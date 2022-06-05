Разнообразный тур включает в себя наиболее полную географию приключений по горной Адыгее. Отличие мультиактива – две яркие двухдневные экспедиции в высокогорье. Приключенческая экспедиция с нами – это отсутствие тяжелых рюкзаков и комфортный приют в горах. Яркие впечатления сменит уютный лесной отель и ночные геотермальные водные процедуры. Поверьте, скучать будет некогда.

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Программа тура по дням

1 день Встреча, знакомство. Отдых

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами. В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

2 день Каньонинг – ущелье р. Мешоко, скальный маршрут, термальные источники

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.). Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой. Водопады горной реки преодолеем, используя спец. снаряжение. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека! Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности! Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания. Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером. Занятие проходит на натуральном скальном рельефе. Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров). В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники. Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня.

3 день Сплав на рафте, Гранитный каньон

Разнообразие – конек горной Адыгеи. И это день не исключение. Сегодня сплав по горной реке на рафте и не только. Отправляемся изучать Гранитный каньон, делаем удачные снимки в живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тески. Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции. Сам сплав начинается за порогом Киши-2, препятствие 4 категории, но в малую воду сложности не представляет. В районе п. Хамышки несколько красивых водопадов, впадающих в реку. Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон. После маршрута возвращаемся на базу. После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.

4 день На внедорожнике в водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочку

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово. Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому. На этом пути изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся. Будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости. Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе. Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов. Далее поселок Мезмай. В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись. Набираем высоту. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье. Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое! После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.

5 день Маршрут по территории Кавказского биосферного заповедника, восхождение на вершину г. Оштен

Усиленная подготовка и детальный инструктаж, верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения. Транспортом группу доставят на КПП, откуда начинается наш маршрут. В этот день маршрут пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов. Впереди – бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров. Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое. По горным тропам идем налегке (* с собой только личные вещи, спальник, каремат, перекус). Заповедные места, субальпийские луга, встреча с горными сернами – все это на пути к альпийскому приюту. Размещаемся, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение.

6 день Восхождение

Это «действо» может отпугивать, но в реальности качественный отдых и равномерная нагрузка принесут свои плоды. С вершины открывается изумительный вид на скальные обнажения г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуба Фишта, снежные и ледовые поля дальних вершин Кавказского хребта. Насколько сильные эмоции получает «восходитель» точно неизвестно, но то, что он «заболевает» и снова хочет в горы проверено практикой. После восхождения – возвращение в приют, отдых, вкусный перекус и домой, в цивилизацию.

7 день Каньонинг в ущелье реки Руфабго, Хаджохская Теснина, пляж Черный шум

Каньонинг – это прежде всего яркие ощущения и новый незабываемый опыт! Это движение по руслу реки в местах с нетронутой реликтовой растительностью и живительным воздухом. Проход по водопадам, падающих с каменных террас, среди крутых склонов тектонического разлома. Верхний Руфабго требует заброску на внедорожнике к местам малопосещаемым и наиболее привлекательным. Проходим 7 водопадов с использованием спец. снаряжения и полагаясь на опыт инструкторов. Как обычно, перекус на живописной площадке. Далее, наше путешествие продолжается. Идём к Хаджохской Теснине – месту, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет! Возвращение на базу, ужин. Вечером ждем всех на вечеринку Её проведем на свежем воздухе у костра с гитарой или в нашем уютном кафе. В баре можно заказать авторские напитки из локальных продуктов и продегустировать адыгейский сыр. Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями.

8 день Отъезд