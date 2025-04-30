Майский отдых в горах Адыгеи

Приглашаем провести майские праздники интересно и познавательно в горах Адыгеи: познакомиться с местной кухней, посадить самшит, запустить небесные фонарики, побывать на плато Лаго-Наки, посетить Гузерипль и Хаджохскую теснину.
Майский отдых в горах Адыгеи
Майский отдых в горах Адыгеи
Майский отдых в горах Адыгеи
Ближайшие даты:
30
апр7
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Хаджохская теснина и знакомство с местной кухней

Вас встретят в аэропорту или ж/д вокзале Краснодара (Ставрополя или Минеральные Воды) и отвезут в гостиницу.

В гостинице имеются два подогреваемых круглогодичных бассейн.

После заселения и обеда вы отправитесь на экскурсию к Хаджохской теснине.

Вы прогуляетесь по обзорным площадкам и с разных ракурсов увидите, как стремительная горная река продирается через узкий скальный коридор.

После экскурсии вы вернетесь в гостиницу, где вас пригласят на дегустацию национальных блюд и напитков.

Вы сможете попробовать блюда адыгейской кухни.

Меню будет разнообразным: щипс — крем-суп на мясном бульоне с добавлением пшена и кукурузной муки; адыгейская паста из пшена; кояж — жареный адыгейский сыр с яйцом, халюжи — выпечка с тонким хрустящим тестом и тягучей сырной начинкой.

Также вам предложат местное майкопское пиво, сваренное в лучших чешских традициях способом двухотварочного затирания.

Прибытие. Хаджохская теснина и знакомство с местной кухнейПрибытие. Хаджохская теснина и знакомство с местной кухнейПрибытие. Хаджохская теснина и знакомство с местной кухнейПрибытие. Хаджохская теснина и знакомство с местной кухней
2 день

Плато Лаго-Наки, пещера Большая Азишская

После завтрака вы на автобусе отправитесь на плато Лаго-Наки — одно из самых живописных мест Западного Кавказа.

Плато расположено на высоте 2000 м над уровнем моря и окружено вершинами гор Фишт, Оштен и Пшехо-Су.

Вы полюбуетесь заснеженными просторами плато с обзорной площадки, а на обратном пути посетите еще одну природную достопримечательность — Большую Азишскую пещеру.

Её протяженность более 640 м, однако для осмотра доступна только третья часть.

Пещера состоит из объемных разноярусных галерей и больших залов, украшенных причудливыми сталактитами и сталагмитами.

На обед возвращаемся в гостиницу.

После отдыха, ближе к вечеру, вас будет ждать гастрономический мастер-класс по приготовлению адыгейского сыра.

На ужин вас ждут блюда, приготовленные на костре.

После ужина вы сможете принять участие в посадке растения, появившегося на Земле около 15 млн лет назад, — краснокнижного самшита колхидского.

Плато Лаго-Наки, пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки, пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки, пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки, пещера Большая Азишская
3 день

Гузерипльский дольмен. Термальные источники

После завтрака вас ждет экскурсия в поселок Гузерипль.

Вы побываете в музее Кавказского природного биосферного заповедника и увидите древний Гузерипльский дольмен — один из крупнейших мегалитов на территории Адыгеи.

После экскурсии вы пообедаете, а затем вас ждет поездка на термальные источники, где вы сможете расслабиться после активного дня.

Ужин в гостинице.

Гузерипльский дольмен. Термальные источникиГузерипльский дольмен. Термальные источникиГузерипльский дольмен. Термальные источникиГузерипльский дольмен. Термальные источники
4 день

Ущелье Мишоко. На джипах по бездорожью

После завтрака вы отправитесь в экстрим-парк «Мишоко», расположенный в ущелье одноименной реки.

Здесь вы сможете пройти маршрут виа-феррата на вертикальной скальной стене и прокатиться на зип-лайне над ущельем.

Если вам не по душе экстремальные развлечения, можно будет прогуляться с гидом по ущелью Мишоко и осмотреть гроты и водопады.

Обед.

Вторая половина дня будет не менее насыщенной.

Вас ждет поездка на джипах по бездорожью к скале Чертов палец — крайней точке горного хребта Уна-Коз.

Отсюда открывается панорамный вид на долину реки Белая, хребет Азиш-Тау, вершины Большой и Малый Тхач.

После небольшой прогулки и фотосессии вы вернетесь в гостиницу, поужинаете и отдохнете.

Вечером вы отправитесь на берег реки Белой, чтобы запустить воздушные фонарики, которые унесут в небо ваши записки с желаниями.

Ущелье Мишоко. На джипах по бездорожьюУщелье Мишоко. На джипах по бездорожьюУщелье Мишоко. На джипах по бездорожьюУщелье Мишоко. На джипах по бездорожью
5 день

Отъезд

После завтрака вы соберете вещи и отправитесь в сторону Краснодара (Ставрополя или Минеральные Воды).

По пути посетите выставку «Мир камня», где посмотрите на аммониты головоногих моллюсков, вымерших 65 миллионов лет назад.

Рядом с музеем находится Хаджохский дольмен — «место силы», у которого вы ненадолго остановитесь, чтобы подвести итоги путешествия.

Маршрут пройдет через столицу республики Адыгея — город Майкоп.

Вы увидите соборную мечеть на площади Дружбы народов и пообедаете в кафе.

Ориентировочное время прибытия в Краснодар — 18:00.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаЗаезд

Стандарт

2-4-местное размещение

Гостиница «Дети Гор» 30 апреля — 4 мая59 500
7 мая — 11 мая54 500

Варианты проживания

Гостиница «Дего»

4 ночи

Комфортабельная гостиница «Дего» находится в поселке Каменномостский. На территории есть летний бассейн, автостоянка и бесплатный интернет в местах общего пребывания.

Для Вашего качественного и беззаботного отдыха есть в номерах вся необходимая мебель и техника. В ванной комнате установлен душ и туалет, дополнительно предоставляются средства индивидуальной гигиены.

В гостинице есть общая кухня, там все желающие могут приготовить себе еду. Имеется посуда, бытовая техника и все удобства. При желании гости могут воспользоваться принадлежностями для шашлыка.

Отель имеет хорошее месторасположение и пользуется популярностью у отдыхающих в этом регионе. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (номера на 2-4 человека)
  • Трансфер из Краснодара, Ставрополя или Минеральные Воды в гостиницу и обратно
  • Услуги гидов и инструкторов на маршрутах
  • Активные маршруты в экстрим-парке «Мишоко»
  • Посещение термальных источников
  • Гастрономический мастер-класс
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральные Воды / Краснодара и обратно
  • Страховка от несчастного случая
  • Доплата за одноместное размещение
  • Сувениры
  • Индивидуальный трансфер аэропорт или ж/д вокзал - гостиница - аэропорт или ж/д вокзал
Место начала и завершения?
Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Куртка;
  • паспорт;
  • штаны спортивные;
  • кепка;
  • сидушка;
  • накидка от дождя;
  • сменная обувь;
  • маленький рюкзак для воды и личных вещей;
  • сменная одежда/обувь на случай, если что-то намокнет или выйдет из строя.

Главное — удобно, практично.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт будет в туре?

Зависит от группы. Это может быть легковой автомобиль, а может быть микроавтобус.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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