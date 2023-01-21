С 14:00 Заезд в глэмпинг “Горный”, размещение.
Знакомства и общение.
Скалолазание на территории глэмпинга.
Ужин и обсуждение плана путешествия.
Завтрак и обед на заимке рафт-базы.
Сплав.
Маршрут начинается за порогом Киши-2, проходим пороги до 4 категории, в зависимости от времени.
Купание, прыжки с трёхсотметровых новых стен каньона в воду (по желанию) и, если вам это по душе, – повторяем сплав в самых интересных местах.
Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.
Ужин.
Погружаемся в горячий банный чан с ароматными травами.
Главное в этой процедуре – расслабляющее действие воды и удовольствие от созерцания долины на закате с высоты птичьего полета.
А если позже – то можно зависнуть под звёздами.
Завтрак.
Прибытие автотранспортом на КПП Кавказского заповедника (20 км.), начало походного маршрута.
Поход.
Он пройдёт по территории Кавказского заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
Возвращение на базу, ужин.
Завтрак на базе.
Выезд на маршрут по каньону– от водопада Университетского к Чинарскому.
Проезжаем Старорусский хутор, посёлок Мезмай, внизу извивается река Курджипс, а вдоль неё узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье, двигаемся по хребту в сторону Монахова водопада и пещер.
Обед на маршруте.
Ужин на огне, обустройство бивака и отдых.
Завтрак и сборы.
Каньонинг – идём в Сухую балку Гуамского ущелья.
Остановка для изучения пещерного водопада – Монахова.
Переправа через горную реку.
Обед.
Сухая балка!
Потрясающий объект – приток р. Курджипс, здесь тысячелетние реликтовые заросли самшита и папоротника в сочетании с нагромождением плотин из брёвен и валунов создают ощущение оторванности от временной реальности.
Мы попадаем в «Юрский период», но гидрашки одеты, карабины закреплены – вперед!
В Сухой балке вода бодряще холодная, так что хвала изобретателю неопрена!
Размещение на базе (в верховье Сухой балки).
Ужин.
Баня (по желанию).
Завтрак в горный приюте.
Выезд на машинек – ущелью Цица.
Этот гигант превосходит все существующие на Западном Кавказе, он гораздо суровее, привлекательнее и красивее других каньонов.
Вид с высоты семисотметровых скальных стен ошеломляет – поэтому мы здесь!
Спелеоэкспедиция в дикую пещеру Шестерых.
Она находится в глубине ущелья.
Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – «лунным молоком» (редкое явление).
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
Возвращение в приют, ужин.
Завтрак.
Опять вездеход, опять уходим в лес по тропе, больше похожей на сибирскую тайгу.
Тропа к руслу реки пролегает среди вековых пихт, кроной уходящих высоко в небо.
Этот участок не просто живописный, а завораживающий.
Воды Курджипса в этих местах пробиваются среди высоких порогов, образуя многочисленные водопады.
Обед на маршруте.
Выезд на машине к геотермальным источникам.
Ужин.
Завтрак.
Сборы.
10:00 Отъезд.
Тур предусматривает проживание в глэмпинге, горном приюте и на базе отдыха.
Глэмпинг «Горный» представляет собой уютный шатровый лагерь с пикниковыми беседками и кафе, стоящий на скалистой гряде хребта. Вокруг открытое на сотни километров пространство, воистину потрясающая панорама, обзор высочайших вершин Кавказа и лежащей в глубине долины реки Белой.
В горах комфортно:
Живописный комплекс «Скала Монах» расположен в пойме речки Белой, у подошвы горы Монах, которая является одним из отрогов горной цепи Азиш-Тау. Назвали турбазу по имени горы, уступы которой, отливающие красноватым цветом, напоминают облик отшельника.
Проживают отдыхающие в главном корпусе в одно- и двухкомнатных номерах, удобных и красиво оформленных.
Рядом с домиками для отдыха:
В верховье Сухой балки расположена наша комфортная база. Локация горного приюта такова, что вполне уместно поинтересоваться у инструктора, не приглашён ли к ужину Снежный человек или семья медведей, живущих по соседству. В этом диком месте наша мини-глэмпинг – островок безопасности и комфорта.
Термальный источник Аква-Термо в Адыгее – это место, в котором захочет оказаться каждый.
Возвращение к Цивилизации – отличное завершение путешествия.
Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
Документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
Удобную спортивную обувь:
-треккинговые ботинки, сменную обувь (легкие кроссовки)
Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртку ветрозащитную, водонепроницаемую
- дождевик
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны)
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом
- брюки спортивные
- шорты
- носки
- купальный костюм;
Головной убор:
- кепка
- панама (! с козырьком);
Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30л)
- фонарик с запасными батарейками
- средство солнцезащитное (! обязательно)
- очки солнцезащитные
- гермопакет для телефона
Средства личной гигиены;
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
На маршрут с ночевкой в приюте: личный спальный мешок (по желанию можно воспользоваться групповым снаряжением);
Для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Мы готовы организовать трансфер по предварительной заявке:
Объединённый трансфер из Краснодара до базы размещения и обратно.
Сбор группы в день начала тура в аэропорту города Краснодар в 15:00. Стоимость 3000 Р/чел (Краснодар – горы, горы – Краснодар).
Индивидуальный трансфер.
Заказ такси или автобуса (по запросу клиента) на любое удобное время.
Из Краснодара 4000-4500 P/легковой автомобиль.
Из Белореченска 2200 Р/легковой автомобиль.
Из Майкопа 2000 Р/легковой автомобиль.
Если вы решили добраться самостоятельно, то рекомендуем воспользоваться следующей информацией:
Ближайший крупный город: г. Майкоп – 60 км.
Ближайший аэропорт: г. Краснодар – 180 км.
Ближайшая ж/д станция: Г. Белореченск – 70 км. / г. Краснодар – 180 км.
Оба предлагаемых нами объекта размещения расположены в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопский район (в направлении Лагонакского нагорья)
Адрес местонахождения объектов:
Глэмпинг «Горный» - Республика Адыгея, Майкопский район, 9-й км трассы Даховская Лаго-Наки. База в горах «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопский район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Добраться можно:
На автомобиле:
Дороги асфальтированные на всем протяжении.
Из Москвы на Воронеж – далее на - Ростов-на-Дону – далее на Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп - далее пос. Каменномостский. Из пос. Каменномостский до базы размещения:
Проезжаете весь поселок по главной дороге, далее 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваем направо, проезжаем мост через реку Белую и следуем вверх по дороге, ведущей к плато Лаго-Наки.
Глэмпинг «Горный» – 9-й км. (на трассе установлены километровые столбы), с левой стороны будет съезд на грунтовую дорогу, поворачиваем И следуем ещё 1,5 км до лагеря.
База отдыха «Зелёный гай» – 13-й км, и по указателю (слева) база отдыха «Зелёный гай» повернуть налево.
На автобусе:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменномостский.
Из Краснодара – прямой рейс до пос. Каменномостский (Краснодар - Победа в 6:50 и в 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменномостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути: 2,5 ч. -3,0 ч).
Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин.)
От пос. Каменномостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолёте:
Самолетом до г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до нужной базы размещения можно двумя способами:
– на рейсовом автобусе (см. описание выше)
– на такси (4000-4500 Р/легковой автомобиль)
На ж/д транспорте:
Поездами до г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменномостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Адыгея делится на три климатических сектора:
Температура варьируется от 25°C в июне до +32°C в последнем летнем месяце – августе. Осадков выпадает меньше, нежели весной, хоть дождливых дней значительно больше – 9 суток в июне (как в первом и последнем месяце весны суммарно), 5 суток в середине и лишь 2 дня в палящем августе.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.