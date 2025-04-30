Программа тура по дням
Прибытие. Хаджохская теснина и знакомство с местной кухней
Вас встретят в аэропорту или ж/д вокзале Краснодара (Ставрополя или Минеральные Воды) и отвезут в гостиницу.
В гостинице имеются два подогреваемых круглогодичных бассейн.
После заселения и обеда вы отправитесь на экскурсию к Хаджохской теснине.
Вы прогуляетесь по обзорным площадкам и с разных ракурсов увидите, как стремительная горная река продирается через узкий скальный коридор.
После экскурсии вы вернетесь в гостиницу, где вас пригласят на дегустацию национальных блюд и напитков.
Вы сможете попробовать блюда адыгейской кухни.
Меню будет разнообразным: щипс — крем-суп на мясном бульоне с добавлением пшена и кукурузной муки; адыгейская паста из пшена; кояж — жареный адыгейский сыр с яйцом, халюжи — выпечка с тонким хрустящим тестом и тягучей сырной начинкой.
Также вам предложат местное майкопское пиво, сваренное в лучших чешских традициях способом двухотварочного затирания.
Плато Лаго-Наки, пещера Большая Азишская
После завтрака вы на автобусе отправитесь на плато Лаго-Наки — одно из самых живописных мест Западного Кавказа.
Плато расположено на высоте 2000 м над уровнем моря и окружено вершинами гор Фишт, Оштен и Пшехо-Су.
Вы полюбуетесь заснеженными просторами плато с обзорной площадки, а на обратном пути посетите еще одну природную достопримечательность — Большую Азишскую пещеру.
Её протяженность более 640 м, однако для осмотра доступна только третья часть.
Пещера состоит из объемных разноярусных галерей и больших залов, украшенных причудливыми сталактитами и сталагмитами.
На обед возвращаемся в гостиницу.
После отдыха, ближе к вечеру, вас будет ждать гастрономический мастер-класс по приготовлению адыгейского сыра.
На ужин вас ждут блюда, приготовленные на костре.
После ужина вы сможете принять участие в посадке растения, появившегося на Земле около 15 млн лет назад, — краснокнижного самшита колхидского.
Гузерипльский дольмен. Термальные источники
После завтрака вас ждет экскурсия в поселок Гузерипль.
Вы побываете в музее Кавказского природного биосферного заповедника и увидите древний Гузерипльский дольмен — один из крупнейших мегалитов на территории Адыгеи.
После экскурсии вы пообедаете, а затем вас ждет поездка на термальные источники, где вы сможете расслабиться после активного дня.
Ужин в гостинице.
Ущелье Мишоко. На джипах по бездорожью
После завтрака вы отправитесь в экстрим-парк «Мишоко», расположенный в ущелье одноименной реки.
Здесь вы сможете пройти маршрут виа-феррата на вертикальной скальной стене и прокатиться на зип-лайне над ущельем.
Если вам не по душе экстремальные развлечения, можно будет прогуляться с гидом по ущелью Мишоко и осмотреть гроты и водопады.
Обед.
Вторая половина дня будет не менее насыщенной.
Вас ждет поездка на джипах по бездорожью к скале Чертов палец — крайней точке горного хребта Уна-Коз.
Отсюда открывается панорамный вид на долину реки Белая, хребет Азиш-Тау, вершины Большой и Малый Тхач.
После небольшой прогулки и фотосессии вы вернетесь в гостиницу, поужинаете и отдохнете.
Вечером вы отправитесь на берег реки Белой, чтобы запустить воздушные фонарики, которые унесут в небо ваши записки с желаниями.
Отъезд
После завтрака вы соберете вещи и отправитесь в сторону Краснодара (Ставрополя или Минеральные Воды).
По пути посетите выставку «Мир камня», где посмотрите на аммониты головоногих моллюсков, вымерших 65 миллионов лет назад.
Рядом с музеем находится Хаджохский дольмен — «место силы», у которого вы ненадолго остановитесь, чтобы подвести итоги путешествия.
Маршрут пройдет через столицу республики Адыгея — город Майкоп.
Вы увидите соборную мечеть на площади Дружбы народов и пообедаете в кафе.
Ориентировочное время прибытия в Краснодар — 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Заезд
Стандарт
2-4-местное размещение
|Гостиница «Дети Гор»
|30 апреля — 4 мая
|59 500
|7 мая — 11 мая
|54 500
Варианты проживания
Гостиница «Дего»
Комфортабельная гостиница «Дего» находится в поселке Каменномостский. На территории есть летний бассейн, автостоянка и бесплатный интернет в местах общего пребывания.
Для Вашего качественного и беззаботного отдыха есть в номерах вся необходимая мебель и техника. В ванной комнате установлен душ и туалет, дополнительно предоставляются средства индивидуальной гигиены.
В гостинице есть общая кухня, там все желающие могут приготовить себе еду. Имеется посуда, бытовая техника и все удобства. При желании гости могут воспользоваться принадлежностями для шашлыка.
Отель имеет хорошее месторасположение и пользуется популярностью у отдыхающих в этом регионе. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (номера на 2-4 человека)
- Трансфер из Краснодара, Ставрополя или Минеральные Воды в гостиницу и обратно
- Услуги гидов и инструкторов на маршрутах
- Активные маршруты в экстрим-парке «Мишоко»
- Посещение термальных источников
- Гастрономический мастер-класс
- Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральные Воды / Краснодара и обратно
- Страховка от несчастного случая
- Доплата за одноместное размещение
- Сувениры
- Индивидуальный трансфер аэропорт или ж/д вокзал - гостиница - аэропорт или ж/д вокзал
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Куртка;
- паспорт;
- штаны спортивные;
- кепка;
- сидушка;
- накидка от дождя;
- сменная обувь;
- маленький рюкзак для воды и личных вещей;
- сменная одежда/обувь на случай, если что-то намокнет или выйдет из строя.
Главное — удобно, практично.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт будет в туре?
Зависит от группы. Это может быть легковой автомобиль, а может быть микроавтобус.