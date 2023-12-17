1 день

Встреча. Источник «Псыгупс»

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1, трансфер в гостевой дом.

трансфер в гостевой дом. 11:00-13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту , трансфер в гостевой дом.

, трансфер в гостевой дом. 13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и на Аминовской питаются в ГД Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в ГД Отдых у реки завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории своих гостевых домов.

15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».

Для туристов, прибывающих из Минеральных вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.

17:00-18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.

19:00 Ужин в гостевом доме.