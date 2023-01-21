Мы готовы организовать трансфер по предварительной заявке:

Объединённый трансфер из Краснодара до базы размещения и обратно.

Сбор группы в день начала тура в аэропорту города Краснодар в 15:00. Стоимость 3000 Р/чел (Краснодар – горы, горы – Краснодар).

Индивидуальный трансфер.

Заказ такси или автобуса (по запросу клиента) на любое удобное время.

Из Краснодара 4000-4500 P/легковой автомобиль.

Из Белореченска 2200 Р/легковой автомобиль.

Из Майкопа 2000 Р/легковой автомобиль.

Если вы решили добраться самостоятельно, то рекомендуем воспользоваться следующей информацией:

Ближайший крупный город: г. Майкоп – 60 км.

Ближайший аэропорт: г. Краснодар – 180 км.

Ближайшая ж/д станция: Г. Белореченск – 70 км. / г. Краснодар – 180 км.

Оба предлагаемых нами объекта размещения расположены в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопский район (в направлении Лагонакского нагорья)

Адрес местонахождения объектов:

Глэмпинг «Горный» - Республика Адыгея, Майкопский район, 9-й км трассы Даховская Лаго-Наки. База в горах «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопский район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Добраться можно:

На автомобиле:

Дороги асфальтированные на всем протяжении.

Из Москвы на Воронеж – далее на - Ростов-на-Дону – далее на Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп - далее пос. Каменномостский. Из пос. Каменномостский до базы размещения:

Проезжаете весь поселок по главной дороге, далее 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваем направо, проезжаем мост через реку Белую и следуем вверх по дороге, ведущей к плато Лаго-Наки.

Глэмпинг «Горный» – 9-й км. (на трассе установлены километровые столбы), с левой стороны будет съезд на грунтовую дорогу, поворачиваем И следуем ещё 1,5 км до лагеря.

База отдыха «Зелёный гай» – 13-й км, и по указателю (слева) база отдыха «Зелёный гай» повернуть налево.

На автобусе:

Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменномостский.

Из Краснодара – прямой рейс до пос. Каменномостский (Краснодар - Победа в 6:50 и в 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменномостский.

Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути: 2,5 ч. -3,0 ч).

Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин.)

От пос. Каменномостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

На самолёте:

Самолетом до г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до нужной базы размещения можно двумя способами:

– на рейсовом автобусе (см. описание выше)

– на такси (4000-4500 Р/легковой автомобиль)

На ж/д транспорте:

Поездами до г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.

От пос. Каменномостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).