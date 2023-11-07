Кроме купания в бассейнах с геотермальной водой, вас ждут легкие прогулки по живописной горной местности и интересные экскурсии.
Вы посетите водопады Руфабго, Свято-Михайловский монастырь и знаменитое плато Лаго-Наки, а также по желанию совершите конную прогулку, увидите загадочные сооружения — дольмены и спуститесь в настоящую пещеру.
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Программа тура по дням
Заезд. Купание в бассейнах с геотермальной водой
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания на туре смотрите в разделе "Важно знать").
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой — пос. Каменномостский, ст. Даховская.
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.
14:00 Обедаем и отдыхаем.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
В вашем распоряжении будет3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
08:00-09:00 Завтракаем.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
14:00 Обедаем.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий.
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку.
- Альтернативный маршрут — конная прогулка (доп. плата).
Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!
14:00 Обед.
Купание в бассейне с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Пешеходная экскурсия в каньон Хаджохская теснина или Гуамское ущелье (июнь-сентябрь)
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина.
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
Глубина ущелье достигает 40 метров!
В Хаджохкую теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды — зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
С июня по сентябрь вместо экскурсии на Хаджохскую теснину проводится автоэкскурсия в Гуамское ущелье.
Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней".
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.
Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру — «Большая Азишская».
Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- Замок Грез (двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн) — 45 000 руб.;
- гостевой дом “Эдельвейс” (просторные номера с камином, уникальный дизайн) — 45 000 руб. ;
- Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки):
- номер на 2 этаже (двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м.) — 45 000 руб.;
- 2 номера на 1 этаже (двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) — 42 000 руб.;
- гостевой дом "У горы" (деревянный сруб в старинном русском стиле, с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами) — 45 000 руб.;
- гостевой дом “Горная Лаванда” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 39 000 руб.;
- гостевой дом "У Сергея" (номера со всеми удобствами, в номере: ТВ, холодильник) — 35 000 руб.;
- гостевой дом “На Аминовской” (номера со всеми удобствами, в номере: ТВ, холодильник) — 35 000 руб.;
- гостиница "Графство Хаджох. Улучшенный" (номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник) — 39 000 руб.;
- гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 36 000 руб.;
- гостиница "Графство Хаджох" (маленький номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник) — 30 000 руб.
Стоимость на 1 человека при размещение в номерах от 4 человек в номере:
- Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, Замок Грез — 36 000 руб.;
- в гостевом доме “Деревянные коттеджи” — 36 000 руб.
Доплата за одноместное размещение под запрос.
Гостиница "Графство Хаджох. Хостел". Общий санузел и душ — 25 000 руб.
Коттеджи Замок Грез и Аквариум на втором этаже, а также гостевой дом “Эдельвейс” и “Солнечный” не предлагают одноместного размещения.
Гостевые дома "На Аминовской" (7 мин),"Горная лаванда" (5 мин) и "Деревянные коттеджи" (5 мин, по подвесному мостику через речку) питание происходит на "База Земля".
Варианты проживания
Гостевой дом «Графская поляна»
Традиционный гостевой дом «Графская поляна» находится в тихом загородном поселке Каменномостский. Гостей ждет приятный отдых в окружении гор. От него 40 км до Майкопа и всего 2 км до водопадов карстовых пещер. Работает канатная дорога.
Отапливаемые номера гостевого дома с деревянным полом оснащены телевизором с плоским экраном, есть собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах имеется гостиный уголок, балкон или терраса.
За дополнительную плату в кафе «Графская поляна» подают домашние блюда русской кухни. В ресторане с обслуживанием по меню также сервируют блюда интернациональной кухни. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
За отдельную плату гости могут посетить сауну гостевого дома. Живописное плато Лаго-Наки находится в 20 минутах езды, у подножия Кавказских гор. Сотрудник круглосуточной стойки регистрации готовы помочь гостям организовать экскурсии с гидом по региону.
Гости могут заняться рафтингом на горной реке поблизости или поиграть в футбол и волейбол на территории. Также в распоряжении гостей банкетный зал.
Аэропорт Майкопа расположен в 50 минутах езды от гостевого дома «Графская поляна». Поездка до железнодорожного вокзала Каменномостского занимает 5 минут, а расстояние от дома до местной автобусной остановки составляет лишь 50 метров.
Гостевой дом «У Сергея»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
Коттедж «Замок Грёз»
Двухуровневый коттедж, выполненный в стиле замка 16-го века, внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
В Замке: настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 м, центральное окно высотой 4 м. Возможность размещения до 5 человек.
В Замке: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, DVD-плеер, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен.
Гостевой дом «Деревянный коттедж»
Однокомнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.
Два двухкомнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.
Гостевой дом «У горы»
Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «На Аминовке»
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Коттедж «Аквариум»
Имеет 3 номера, с отдельным входом, двухкомнатные, выполнены в замковом стиле, с камином в каждом номере.
- Номер «С бабочками», 1-й этаж, 27 кв. м, с видом на реку. В спальне – большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале – односпальная кровать. В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 3 человек.
- Номер «С оленями», 1-й этаж, 27 кв. м, с видом на деревья и зеленую лужайку. В спальне – большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозам. В каминном зале – односпальная кровать. В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 3 человек.
- Номер «Аквариум», 2-й этаж, 44 кв. м, с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды. В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана. В номере: санузел с душевой кабинкой,мини-кухня без плиты, сплит-система, холодильник, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 6 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах (в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде)
- Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой тура
- Работа гидов-инструкторов по программе тура
- Трансферы по программе тура
- Трансфер до места проживания в туре
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Обратный трансфер до ж/д вокзала, аэропорта
- Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте):Хаджохская теснина - 600 руб., (детский с 7 до 14 лет - 400 руб.), проход в заповедник - 300 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. музей "Беловодье" - 200 руб. национальный музей - 300 руб. музей Востока - 150 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 400 руб. водопады Руфабго - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 250 руб. "Музей природы" - 300 руб
- Хаджохская теснина - 600 руб., (детский с 7 до 14 лет - 400 руб.), проход в заповедник - 300 руб
- Пещера «Большая Азишская» - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб
- Музей «Беловодье» - 200 руб
- Национальный музей - 300 руб
- Музей Востока - 150 руб
- Посещение древних пещер-келий монахов - 400 руб
- Водопады Руфабго - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 250 руб
- «Музей природы» - 300 руб
- Стоимость трасс в веревочном парке - от 300 до 1 500 руб. в зависимости от трассы
- Подъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) - 800 руб. детский с 6 до 13 лет - 500 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) - 800 руб. (детский с 5 до 13 лет - 600 руб.)
- Конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1 800 руб: 3 часа - 2 500 руб., 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Страховка
- Спортивная страховка
- Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед. препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочка, халат);
- куртка-ветровка;
- плащ-дождевик или накидка;
- обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары (на смену);
- фото- и/или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- треккинговые палки (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер в туре?
Трансфер осуществляется в день заезда.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
- Время отправления автобуса из аэропорта г. Минеральные воды — 13:00.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский
- Время отправления автобуса из ж/д вокзала г. Краснодара — 12:10.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30. Автобус выезжает из ж/д вокзала г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:10. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из ж/д вокзала г. Армавир в 15:00-15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи:
- Мы вас встретим на ж/д вокзале г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
Обратный трансфер:
Обратный трансфер в субботу.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30- 07:00.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 на ж/д вокзал.
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 800 руб.;
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 500 руб.;
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":
- Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
Для тех, кто едет в Москву на автобусе:
- Время трансфера из Каменномостского в Майкоп по согласованию. Стоимость 500 руб. (не менее 2 человек).
Как самостоятельно добраться до места сбора?
- Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера;
- У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера;
- Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Сайт http://www.neoplantur.ru;
- От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
- Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
Как организовано питание в туре?
В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.
Каковы требования к здоровью участников тура?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.
Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Как добраться на своем автомобиле до пос. Каменномостский?
Москва – Воронеж – Ростов.
Перед Ростовом налево по объездной на Краснодар (Сочи, Баку) до ст. Павловской.
У поста ГАИ поворот направо на Краснодар, через 54 км через виадук на Выселки, через 12 км на кольце налево.
Через ~ 1,5 км после заправки "Юкос" направо на виадук через ж/д, далее по главной на Усть-Лабинск (12 км – Бейсужек, 11 км – Кирпильская).
Далее налево 14 км до кольца, на кольце направо ~ 6 км до конца (ГАИ).
Далее на Майкоп – 78 км. В Майкопе после заправки "ТНК" (справа) через 200-250 м – налево, затем направо на ул. Хакурате и далее прямо до ж/д переезда.
За переездом направо – это прямая дорога (40 км) в поселок.
Могут ли произойти изменения в программе?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.