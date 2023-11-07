Неделя на термальных источниках в Адыгее

Групповой тур в Краснодаре
5
3 отзыва
Проведите неделю всей семьей на термальных источниках в Адыгее.

Кроме купания в бассейнах с геотермальной водой, вас ждут легкие прогулки по живописной горной местности и интересные экскурсии.

Вы посетите водопады Руфабго, Свято-Михайловский монастырь и знаменитое плато Лаго-Наки, а также по желанию совершите конную прогулку, увидите загадочные сооружения — дольмены и спуститесь в настоящую пещеру.
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Ближайшие даты:
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
23
июн
30
июн
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даты

Что вас ожидает:

Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Горячая минерализованная вода сделает нашу кожу очень нежной
Древние дольмены
Древние дольмены
Увидим один из сохранившихся дольменов и по желанию посетим интерактивный музей заповедника
Активный отдых
Активный отдых
Нас ждут бодрящие пешие прогулки и интересные экскурсии

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Купание в бассейнах с геотермальной водой

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания на туре смотрите в разделе "Важно знать").

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой — пос. Каменномостский, ст. Даховская.

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.

14:00 Обедаем и отдыхаем.

18:00-19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

В вашем распоряжении будет3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Заезд. Купание в бассейнах с геотермальной водойЗаезд. Купание в бассейнах с геотермальной водойЗаезд. Купание в бассейнах с геотермальной водойЗаезд. Купание в бассейнах с геотермальной водой
2 день

Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник

08:00-09:00 Завтракаем.

10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

14:00 Обедаем.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
3 день

Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий.

Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник
4 день

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники

09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».

После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку.

  • Альтернативный маршрут — конная прогулка (доп. плата).

Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!

14:00 Обед.

Купание в бассейне с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
5 день

Пешеходная экскурсия в каньон Хаджохская теснина или Гуамское ущелье (июнь-сентябрь)

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина.

Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

Глубина ущелье достигает 40 метров!

В Хаджохкую теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды — зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

С июня по сентябрь вместо экскурсии на Хаджохскую теснину проводится автоэкскурсия в Гуамское ущелье.

Пешеходная экскурсия в каньон Хаджохская теснина или Гуамское ущелье (июнь-сентябрь)Пешеходная экскурсия в каньон Хаджохская теснина или Гуамское ущелье (июнь-сентябрь)Пешеходная экскурсия в каньон Хаджохская теснина или Гуамское ущелье (июнь-сентябрь)Пешеходная экскурсия в каньон Хаджохская теснина или Гуамское ущелье (июнь-сентябрь)
6 день

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней".

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру — «Большая Азишская».

Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"
7 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • Замок Грез (двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн) — 45 000 руб.;
  • гостевой дом “Эдельвейс” (просторные номера с камином, уникальный дизайн) — 45 000 руб. ;
  • Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки):
    • номер на 2 этаже (двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м.) — 45 000 руб.;
    • 2 номера на 1 этаже (двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) — 42 000 руб.;
  • гостевой дом "У горы" (деревянный сруб в старинном русском стиле, с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами) — 45 000 руб.;
  • гостевой дом “Горная Лаванда” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 39 000 руб.;
  • гостевой дом "У Сергея" (номера со всеми удобствами, в номере: ТВ, холодильник) — 35 000 руб.;
  • гостевой дом “На Аминовской” (номера со всеми удобствами, в номере: ТВ, холодильник) — 35 000 руб.;
  • гостиница "Графство Хаджох. Улучшенный" (номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник) — 39 000 руб.;
  • гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 36 000 руб.;
  • гостиница "Графство Хаджох" (маленький номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник) — 30 000 руб.

Стоимость на 1 человека при размещение в номерах от 4 человек в номере:

  • Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, Замок Грез — 36 000 руб.;
  • в гостевом доме “Деревянные коттеджи” — 36 000 руб.

Доплата за одноместное размещение под запрос.

Гостиница "Графство Хаджох. Хостел". Общий санузел и душ — 25 000 руб.

Коттеджи Замок Грез и Аквариум на втором этаже, а также гостевой дом “Эдельвейс” и “Солнечный” не предлагают одноместного размещения.

Гостевые дома "На Аминовской" (7 мин),"Горная лаванда" (5 мин) и "Деревянные коттеджи" (5 мин, по подвесному мостику через речку) питание происходит на "База Земля".

Варианты проживания

Гостевой дом «Графская поляна»

6 ночей

Традиционный гостевой дом «Графская поляна» находится в тихом загородном поселке Каменномостский. Гостей ждет приятный отдых в окружении гор. От него 40 км до Майкопа и всего 2 км до водопадов карстовых пещер. Работает канатная дорога.

Отапливаемые номера гостевого дома с деревянным полом оснащены телевизором с плоским экраном, есть собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах имеется гостиный уголок, балкон или терраса.

За дополнительную плату в кафе «Графская поляна» подают домашние блюда русской кухни. В ресторане с обслуживанием по меню также сервируют блюда интернациональной кухни. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

За отдельную плату гости могут посетить сауну гостевого дома. Живописное плато Лаго-Наки находится в 20 минутах езды, у подножия Кавказских гор. Сотрудник круглосуточной стойки регистрации готовы помочь гостям организовать экскурсии с гидом по региону.

Гости могут заняться рафтингом на горной реке поблизости или поиграть в футбол и волейбол на территории. Также в распоряжении гостей банкетный зал.

Аэропорт Майкопа расположен в 50 минутах езды от гостевого дома «Графская поляна». Поездка до железнодорожного вокзала Каменномостского занимает 5 минут, а расстояние от дома до местной автобусной остановки составляет лишь 50 метров.

Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»

Гостевой дом «У Сергея»

6 ночей

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.

Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»

Коттедж «Замок Грёз»

6 ночей

Двухуровневый коттедж, выполненный в стиле замка 16-го века, внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

В Замке: настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 м, центральное окно высотой 4 м. Возможность размещения до 5 человек.

В Замке: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, DVD-плеер, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен.

Коттедж «Замок Грёз»Коттедж «Замок Грёз»Коттедж «Замок Грёз»Коттедж «Замок Грёз»Коттедж «Замок Грёз»

Гостевой дом «Деревянный коттедж»

6 ночей

Однокомнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.

Два двухкомнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.

Гостевой дом «Деревянный коттедж»Гостевой дом «Деревянный коттедж»Гостевой дом «Деревянный коттедж»Гостевой дом «Деревянный коттедж»

Гостевой дом «У горы»

6 ночей

Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Гостевой дом «На Аминовке»

6 ночей

Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «На Аминовке»

Коттедж «Аквариум»

6 ночей

Имеет 3 номера, с отдельным входом, двухкомнатные, выполнены в замковом стиле, с камином в каждом номере.

  • Номер «С бабочками», 1-й этаж, 27 кв. м, с видом на реку. В спальне – большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале – односпальная кровать. В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 3 человек.
  • Номер «С оленями», 1-й этаж, 27 кв. м, с видом на деревья и зеленую лужайку. В спальне – большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозам. В каминном зале – односпальная кровать. В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 3 человек.
  • Номер «Аквариум», 2-й этаж, 44 кв. м, с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды. В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана. В номере: санузел с душевой кабинкой,мини-кухня без плиты, сплит-система, холодильник, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 6 человек.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах (в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде)
  • Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой тура
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе тура
  • Трансфер до места проживания в туре
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Обратный трансфер до ж/д вокзала, аэропорта
  • Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте):Хаджохская теснина - 600 руб., (детский с 7 до 14 лет - 400 руб.), проход в заповедник - 300 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. музей "Беловодье" - 200 руб. национальный музей - 300 руб. музей Востока - 150 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 400 руб. водопады Руфабго - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 250 руб. "Музей природы" - 300 руб
  • Хаджохская теснина - 600 руб., (детский с 7 до 14 лет - 400 руб.), проход в заповедник - 300 руб
  • Пещера «Большая Азишская» - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 500 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб
  • Музей «Беловодье» - 200 руб
  • Национальный музей - 300 руб
  • Музей Востока - 150 руб
  • Посещение древних пещер-келий монахов - 400 руб
  • Водопады Руфабго - 500 руб., детский с 5 до 13 лет - 250 руб
  • «Музей природы» - 300 руб
  • Стоимость трасс в веревочном парке - от 300 до 1 500 руб. в зависимости от трассы
  • Подъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) - 800 руб. детский с 6 до 13 лет - 500 руб
  • Поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) - 800 руб. (детский с 5 до 13 лет - 600 руб.)
  • Конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1 800 руб: 3 часа - 2 500 руб., 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Страховка
  • Спортивная страховка
  • Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед. препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочка, халат);
  • куртка-ветровка;
  • плащ-дождевик или накидка;
  • обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары (на смену);
  • фото- и/или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • треккинговые палки (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер осуществляется в день заезда.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

  • Время отправления автобуса из аэропорта г. Минеральные воды — 13:00.

Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский

  • Время отправления автобуса из ж/д вокзала г. Краснодара — 12:10.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30. Автобус выезжает из ж/д вокзала г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:10. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из ж/д вокзала г. Армавир в 15:00-15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи:

  • Мы вас встретим на ж/д вокзале г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер:

Обратный трансфер в субботу.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30- 07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 на ж/д вокзал.

Обратный трансфер не входит в стоимость тура.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 800 руб.;
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 500 руб.;
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":

  • Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.

Для тех, кто едет в Москву на автобусе:

  • Время трансфера из Каменномостского в Майкоп по согласованию. Стоимость 500 руб. (не менее 2 человек).
Как самостоятельно добраться до места сбора?
  • Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера;
  • У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера;
  • Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Сайт http://www.neoplantur.ru;
  • От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
  • Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
Как организовано питание в туре?

В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.

Каковы требования к здоровью участников тура?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.

Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Как добраться на своем автомобиле до пос. Каменномостский?

Москва Воронеж Ростов.

Перед Ростовом налево по объездной на Краснодар (Сочи, Баку) до ст. Павловской.

У поста ГАИ поворот направо на Краснодар, через 54 км через виадук на Выселки, через 12 км на кольце налево.

Через ~ 1,5 км после заправки "Юкос" направо на виадук через ж/д, далее по главной на Усть-Лабинск (12 км – Бейсужек, 11 км – Кирпильская).

Далее налево 14 км до кольца, на кольце направо ~ 6 км до конца (ГАИ).

Далее на Майкоп – 78 км. В Майкопе после заправки "ТНК" (справа) через 200-250 м – налево, затем направо на ул. Хакурате и далее прямо до ж/д переезда.

За переездом направо – это прямая дорога (40 км) в поселок.

Могут ли произойти изменения в программе?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
Р
7 ноя 2023
Брали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольны питанием, ну и естественно непосредственно теплыми источниками. Дни были насыщенными, не скучали. Природа обалденная.
Брали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольныБрали тур неделя на теплых источниках в Адыгее. Остались довольны организацией, трансфером, условиями проживания, очень довольны
С
16 окт 2023
В Адыгее были впервые. Все очень понравилось, горные пейзажи, познавательные экскурсии, вкусная еда, великолепные термальные источники.
Е
14 авг 2023
Тур по наполнению интересный, в меру активный, можно с детьми. По питанию - прекрасно, еда вкусная, порции большие. Адыгея очень красивая, были в первый раз, впечатляет.
Тур по наполнению интересный, в меру активный, можно с детьми. По питанию - прекрасно, еда вкусная,Тур по наполнению интересный, в меру активный, можно с детьми. По питанию - прекрасно, еда вкусная,Тур по наполнению интересный, в меру активный, можно с детьми. По питанию - прекрасно, еда вкусная,Тур по наполнению интересный, в меру активный, можно с детьми. По питанию - прекрасно, еда вкусная,

Тур входит в следующие категории Краснодара

На автобусеМожно с детьмиАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыSPAТермальные источникиПрирода и пейзажи

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