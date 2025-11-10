Утром направимся в сторону посёлка Каменномостского (~180 км). По дороге вы услышите много интересного об истории и культуре Краснодарского края и Республики Адыгея.

Первая остановка будет у Большой Азишской пещеры. Это уникальное творение природы со сталактитами, сталагмитами, сталагнатами. Спустившись на 25 метров под землю, вы словно перенесётесь на 2 миллиона лет назад.

Следующий пункт — водопады Руфабго. Вода срывается с высоты 6 метров и падает в озеро, и звуки каскада слышны издалека. Окружены эти места огромными каменными глыбами, поросшими мхом, глубокими ущельями и стремительными ручьями — прогулка будет живописной.

Посетим и Хаджохскую теснину — одну из самых знаменитых локаций горной Адыгеи. Это скалистый каньон с обрывистыми берегами, на дне которого неистовствует река Белая.

Вечером вернёмся в Краснодар.