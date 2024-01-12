янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Отдых на термальных источниках
08:00 Выезд группы из Краснодара от театра Драмы, ул. Красноармейская 110 (сбор за 20 мин.)
Переезд в пос. Тульский Майкопский район (~ 150 км).
Трансфер от жд вокзала Краснодар-1 (за доп. плату, рассчитывается индивидуально, уточняйте при бронировании).
Весь день посвятим купанию в целебных водах.
Здесь мы сможем расслабиться в бассейне под открытым небом с теплой минеральной водой и получить массу положительных эмоций.
Поднимаясь на поверхность, подземные воды нагреваются до +40 градусов, а заодно насыщаются бромом, йодом, кальцием и другими полезными веществами.
Такой «коктейль» снимает стресс, замедляет процессы старения, улучшает самочувствие и настроение!
База отдыха «Водная Ривьера» –
это пять термальных бассейнов под открытым небом разной температуры от 22 до 40 градусов, оборудованный теплый зал для отдыха, раздевалки, душевые, кафе.
Территория базы оборудована уютными беседками и мангалами.
С собой иметь купальник, полотенце, тапочки и др. купальные принадлежности).
Обед в кафе на территории базы отдыха (по желанию за доп. плату).
Непродолжительный переезд в ст. Абадзехская (~ 15 км).
Размещение на база отдыха «Лукоморье».
База расположена в живописном месте на берегу реки Белая.
Ужин.
Свободное время.
Во время пребывания на территории базы можно искупаться в открытом подогреваемом бассейне, попариться в бане на дровах.
Здесь же спортивные площадки, беседки с мангалами.
Экскурсия в Большую Азишскую пещеру. Плато Лаго-Наки по желанию. Хаджохская теснина
Завтрак.
Экскурсия в Большую Азишскую пещеру.
Дорогу в «подземное царство» обнаружили больше века назад.
Один из сводов обрушился, провал заметили местные жители.
Но только в 1987 году коридор оборудовали лестницей для туристов.
Запоминающиеся названия растущих снизу и сверху «сосулек» стали особенностью этого места: сталактиты, сталагмиты, сталагматы.
Чтобы каменный отросток прибавил в росте хотя бы 1 сантиметр, требуется не менее 100 лет!
Желающие смогут подняться на внедорожниках на плато Лаго-Наки и полюбоваться восхитительными горными панорамами (оплачивается отдельно).
Обед в кафе (по желанию за доп. плату).
Свободное время для катания на надувных плюшках (при наличии снега), покупки сувениров на местном рынке, дегустации травяного чая и меда от местных производителей! (оплачивается отдельно).
Посещение Хаджохской теснины (каньона р. Белой) – одной из самых знаменитых достопримечательностей горной Адыгеи.
Хаджохская теснина представляет собой узкий каменный каньон между двух обрывистых берегов, на дне которого бьется, клокочет и неистовствует своенравная река Белая.
Зимой теснина особенно живописна: высокие каменные стены украшают свисающие сосульки, а ледяная бахрома придает нарядность ущелью.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Свободное время, отдых.
Водопады Руфабго. Прогулка по г. Майкоп. Национальный музей Республики Адыгеи
8:00 Завтрак. Освобождение номеров.
Посещение водопадов Руфабго (вход оплачивается отдельно).
В переводе с адыгского языка "Руфабго" означает "белая возвышенность".
Такое название они получили по цвету стремительно падающей воды, привлекающей внимание путешественников.
Целый каскад водопадов, которые носят свои имена: «Три братца», «Каскадный», «Девичья коса» или «Шнурок», «Сердце Руфабго» и т. д.
Обед в кафе национальной кухни (доп. плата).
Переезд в г. Майкоп – столицу Республики Адыгея.
Неспешная прогулка по спокойным центральным улицам города.
Вы увидите здание республиканского правительства и городскую управу, памятник полувековой дружбе русских с черкесами, математический сквер и старинные здания.
Внешний осмотр Соборной мечети – главной мечети мусульман Адыгеи и Краснодарского края.
Соборная мечеть г. Майкопа – величественное сооружение, увенчанное синим куполом и окруженная четырьмя минаретами.
Построена в 2000 году в подарок городу шейхом из Объединенных Арабских Эмиратов, наследным принцем Халидом Бин Сакр-аль-Кассими в качестве поддержки ислама в Адыгеи и стала мусульманским религиозным центром.
Посещение Национального музея Республики Адыгеи (вход оплачивается отдельно).
В его фондах хранятся 270 000 артефактов, свидетельствующих о долгом и богатом событиями прошлом народов, веками населявших предгорья Кавказа Покидая Майкоп, посетим городской рынок, где у вас будет возможность купить продукты местного производства: адыгейский сыр, адыгейскую соль и специи, каштановый мед и другие деликатесы.
16:00 Выезд в Краснодар.
20:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Лукоморье» в двухместных номерах стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местный
|3-местный
|Дети до 13 лет
|21 500
|20 500
|20 000
Одноместное размещение не предусмотрено.
Варианты проживания
База отдыха «Лукоморье»
База отдыха «Лукоморье» располагается в станице Абадзехская Республики Адыгея, близ реки Белая. Это идеальное место, чтобы провести отдых в тишине и вдали от городской суеты. Со всех сторон базу окружает живописный пейзаж. Помимо этого гостей ожидает открытый бассейн, благоустроенная территория, частная парковка, а детям оборудовали игровую площадку.
Объект располагает различными категориями номеров с индивидуальными удобствами. В них есть спальные места, техника, постельное белье и душевая комната.
Пожарить шашлыки или овощи можно воспользовавшись барбекю со всеми принадлежностями. В местном кафе каждый день готовят блюда по меню.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в номерах с удобствами
- Питание: 2 завтрака, 2 ужина
- Термальные источники
- Большая Азишская пещера
- Хаджохская теснина
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Питание на маршруте
- Трансфер от жд вокзала Краснодар-1 до места сбора группы, рассчитывается индивидуально, уточняйте при бронировании
- Входные билеты на экскурсионные объекты (взр. /дет), оплата только наличными: внедорожники на плато Лаго-Наки ~ 1000 руб. катание на санках ~ 500 руб. /30 минНациональный музей Республики Адыгеи - 150 руб. водопады Руфабго - 500/250 руб. стоимость входных билетов может меняться
- Внедорожники на плато Лаго-Наки ~ 1000 руб
- Катание на санках ~ 500 руб. /30 мин
- Национальный музей Республики Адыгеи - 150 руб
- Водопады Руфабго - 500/250 руб
- Стоимость входных билетов может меняться
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы: паспорт, свидетельство о рождении, полис ОМС.
Одежда должна быть по погоде, удобной и не стеснять движений.
Для купания в термальных источниках необходимо иметь:
- купальник;
- полотенце;
- тапочки и др. купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли оплатить входные билеты картой?
Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются только наличными средствами, поэтому рекомендуем подготовить заранее необходимую сумму. Это связано с тем, что в ущельях, пещерах и т. п не стабильная связь для оплаты картой.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур очень понравился, хорошая организация, комфортное проживание.
Единственное, чтобы можно было поменять- это посещение монастыря в третий день тура, которое длится 5 часов. Очень долго было и нечего было делать. Лучше добавить ещё одну локацию, например, вид на горы, чем ходить вокруг монастыря 5 часов.