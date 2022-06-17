За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае. Вас ожидает активный отдых в Адыгее, величие гор, незабвенная красота субальпийских лугов, а также восхождение на две легендарные вершины Фишт и Оштен, которые являются окаменелыми коралловыми рифами. Зарядитесь энергией гор, почувствуйте ту самую эйфорию эмоций, которая возникает, когда ты стоишь на вершине горы.

Программа тура по дням

1 день Знакомство с инструктором. Термальные источники

14:30 По прибытии на базу обед. Размещение в номерах с удобствами. 15:00 Знакомство с инструктором. Собираем рюкзаки, проводим инструктаж. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка и купание в термальных источниках.

2 день Пеший маршрут к подножью горы Фишт

05:00 Подъем, завтрак, после которого мы на машинах выезжаем к Яворовой поляне. Отсюда начинается пеший маршрут. Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют. По приходу мы располагаемся на ночлег и готовим ужин.

3 день Восхождение на вершину горы Оштен

Завтрак. Выход на восхождение. Сегодня мы отправляемся к вершине горы Оштен. Подъем начинается от Фишт-Оштенского перевала, где обязательно посетим обелиск воинам, защищавшим наши земли от немецких оккупантов. Отсюда по скалистому гребню подъем занимает около 2 часов. Сделав перекус на высоте 2806 м над уровнем моря и насладившись горными пейзажами, мы отправимся в обратный путь. По приходу в лагерь мы совместно готовим ужин. В этот день – ранний отбой. Наутро предстоит ранний подъем.

4 день Восхождение на гору Фишт. Большой Фиштинский ледник

05:00 Подъем. Готовим завтрак, выход на маршрут. Как только мы начнем подъем, вы поймете, почему эту гору называют окаменелым коралловым рифом. Окаменевшие раковины различных форм и размеров вкраплены в известковую толщу горы. Преодолев каменистый подъем, мы выходим на Большой Фиштинский ледник. Это около двух гектаров снега и льда, откуда берут свое начало две реки Пшеха и Пшехашха. Преодолев ледник, еще немного усилий и мы выходим на предвершинный гребень, откуда в хорошую погоду открывается вид на Главный Кавказский хребет и его отроги. Это незабываемое зрелище влечет нас к самой вершине для более полного обзора. Вершину венчает православный крест. Несколько минут на вершине дают ощущение, что находишься на краю мира. Небольшой перекус придаст сил для спуска. Возвращение в лагерь. Ужин, посиделки у костра. Восхождение на гору Фишт займет около 5 часов, на спуск вниз уйдет 4 часа.

5 день Дневка, отдых в лагере

Завтрак. В это день мы отдыхаем. Запечатлеть прекрасные виды можно во время прогулки у реки. Есть возможность релакса и расслабления в бане, оборудованной на поляне. Ужин, посиделки у костра.

6 день Переход до поляны Яворовой. Возвращение на турбазу

Подъем, совместное приготовление завтрака. После сборов выход на маршрут от приюта «Фишт» до поляны Яворовой, откуда группа на автобусе возвращается на турбазу в пос. Каменномостский. Обед перекус на маршруте. По прибытию на базу размещение в палаточном городке (оборудованном туалетами и душевыми). 18:00 Вкусный и сытный ужин. 19:00 Поездка на термальные источники, расслабляемся после длительного похода.

7 день Сплав на рафтах. Поход в природный парк «Хаджохская теснина»

09:00 Завтрак. 10:00 Сплав по горной реке на рафтах. 14:00 Обед. 15:00 Поход в природный парк «Хаджохская теснина». 19:00 Встречаемся, кушаем шурпу, шашлык, делимся впечатлениями, слушаем живую музыку.

8 день Отъезд