Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут

Групповой тур в Краснодаре
5
3 отзыва
Совместите расслабляющий отдых в термальных бассейнах со спокойными экскурсиями по избранным местам Адыгеи. Этот комфортный тур подойдет тем, кто хочет побыть наедине с собой или отдохнуть с семьей.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/vodnaya-rivera-osennij-otdyh-v-adygee-na-termalnyh-istochnikah-167727
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
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Что вас ожидает:

Неспешная конная прогулка
Неспешная конная прогулка
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами
Купание в термальных источниках
Купание в термальных источниках
Отдохнем в горячих бассейнах: активированная кремнием вода расслабит наше тело
Настоящая жемчужина Адыгеи
Настоящая жемчужина Адыгеи
Побываем на живописных панорамных точках плато Лаго-Наки

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Источник «Псыгупс»

  • 09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1, трансфер в гостевой дом.
  • 11:00-13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту, трансфер в гостевой дом.
  • 13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и на Аминовской питаются в ГД Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в ГД Отдых у реки завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории своих гостевых домов.

15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».

Для туристов, прибывающих из Минеральных вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.

17:00-18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Встреча. Источник «Псыгупс»Встреча. Источник «Псыгупс»Встреча. Источник «Псыгупс»Встреча. Источник «Псыгупс»
2 день

Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.

В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.

Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»
3 день

Конная прогулка по ущелью Мишоко

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа(доп. плата)по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения или отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Конная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью Мишоко
4 день

Хаджохская теснина

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Уверяем, при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.

Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.

Важно! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Хаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснина
5 день

Плато Лаго-Наки, Азишская пещера и Нежная

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день.

Конечная точка знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября). Горячий обед в уютном кафе «Высота 1512» у Азишской пещеры (с середины ноября по конец марта).

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки уникальный уголок природы Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

18:00 Ужин в гостевом доме.

Плато Лаго-Наки, Азишская пещера и НежнаяПлато Лаго-Наки, Азишская пещера и НежнаяПлато Лаго-Наки, Азишская пещера и НежнаяПлато Лаго-Наки, Азишская пещера и Нежная
6 день

Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:

Название размещенияКатегория01.09.24 - 16.11.24
Дего2-местный номер стандарт29400
Двухкомнатный 4-местный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)29400
Двухкомнатный 4-местный семейный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)29400
Двухместный номер комфорт31900
Трехкомнатный 4-местный номер люкс31900
Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать)27300
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере12000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Рябиновые бусы2-местный номер комфорт34700
1-местный улучшенный номер комфорт34700
4-местный 1-комнатный номер семейный комфорт34700
4-местные 1-комнатные апартаменты с камином34700
4-местный 2-комнатный номер Люкс с видом на реку34700
4-местный 2-комнатный номер семейный люкс34700
2-местный номер стандарт-мини34700
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)27300
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере10000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Парк Хаджох2-местный номер стандарт35300
2-местный номер улучшенный37000
2-местный номер комфорт38800
3-местный номер студия43800
4-местный семейный номер34200
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия29800
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере стандарт14000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере улучшенный16000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере комфорт17000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Горная Лаванда2-местный номер стандарт32400
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)27300
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере8000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Отдых у реки2-местный номер стандарт32400
2-местный номер стандарт (мини)32400
3-местный номер стандарт32400
4-местный номер стандарт32400
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)27300
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере9000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
На Аминовской3-местный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)28400
Доплата за 1-местное размещение в 3-местном номере6000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
СофьяСтандартный 2-местный номер с двумя раздельными кроватями31100
Классический 3-местный номер (3 односпальные кровати)31100
2-местный номер с 1 кроватью и видом на горы31100
Семейный номер с видом на горы31100
Доплата за 1-местное размещение7000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%

На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.

Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.

Оснащение номеров: полотенца, фен, телевизор, холодильник, кондиционер, в ГД Парк Хаджох в номере студия входят в стоимость халаты, чайник в номере, либо кулер на этаже, микроволновая печь есть в номерах Горная Лаванда и Отдых у реки.

Варианты проживания

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

5 ночей

Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.

Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.

Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

5 ночей

Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.

Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «На Аминовской»

5 ночей

Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Гостевой дом «Отдых у реки»

5 ночей

Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.

Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.

Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»

Гостевой дом «Парк Хаджох»

5 ночей

Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!

Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.

Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»

Гостевой дом «Софья»

5 ночей

Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.

В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.

Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.

Номерной фонд для размещения туристов представлен:

  • Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
  • Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
  • Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
  • Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»

Гостевой дом «Дего»

5 ночей

Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.

Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Краснодар/Минеральные Воды - пос. Каменномостский - Краснодар/ Минеральные Воды
  • Проживание в гостевых домах в 2-4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-разовое, домашняя кухня
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 4 посещения по 3 часа)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар/Минеральные Воды - Каменномостский - Краснодар/Минеральные Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Расходы личного характера
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: водопады Руфабго - 500 руб. монастырь - 400 руб. Хаджохская теснина - 600 руб. Азишская пещера - 700 руб. пещера Нежная - 300 руб. конная прогулка - 2 000 руб. рафтинг - 1 500 руб. экстрим-парк (по желанию) - 1 500-2 500 руб. (в зависимости от маршрута)
  • Водопады Руфабго - 500 руб
  • Монастырь - 400 руб
  • Хаджохская теснина - 600 руб
  • Азишская пещера - 700 руб
  • Пещера Нежная - 300 руб
  • Конная прогулка - 2 000 руб
  • Рафтинг - 1 500 руб
  • Экстрим-парк (по желанию) - 1 500-2 500 руб. (в зависимости от маршрута)
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна, баня
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения;
  • треккинговые ботинки;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

Сейчас у нас 2 точки сбора — ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт г. Минеральные Воды.

Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.

Если вы прибываете на ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) — сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).

Встреча на парковке около ж/д вокзала.

Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.

Если вы прибываете в аэропорт Минеральных Вод — сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).

Встреча на парковке перед аэропортом.

Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.

Обратный трансфер на ж/д вокзал Краснодара — в 10:00.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00.

Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод — в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.

За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу — контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.

Время трансфера: от Минеральных Вод 4,5 часа, от Краснодара 2,5 часа.

Какие достопримечательности мы посетим в туре?

В перерывах между посещениями термальных вод Вас ждет насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго, Свято-Михайловский Афонский монастырь и Хаджохскую теснину.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет — 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Можно ли приезжать с животными?

Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с некрупными животными в индивидуальном порядке.

Везде ли можно оплачивать картой входные билеты?

Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это сокращает наше время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию.

Необходимо иметь с собой наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью. Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
17 дек 2023
Тур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. Понравилось то, что в туре "Водная ривьера" был баланс между релаксом в термальных источниках и активными походами по экскурсиям. Отдельное спасибо гиду Алине, которая показала нам много незабываемых мест, ее рассказы были очень интересными, а информация запомнилась надолго. О проживании — жили в "Парке Хаджох". Из плюсов: кормили очень сытно и вкусно, порции большие. Спасибо поварам. Очень удобно, что на территории гостиницы открытый подогреваемый бассейн, в дни, когда не было термальных процедур, с семьей нежились в бассейне. Номер уютный, теплый, убирается каждый день. Вот чего не мешало бы добавить в номер — это полотенцесушителя или сушилки, где можно было бы сушить вещи после бассейна. Летом-то хорошо — всё сушится на улице, а вот зимой - этого не хватает.
Путешествие в межсезонье — отдельный плюс, так как туристические группы маленькие, нас было всего 7 человек, это позволило сделать много фото без очередей и можно было удобно слушать рассказы гида. В общем туром остались очень довольны, всем рекомендую, цена тура окупает себя с лихвой
Тур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. Понравилось
Е
22 ноя 2023
Прекрасный осенний отдых в Адыгее!!! Тур " Водная ривьера " на 6 дней, сокращенный маршрут. Хорошо спланировано время: утром после завтрака до обеда - экскурсии, после обеда - термальные источники. Водопады Руфабго, Хаджохская теснина, Азишская пещера, конная прогулка - оставили незабываемые эмоции и яркие впечатления! На плато Лаго -Наки мы не успели подняться из-за сильного дождя в день экскурсии, но это не повлияло на общую оценку путешествия! Появилось желание приехать летом, чтобы насладиться картиной цветущих альпийских лугов. Очень рекомендую этот тур! И даже лучше путевку брать на большее количество дней, чтобы всё успеть … хотя, понимаю теперь, как много еще хочется увидеть в" маленькой" Адыгее. Спасибо всем, кто подарил нам это волшебное путешествие!!!
Прекрасный осенний отдых в Адыгее!!! Тур &quot; Водная ривьера &quot; на 6 дней, сокращенный маршрут. ХорошоПрекрасный осенний отдых в Адыгее!!! Тур &quot; Водная ривьера &quot; на 6 дней, сокращенный маршрут. ХорошоПрекрасный осенний отдых в Адыгее!!! Тур &quot; Водная ривьера &quot; на 6 дней, сокращенный маршрут. ХорошоПрекрасный осенний отдых в Адыгее!!! Тур &quot; Водная ривьера &quot; на 6 дней, сокращенный маршрут. Хорошо
Д
14 окт 2023
Отдыхали по программе "Водная Ривьера. Сокращенная программа". Тур организован и проведён на отлично! Профессионально составленная программа позволила охватить большое количество интересных мест, время было максимально заполнено. Но в тоже время, релакс в термальных источниках позволил быстро восстанавливать силы. Благодаря инструктору Алине наше путешествие было незабываемым, за что ей огромное спасибо! Алина покорила искренней любовью к родному краю и своими знаниями. Проживание в гостевом доме "Софья" комфортное, хозяйка Анна готовила для нас самые настоящие домашние обеды, завтраки и ужины. Рафтинг по реке Белой, конные прогулки, путешествие на плато Лаго-Наки, водопады и пещеры навсегда остались в наших сердцах.
Отдыхали по программе &quot;Водная Ривьера. Сокращенная программа&quot;. Тур организован и проведён на отлично! Профессионально составленная программаОтдыхали по программе &quot;Водная Ривьера. Сокращенная программа&quot;. Тур организован и проведён на отлично! Профессионально составленная программаОтдыхали по программе &quot;Водная Ривьера. Сокращенная программа&quot;. Тур организован и проведён на отлично! Профессионально составленная программа

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