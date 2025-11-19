Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура День 1 Прибытие в г. Шали. Завтрак. Заселение в отель. 12.00. Экскурсия в мечеть «Гордость Мусульман» г. Шали. Крупнейшая в Европе мечеть «Гордость Мусульман» - это поистине шедевр исламской архитектуры, поражающий изяществом конструкций и красотой минаретов. Самая величественная, самая белоснежная, самая самая…. Это все о ней. . На площади в 5 га, вокруг мечети, разбит уникальный парк, на территории которого находится 12 цветных фонтанов, четыре мраморные беседки и высажено более 40 сортов роз и более 2000 деревьев и кустарников. 12.30. Выезд на экскурсию в г. Аргун 13.00. Экскурсия в мечеть «Сердце Матери», имени Аймани Кадыровой, мамы Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, которая является единственной мечетью в России, выполненной в ультрасовременном стиле хайтек. Благодаря необыкновенной подсветке, меняющей цвет каждую минуту, мечеть поражает воображение своей красотой. 13.30. Выезд в г. Грозный 14.00. Обед. 14.40. Обзорная пешая экскурсия по городу. Обзорная экскурсия по г. Грозный., в ходе которой мы посетим одну из самых крупных мечетей Европы и мира – «Сердце Чечни», которая является точной копией «Голубой мечети» в Стамбуле и визитной карточкой г. Грозного. Далее экскурсия нас приведет к знаменитым небоскребам — высотному комплексу «Грозный -сити». За пределами г. Москвы, это самые высокие здания в России. Поднимемся на высокоскоростном лифте на высоту 29 этажа, на смотровую площадку, откуда с высоты птичьего полета открывается великолепный вид на город и резиденцию Рамзана Кадырова. Рядом с комплексом находится удивительной красоты цветочный парк, в котором нас ждет фотосессия в аллее сердец. Также в ходе экскурсии мы посетим, построенный в конце 19 века терскими казаками, Храм Архангела Михаила, в котором хранится старинная икона, уцелевшая во время разрушения храма в войну. 17.00. Экскурсия в Английский замок. Архитектурная жемчужина Грозного – открывшийся после реставрации замок, который сочетает в себе элементы романского и готического стиля. Он был построен в 1920 году американской строительной компанией по заказу английской нефтяной компании Шелл. Закончится наша экскурсия вкусным ужином на улице шашлыков! 19.30.- 20.00. Возвращение в отель г. Шали. 2 День 2 08.00. Завтрак. Выселение из отеля. 09.00. Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам. Город стражников Хой. Экскурсия на озеро Кезеной-Ам - это целое море впечатлений от красивейшей дороги, ведущей серпантином на высоту более 2000 метров над уровнем моря, и интересной программы, с рассказами о легендарном абреке Зелимхане Харачоевском, царской дороге, легендой озера Кезеной-Ам и с посещением древнего города стражников «Хой», который находится в паре километров от озера и представляет собой уникальный восстановленный средневековый башенный комплекс. По пути мы делаем остановки такие как: с. Ведено. Посещение местного рынка, где можно приобрести гастрономические сувениры. . с. Харачой. В предгорном селении Харачой мы посетим памятник легендарному Абреку Зелимхану, чеченскому «Робин Гуду» и наберем вкуснейшей, обжигающей прохладой воды из родника «Девичья коса». Далее нас ждет подъем по серпантину на перевал Харами. Поднявшись на перевал, мы начинаем спуск к озеру. Вы будете удивлены и впечатлены видами прекрасной Чечни

