Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Групповой тур в Краснодаре

Пять дней на термальных источниках Адыгеи

4.7
3 отзыва
Живописные предгорья и горы Адыгеи, первозданные ландшафты с уникальными флорой и фауной.

В окрестностях невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера.
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Ближайшие даты:
15
мая
22
мая
29
мая
5
июн
12
июн
19
июн
26
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Легкие прогулки по живописной горной местности
Легкие прогулки по живописной горной местности
Увидим уникальную Хаджохскую теснину, плато Лаго-наки и Большую Азишскую пещеру
Расслабление в термальных источниках
Расслабление в термальных источниках
В термах организм человека восстанавливается, насыщается энергией и здоровьем
Ароматные адыгейские блюда
Ароматные адыгейские блюда
Нас ждут вкусный шашлык и сочные блюда адыгейской кухни

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике

Заезд.

Трансфер из г. Краснодар, г. Кавминводы, г. Армавир, г. Майкоп.

Заезд в коттеджи или гостиницу.

Геотермальные источники.

Трансфер из аэропорта или ж\д вокзала.

Перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания на туре смотрите в разделе, что входит в стоимость тура.

Заселяемся и отдыхаем.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
2 день

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина".

Грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

В "Хаджохскую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды — зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет несколько больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
3 день

Плато Лаго-Наки, пещера Большая Азишская

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней".

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух, наслаждаемся первозданной природой!

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор — трехтысячников.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».

Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Плато Лаго-Наки, пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки, пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки, пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки, пещера Большая Азишская
4 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
5 день

Отъезд

07:00 Завтрак.

08:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • гостевой дом «У горы» (деревянный сруб в старинном русском стиле с бассейном (вода не термальная), номера со всеми удобствами) — 28 000 руб.;
  • гостевой дом “Горная Лаванда” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 25 000 руб.;
  • гостиница “Графство Хаджох Улучшенный” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 25 000 руб. с чел
  • гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) — 23 000 руб.
Хостел
  • гостиница "Графство Хаджох. Хостел" Общий санузел и душ — 17 000 руб.;

Подселения нет. Стоимость доплаты за одноместное размещение уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостевой дом «У Горы»

4 ночи

Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»

Гостиница «Графство Хаджох»

4 ночи

Отель типа «постель и завтрак» Travel Hotels Group «Графство Хаджох» расположен в поселке Каменномостский. К услугам гостей бар, общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Окрестности отлично подходят для пеших и велосипедных прогулок.

Плато Лагонаки находится в 32 км от отеля типа «постель и завтрак», а Майкоп — в 34 км.

Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

4 ночи

Дом отдыха «Горная лаванда» расположен в живописном поселке Каменномостский. Рядом протекает река Белая. Тихое и уютное место. Чистый воздух, красивый пейзаж. Стойка регистрации и парковка работают круглосуточно.

Для проживания представлены двухместные номера с одной большой кроватью. Есть телевизор, холодильник, чайник. Ванная комната укомплектована чистыми полотенцами и феном. Беспроводной бесплатный интернет по всей территории отеля.

Позагорать можно на берегу реки Белой. Здесь же можно взять в прокат инвентарь для рыболовли. В шаговой доступности расположен Термальный источник, как утверждают местные жители со святой водой. В 10 минутах езды находится Хаджохская теснина и музей Беловодье.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршруту только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Работа гидов, в соответствии с программой тура
  • Все трансферы по программе тура
  • Купание в геотермальном источнике, в соответствии с программой тура
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская Теснина" - 600 руб. пещеры "Большая Азишская" - 800 руб. билет на подъемник - 500 руб. /вверх, 500 руб. /внизчастная коллекция " Сад камней - 200 руб
  • «Хаджохская Теснина» - 600 руб
  • Пещеры «Большая Азишская» - 800 руб
  • Билет на подъемник - 500 руб. /вверх, 500 руб. /вниз
  • Частная коллекция Сад камней - 200 руб
  • Обратный трансфер из п. Каменномостский от 500 до 800 руб. (стоимость зависит от маршрута)
  • Страховка оформляется по запросу
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзачок, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку, можно взять халат);
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары! на смену;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).

Для удобства можете захватить трекинговые палки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие предусмотрены трансферы?

Трансфер осуществляется в дни заездов (среда).

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды - 13:00.

  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский

Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:10 или 13:30, в зависимости от начала вашего тура.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее указанного выше времени.

Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.

  • Если вы прибываете из г. Сочи

Мы вас встретим в г. Майкопе в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера в 16:18.

Обратный трансфер

  • Обратный трансфер в субботу.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал.

  • Обратный трансфер в воскресенье.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 07.30 - 08.00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 800 руб.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел. .
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 500 руб.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка"

  • Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкопа в 07:00.
Какие скидки есть в туре?
  • 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
  • 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
  • 10% - Для детей от 7 до 16 лет.
  • 10% - Для пенсионеров.

Скидки суммируются!

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Может ли измениться программа тура?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
22 ноя 2023
Тур прошел отлично, экскурсии понравились, все четко по времени, жили в доме у горы кормили на убой, по несколько блюд на завтрак, обед и ужин, будем еще туры заказывать через Большую Страну.
Е
19 июля 2023
Экскурсия в Большую Азишскую пещеру очень понравилась, экскурсовод знает своё дело.
Экскурсия в Большую Азишскую пещеру очень понравилась, экскурсовод знает своё дело.Экскурсия в Большую Азишскую пещеру очень понравилась, экскурсовод знает своё дело.Экскурсия в Большую Азишскую пещеру очень понравилась, экскурсовод знает своё дело.Экскурсия в Большую Азишскую пещеру очень понравилась, экскурсовод знает своё дело.Экскурсия в Большую Азишскую пещеру очень понравилась, экскурсовод знает своё дело.
С
1 дек 2022
Я в восторге от Адыгеи! Спасибо за чёткую организацию тура, трансфер, питание и проживание. Всё сотрудники очень внимательные и услужливые.

Тур входит в следующие категории Краснодара

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные турыSPAТермальные источникиПрирода и пейзажи

Похожие туры из Краснодара

Лето на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее
г. Краснодар
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
от 57 450 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
г. Краснодар
14 мая
21 мая
от 43 500 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
г. Краснодар
4 июня
11 июня
18 июня
25 июня
43 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Краснодаре
Все туры из Краснодара
ХорошоТам