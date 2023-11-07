1 день

Заезд. Купание в бассейнах с геотермальной водой

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания на туре смотрите в разделе "Важно знать").

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой — пос. Каменномостский, ст. Даховская.

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.

14:00 Обедаем и отдыхаем.

18:00-19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

В вашем распоряжении будет3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.