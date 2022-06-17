Две вершины Адыгеи. Активный треккинг

За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе

5
3 отзыва
За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Вас ожидает активный отдых в Адыгее, величие гор, незабвенная красота субальпийских лугов, а также восхождение на две легендарные вершины Фишт и Оштен, которые являются окаменелыми коралловыми рифами.

Зарядитесь энергией гор, почувствуйте ту самую эйфорию эмоций, которая возникает, когда ты стоишь на вершине горы.
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
Ближайшие даты:
26
июн
03
июл
10
июл
17
июл
24
июл
31
июл
07
авг
Ещё
даты

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с инструктором. Термальные источники

14:30 По прибытии на базу обед.

Размещение в номерах с удобствами.

15:00 Знакомство с инструктором.

Собираем рюкзаки, проводим инструктаж.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка и купание в термальных источниках.

2 день
Пеший маршрут к подножью горы Фишт

05:00 Подъем, завтрак, после которого мы на машинах выезжаем к Яворовой поляне.

Отсюда начинается пеший маршрут.

Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют.

По приходу мы располагаемся на ночлег и готовим ужин.

3 день
Восхождение на вершину горы Оштен

Завтрак.

Выход на восхождение.

Сегодня мы отправляемся к вершине горы Оштен.

Подъем начинается от Фишт-Оштенского перевала, где обязательно посетим обелиск воинам, защищавшим наши земли от немецких оккупантов.

Отсюда по скалистому гребню подъем занимает около 2 часов.

Сделав перекус на высоте 2806 м над уровнем моря и насладившись горными пейзажами, мы отправимся в обратный путь.

По приходу в лагерь мы совместно готовим ужин.

В этот день – ранний отбой. Наутро предстоит ранний подъем.

4 день
Восхождение на гору Фишт. Большой Фиштинский ледник

05:00 Подъем.

Готовим завтрак, выход на маршрут.

Как только мы начнем подъем, вы поймете, почему эту гору называют окаменелым коралловым рифом.

Окаменевшие раковины различных форм и размеров вкраплены в известковую толщу горы.

Преодолев каменистый подъем, мы выходим на Большой Фиштинский ледник.

Это около двух гектаров снега и льда, откуда берут свое начало две реки Пшеха и Пшехашха.

Преодолев ледник, еще немного усилий и мы выходим на предвершинный гребень, откуда в хорошую погоду открывается вид на Главный Кавказский хребет и его отроги.

Это незабываемое зрелище влечет нас к самой вершине для более полного обзора. Вершину венчает православный крест. Несколько минут на вершине дают ощущение, что находишься на краю мира.

Небольшой перекус придаст сил для спуска.

Возвращение в лагерь.

Ужин, посиделки у костра.

Восхождение на гору Фишт займет около 5 часов, на спуск вниз уйдет 4 часа.

5 день
Дневка, отдых в лагере

Завтрак.

В это день мы отдыхаем.

Запечатлеть прекрасные виды можно во время прогулки у реки.

Есть возможность релакса и расслабления в бане, оборудованной на поляне.

Ужин, посиделки у костра.

6 день
Переход до поляны Яворовой. Возвращение на турбазу

Подъем, совместное приготовление завтрака.

После сборов выход на маршрут от приюта «Фишт» до поляны Яворовой, откуда группа на автобусе возвращается на турбазу в пос. Каменномостский.

Обед перекус на маршруте.

По прибытию на базу размещение в палаточном городке (оборудованном туалетами и душевыми).

18:00 Вкусный и сытный ужин.

19:00 Поездка на термальные источники, расслабляемся после длительного похода.

7 день
Сплав на рафтах. Поход в природный парк «Хаджохская теснина»

09:00 Завтрак.

10:00 Сплав по горной реке на рафтах.

14:00 Обед.

15:00 Поход в природный парк «Хаджохская теснина».

19:00 Встречаемся, кушаем шурпу, шашлык, делимся впечатлениями, слушаем живую музыку.

8 день
Отъезд

09:00 Завтрак. Вручение подарка каждому гостю.

10:00 Отъезд.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в комфортабельных номерах (1 ночь), ночевки в туристических палатках на турприюте «Фишт» на активной части маршрута (4 ночи), а также размещение в палаточном городке, оборудованном туалетами и душевыми, по возвращению на базу отдыха (2 ночи).

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения:
Категория номера  б/о «Активация» 
2-х, 3-х, 4-х местный стандарт  39 000 руб.
Доплата за одноместное размещение 12 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, прогулки по Адыгее
  • Посещение термальных источников или баня (по предварительной записи на месте)
  • Пребывание в заповеднике
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина: взрослый – 500 руб. детский – 250 руб. Водопады Руфабго (по желанию): взрослый – 500 руб. детский – 250 руб.
  • Хаджохская теснина: взрослый – 500 руб. детский – 250 руб.
  • Взрослый – 500 руб.
  • Детский – 250 руб.
  • Водопады Руфабго (по желанию):
  • Рафтинг – 1 500 руб.
  • Аренда снаряжения: палатка – 300 рублей сутки спальный мешок – 150 рублей сутки коврик – 100 рублей сутки
  • Палатка – 300 рублей сутки
  • Спальный мешок – 150 рублей сутки
  • Коврик – 100 рублей сутки
  • Спортивная страховка (возможно оформление по предварительной заявке)
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (которые принимаете Вы лично, обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • термобелье (комплект одежды для сна) и теплые носки;
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя, штормовые брюки;
  • палатка (можно взять в аренду)
  • спальник (можно взять в аренду);
  • коврик (можно взять в аренду);
  • трекинговая обувь – туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве. Для туристов, которые в первый раз идут в горы, рекомендуем обувь с высоким голеностопом;
  • легкая обувь (кеды или кроссовки, шлепки);
  • налобный фонарик;
  • очки солнцезащитные;
  • рюкзак на 50-60 литров.
Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из Краснодара к месту проведения тура и по окончании тура в Краснодар предоставляется бесплатно.

В день начала тура Вас встретят представитель компании. Сбор группы в г. Краснодар: 10:00 – на ж/д вокзале и 11:00 – в аэропорту.

Отправление автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00.

Каждую субботу выезд в 11:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • с/до аэропорта Краснодара – 3 500 руб.;
  • с/до ж/д вокзала Краснодара – 3 500 руб.;
  • с/до вокзала Майкопа – 1 500 руб.

В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя.

Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.

Трансфер со Ставрополя, подстроились под рейсы -время 12.00 (воскресенье), обратный вылет после 17:00.

Какие документы нужны при заселении?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
17 июня 2022
Спасибо Артуру, Каплана, Саше, Антону, Арсену.
С
16 июня 2022
Все понравилось, приятно со всеми было познакомиться,добра,мира,успеха и всего самого наилучшего,хороших туристов.
А
14 июня 2022
сотрудники от "большой страны" своевременно отвечали на все вопросы и присылали документы, спасибо вам)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

🚶ПешеходныеСплавы и рафтингВодные развлечения🧳Экскурсионные туры🌄Восхождения🍀Природа и пейзажи🥾Треккинг и походы

Похожие туры в Краснодаре

Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
8 000 за всё до 4 чел.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Столичный Майкоп, горный поселок Гузерипль и потрясающая природа Кавказского заповедника
28 июня
29 июня
30 июня
5 июля
10 390 за всё до 3 чел.
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Батыр
Батыр
5
1 отзыв
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
В Краснодаре нет гор, но я отвезу вас в настоящие горы
12 600 за всё до 4 чел.
Зимний треккинг в Мезмае: тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Зимний треккинг в Мезмае: тур с гостиницей
Мезмай - это посёлок в Краснодарском крае, окруженный множеством горных вершин
28 000 за 1 человека
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
5 отзывов
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
Совершите поездку в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
от 14 500 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в Горную Адыгею
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
59 отзывов
Очень популярно сейчас
Из Краснодара - в Горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
12 600 за всё до 4 чел.
От хаджохской теснины к водопадам Руфабго
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии EOS-tour
EOS-tour
5
11 отзывов
От хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Кому не хотелось бы оказаться на природе, вдали от городской суеты
2 июля
24 июля
2 000 за 1 человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
На прогулке по центральной улице Красной, во время обзорной пешеходной экскурсии по Краснодару, вас ждёт погружение
от 4 500 за всё до 10 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
13 часов
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
11 690 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Горячий Ключ из Краснодара
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Горячий Ключ из Краснодара
На весь день мы с вами отправимся в Горячий Ключ
12 000 за всё до 3 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
11 отзывов
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Открыть секреты лучшего парка страны и отыскать его пятый элемент
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
17501 575 за 1 человека
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
4 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
до 26 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
Прокатиться на байдарке по горной реке Белая и насладиться видами плато Лаго-Наки
4 июля
10 июля
22 авг
69 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ