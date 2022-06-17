14:30 По прибытии на базу обед.
Размещение в номерах с удобствами.
15:00 Знакомство с инструктором.
Собираем рюкзаки, проводим инструктаж.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка и купание в термальных источниках.
05:00 Подъем, завтрак, после которого мы на машинах выезжаем к Яворовой поляне.
Отсюда начинается пеший маршрут.
Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют.
По приходу мы располагаемся на ночлег и готовим ужин.
Завтрак.
Выход на восхождение.
Сегодня мы отправляемся к вершине горы Оштен.
Подъем начинается от Фишт-Оштенского перевала, где обязательно посетим обелиск воинам, защищавшим наши земли от немецких оккупантов.
Отсюда по скалистому гребню подъем занимает около 2 часов.
Сделав перекус на высоте 2806 м над уровнем моря и насладившись горными пейзажами, мы отправимся в обратный путь.
По приходу в лагерь мы совместно готовим ужин.
В этот день – ранний отбой. Наутро предстоит ранний подъем.
05:00 Подъем.
Готовим завтрак, выход на маршрут.
Как только мы начнем подъем, вы поймете, почему эту гору называют окаменелым коралловым рифом.
Окаменевшие раковины различных форм и размеров вкраплены в известковую толщу горы.
Преодолев каменистый подъем, мы выходим на Большой Фиштинский ледник.
Это около двух гектаров снега и льда, откуда берут свое начало две реки Пшеха и Пшехашха.
Преодолев ледник, еще немного усилий и мы выходим на предвершинный гребень, откуда в хорошую погоду открывается вид на Главный Кавказский хребет и его отроги.
Это незабываемое зрелище влечет нас к самой вершине для более полного обзора. Вершину венчает православный крест. Несколько минут на вершине дают ощущение, что находишься на краю мира.
Небольшой перекус придаст сил для спуска.
Возвращение в лагерь.
Ужин, посиделки у костра.
Восхождение на гору Фишт займет около 5 часов, на спуск вниз уйдет 4 часа.
Завтрак.
В это день мы отдыхаем.
Запечатлеть прекрасные виды можно во время прогулки у реки.
Есть возможность релакса и расслабления в бане, оборудованной на поляне.
Ужин, посиделки у костра.
Подъем, совместное приготовление завтрака.
После сборов выход на маршрут от приюта «Фишт» до поляны Яворовой, откуда группа на автобусе возвращается на турбазу в пос. Каменномостский.
Обед перекус на маршруте.
По прибытию на базу размещение в палаточном городке (оборудованном туалетами и душевыми).
18:00 Вкусный и сытный ужин.
19:00 Поездка на термальные источники, расслабляемся после длительного похода.
09:00 Завтрак.
10:00 Сплав по горной реке на рафтах.
14:00 Обед.
15:00 Поход в природный парк «Хаджохская теснина».
19:00 Встречаемся, кушаем шурпу, шашлык, делимся впечатлениями, слушаем живую музыку.
09:00 Завтрак. Вручение подарка каждому гостю.
10:00 Отъезд.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в комфортабельных номерах (1 ночь), ночевки в туристических палатках на турприюте «Фишт» на активной части маршрута (4 ночи), а также размещение в палаточном городке, оборудованном туалетами и душевыми, по возвращению на базу отдыха (2 ночи).Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения:
|Категория номера
|б/о «Активация»
|2-х, 3-х, 4-х местный стандарт
|39 000 руб.
|Доплата за одноместное размещение
|12 000 руб.
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Трансфер из Краснодара к месту проведения тура и по окончании тура в Краснодар предоставляется бесплатно.
В день начала тура Вас встретят представитель компании. Сбор группы в г. Краснодар: 10:00 – на ж/д вокзале и 11:00 – в аэропорту.
Отправление автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00.
Каждую субботу выезд в 11:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя.
Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.
Трансфер со Ставрополя, подстроились под рейсы -время 12.00 (воскресенье), обратный вылет после 17:00.
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню: