Познавательные туры на природе в Краснодаре

Найдено 51 тур в категории «Природа и пейзажи» в Краснодаре, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
«Ночи в палатках в лесу подарят ощущение умиротворения и единения с природой»
12 июня в 06:00
11 июля в 06:00
14 000 за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
«Вас ждёт особая атмосфера сплочённости с участниками и связь с природой, которая возникает только в походах»
19 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000 за человека
Через горы к морю. Маршрут №30
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Через горы к морю. Маршрут №30
Начало: г. Краснодар
«Удивительный поход по горной части Кавказского природного Биосферного заповедника к побережью Черного моря в сочетании с экскурсиями по предгорью Краснодарского края»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 43 700 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
«За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее Краснодарском крае»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 57 450 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Начало: г. Краснодар
«Посещение Кавказского природного биосферного заповедника»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 42 500 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
«Всего за 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
43 500 за человека
Мультиактив в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
68 000 за человека
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар
«Глэмпинг "Горный" - это комфорт и единение с природой в самом живописном месте с видом на Кавказские горы»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
65 000 за человека
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Начало: г. Краснодар
«Бонус: экскурсия к водопадам Руфабго»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 000 за человека
Западный вояж на Кавказе. Экскурсионный тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Западный вояж на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: г. Краснодар
«Познакомиться с природой Северного склона Кавказа, историей, этнографией и культурой региона»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 79 300 за человека
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Россия, Краснодар
«В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 000 за человека
Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
Начало: г. Краснодар
«Сегодня нас ждут красоты и пейзажи, открывающиеся с гребня хребта Церковный»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
26 000 за человека
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
Начало: г. Краснодар
«За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
53 400 за человека
Осенний этнотур по Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенний этнотур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Традиционное гостеприимство и очарование природы Кавказа всего за 7 дней покорит ваши сердца и влюбит в Адыгею без сомнения»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
58 000 за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 57 450 за человека
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
«Всего за 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
43 500 за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Групповой тур «Осеннее очарование гор Адыгеи» в Майкопе
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Краснодар
«Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
59 000 за человека
Осенними горными тропами
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осенними горными тропами
Начало: г. Краснодар
«Изучаем экспонаты музея природы, общаемся с животными вольерного комплекса заповедника»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
39 000 за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар
«Мы идём к водопадам по тропинке среди каменных лабиринтов»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
63 000 за человека
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
«Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 32 500 за человека
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября)»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 400 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«15:00 Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина»»
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450 за человека
Зима не за горами. Тур в Адыгею
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 39 000 за человека
Предновогодние каникулы в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Предновогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«15:00 Экскурсия в природную достопримечательность поселка Каменномостского – каньон реки Белая «Хаджохская теснина» (входные билеты оплачиваются отдельно)»
22 дек в 10:00
40 000 за человека
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: г. Краснодар
«За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 57 450 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Начало: Г. Краснодар
«За 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае»
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 43 500 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
«Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника»
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000 за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника»
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 60 000 за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар
«Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
59 000 за человека
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
Начало: г. Краснодар
«Переезд сопровождается рассказом экскурсовода о природе, культуре, истории и сегодняшнем дне Адыгеи»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 600 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
«Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника»
28 дек в 10:00
65 000 за человека
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
«14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября)»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 500 за человека
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября)»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 28 400 за человека
Новогодний тур в горную Адыгею
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний тур в горную Адыгею
Начало: г. Краснодар
«И многие сравнивают его ландшафты с прекрасными пейзажами Западных Альп»
28 дек в 10:00
от 33 800 за человека
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
«Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 32 500 за человека
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар
«Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 400 за человека
Неделя на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 500 за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 29 000 за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
«В окрестностях невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера»
18 янв в 10:00
25 янв в 10:00
от 17 000 за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
«В этом коротком путешествии нас ждут невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны и лесные озера»
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 13 000 за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
«В окрестностях невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 14 000 за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
«В окрестностях невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 000 за человека
Маршрут №30: поход через горы к морю
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
«Вы понаблюдаете за сменой нескольких природно-климатических зон, увидите разнообразие растений, полюбуетесь водопадами и горными реками»
21 июля в 09:00
28 июля в 09:00
28 500 за человека
Поход на Большой Тхач
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
«Поход понравится и новичкам, и опытным туристам, любителям фотографии и природы»
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
26 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Неделя на термальных источниках в Адыгее
    Тур очень понравился. Честно говоря ожидал от него меньшего, главное хотел отдохнуть на природе и на термальных источниках. Оказалась довольно насыщенная
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    и разнообразная туристская и познавательная программа, много новых впечатлений. Тур хорошо продуман по логистике. Очень хорошие экскурсоводы, особенно хочется отметить Любу. Неплохие условия проживания за довольно небольшие деньги и очень хорошее питание.

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Спасибо большое за прекрасный отдых, отдельно хочу поблагодарить нашего гида Наталью, водителей и сотрудников парк отеля Хаджок, где мы отдыхали.
  • Ф
    Феруза
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Этот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыха, уютно, чисто, красиво, все
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    необходимое есть, у реки, питание вкусное, разнообразное. До обеда экскурсия, походы в горы, на живописные водопады, пещеры, конная прогулка особенно понравилась, т к принимая во внимание возраст и физическую подготовку отнеслись с предельный пониманием и заботой. Впервые в 59 села на лошадь и прекрасно провела 1.5 часа под бдительным контролем ребят из "Ранчо Ковбой" организаторов конной прогулки. После обеда нежились в термальных источниках. Каждая минута нашего отдыха была заполнена интересными событиями. Наша гид Наталья самая лучшая что я встречала, столько внимания и заботы, много нового и интересного узнали об Адыгее. Все наше передвижение проходило с замечательным водителем Денисом, похожим на Юру Шатунова, не только внешне, но и добротой и обаянием. Он терпеливо и с юмором отвечал на все наши вопросы, а долгий путь включал нам песни, под которые мы весело подпевая ехали до нужного места. Особая благодарность Наталье и Денису за профессионализм и доброжелательность и всему персоналу ГД Рябиновые бусы.

    Этот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыха
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Тур Водная ривьера (Сокращенный маршрут) 12.05.2024 - 17.05.2024 - отличный отдых!!! Не ожидала от Адыгеи такого количества положительных эмоций:) хотя
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    с погодой не повезло и большую часть отдыха были дожди. Тем не менее мой отдых удался на славу. Отличный гид Алина, расслабляющие термальные источники, незабываемая 1,5ч конная прогулка и чудесные виды гор и водопадов на фото. Я всем рекомендую данный тур!

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
    Прекрасный тур, интересные экскурсии, вкусная кухня, внимательное отношение.
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли вовремя и в доступной
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    и понятной форме. За это большое спасибо координатору тура Юле. Сам тур нам очень понравился. Мы проживали в гостевом доме «Парк Хаджох» -уютная территория, бассейн с подогревом и массажными струями, в номерах есть всё необходимое, в домиках есть кухня с посудой, микроволновкой и плитой. На этажах стоят кулеры с горячей и холодной водой. Программа тура подходит как любителям природы, так и любителям хорошо отдохнуть. После прогулки по местным красивым природным достопримечательностям очень кстати оздоровительные ванны в термальном парке Псыгупс. Особое спасибо нашему инструктору Алине, которая очень интересно и с любовью рассказывала нам о своём крае, обычаях, о растениях и животных, обитающих в этих местах. Мы увидели много красивых водопадов, снежные вершины гор, прекрасное в своём величии плато Лаго-Наки. Ставим пятёрку за сам тур и за организацию тура!

    Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставлялиНаш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставлялиНаш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставлялиНаш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
    Отлично провели эти четыре дня. Пятый уходит на перелет… Природа этих мест - великолепна! Экскурсии не выматывают, интересные, познавательные. Термоисточники
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    тоже заслуживают положительной оценки. Отдельное спасибо экскурсоводу Любови. Настоящий профи!!! Любит и хорошо знает свой край! Благодарим ребят, которые за рулем тур автобусов: двум Александрам и, к сожалению, не узнали имя водителя, который вез нас обратно в аэропорт. Теперь о сервисе проживания… Мы были в комплексе «У горы». Отличное место. Тишина и красивый вид с балкона. Есть небольшой бассейн на территории. Питание хорошее. Скромно и сытно. В номере есть чайник, холодильник, по два полотенца, жидкое мыло. Это все. С собой нужно брать все, что необходимо каждому помимо перечисленного. Например, фен, свои полотенца или халат для посещения источников, тапочки и т. п.

    Отлично провели эти четыре дня. Пятый уходит на перелет… Природа этих мест - великолепна! Экскурсии не
  • Н
    Наталия
    16 мая 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Великолепный тур, в котором сбалансированы и интересные экскурсии и отдых на геотермальном курорте. То что нужно для тех, кто слегка устал, но точно не готов к тюленьему отдыху)
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Мультиактив в горах Адыгеи
    Организация на высоте!
    Организация на высоте!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Природа и пейзажи»

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Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
  3. Лаго-Наки
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