Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню

Побывать в парке Галицкого, насладиться природой Кубани и Адыгеи, отведать вин и эскарго
Приезжайте в гости — мы познакомим вас с популярными маршрутами юга России.

Первым делом вы увидите контрасты Краснодара: узнаете его как казачье войсковое поселение, гуляя по историческому центру, и восхититесь масштабами
и ультрасовременностью шедевра ландшафтного искусства — парка Галицкого.

Отдохнёте в горах Кубани и соседней Адыгеи: спуститесь к сталактитам и сталагмитам Большой Азишской пещеры, послушаете рёв водопадов Руфабго и реки Хаджохской теснины, прокатитесь по узкоколейке в Гуамском ущелье.

Доберётесь и к Чёрному морю: проведёте день в уютном Новороссийске и посетите комплекс Chateau Pinot, где запланированы дегустации местных вин и французского деликатеса из выращиваемых тут же улиток — эскарго.

Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+.

Питание. Входят завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий, пешие прогулки в спокойном темпе до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»

Трансфер к отелю — самостоятельно, заселение в номера с 14:00. Затем встретимся в холле и первым делом отправимся на экскурсию по историческому центру Краснодара. Вы узнаете, как казаки-переселенцы покорили степи и основали Екатеринодар, поговорите о военном положении тех лет, побываете на первой улице города, увидите значимые строения. Осмотрите Войсковой собор Александра Невского, площадь Александра Пушкина, Александровскую триумфальную арку, памятники императрице Екатерине II и Святой Екатерине.

Далее поедем к современной достопримечательности — парку футбольного клуба «Краснодар», неофициально носящему имя основателя Сергея Галицкого. Это огромная зона отдыха со всевозможными фонтанами, арт-объектами, экзотическими растениями и обитателями, японским садом, получившая признание далеко за пределами города. После прогулки вернёмся в отель.

Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»
2 день

Адыгея: Большая Азишская пещера, водопады Руфабго, Хаджохская теснина

Утром направимся в сторону посёлка Каменномостского (~180 км). По дороге вы услышите много интересного об истории и культуре Краснодарского края и Республики Адыгея.

Первая остановка будет у Большой Азишской пещеры. Это уникальное творение природы со сталактитами, сталагмитами, сталагнатами. Спустившись на 25 метров под землю, вы словно перенесётесь на 2 миллиона лет назад.

Следующий пункт — водопады Руфабго. Вода срывается с высоты 6 метров и падает в озеро, и звуки каскада слышны издалека. Окружены эти места огромными каменными глыбами, поросшими мхом, глубокими ущельями и стремительными ручьями — прогулка будет живописной.

Посетим и Хаджохскую теснину — одну из самых знаменитых локаций горной Адыгеи. Это скалистый каньон с обрывистыми берегами, на дне которого неистовствует река Белая.

Вечером вернёмся в Краснодар.

Адыгея: Большая Азишская пещера, водопады Руфабго, Хаджохская теснина
3 день

Новороссийск: набережная адмирала Серебрякова, крейсер «Михаил Кутузов», Chateau Pinot

Этот день посвятим Новороссийску (~145 км). По пути вы узнаете о тяготах и невзгодах, выпавших на долю кубанцев в годы Великой Отечественной войны.

Гуляя по городу-герою, вы погрузитесь в историю, услышите о первых поселениях на берегу Цемесской бухты, противостоянии защитников Новороссийска немецким оккупантам, восстановлении разрушенных улиц и хозяйств. Пройдёте по набережной адмирала Серебрякова, посетите крейсер «Михаил Кутузов» — в прошлом боевой корабль, а ныне музей Черноморского флота.

Переместимся в село Федотовка, где раскинулся агротуристический комплекс Chateau Pinot. В него входят гравитационная винодельня, улиточная ферма, музей ретроавтомобилей, картинная галерея, видовой ресторан.

От самой высокой смотровой площадки вы проследуете по галерее над цехами и познакомитесь с технологией производства тихих вин гравитационным способом, от переработки винограда до выдержки и разлива. Погуляете по виноградникам, посетите пасеку, птичий питомник, улиточную ферму. Завершит поездку дегустация 6 сортов вина и эскарго.

Потом вернёмся в Краснодар.

Новороссийск: набережная адмирала Серебрякова, крейсер «Михаил Кутузов», Chateau Pinot
4 день

Гуамка: поездка по узкоколейке, Гуамское ущелье

В финале отпуска съездим в хутор Гуамка (~ 160 км), по дороге прослушав трассовую экскурсию об истории и культуре Краснодарского края.

По прибытии вы сядете в вагончик и проедете по узкоколейной железной дороге вдоль Гуамского ущелья, проложенной в 30-е годы прошлого века. С одной стороны высятся отвесные скалы, с другой шумит река Курджипс — невероятно атмосферное место. Остаток ущелья вы исследуете пешком, рассматривая исполинские камни, водопады, пышную растительность.

По завершении вернёмся в Краснодар и попрощаемся.

Гуамка: поездка по узкоколейке, Гуамское ущелье

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное в отеле 3*55 400 ₽
1-местное в отеле 3*65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Билеты в Краснодар и обратно в ваш город
  • Трансферы до/от отеля
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты, дегустации
  • Доплата за 1-местное размещение - 11 600 ₽
  • Стоимость тура с отелем 2* (за человека при 2-местном размещении) - 48 800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
Завершение: Краснодар, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люсинэ
Люсинэ — Организатор в Краснодаре
Здравствуйте! Меня зовут Люсинэ. Я живу в Краснодаре более 25 лет, очень люблю свой край, являюсь руководителем агентства. Опыт работы в туризме более 10 лет, сама провожу экскурсии. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места.
