Описание тураМы познакомимся с удивительным культурным и историческим наследием Осетии, попробуем блюда национальной кухни и сделаем много сказочных фото Да, именно сказочных, так как окружающие виды настолько живописны, что периодически Вам будет казаться, что Вы находитесь в сказке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье - Расположенное в горной системе Большого Кавказа на высотах от 750 до 1200 м над уровнем моря, Кармадонское ущелье привлекает множество туристов ежегодно
- Памятник Жертвам схода ледника Колка мемориал Сергея Бодрова-младшего и его съемочной группы
- Посетим Город мертвых Даргавс
- Осетинский Арт - объект - буква æ
- Качели над пропастью. Здесь прекрасно всё: и панорамы, поражающие воображение, и мегатонны чистейшего воздуха, и само ощущение полёта, когда сердце подпрыгивает, словно мячик для пинг-понга
- Аланский мужской монастырь. Это самая высокогорная православная обитель на территории России. Монастырь был создан 19 апреля 2000 года в Беслане в бывшей гостинице для машинистов поездов
- Кардагаванский каньон. Кадаргаванский каньон - это только малая часть Куртатинского ущелья. По дну ущелья протекает горная река Фиагдон. Как известно, именно реки веками прокладывают себе путь, создавая ущелья, каньоны и теснины
- День 2
- Цейское ущелье - часть Большого Кавказского хребта. Появилось оно примерно 150 млн лет назад, когда столкнулись две литосферные плиты. Позднее на этой территории сформировался ледник, после таяния которого и осталось величественное ущелье
- Вас окружат пейзажи Цейского ущелья. По канатной дороге мы поднимемся на головокружительную высоту 2500 метров к языку Сказского ледника, который покорит вас с мощью и фактурой
- Святилище Уастырджи Памятник Уастырджи в скале - один из отголосков старинных преданий о великом богатыре Георгии Победоносце
- А также посетим горячие источники в селе Бирагзанг
Что включено
- Трансфер, сопровождение. проживание
Что не входит в цену
- Питание/nсувениры/nканатная дорога - 700р/nвход в Даргавс: взрослый 150р, детский (от 7 до 18 лет) - 50р, студенты и пенсионеры (при предъявлении удостоверения) 100р/nтермальные источники 500р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Володи Головатого, 313
Завершение: Торговый центр Галерея и Остановка Окей по улице Мачуги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Краснодара
Кубанские просторы. Южное радушие
Начало: Г. Краснодар
6 мар в 10:00
1 мая в 10:00
23 400 ₽ за человека
Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
Побывать в парке Галицкого, насладиться природой Кубани и Адыгеи, отведать вин и эскарго
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
29 ноя в 14:00
10 дек в 14:00
55 400 ₽ за человека
Из Краснодара в Чечню
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
Расписание: выезд на кануне в 21:00
28 ноя в 21:00
18 500 ₽ за человека