мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, обзорная экскурсия по Краснодару и парк Галицкого
Вы самостоятельно приезжаете в отель. Заселение в отель с 14:00.
Трансфер до отеля предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
10:00 Встреча в холле отеля «Ibis Krasnodar Center» с представителем фирмы.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара (до 1920 года – Екатеринодар).
Туристы узнают об основании города казаками-переселенцами, побывают на исторических местах, где была проложена первая улица града казачьего, услышат рассказ о покорении степи казаками и нелегком военном времени тех далеких лет. Увидят современные и восстановленные памятники в честь основателей города и тех, кто обустраивал Кубанскую землю.
Объекты показа:
- войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского;
- памятник императрице Екатерине II;
- площадь имени А. С. Пушкина;
- сквер им. Жукова;
- памятник 200 лет Кубанскому казачеству;
Обед в кафе.
Размещение в отеле «Ибис». Непродолжительный отдых.
Посещение с экскурсией одного из значимых современных объектов города – парка футбольного клуба «Краснодар» (Парк Галицкого).
Получивший признание не только в родном Краснодаре, но и за его пределами, парк имеет рекреационную зону с развитой инфраструктурой размером более 22 га.
На его территории пруд с экзотическими рыбками, фонтаны, водопады и другие уникальные элементы архитектуры, отличающиеся футуристичностью.
Можно смело сказать, что парк является гордостью всего Краснодарского края (без посещения японского сада).
Свободное время.
Музей-заповедник ИМ.Е.Д. Фелицына, художественный музей ИМ.Ф.А. Коваленко и винный клуб Chateau Tamagne
Завтрак в отеле (шведский стол).
Посещение с экскурсией краснодарского государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына – старейшее учреждение культуры и один из первых музеев на Северном Кавказе.
На выбор посещение одной постоянной выставки:
- Древнее прошлое Кубани;
- На рубежах Государства Российского;
- Регалии и реликвии Кубанского казачье войска;
- Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945;
- Кубань в 1945 – 1991 годы.
Посещение с экскурсией краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко.
Постоянная экспозиция музея «Русское искусство XVI – начала XX веков» начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи – Фёдора Акимовича Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 годы – Ромуальда Казимировича Войцика.
Экспозиция зала Ф. А. Коваленко представляет собой ряд работ, собранных при жизни основателя галереи. Это картины таких известных художников конца XIX – начала ХХ века, как Ю. Ю. Клевер, Н. В. Харитонов и А. А. Киселев.
В зале, посвященном жизни и деятельности Р. К. Войцика демонстрируется ряд произведений, поступивших в художественный музей из Государственного музейного фонда и Эрмитажа в 1926-1931 гг.
Это картины голландских и итальянских художников XVII века – Питера Класа, Адриана Фонтейна, Яна ван Хейсума, Питера Кваста. Зал украшают изящные парные вазы знаменитого мейсенского фарфора.
Обед в кафе.
Посещение винного клуба Chateau Tamagne. Игра «винное казино».
Из оригинального казино сюда перешло только удовольствие и азарт. Винное казино – это увлекательная игра-дегустация. Открытие каждой бутылки сопровождается рассказом о терруаре, истории и ароматике данного вина. Игроки имеют шанс сорвать джек-пот, угадав сорта винограда и купаж.
Продолжительность – 1,5 часа.
Возвращение в отель.
Экскурсия по г. Горячий Ключ, Дантово ущелье и скала «Петушок»
08:00 Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров.
09:00 Выезд на экскурсию в г. Горячий Ключ (~60 км). По пути ведется тематическая трассовая экскурсия, об истории и культуре Кубани.
10:30 Первая остановка в г. Горячий Ключ, где предусмотрена пешеходная экскурсия по городу с посещением санаторно-курортного парка, откуда открывается вид на Питьевую галерею.
Центральная аллея мимо стелы в честь столетия курорта поворачивает налево, к каменному столбу, датируемому началом XVIII века.
Обойдя старое ванное здание, группа следует по аллее к Минеральной площадке, окруженной с трех сторон песчаниковыми скалами, поросшими лесом. Это место дополняется скромными архитектурными памятниками: часовней XIX века с бюветом Иверского источника, одного из первых сооружений лечебного назначения, и памятником в честь основания курорта.
Далее посещение Дантова ущелья. Этот объект – один из самых известных и посещаемых природных и экскурсионных объектов. Ущелье появилось в 70-х годах. Его протяженность около 100 м., высота скал доходит до 10-15 м.
Название свое ущелье получило в честь великого поэта Данте, автора бессмертной поэмы «Божественная комедия», в которой он описал дорогу в ад. Даже в самую жару в Дантовом ущелье всегда прохладно.
Прогулка к скале «Петушок» – природный памятник, визитная карточка города. Скалу когда-то называли «Скала Спасения». Расположена она на западном склоне горы Абадзехской, на берегу реке Псекупс, на окраине города-курорта Горячий Ключ. Высота около 28 метров.
Скала создана «упорством» реки Псекупс, которая миллионы лет, огибая на своем пути Абадзехскую гору, стесала у нее южный бок. Вершина скалы состоит из шести зубцов и напоминает петушиный гребень. Со Скалы Спасения (Петушок) открывается прекрасный вид на долину реки Псекупс, лесистые отроги хребта Пшаф.
На вершине скалы к приезду Великого князя Михаила Николаевича Романова, в 1864 году, была построена так называемая Царская беседка. Затем это место стало называться Царской площадкой.
Обед в кафе.
По желанию за доп. плату:
Подъем по канатной дороге туристического комплекса «Дыхание Гор». Откуда открывается живописный вид на окружающую природу и на город Горячий Ключ.
Туристический комплекс «Дыхание гор» – это место отдыха для всей семьи с аттракционами, фотозонами, кафе, магазинами, зонами отдыха и достопримечательностями, расположенными в одном из самых чистых и тёплых городов России – в городе Горячий Ключ.
Внутри комплекса расположена кресельная канатная дорога, берущая своё начало от набережной реки Псекупс до одной из вершин горного хребта Котх. Протяженность канатки 770 метров.
18:00 Отправление группы в Краснодар.
20:00 Прибытие на ж/д вокзал (время указано ориентировочно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Ибис» 3* в двухместных стандартных номерах. Одноместное и трехместное размещение под запрос.
Возможно участие детей от 5 лет без посещения винного клуба Chateau Tamagne.
Стоимость тура для детей до 18 лет – 17 500 руб.
Варианты проживания
«Ибис» 3
Отель «Ibis Krasnodar Center» находится находится в центре города Краснодар. Рядом с отелем есть административная парковка, которая предоставляется за дополнительную плату.
В двухместных номерах имеется холодильник, кондиционер, фен, сейф, телефон и необходимая мебель. Курение на всей территории отеля запрещено. Некоторые категории стандарт представлены дополнительным оснащением.
В ресторане подаются блюда русской и европейской кухонь. В баре большой выбор прохладительных напитков. Поблизости расположены кафе и рестораны быстрого питания, а также магазины продуктов.
Проживающие, для проведения переговоров и совещаний, могут выбрать один из четырех конференц-залов, которые оборудованы всей необходимой техникой и мебелью.
Расстояние до аэропорта составляет - 13 км, а до ж/д вокзала - 2 км. Ближайшая достопримечательность – это Александровская Триумфальная арка, которая находится в пешей доступности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание: 2 ночи
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Страховка от несчастного случая
- Входные билеты: одна постоянная выставка в музее ИМ.Е.Д. Фелицына, постоянная выставка в музее ИМ.Ф.А. Коваленко
- Дегустация вин в Chateau Tamagne
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Питание не указанное в программе тура
- Трансферы от ж/д вокзала в первый день тура
- Канатная дорога «Дыхание гор» - 1200 руб. /взрослый 500 руб. /дети до 13 лет
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт/свидетельство о рождении;
- полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.