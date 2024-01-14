Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре

Групповой тур в Краснодаре
4.7
3 отзыва
Отпразднуйте Международный женский день в прекрасном Краснодаре! Мы пройдемся по историческим улочкам, окунемся в арт-мир парка Галицкого, отправимся за приключениями в Горячий Ключ и сыграем в увлекательную игру в винном клубе в Chateau Tamagne.Посвящается всем женщинам, которые заслуживают незабываемых приключений!
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
Ближайшие даты:
8
мар

Что вас ожидает:

Парк Галицкого
Парк Галицкого
Встретитесь с гордостью Краснодара и увидите как современная архитектура сливается с природой
Винное казино
Винное казино
Познаете тайны вин с увлекательной игрой-дегустацией в винном клубе Chateau Tamagne
Дантово ущелье
Дантово ущелье
Прогуляетесь среди расписанных песчаников и полюбуетесь этим прекрасным уголком природы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Краснодару и парк Галицкого

Вы самостоятельно приезжаете в отель. Заселение в отель с 14:00.

Трансфер до отеля предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

10:00 Встреча в холле отеля «Ibis Krasnodar Center» с представителем фирмы.

Пешеходная обзорная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара (до 1920 года – Екатеринодар).

Туристы узнают об основании города казаками-переселенцами, побывают на исторических местах, где была проложена первая улица града казачьего, услышат рассказ о покорении степи казаками и нелегком военном времени тех далеких лет. Увидят современные и восстановленные памятники в честь основателей города и тех, кто обустраивал Кубанскую землю.

Объекты показа:

  • войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского;
  • памятник императрице Екатерине II;
  • площадь имени А. С. Пушкина;
  • сквер им. Жукова;
  • памятник 200 лет Кубанскому казачеству;

Обед в кафе.

Размещение в отеле «Ибис». Непродолжительный отдых.

Посещение с экскурсией одного из значимых современных объектов города – парка футбольного клуба «Краснодар» (Парк Галицкого).

Получивший признание не только в родном Краснодаре, но и за его пределами, парк имеет рекреационную зону с развитой инфраструктурой размером более 22 га.

На его территории пруд с экзотическими рыбками, фонтаны, водопады и другие уникальные элементы архитектуры, отличающиеся футуристичностью.

Можно смело сказать, что парк является гордостью всего Краснодарского края (без посещения японского сада).

Свободное время.

Прибытие, обзорная экскурсия по Краснодару и парк ГалицкогоПрибытие, обзорная экскурсия по Краснодару и парк ГалицкогоПрибытие, обзорная экскурсия по Краснодару и парк ГалицкогоПрибытие, обзорная экскурсия по Краснодару и парк ГалицкогоПрибытие, обзорная экскурсия по Краснодару и парк ГалицкогоПрибытие, обзорная экскурсия по Краснодару и парк ГалицкогоПрибытие, обзорная экскурсия по Краснодару и парк Галицкого
2 день

Музей-заповедник ИМ.Е.Д. Фелицына, художественный музей ИМ.Ф.А. Коваленко и винный клуб Chateau Tamagne

Завтрак в отеле (шведский стол).

Посещение с экскурсией краснодарского государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына – старейшее учреждение культуры и один из первых музеев на Северном Кавказе.

На выбор посещение одной постоянной выставки:

  • Древнее прошлое Кубани;
  • На рубежах Государства Российского;
  • Регалии и реликвии Кубанского казачье войска;
  • Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945;
  • Кубань в 1945 – 1991 годы.

Посещение с экскурсией краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко.

Постоянная экспозиция музея «Русское искусство XVI – начала XX веков» начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи – Фёдора Акимовича Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 годы – Ромуальда Казимировича Войцика.

Экспозиция зала Ф. А. Коваленко представляет собой ряд работ, собранных при жизни основателя галереи. Это картины таких известных художников конца XIX – начала ХХ века, как Ю. Ю. Клевер, Н. В. Харитонов и А. А. Киселев.

В зале, посвященном жизни и деятельности Р. К. Войцика демонстрируется ряд произведений, поступивших в художественный музей из Государственного музейного фонда и Эрмитажа в 1926-1931 гг.

Это картины голландских и итальянских художников XVII века – Питера Класа, Адриана Фонтейна, Яна ван Хейсума, Питера Кваста. Зал украшают изящные парные вазы знаменитого мейсенского фарфора.

Обед в кафе.

Посещение винного клуба Chateau Tamagne. Игра «винное казино».

Из оригинального казино сюда перешло только удовольствие и азарт. Винное казино – это увлекательная игра-дегустация. Открытие каждой бутылки сопровождается рассказом о терруаре, истории и ароматике данного вина. Игроки имеют шанс сорвать джек-пот, угадав сорта винограда и купаж.

Продолжительность – 1,5 часа.

Возвращение в отель.

Музей-заповедник ИМ.Е.Д. Фелицына, художественный музей ИМ.Ф.А. Коваленко и винный клуб Chateau Tamagne
3 день

Экскурсия по г. Горячий Ключ, Дантово ущелье и скала «Петушок»

08:00 Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров.

09:00 Выезд на экскурсию в г. Горячий Ключ (~60 км). По пути ведется тематическая трассовая экскурсия, об истории и культуре Кубани.

10:30 Первая остановка в г. Горячий Ключ, где предусмотрена пешеходная экскурсия по городу с посещением санаторно-курортного парка, откуда открывается вид на Питьевую галерею.

Центральная аллея мимо стелы в честь столетия курорта поворачивает налево, к каменному столбу, датируемому началом XVIII века.

Обойдя старое ванное здание, группа следует по аллее к Минеральной площадке, окруженной с трех сторон песчаниковыми скалами, поросшими лесом. Это место дополняется скромными архитектурными памятниками: часовней XIX века с бюветом Иверского источника, одного из первых сооружений лечебного назначения, и памятником в честь основания курорта.

Далее посещение Дантова ущелья. Этот объект – один из самых известных и посещаемых природных и экскурсионных объектов. Ущелье появилось в 70-х годах. Его протяженность около 100 м., высота скал доходит до 10-15 м.

Название свое ущелье получило в честь великого поэта Данте, автора бессмертной поэмы «Божественная комедия», в которой он описал дорогу в ад. Даже в самую жару в Дантовом ущелье всегда прохладно.

Прогулка к скале «Петушок» – природный памятник, визитная карточка города. Скалу когда-то называли «Скала Спасения». Расположена она на западном склоне горы Абадзехской, на берегу реке Псекупс, на окраине города-курорта Горячий Ключ. Высота около 28 метров.

Скала создана «упорством» реки Псекупс, которая миллионы лет, огибая на своем пути Абадзехскую гору, стесала у нее южный бок. Вершина скалы состоит из шести зубцов и напоминает петушиный гребень. Со Скалы Спасения (Петушок) открывается прекрасный вид на долину реки Псекупс, лесистые отроги хребта Пшаф.

На вершине скалы к приезду Великого князя Михаила Николаевича Романова, в 1864 году, была построена так называемая Царская беседка. Затем это место стало называться Царской площадкой.

Обед в кафе.

По желанию за доп. плату:

Подъем по канатной дороге туристического комплекса «Дыхание Гор». Откуда открывается живописный вид на окружающую природу и на город Горячий Ключ.

Туристический комплекс «Дыхание гор» – это место отдыха для всей семьи с аттракционами, фотозонами, кафе, магазинами, зонами отдыха и достопримечательностями, расположенными в одном из самых чистых и тёплых городов России – в городе Горячий Ключ.

Внутри комплекса расположена кресельная канатная дорога, берущая своё начало от набережной реки Псекупс до одной из вершин горного хребта Котх. Протяженность канатки 770 метров.

18:00 Отправление группы в Краснодар.

20:00 Прибытие на ж/д вокзал (время указано ориентировочно).

Экскурсия по г. Горячий Ключ, Дантово ущелье и скала «Петушок»Экскурсия по г. Горячий Ключ, Дантово ущелье и скала «Петушок»Экскурсия по г. Горячий Ключ, Дантово ущелье и скала «Петушок»Экскурсия по г. Горячий Ключ, Дантово ущелье и скала «Петушок»Экскурсия по г. Горячий Ключ, Дантово ущелье и скала «Петушок»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Ибис» 3* в двухместных стандартных номерах. Одноместное и трехместное размещение под запрос.

Возможно участие детей от 5 лет без посещения винного клуба Chateau Tamagne.

Стоимость тура для детей до 18 лет – 17 500 руб.

Варианты проживания

«Ибис» 3

2 ночи

Отель «Ibis Krasnodar Center» находится находится в центре города Краснодар. Рядом с отелем есть административная парковка, которая предоставляется за дополнительную плату.

В двухместных номерах имеется холодильник, кондиционер, фен, сейф, телефон и необходимая мебель. Курение на всей территории отеля запрещено. Некоторые категории стандарт представлены дополнительным оснащением.

В ресторане подаются блюда русской и европейской кухонь. В баре большой выбор прохладительных напитков. Поблизости расположены кафе и рестораны быстрого питания, а также магазины продуктов.

Проживающие, для проведения переговоров и совещаний, могут выбрать один из четырех конференц-залов, которые оборудованы всей необходимой техникой и мебелью.

Расстояние до аэропорта составляет - 13 км, а до ж/д вокзала - 2 км. Ближайшая достопримечательность – это Александровская Триумфальная арка, которая находится в пешей доступности.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание: 2 ночи
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Страховка от несчастного случая
  • Входные билеты: одна постоянная выставка в музее ИМ.Е.Д. Фелицына, постоянная выставка в музее ИМ.Ф.А. Коваленко
  • Дегустация вин в Chateau Tamagne
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Питание не указанное в программе тура
  • Трансферы от ж/д вокзала в первый день тура
  • Канатная дорога «Дыхание гор» - 1200 руб. /взрослый 500 руб. /дети до 13 лет
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт/свидетельство о рождении;
  • полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
14 янв 2024
Все отлично, организация на достаточно высоком уровне.
Все отлично, организация на достаточно высоком уровне.Все отлично, организация на достаточно высоком уровне.Все отлично, организация на достаточно высоком уровне.Все отлично, организация на достаточно высоком уровне.
Д
14 янв 2024
Все хорошо, встретили, отвезли, привезли, все организовано, без спешки и других сложностей.
С
12 янв 2024
Все по плану

Тур входит в следующие категории Краснодара

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