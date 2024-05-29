Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 19 туров в категории «SPA» в Краснодаре, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лето на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Во второй половине дня релакс в термальных источниках»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 57 450 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
«Во второй половине каждого дня релакс в термальных источниках»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
43 500 за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«19:00 Посещение термальных источников (1 час)»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 57 450 за человека
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
«Во второй половине дня релакс в термальных источниках»
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
43 500 за человека
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 32 500 за человека
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 400 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«19:00 Посещение термальных источников (1 час)»
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450 за человека
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: г. Краснодар
«19:00 Посещение термальных источников (1 час)»
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 57 450 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Начало: Г. Краснодар
«Релакс в термальных источниках»
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 43 500 за человека
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 500 за человека
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 28 400 за человека
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 32 500 за человека
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 400 за человека
Неделя на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Проведите неделю всей семьей на термальных источниках в Адыгее»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 500 за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Проведите лето всей семьей на термальных источниках в Адыгее»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 29 000 за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
18 янв в 10:00
25 янв в 10:00
от 17 000 за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
«А после легких прогулок – приятное расслабление в кремниевых водах знаменитых термальных источников Адыгеи»
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 13 000 за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
«А после легких прогулок — приятное расслабление в кремниевых водах знаменитых термальных источников Адыгеи»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 14 000 за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Неделя на термальных источниках в Адыгее
    Тур очень понравился. Честно говоря ожидал от него меньшего, главное хотел отдохнуть на природе и на термальных источниках. Оказалась довольно насыщенная
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    и разнообразная туристская и познавательная программа, много новых впечатлений. Тур хорошо продуман по логистике. Очень хорошие экскурсоводы, особенно хочется отметить Любу. Неплохие условия проживания за довольно небольшие деньги и очень хорошее питание.

  • Ф
    Феруза
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Этот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыха, уютно, чисто, красиво, все
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    необходимое есть, у реки, питание вкусное, разнообразное. До обеда экскурсия, походы в горы, на живописные водопады, пещеры, конная прогулка особенно понравилась, т к принимая во внимание возраст и физическую подготовку отнеслись с предельный пониманием и заботой. Впервые в 59 села на лошадь и прекрасно провела 1.5 часа под бдительным контролем ребят из "Ранчо Ковбой" организаторов конной прогулки. После обеда нежились в термальных источниках. Каждая минута нашего отдыха была заполнена интересными событиями. Наша гид Наталья самая лучшая что я встречала, столько внимания и заботы, много нового и интересного узнали об Адыгее. Все наше передвижение проходило с замечательным водителем Денисом, похожим на Юру Шатунова, не только внешне, но и добротой и обаянием. Он терпеливо и с юмором отвечал на все наши вопросы, а долгий путь включал нам песни, под которые мы весело подпевая ехали до нужного места. Особая благодарность Наталье и Денису за профессионализм и доброжелательность и всему персоналу ГД Рябиновые бусы.

    Этот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыхаЭтот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыха
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Спасибо большое за прекрасный отдых, отдельно хочу поблагодарить нашего гида Наталью, водителей и сотрудников парк отеля Хаджок, где мы отдыхали.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
    На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Тур Водная ривьера (Сокращенный маршрут) 12.05.2024 - 17.05.2024 - отличный отдых!!! Не ожидала от Адыгеи такого количества положительных эмоций:) хотя
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    с погодой не повезло и большую часть отдыха были дожди. Тем не менее мой отдых удался на славу. Отличный гид Алина, расслабляющие термальные источники, незабываемая 1,5ч конная прогулка и чудесные виды гор и водопадов на фото. Я всем рекомендую данный тур!

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
    Прекрасный тур, интересные экскурсии, вкусная кухня, внимательное отношение.
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли вовремя и в доступной
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    и понятной форме. За это большое спасибо координатору тура Юле. Сам тур нам очень понравился. Мы проживали в гостевом доме «Парк Хаджох» -уютная территория, бассейн с подогревом и массажными струями, в номерах есть всё необходимое, в домиках есть кухня с посудой, микроволновкой и плитой. На этажах стоят кулеры с горячей и холодной водой. Программа тура подходит как любителям природы, так и любителям хорошо отдохнуть. После прогулки по местным красивым природным достопримечательностям очень кстати оздоровительные ванны в термальном парке Псыгупс. Особое спасибо нашему инструктору Алине, которая очень интересно и с любовью рассказывала нам о своём крае, обычаях, о растениях и животных, обитающих в этих местах. Мы увидели много красивых водопадов, снежные вершины гор, прекрасное в своём величии плато Лаго-Наки. Ставим пятёрку за сам тур и за организацию тура!

    Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставлялиНаш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставлялиНаш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставлялиНаш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
    Отлично провели эти четыре дня. Пятый уходит на перелет… Природа этих мест - великолепна! Экскурсии не выматывают, интересные, познавательные. Термоисточники
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    тоже заслуживают положительной оценки. Отдельное спасибо экскурсоводу Любови. Настоящий профи!!! Любит и хорошо знает свой край! Благодарим ребят, которые за рулем тур автобусов: двум Александрам и, к сожалению, не узнали имя водителя, который вез нас обратно в аэропорт. Теперь о сервисе проживания… Мы были в комплексе «У горы». Отличное место. Тишина и красивый вид с балкона. Есть небольшой бассейн на территории. Питание хорошее. Скромно и сытно. В номере есть чайник, холодильник, по два полотенца, жидкое мыло. Это все. С собой нужно брать все, что необходимо каждому помимо перечисленного. Например, фен, свои полотенца или халат для посещения источников, тапочки и т. п.

    Отлично провели эти четыре дня. Пятый уходит на перелет… Природа этих мест - великолепна! Экскурсии не
  • Н
    Наталия
    16 мая 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Великолепный тур, в котором сбалансированы и интересные экскурсии и отдых на геотермальном курорте. То что нужно для тех, кто слегка устал, но точно не готов к тюленьему отдыху)
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Добрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошим чувством юмора. Заряжала позитивом! Надеюсь получится ещё раз отдохнуть в Адыгее.
    Добрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошимДобрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошимДобрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошимДобрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошимДобрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошим

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «SPA»

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  2. Хаджохская теснина
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