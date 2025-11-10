Первым делом вы увидите контрасты Краснодара: узнаете его как казачье войсковое поселение, гуляя по историческому центру, и восхититесь масштабами
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+.
Питание. Входят завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий, пешие прогулки в спокойном темпе до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»
Трансфер к отелю — самостоятельно, заселение в номера с 14:00. Затем встретимся в холле и первым делом отправимся на экскурсию по историческому центру Краснодара. Вы узнаете, как казаки-переселенцы покорили степи и основали Екатеринодар, поговорите о военном положении тех лет, побываете на первой улице города, увидите значимые строения. Осмотрите Войсковой собор Александра Невского, площадь Александра Пушкина, Александровскую триумфальную арку, памятники императрице Екатерине II и Святой Екатерине.
Далее поедем к современной достопримечательности — парку футбольного клуба «Краснодар», неофициально носящему имя основателя Сергея Галицкого. Это огромная зона отдыха со всевозможными фонтанами, арт-объектами, экзотическими растениями и обитателями, японским садом, получившая признание далеко за пределами города. После прогулки вернёмся в отель.
Адыгея: Большая Азишская пещера, водопады Руфабго, Хаджохская теснина
Утром направимся в сторону посёлка Каменномостского (~180 км). По дороге вы услышите много интересного об истории и культуре Краснодарского края и Республики Адыгея.
Первая остановка будет у Большой Азишской пещеры. Это уникальное творение природы со сталактитами, сталагмитами, сталагнатами. Спустившись на 25 метров под землю, вы словно перенесётесь на 2 миллиона лет назад.
Следующий пункт — водопады Руфабго. Вода срывается с высоты 6 метров и падает в озеро, и звуки каскада слышны издалека. Окружены эти места огромными каменными глыбами, поросшими мхом, глубокими ущельями и стремительными ручьями — прогулка будет живописной.
Посетим и Хаджохскую теснину — одну из самых знаменитых локаций горной Адыгеи. Это скалистый каньон с обрывистыми берегами, на дне которого неистовствует река Белая.
Вечером вернёмся в Краснодар.
Новороссийск: набережная адмирала Серебрякова, крейсер «Михаил Кутузов», Chateau Pinot
Этот день посвятим Новороссийску (~145 км). По пути вы узнаете о тяготах и невзгодах, выпавших на долю кубанцев в годы Великой Отечественной войны.
Гуляя по городу-герою, вы погрузитесь в историю, услышите о первых поселениях на берегу Цемесской бухты, противостоянии защитников Новороссийска немецким оккупантам, восстановлении разрушенных улиц и хозяйств. Пройдёте по набережной адмирала Серебрякова, посетите крейсер «Михаил Кутузов» — в прошлом боевой корабль, а ныне музей Черноморского флота.
Переместимся в село Федотовка, где раскинулся агротуристический комплекс Chateau Pinot. В него входят гравитационная винодельня, улиточная ферма, музей ретроавтомобилей, картинная галерея, видовой ресторан.
От самой высокой смотровой площадки вы проследуете по галерее над цехами и познакомитесь с технологией производства тихих вин гравитационным способом, от переработки винограда до выдержки и разлива. Погуляете по виноградникам, посетите пасеку, птичий питомник, улиточную ферму. Завершит поездку дегустация 6 сортов вина и эскарго.
Потом вернёмся в Краснодар.
Гуамка: поездка по узкоколейке, Гуамское ущелье
В финале отпуска съездим в хутор Гуамка (~ 160 км), по дороге прослушав трассовую экскурсию об истории и культуре Краснодарского края.
По прибытии вы сядете в вагончик и проедете по узкоколейной железной дороге вдоль Гуамского ущелья, проложенной в 30-е годы прошлого века. С одной стороны высятся отвесные скалы, с другой шумит река Курджипс — невероятно атмосферное место. Остаток ущелья вы исследуете пешком, рассматривая исполинские камни, водопады, пышную растительность.
По завершении вернёмся в Краснодар и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное в отеле 3*
|55 400 ₽
|1-местное в отеле 3*
|65 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Билеты в Краснодар и обратно в ваш город
- Трансферы до/от отеля
- Обеды и ужины
- Входные билеты, дегустации
- Доплата за 1-местное размещение - 11 600 ₽
- Стоимость тура с отелем 2* (за человека при 2-местном размещении) - 48 800 ₽