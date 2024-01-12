1 день

Встреча. Отдых на термальных источниках

08:00 Выезд группы из Краснодара от театра Драмы, ул. Красноармейская 110 (сбор за 20 мин.)

Переезд в пос. Тульский Майкопский район (~ 150 км).

Трансфер от жд вокзала Краснодар-1 (за доп. плату, рассчитывается индивидуально, уточняйте при бронировании).

Весь день посвятим купанию в целебных водах.

Здесь мы сможем расслабиться в бассейне под открытым небом с теплой минеральной водой и получить массу положительных эмоций.

Поднимаясь на поверхность, подземные воды нагреваются до +40 градусов, а заодно насыщаются бромом, йодом, кальцием и другими полезными веществами.

Такой «коктейль» снимает стресс, замедляет процессы старения, улучшает самочувствие и настроение!

База отдыха «Водная Ривьера» –

это пять термальных бассейнов под открытым небом разной температуры от 22 до 40 градусов, оборудованный теплый зал для отдыха, раздевалки, душевые, кафе.

Территория базы оборудована уютными беседками и мангалами.

С собой иметь купальник, полотенце, тапочки и др. купальные принадлежности).

Обед в кафе на территории базы отдыха (по желанию за доп. плату).

Непродолжительный переезд в ст. Абадзехская (~ 15 км).

Размещение на база отдыха «Лукоморье».

База расположена в живописном месте на берегу реки Белая.

Ужин.

Свободное время.

Во время пребывания на территории базы можно искупаться в открытом подогреваемом бассейне, попариться в бане на дровах.

Здесь же спортивные площадки, беседки с мангалами.