты проживания

Глэмпинг «Горный»

3 ночи

Глэмпинг «Горный» представляет собой уютный шатровый лагерь с пикниковыми беседками и кафе, стоящий на скалистой гряде хребта. Вокруг открытое на сотни километров пространство, воистину потрясающая панорама, обзор высочайших вершин Кавказа и лежащей в глубине долины реки Белой.

В горах комфортно:

  • закрытое кафе в стиле лофт, вкусная натуральная кухня;
  • парение в банном чане, ароматерапия на травах с видом на трехтысячники, классическая парилка;
  • мягкая костровая и барбекю зоны;
  • взлетная полоса для дельтолетов;
  • зона для расслабляющего массажа (для Вас работают наши специалисты);
  • горячий душ и туалетная комната на территории;
  • уютные шатры с террасой и панорамным окном;
  • Lounge зоны, гамаки и шезлонги, большая каминная беседка.
Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»Глэмпинг «Горный»

Туристический комплекс «Скала Монах» / приют Монах

1 ночь

Живописный комплекс «Скала Монах» расположен в пойме речки Белой, у подошвы горы Монах, которая является одним из отрогов горной цепи Азиш-Тау. Назвали турбазу по имени горы, уступы которой, отливающие красноватым цветом, напоминают облик отшельника.

Проживают отдыхающие в главном корпусе в одно- и двухкомнатных номерах, удобных и красиво оформленных.

Рядом с домиками для отдыха:

  • участки для пикника с площадками для мангала и уютными беседками;
  • игровые площадки (для детей);
  • баня, которая топится на дровах;
  • бассейн;
  • уютное кафе с каминным залом (одновременно может принять до 50 гостей)
  • открытая веранда (до 25 человек).
Туристический комплекс «Скала Монах» / приют МонахТуристический комплекс «Скала Монах» / приют МонахТуристический комплекс «Скала Монах» / приют МонахТуристический комплекс «Скала Монах» / приют МонахТуристический комплекс «Скала Монах» / приют МонахТуристический комплекс «Скала Монах» / приют Монах

Глэмп-приют «Сухая Балка»

2 ночи

В верховье Сухой балки расположена наша комфортная база. Локация горного приюта такова, что вполне уместно поинтересоваться у инструктора, не приглашён ли к ужину Снежный человек или семья медведей, живущих по соседству. В этом диком месте наша мини-глэмпинг – островок безопасности и комфорта.

  • баня;
  • закрытая зона отдыха;
  • комфортные палатки с надувными матрасами на поднятых стендах.

Аква-Термо

1 ночь

Термальный источник Аква-Термо в Адыгее – это место, в котором захочет оказаться каждый.

  • потрясающие бассейны под открытым небом;
  • комфортабельные номера (все включено) и многое другое.

Возвращение к Цивилизации – отличное завершение путешествия.

Аква-ТермоАква-ТермоАква-ТермоАква-ТермоАква-ТермоАква-Термо

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание во время тура
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день – ужин, 2-й-7-й дни – трехразовое питание, 8-й день – завтрак)
  • Активная программа
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Услуги инструкторов
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
  • Экскурсионная программа
  • Баня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Трансфер до базы отдыха и обратно:Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар (3000 руб. /чел – в обе стороны)Минеральные воды – база размещения / база размещения – Минеральные воды (4000 руб. /чел – в обе стороны)
  • Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар (3000 руб. /чел – в обе стороны)
  • Минеральные воды – база размещения / база размещения – Минеральные воды (4000 руб. /чел – в обе стороны)
  • Шашлыки
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Медицинские препараты для индивидуальных нужд;

Документы: паспорт, страховой полис (медицинский);

Удобную спортивную обувь:

-треккинговые ботинки, сменную обувь (легкие кроссовки)

Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

- куртку ветрозащитную, водонепроницаемую

- дождевик

- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны)

- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом

- брюки спортивные

- шорты

- носки

- купальный костюм;

Головной убор:

- кепка

- панама (! с козырьком);

Полезное снаряжение:

- небольшой рюкзак (20-30л)

- фонарик с запасными батарейками

- средство солнцезащитное (! обязательно)

- очки солнцезащитные

- гермопакет для телефона

Средства личной гигиены;

Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

На маршрут с ночевкой в приюте: личный спальный мешок (по желанию можно воспользоваться групповым снаряжением);

Для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).

Как добраться?

Мы готовы организовать трансфер по предварительной заявке:

Объединённый трансфер из Краснодара до базы размещения и обратно.
Сбор группы в день начала тура в аэропорту города Краснодар в 15:00. Стоимость 3000 Р/чел (Краснодар – горы, горы – Краснодар).

Индивидуальный трансфер.
Заказ такси или автобуса (по запросу клиента) на любое удобное время.
Из Краснодара 4000-4500 P/легковой автомобиль.
Из Белореченска 2200 Р/легковой автомобиль.
Из Майкопа 2000 Р/легковой автомобиль.

Если вы решили добраться самостоятельно, то рекомендуем воспользоваться следующей информацией:
Ближайший крупный город: г. Майкоп – 60 км.
Ближайший аэропорт: г. Краснодар – 180 км.
Ближайшая ж/д станция: Г. Белореченск – 70 км. / г. Краснодар – 180 км.

Оба предлагаемых нами объекта размещения расположены в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопский район (в направлении Лагонакского нагорья)

Адрес местонахождения объектов:
Глэмпинг «Горный» - Республика Адыгея, Майкопский район, 9-й км трассы Даховская Лаго-Наки. База в горах «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопский район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Добраться можно:

На автомобиле:
Дороги асфальтированные на всем протяжении.
Из Москвы на Воронеж – далее на - Ростов-на-Дону – далее на Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп - далее пос. Каменномостский. Из пос. Каменномостский до базы размещения:

Проезжаете весь поселок по главной дороге, далее 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваем направо, проезжаем мост через реку Белую и следуем вверх по дороге, ведущей к плато Лаго-Наки.
Глэмпинг «Горный» – 9-й км. (на трассе установлены километровые столбы), с левой стороны будет съезд на грунтовую дорогу, поворачиваем И следуем ещё 1,5 км до лагеря.
База отдыха «Зелёный гай» – 13-й км, и по указателю (слева) база отдыха «Зелёный гай» повернуть налево.

На автобусе:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменномостский.
Из Краснодара – прямой рейс до пос. Каменномостский (Краснодар - Победа в 6:50 и в 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменномостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути: 2,5 ч. -3,0 ч).
Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин.)
От пос. Каменномостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

На самолёте:
Самолетом до г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до нужной базы размещения можно двумя способами:
– на рейсовом автобусе (см. описание выше)
– на такси (4000-4500 Р/легковой автомобиль)

На ж/д транспорте:
Поездами до г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменномостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Какая погода в ожидает туре?

Адыгея делится на три климатических сектора:

  • равнина, где преобладает умеренно-континентальный климат – ярко выражены зима и лето;
  • предгорье – отличается влажным, умеренно-теплым климатом;
  • горы с суровым климатом, где возможен резкий перепад температур.

Температура варьируется от 25°C в июне до +32°C в последнем летнем месяце – августе. Осадков выпадает меньше, нежели весной, хоть дождливых дней значительно больше – 9 суток в июне (как в первом и последнем месяце весны суммарно), 5 суток в середине и лишь 2 дня в палящем августе.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
21 янв 2023
Я осталась очень довольна! Принимающая сторона выше всех похвал! Очень достойный уровень проживания и всех оказанных услуг!
А
21 янв 2023
Спасибо большое, всё очень понравилось!
С
1 фев 2023
Искренне благодарю всех причастных к организации этого тура!
Перезагрузка состоялась)
Разъезжались по домам все счастливые и довольные)

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