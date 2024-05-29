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необходимое есть, у реки, питание вкусное, разнообразное. До обеда экскурсия, походы в горы, на живописные водопады, пещеры, конная прогулка особенно понравилась, т к принимая во внимание возраст и физическую подготовку отнеслись с предельный пониманием и заботой. Впервые в 59 села на лошадь и прекрасно провела 1.5 часа под бдительным контролем ребят из "Ранчо Ковбой" организаторов конной прогулки. После обеда нежились в термальных источниках. Каждая минута нашего отдыха была заполнена интересными событиями. Наша гид Наталья самая лучшая что я встречала, столько внимания и заботы, много нового и интересного узнали об Адыгее. Все наше передвижение проходило с замечательным водителем Денисом, похожим на Юру Шатунова, не только внешне, но и добротой и обаянием. Он терпеливо и с юмором отвечал на все наши вопросы, а долгий путь включал нам песни, под которые мы весело подпевая ехали до нужного места. Особая благодарность Наталье и Денису за профессионализм и доброжелательность и всему персоналу ГД Рябиновые бусы.