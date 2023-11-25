Отдых на геотермальных источниках

Групповой тур в Краснодаре
5
3 отзыва
Отдохните летом всей семьей в Адыгее.

В туре вас ждут живописные предгорья и горы с первозданными ландшафтами, уникальными флорой и фауной! Гостевые дома и гостиницы, в которых вы будете проживать, расположены рядом с государственным природным биосферным заповедником — старейшей, особо охраняемой природной территорией, в 40 км от Красной поляны. Красота и гармония этих мест восстанавливает душевное равновесие и насыщает организм энергией.

А какое, ни с чем несравнимое удовольствие — искупаться после прогулок в горячем геотермальном источнике!:
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Отдых на геотермальных источниках
Ближайшие даты:
12
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19
мая
26
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июн
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даты

Что вас ожидает:

Полный релакс
Полный релакс
Купание в бассейнах с водой из геотермального источника
Потрясающие локации
Потрясающие локации
Вас ждут водопады ущелья Руфабго и мощь реки Белая, Хаджохская теснина и грандиозное Гуамское ущелье
Спуск в пещеру
Спуск в пещеру
Спустимся в большую оборудованную пещеру и сделаем сотни отличных фотографий.

Программа тура по дням

1 день

Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (перечень городов, из которых организован трансфер до места вашего проживания на туре смотрите в разделе,"Важно знать").

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.

14:00 Обедаем и отдыхаем.

18:00-19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет 3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источникахПос. Каменномостский. Купание в геотермальных источникахПос. Каменномостский. Купание в геотермальных источникахПос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках
2 день

Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник

08:00–09:00 Завтракаем.

10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

14:00 Обедаем.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
3 день

Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелеймона. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий.

Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелеймона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелеймона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелеймона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелеймона. Геотермальный источник
4 день

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники

09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».

После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку

  • Альтернативный маршрут — конная прогулка (доп. плата).

Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!

14:00 Обед.

Купание в бассейне с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
5 день

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь) )

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван"Хаджохская теснина".

Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

Глубина ущелье достигает 40 метров!

В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье, видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды — зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

С июня по сентябрь вместо экскурсии в Хаджохскую теснину проводится автоэкскурсия в Гуамское ущелье

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь) )Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь) )Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь) )Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь) )
6 день

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", "Большая Азишская". Ужин с шашлыком

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней".

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».

Возвращаемся на базу.

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май).

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", "Большая Азишская". Ужин с шашлыкомАвтоэкскурсия на плато "Лаго-наки", "Большая Азишская". Ужин с шашлыкомАвтоэкскурсия на плато "Лаго-наки", "Большая Азишская". Ужин с шашлыкомАвтоэкскурсия на плато "Лаго-наки", "Большая Азишская". Ужин с шашлыком
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09:00 Завтрак

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
8 день

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты

08:00-10:00 Завтрак.

По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
9 день

Автоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источник

08:00-10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед-пикник.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 После ужина — поездка на геотермальный источник.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Автоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источникАвтоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источникАвтоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источникАвтоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источник
10 день

Город Майкоп. Национальный музей республики Адыгея

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.

Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.

Мы также заедем на городской рынок.

На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.

15:00 Обед

16:00 Поездка на геотермальный источник.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

19:00 Ужин.

Входные билеты оплачиваются отдельно.

Город Майкоп. Национальный музей республики АдыгеяГород Майкоп. Национальный музей республики АдыгеяГород Майкоп. Национальный музей республики АдыгеяГород Майкоп. Национальный музей республики Адыгея
11 день

Отъезд

Завтрак.

06:30-10:00 Отъезд.

Для тех, кто выезжает рано утром в Майкоп выдадим в пятницу за ужином ланч-бокс вместо завтрака.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами, в зависимости от типа размещения:

  • гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином. Уникальный дизайн — 63 000 руб. / чел.
  • гостевой дом «У горы». Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами. — 63 000 руб. / чел.
  • гостиница "Графство Хаджох. Улучшенный". Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 51 500 руб. / чел.
  • гостевой дом "Горная Лаванда". Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 51 500 руб. / чел.
  • гостиница "Графство Хаджох. Стандарт". Номера со всеми удоствами.. В номере: ТВ, холодильник — 47 000 руб. / чел.
  • гостевой дом "У Сергея". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 46 500 руб. / чел.
  • гостевой дом "На Аминовской". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 46 500 руб. / чел.

Размещение в номерах от 4 чел:

  • в гостевом доме "Деревянные коттеджи"47 000 руб. / чел.

Хостел:

Гостиница "Графство Хаджох. Хостел". Общий санузел и душ — 35 000 руб. / чел.

Тур не предусматривает подселения.

Доплата за одноместное размещение — уточняется.

Варианты проживания

Гостевой дом «Эдельвейс»

10 ночей

Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.

Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»

Гостевой дом «У горы»

10 ночей

Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой. Выезд на маршруты производится с территории гостевого дома.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

10 ночей

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;
  • электрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

Гостевой дом «У Сергея»

10 ночей

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.

Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

10 ночей

«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «На Аминовской»

10 ночей

Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Гостиница «Графство Хаджох»

10 ночей

Гостиница «Графство Хаджох» находится в поселке Каменномостский (Хаджох) рядом с остановкой общественного транспорта. Хаджох представляется неповторимым туристическим центром с бесчисленным количеством экскурсионных мест, монументов природы и культуры. Поселок размещен в лесной площади республики Адыгея, обладает приятным климатом и живописными окрестностями.

На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы. На территории гостиницы постояльцы могут посетить русскую баню.

Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах (в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде)
  • Питание 3-х разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой тура
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе тура
  • Трансфер до места проживания на туре в дни заездов (воскресенье)
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Доплата за одноместное размещение
  • Обратный трансфер: обратный трансфер до г. Краснодар - 500 руб. /чел. обратный трансфер до г. Минеральные Воды - 800 руб. /чел. обратный трансфер до Армавира - 500 руб. /чел
  • Обратный трансфер до г. Краснодар - 500 руб. /чел
  • Обратный трансфер до г. Минеральные Воды - 800 руб. /чел
  • Обратный трансфер до Армавира - 500 руб. /чел
  • Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте): "Хаджохская Теснина" - 600 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб., детский с 7-10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб. музей "Беловодье" - 200 руб. национальный музей - 300 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 200 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб., детский с 5 до 13 лет - 600 руб. "Музей природы" - 300 руб. посещение веревочного парка - от 300 до 1400 руб. музей Востока - 150 руб
  • «Хаджохская Теснина» - 600 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
  • Пещера «Большая Азишская» - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб., детский с 7-10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб
  • Музей «Беловодье» - 200 руб
  • Национальный музей - 300 руб
  • Посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
  • «Водопады Руфабго» - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 200 руб
  • Поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб., детский с 5 до 13 лет - 600 руб
  • «Музей природы» - 300 руб
  • Посещение веревочного парка - от 300 до 1400 руб
  • Музей Востока - 150 руб
  • Конная прогулка - 700 руб. (35 мин), 1 000 руб. (1 час), 1 400 руб. (1,5 часа), 1 800 руб. (2 часа)
  • Билет на подъемник: подъем - 500 руб., спуск - 500 руб., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
  • Страховка
  • По запросу: спортивная страховка
  • Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • паспорт (для детей - свидетельство о рождении);
  • для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
  • мед препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары, на смену;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).

Для удобства можете захватить треккинговые палки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер осуществляется в день заезда.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из аэропорта г. Минеральные воды — 13:00.

  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из ж\д вокзала г. Краснодара — 12:10.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30. Автобус выезжает из ж/д вокзала г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:10. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из ж/д вокзала г. Армавир в 15:00-15:20.
  • В случае, вашего прибытия в г. Сочи:

Мы вас встретим на ж\д вокзале г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер (доп. плата):

  • Обратный трансфер в среду.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 на ж/д вокзал.

Обратный трансфер не входит в стоимость тура.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 800 руб. /чел.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 500 руб. /чел.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб. /чел.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":

Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00

  • Для тех, кто едет в Москву на автобусе:

Время трансфера из Каменномостского в Майкоп по согласованию. Стоимость 500 руб. (не менее 2 человек).

Как самостоятельно добраться до места сбора?
  • Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера
  • У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера.
  • Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
  • От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
  • Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
Каковы требования к здоровью участников тура?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.

Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Как добраться на своем автомобиле до пос. Каменномостский?

Москва Воронеж Ростов.

Перед Ростовом налево по объездной на Краснодар (Сочи, Баку) до ст. Павловской.

У поста ГАИ поворот направо на Краснодар, через 54 км через виадук на Выселки, через 12 км на кольце налево.

Через ~ 1,5 км после заправки "Юкос" направо на виадук через ж/д, далее по главной на Усть-Лабинск (12 км – Бейсужек, 11 км – Кирпильская).

Далее налево 14 км до кольца, на кольце направо ~ 6 км до конца (ГАИ).

Далее на Майкоп – 78 км. В Майкопе после заправки "ТНК" (справа) через 200-250 м – налево, затем направо на ул. Хакурате и далее прямо до ж/д переезда.

За переездом направо – это прямая дорога (40 км) в поселок.

Какая будет сотовая связь?

В поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде.

Какие скидки есть в туре?

Скидка для пенсионеров — 10%.

  • 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
  • 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
  • 15% - Для детей от 7 до 12 лет.
  • 10% - Для детей с 12 до 16 лет.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
25 ноя 2023
Во второй половине ноября мы с мужем отдыхали в Адыгее. Погода была осенняя. Были и дожди, и солнышко. Тур очень интересный. Узнали много нового для себя. И прекрасные тёплые источники!
О
22 окт 2023
Спасибо всем сотрудникам Большой Страны за организацию туров этой осенью. Отдыхали в Адыгее на термальных источниках и тур КМВ. Большое спасибо Виктории Евгеньевне за продолжение отдыха в Пятигорске. В Адыгее тур и познавательный много красивых природных достопримечательностей и полезный для здоровья это термальные источники. Программа тура хоть и очень насыщенная но все проходило слажено, в отеле Графство Хаджох тихо спокойно уютно, питание как домашнее, администраторы приветливые, заботливый водитель Александр,
с
15 окт 2023
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал! Интересный тур! Познавательный! Красота природы Адыгеи восхищает!!!

Тур входит в следующие категории Краснодара

Можно с детьмиВсе туры11-дневные турыНа автобусе

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