С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/vodnaya-rivera-osennij-otdyh-v-adygee-na-termalnyh-istochnikah-167727
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Источник «Псыгупс»
- 09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1, трансфер в гостевой дом.
- 11:00-13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту, трансфер в гостевой дом.
- 13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и на Аминовской питаются в ГД Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в ГД Отдых у реки завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории своих гостевых домов.
15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».
Для туристов, прибывающих из Минеральных вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.
17:00-18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.
В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конная прогулка по ущелью Мишоко
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа(доп. плата)по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения или отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хаджохская теснина
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Уверяем, при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
Важно! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Плато Лаго-Наки, Азишская пещера и Нежная
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день.
Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября). Горячий обед в уютном кафе «Высота 1512» у Азишской пещеры (с середины ноября по конец марта).
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
Высокогорное плато Лаго-Наки— уникальный уголок природы Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
18:00 Ужин в гостевом доме.
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:
|Название размещения
|Категория
|01.09.24 - 16.11.24
|Дего
|2-местный номер стандарт
|29400
|Двухкомнатный 4-местный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)
|29400
|Двухкомнатный 4-местный семейный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)
|29400
|Двухместный номер комфорт
|31900
|Трехкомнатный 4-местный номер люкс
|31900
|Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать)
|27300
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере
|12000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Рябиновые бусы
|2-местный номер комфорт
|34700
|1-местный улучшенный номер комфорт
|34700
|4-местный 1-комнатный номер семейный комфорт
|34700
|4-местные 1-комнатные апартаменты с камином
|34700
|4-местный 2-комнатный номер Люкс с видом на реку
|34700
|4-местный 2-комнатный номер семейный люкс
|34700
|2-местный номер стандарт-мини
|34700
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|27300
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере
|10000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|2-местный номер стандарт
|35300
|2-местный номер улучшенный
|37000
|2-местный номер комфорт
|38800
|3-местный номер студия
|43800
|4-местный семейный номер
|34200
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия
|29800
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере стандарт
|14000
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере улучшенный
|16000
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере комфорт
|17000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|2-местный номер стандарт
|32400
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|27300
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере
|8000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Отдых у реки
|2-местный номер стандарт
|32400
|2-местный номер стандарт (мини)
|32400
|3-местный номер стандарт
|32400
|4-местный номер стандарт
|32400
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|27300
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|На Аминовской
|3-местный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|28400
|Доплата за 1-местное размещение в 3-местном номере
|6000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный 2-местный номер с двумя раздельными кроватями
|31100
|Классический 3-местный номер (3 односпальные кровати)
|31100
|2-местный номер с 1 кроватью и видом на горы
|31100
|Семейный номер с видом на горы
|31100
|Доплата за 1-местное размещение
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Оснащение номеров: полотенца, фен, телевизор, холодильник, кондиционер, в ГД Парк Хаджох в номере студия входят в стоимость халаты, чайник в номере, либо кулер на этаже, микроволновая печь есть в номерах Горная Лаванда и Отдых у реки.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «На Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
Гостевой дом «Софья»
Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.
В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.
Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.
Номерной фонд для размещения туристов представлен:
- Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
- Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
Гостевой дом «Дего»
Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Краснодар/Минеральные Воды - пос. Каменномостский - Краснодар/ Минеральные Воды
- Проживание в гостевых домах в 2-4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня
- Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 4 посещения по 3 часа)
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар/Минеральные Воды - Каменномостский - Краснодар/Минеральные Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Расходы личного характера
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: водопады Руфабго - 500 руб. монастырь - 400 руб. Хаджохская теснина - 600 руб. Азишская пещера - 700 руб. пещера Нежная - 300 руб. конная прогулка - 2 000 руб. рафтинг - 1 500 руб. экстрим-парк (по желанию) - 1 500-2 500 руб. (в зависимости от маршрута)
- Водопады Руфабго - 500 руб
- Монастырь - 400 руб
- Хаджохская теснина - 600 руб
- Азишская пещера - 700 руб
- Пещера Нежная - 300 руб
- Конная прогулка - 2 000 руб
- Рафтинг - 1 500 руб
- Экстрим-парк (по желанию) - 1 500-2 500 руб. (в зависимости от маршрута)
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения;
- треккинговые ботинки;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора — ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт г. Минеральные Воды.
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
Если вы прибываете на ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) — сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).
Встреча на парковке около ж/д вокзала.
Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
Если вы прибываете в аэропорт Минеральных Вод — сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).
Встреча на парковке перед аэропортом.
Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
Обратный трансфер на ж/д вокзал Краснодара — в 10:00.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00.
Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод — в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу — контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Время трансфера: от Минеральных Вод 4,5 часа, от Краснодара 2,5 часа.
Какие достопримечательности мы посетим в туре?
В перерывах между посещениями термальных вод Вас ждет насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго, Свято-Михайловский Афонский монастырь и Хаджохскую теснину.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет — 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Можно ли приезжать с животными?
Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с некрупными животными в индивидуальном порядке.
Везде ли можно оплачивать картой входные билеты?
Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это сокращает наше время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию.
Необходимо иметь с собой наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью. Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Путешествие в межсезонье — отдельный плюс, так как туристические группы маленькие, нас было всего 7 человек, это позволило сделать много фото без очередей и можно было удобно слушать рассказы гида. В общем туром остались очень довольны, всем рекомендую, цена тура окупает себя с лихвой