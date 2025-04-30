1 день

Прибытие. Хаджохская теснина и знакомство с местной кухней

Вас встретят в аэропорту или ж/д вокзале Краснодара (Ставрополя или Минеральные Воды) и отвезут в гостиницу.

В гостинице имеются два подогреваемых круглогодичных бассейн.

После заселения и обеда вы отправитесь на экскурсию к Хаджохской теснине.

Вы прогуляетесь по обзорным площадкам и с разных ракурсов увидите, как стремительная горная река продирается через узкий скальный коридор.

После экскурсии вы вернетесь в гостиницу, где вас пригласят на дегустацию национальных блюд и напитков.

Вы сможете попробовать блюда адыгейской кухни.

Меню будет разнообразным: щипс — крем-суп на мясном бульоне с добавлением пшена и кукурузной муки; адыгейская паста из пшена; кояж — жареный адыгейский сыр с яйцом, халюжи — выпечка с тонким хрустящим тестом и тягучей сырной начинкой.

Также вам предложат местное майкопское пиво, сваренное в лучших чешских традициях способом двухотварочного затирания.