Мультиактив в Адыгее

Разнообразный тур включает в себя наиболее полную географию приключений по горной Адыгее. Отличие мультиактива - две

5
3 отзыва

Разнообразный тур включает в себя наиболее полную географию приключений по горной Адыгее. Отличие мультиактива – две яркие двухдневные экспедиции в высокогорье. Приключенческая экспедиция с нами – это отсутствие тяжелых рюкзаков и комфортный приют в горах. Яркие впечатления сменит уютный лесной отель и ночные геотермальные водные процедуры. Поверьте, скучать будет некогда.

Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Мультиактив в Адыгее
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • восхождение – изумительные виды на Главный Кавказский Хребет с вершины г. Оштен (2864 м.);
  • невероятные эмоции и драйв – сплав по горной реке, скальный маршрут, каньонинг по водопадам, поход по горному плато;
  • приключения на вездеходе – панорама Орлиной полки, путешествие по хребту Гуама – offroad и не только;
  • термальные источники – мягкое расслабляющее действие воды под звездами ночного неба;
  • вечера у камина – уютная база в горах, банька на дровах и вечера в теплой компании. 

Программа тура по дням

1 день
Встреча, знакомство. Отдых

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами. 

В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

2 день
Каньонинг – ущелье р. Мешоко, скальный маршрут, термальные источники

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).

Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.

Водопады горной реки преодолеем, используя спец. снаряжение.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека!

Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности!

Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания.

Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером.

Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.

Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).

В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники.

Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня.

3 день
Сплав на рафте, Гранитный каньон

Разнообразие – конек горной Адыгеи.

И это день не исключение.

Сегодня сплав по горной реке на рафте и не только.

Отправляемся изучать Гранитный каньон, делаем удачные снимки в живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тески.

Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции.

Сам сплав начинается за порогом Киши-2, препятствие 4 категории, но в малую воду сложности не представляет.

В районе п. Хамышки несколько красивых водопадов, впадающих в реку.

Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.  

После маршрута возвращаемся на базу.

После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.

4 день
На внедорожнике в водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочку

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово.

Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.

На этом пути изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.

Будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.  

Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе. 

Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.

Далее поселок Мезмай.

В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись. 

Набираем высоту.

Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.

Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое!

После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.

5 день
Маршрут по территории Кавказского биосферного заповедника, восхождение на вершину г. Оштен

Усиленная подготовка и детальный инструктаж, верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения.

Транспортом группу доставят на КПП, откуда начинается наш маршрут.  

В этот день маршрут пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов.

Впереди – бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров.

Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

По горным тропам идем налегке (* с собой только личные вещи, спальник, каремат, перекус).

Заповедные места, субальпийские луга, встреча с горными сернами – все это на пути к альпийскому приюту.

Размещаемся, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение.

6 день
Восхождение

Это «действо» может отпугивать, но в реальности качественный отдых и равномерная нагрузка принесут свои плоды.

С вершины открывается изумительный вид на скальные обнажения г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуба Фишта, снежные и ледовые поля дальних вершин Кавказского хребта.

Насколько сильные эмоции получает «восходитель» точно неизвестно, но то, что он «заболевает» и снова хочет в горы проверено практикой.

После восхождения – возвращение в приют, отдых, вкусный перекус и домой, в цивилизацию.  

7 день
Каньонинг в ущелье реки Руфабго, Хаджохская Теснина, пляж Черный шум

Каньонинг – это прежде всего яркие ощущения и новый незабываемый опыт!

Это движение по руслу реки в местах с нетронутой реликтовой растительностью и живительным воздухом.

Проход по водопадам, падающих с каменных террас, среди крутых склонов тектонического разлома.

Верхний Руфабго требует заброску на внедорожнике к местам малопосещаемым и наиболее привлекательным.

Проходим 7 водопадов с использованием спец. снаряжения и полагаясь на опыт инструкторов.

Как обычно, перекус на живописной площадке.

Далее, наше путешествие продолжается.

Идём к Хаджохской Теснине – месту, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.

Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.

Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.

Очень впечатляет!

Возвращение на базу, ужин.

Вечером ждем всех на вечеринку

Её проведем на свежем воздухе у костра с гитарой или в нашем уютном кафе.

В баре можно заказать авторские напитки из локальных продуктов и продегустировать адыгейский сыр.

Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями.

8 день
Отъезд

9:00 Завтрак. 

10:00 Трансфер в Краснодар. 

Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко. Нужно верить, что друзья встретятся вновь.

Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день – ужин, 2-й – 7-й дни – трёхразовое питание, 8-й день – завтрак)
  • Активные маршруты
  • Экскурсионная программа
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Сопровождение инструкторов
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратнотрансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар – 3 000 руб. /чел. в обе стороныальтернативные трансферы (см. Важно знать)баня – 3 000 руб. /2 часа для каждой индивидуальной группы/семьишашлык
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь по сезону:
    • трекинговые ботинки;
    • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные, шорты;
    • носки;
    • купальный костюм.
  5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
  6. Средства личной гигиены.
  7. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно);
    • очки солнцезащитные.

Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

На маршрут с ночевкой в приюте: личный спальный мешок (по желанию можно воспользоваться групповым снаряжением).

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату.

  • объединенный трансфер: сбор группы в день начала тура в аэропорту г. Краснодар в 15:00.
  • обратный трансфер: в 10:00, отправление с базы размещения.

При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.

Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.

Индивидуальный трансфер:

  • аэропорт Краснодара – горы – 4 000 руб. за машину;
  • жд вокзал/центр Краснодара – 4 500 руб. за машину;
  • Белореченск – горы – 2 200 руб. за машину;
  • Майкоп – горы – 2 000 руб. за машину.
Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?

Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Адрес местонахождения объекта:

Глэмпинг «Горный» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 9-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).

На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.

Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси.

Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

Трехразовое комплексное питание, домашняя кухня.

Во время 7- 8-ми часовых программ – обед сухим пайком.

Во время двухдневных маршрутов – походное питание.

Просьба сообщать об особенностях питания туристов в заявке (наличие аллергии и пр.).

Какое количество туристов необходимо для проведения тура?

Наши туры проводятся от 1 человека в группе.

Есть ли сотовая связь?

МТС, Билайн, Мегафон.

! обратите внимание, что tele2, yota – сигнал отсутствует.

Мобильный интернет:

Билайн

Wi-fi:

В кафе, на территории базы (в номерах нет)

! Т. к. база отдыха находится в горах, связь может быть неустойчивой.

Как добраться до базы отдыха, если аэропорт Краснодара закрыт?

Подготовили для вас подробную информацию, как к нам можно добраться другими способами.

Вариант 1. Поездом до Краснодара, групповой трансфер

Пока аэропорт Краснодара закрыт, групповой трансфер будет организован с ж/д вокзала Краснодар -1 в 15.00 ч (стоимость 1500 руб. /чел в одну сторону)
Для тех, кому не подходит по времени групповой трансфер – мы можем заказать для вас индивидуальную машину ко времени прибытия.
Стоимость – 4500 руб. за машину (до 4-х человек), время в пути – 3 ч.

Вариант 2. Самолетом до Минеральных вод, групповой трансфер

На время закрытия аэропорта Краснодара групповой трансфер также будет организован из Минеральных вод.

Место сбора — аэропорт Мин. Воды

Время — 15.00 ч (отправление трансфера)

Стоимость – 2000 руб. /чел в одну сторону.

Также остается возможность индивидуального трансфера:

— из Мин. Вод – 7000 руб. за машину (на 3-4 человека). В пути примерно 5 ч. 30 мин
— из Ставрополя – 6500 руб. за машину (на 3-4 человека), в пути примерно 5 часов.

Вариант 3. Самолётом до Сочи (Адлер), далее — на «Ласточке» до ж/д станции Белореченская, далее — индивидуальный трансфер

Ещё один доступный вариант — прилететь в Сочи (Адлер), далее пересесть на «Ласточку» до ж/д станции Белореченская (отправление с ж/д вокзала Адлера в 16.18 ч, в пути 4.50 ч, стоимость билета от 795 руб.).

По прибытии на ж/д станцию Белореченская по запросу будет организован индивидуальный трансфер.

От Белореченска до базы отдыха ехать примерно 70 км (в дороге около 1 ч)

Обратный трансфер

1. Трансфер до Краснодара (ж/д вокзал Краснодар-1)

Групповой трансфер: Выезжаем в 10.00 ч с базы отдыха. Обратные ж/д билеты нужно брать с отправлением после 15.00 ч

Если трансфер индивидуальный - мы может заказать машину на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на базе отдыха 12.00 ч

2. Трансфер до Мин. вод или Ставрополя

Групповой трансфер возможен до аэропорта Минеральных Вод.

С базы отдыха выезжаем в 9.00 ч, обратные билеты лучше брать с вылетом после 15.30 ч

Индивидуальный трансфер до Мин. Вод и Ставрополя можем заказать на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на нашей базе – 12.00 ч (стоимость и время в пути см. выше)

3. До Майкопа, вылет из Сочи (Адлера)

Из Майкопа каждое утро ходит «Ласточка» до Адлера. (Майкоп-Туапсе-Шепси-Лазаревское-Сочи-Адлер-Имеретинский курорт).
Отправление из Майкопа в 7.00 ч, прибытие в Адлер в 12.47 ч. (в пути 5 ч 47мин).

Далее можно улететь из аэропорта Сочи (Адлера), либо продолжить свой отпуск на море.

Стоимость «Ласточки» от 923 руб.

Трансфер до Майкопа только индивидуальный.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 июня 2022
Поездка очень понравилась!
Л
30 июня 2021
Отдыхали с сыном 13лет с 05.06.21 по12.06.21 Отличный отдых. Прекрасно организован. отлично продумана нагрузка, и очень хорошо продумано время время тура. Спасибо, за отличный отдых. когда читала отзывы, думала,"Заказные", а нет… Действительно очень хорошо отдохнули, наслаждались красотой Адыгеи водопадов, гор, источников, и т. д. … и совершенно не думали о быте (о нем подумали организаторы)) Интересно, Красиво, Сытно, Вкусно, уютно, тепло. Спасибо!!!!
М
28 июня 2021
Отличный тур, очень активный и разнообразный. Комфортное проживание, вкусная еда, душевный персонал, компетентные инструкторы!

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