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Авторский тур
4 дня
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
«Ночи в палатках в лесу подарят ощущение умиротворения и единения с природой»
12 июня в 06:00
11 июля в 06:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
«Вас ждёт особая атмосфера сплочённости с участниками и связь с природой, которая возникает только в походах»
19 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Через горы к морю. Маршрут №30
Начало: г. Краснодар
«Удивительный поход по горной части Кавказского природного Биосферного заповедника к побережью Черного моря в сочетании с экскурсиями по предгорью Краснодарского края»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 43 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
«За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее Краснодарском крае»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Начало: г. Краснодар
«Посещение Кавказского природного биосферного заповедника»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
«Всего за 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
43 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар
«Глэмпинг "Горный" - это комфорт и единение с природой в самом живописном месте с видом на Кавказские горы»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Начало: г. Краснодар
«Бонус: экскурсия к водопадам Руфабго»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Западный вояж на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: г. Краснодар
«Познакомиться с природой Северного склона Кавказа, историей, этнографией и культурой региона»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 79 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Россия, Краснодар
«В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
Начало: г. Краснодар
«Сегодня нас ждут красоты и пейзажи, открывающиеся с гребня хребта Церковный»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Начало: г. Краснодар
«За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний этнотур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Традиционное гостеприимство и очарование природы Кавказа всего за 7 дней покорит ваши сердца и влюбит в Адыгею без сомнения»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
«Всего за 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
43 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Групповой тур «Осеннее очарование гор Адыгеи» в Майкопе
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Краснодар
«Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенними горными тропами
Начало: г. Краснодар
«Изучаем экспонаты музея природы, общаемся с животными вольерного комплекса заповедника»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар
«Мы идём к водопадам по тропинке среди каменных лабиринтов»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
«Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября)»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«15:00 Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина»»
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Предновогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«15:00 Экскурсия в природную достопримечательность поселка Каменномостского – каньон реки Белая «Хаджохская теснина» (входные билеты оплачиваются отдельно)»
22 дек в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: г. Краснодар
«За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Начало: Г. Краснодар
«За 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 43 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
«Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника»
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника»
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар
«Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Начало: г. Краснодар
«Переезд сопровождается рассказом экскурсовода о природе, культуре, истории и сегодняшнем дне Адыгеи»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
«Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника»
28 дек в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
«14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября)»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября)»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний тур в горную Адыгею
Начало: г. Краснодар
«И многие сравнивают его ландшафты с прекрасными пейзажами Западных Альп»
28 дек в 10:00
от 33 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
«Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар
«Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
«В окрестностях невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера»
18 янв в 10:00
25 янв в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
«В этом коротком путешествии нас ждут невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны и лесные озера»
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 13 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
«В окрестностях невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
«В окрестностях невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
«Вы понаблюдаете за сменой нескольких природно-климатических зон, увидите разнообразие растений, полюбуетесь водопадами и горными реками»
21 июля в 09:00
28 июля в 09:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
«Поход понравится и новичкам, и опытным туристам, любителям фотографии и природы»
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
26 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван29 мая 2024Тур очень понравился. Честно говоря ожидал от него меньшего, главное хотел отдохнуть на природе и на термальных источниках. Оказалась довольно насыщенная
- ЕЕлена27 мая 2024Спасибо большое за прекрасный отдых, отдельно хочу поблагодарить нашего гида Наталью, водителей и сотрудников парк отеля Хаджок, где мы отдыхали.
- ФФеруза27 мая 2024Этот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыха, уютно, чисто, красиво, все
- ЕЕлена27 мая 2024На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
- ААнна23 мая 2024Тур Водная ривьера (Сокращенный маршрут) 12.05.2024 - 17.05.2024 - отличный отдых!!! Не ожидала от Адыгеи такого количества положительных эмоций:) хотя
- ННаталья22 мая 2024Прекрасный тур, интересные экскурсии, вкусная кухня, внимательное отношение.
- ССветлана21 мая 2024Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли вовремя и в доступной
- ЕЕлена21 мая 2024Отлично провели эти четыре дня. Пятый уходит на перелет… Природа этих мест - великолепна! Экскурсии не выматывают, интересные, познавательные. Термоисточники
- ННаталия16 мая 2024Великолепный тур, в котором сбалансированы и интересные экскурсии и отдых на геотермальном курорте. То что нужно для тех, кто слегка устал, но точно не готов к тюленьему отдыху)
- ДДарья15 мая 2024Организация на высоте!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Природа и пейзажи»
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