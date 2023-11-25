В туре вас ждут живописные предгорья и горы с первозданными ландшафтами, уникальными флорой и фауной! Гостевые дома и гостиницы, в которых вы будете проживать, расположены рядом с государственным природным биосферным заповедником — старейшей, особо охраняемой природной территорией, в 40 км от Красной поляны. Красота и гармония этих мест восстанавливает душевное равновесие и насыщает организм энергией.
А какое, ни с чем несравнимое удовольствие — искупаться после прогулок в горячем геотермальном источнике!:
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Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (перечень городов, из которых организован трансфер до места вашего проживания на туре смотрите в разделе,"Важно знать").
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.
14:00 Обедаем и отдыхаем.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет 3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
08:00–09:00 Завтракаем.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
14:00 Обедаем.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелеймона. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий.
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку
- Альтернативный маршрут — конная прогулка (доп. плата).
Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!
14:00 Обед.
Купание в бассейне с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь) )
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван"Хаджохская теснина".
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
Глубина ущелье достигает 40 метров!
В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье, видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды — зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
С июня по сентябрь вместо экскурсии в Хаджохскую теснину проводится автоэкскурсия в Гуамское ущелье
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", "Большая Азишская". Ужин с шашлыком
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней".
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».
Возвращаемся на базу.
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май).
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
09:00 Завтрак
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
08:00-10:00 Завтрак.
По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Автоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источник
08:00-10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.
Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.
Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед-пикник.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 После ужина — поездка на геотермальный источник.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Город Майкоп. Национальный музей республики Адыгея
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.
Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.
В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.
Мы также заедем на городской рынок.
На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.
15:00 Обед
16:00 Поездка на геотермальный источник.
В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.
19:00 Ужин.
Входные билеты оплачиваются отдельно.
Отъезд
Завтрак.
06:30-10:00 Отъезд.
Для тех, кто выезжает рано утром в Майкоп выдадим в пятницу за ужином ланч-бокс вместо завтрака.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами, в зависимости от типа размещения:
- гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином. Уникальный дизайн — 63 000 руб. / чел.
- гостевой дом «У горы». Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами. — 63 000 руб. / чел.
- гостиница "Графство Хаджох. Улучшенный". Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 51 500 руб. / чел.
- гостевой дом "Горная Лаванда". Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 51 500 руб. / чел.
- гостиница "Графство Хаджох. Стандарт". Номера со всеми удоствами.. В номере: ТВ, холодильник — 47 000 руб. / чел.
- гостевой дом "У Сергея". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 46 500 руб. / чел.
- гостевой дом "На Аминовской". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 46 500 руб. / чел.
Размещение в номерах от 4 чел:
- в гостевом доме "Деревянные коттеджи" — 47 000 руб. / чел.
Хостел:
Гостиница "Графство Хаджох. Хостел". Общий санузел и душ — 35 000 руб. / чел.
Тур не предусматривает подселения.
Доплата за одноместное размещение — уточняется.
Варианты проживания
Гостевой дом «Эдельвейс»
Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.
Гостевой дом «У горы»
Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой. Выезд на маршруты производится с территории гостевого дома.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;
- электрический чайник.
Гостевой дом «У Сергея»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом «На Аминовской»
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Гостиница «Графство Хаджох»
Гостиница «Графство Хаджох» находится в поселке Каменномостский (Хаджох) рядом с остановкой общественного транспорта. Хаджох представляется неповторимым туристическим центром с бесчисленным количеством экскурсионных мест, монументов природы и культуры. Поселок размещен в лесной площади республики Адыгея, обладает приятным климатом и живописными окрестностями.
На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы. На территории гостиницы постояльцы могут посетить русскую баню.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах (в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде)
- Питание 3-х разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой тура
- Работа гидов-инструкторов по программе тура
- Трансферы по программе тура
- Трансфер до места проживания на туре в дни заездов (воскресенье)
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Доплата за одноместное размещение
- Обратный трансфер: обратный трансфер до г. Краснодар - 500 руб. /чел. обратный трансфер до г. Минеральные Воды - 800 руб. /чел. обратный трансфер до Армавира - 500 руб. /чел
- Обратный трансфер до г. Краснодар - 500 руб. /чел
- Обратный трансфер до г. Минеральные Воды - 800 руб. /чел
- Обратный трансфер до Армавира - 500 руб. /чел
- Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте): "Хаджохская Теснина" - 600 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб., детский с 7-10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб. музей "Беловодье" - 200 руб. национальный музей - 300 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 200 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб., детский с 5 до 13 лет - 600 руб. "Музей природы" - 300 руб. посещение веревочного парка - от 300 до 1400 руб. музей Востока - 150 руб
- «Хаджохская Теснина» - 600 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
- Пещера «Большая Азишская» - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб., детский с 7-10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб
- Музей «Беловодье» - 200 руб
- Национальный музей - 300 руб
- Посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
- «Водопады Руфабго» - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 200 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб., детский с 5 до 13 лет - 600 руб
- «Музей природы» - 300 руб
- Посещение веревочного парка - от 300 до 1400 руб
- Музей Востока - 150 руб
- Конная прогулка - 700 руб. (35 мин), 1 000 руб. (1 час), 1 400 руб. (1,5 часа), 1 800 руб. (2 часа)
- Билет на подъемник: подъем - 500 руб., спуск - 500 руб., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
- Страховка
- По запросу: спортивная страховка
- Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт (для детей - свидетельство о рождении);
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
- мед препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары, на смену;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Для удобства можете захватить треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер в туре?
Трансфер осуществляется в день заезда.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из аэропорта г. Минеральные воды — 13:00.
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из ж\д вокзала г. Краснодара — 12:10.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30. Автобус выезжает из ж/д вокзала г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:10. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из ж/д вокзала г. Армавир в 15:00-15:20.
- В случае, вашего прибытия в г. Сочи:
Мы вас встретим на ж\д вокзале г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
Обратный трансфер (доп. плата):
- Обратный трансфер в среду.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 на ж/д вокзал.
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 800 руб. /чел.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 500 руб. /чел.
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб. /чел.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":
Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00
- Для тех, кто едет в Москву на автобусе:
Время трансфера из Каменномостского в Майкоп по согласованию. Стоимость 500 руб. (не менее 2 человек).
Как самостоятельно добраться до места сбора?
- Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера
- У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера.
- Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
- От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
- Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
Каковы требования к здоровью участников тура?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.
Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Как добраться на своем автомобиле до пос. Каменномостский?
Москва – Воронеж – Ростов.
Перед Ростовом налево по объездной на Краснодар (Сочи, Баку) до ст. Павловской.
У поста ГАИ поворот направо на Краснодар, через 54 км через виадук на Выселки, через 12 км на кольце налево.
Через ~ 1,5 км после заправки "Юкос" направо на виадук через ж/д, далее по главной на Усть-Лабинск (12 км – Бейсужек, 11 км – Кирпильская).
Далее налево 14 км до кольца, на кольце направо ~ 6 км до конца (ГАИ).
Далее на Майкоп – 78 км. В Майкопе после заправки "ТНК" (справа) через 200-250 м – налево, затем направо на ул. Хакурате и далее прямо до ж/д переезда.
За переездом направо – это прямая дорога (40 км) в поселок.
Какая будет сотовая связь?
В поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде.
Какие скидки есть в туре?
Скидка для пенсионеров — 10%.
- 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
- 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
- 15% - Для детей от 7 до 12 лет.
- 10% - Для детей с 12 до 16 лет.