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Авторский тур
7 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Во второй половине дня релакс в термальных источниках»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
«Во второй половине каждого дня релакс в термальных источниках»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
43 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«19:00 Посещение термальных источников (1 час)»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Начало: г. Краснодар
«Во второй половине дня релакс в термальных источниках»
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
43 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«19:00 Посещение термальных источников (1 час)»
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: г. Краснодар
«19:00 Посещение термальных источников (1 час)»
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Начало: Г. Краснодар
«Релакс в термальных источниках»
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 43 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Проведите неделю всей семьей на термальных источниках в Адыгее»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Проведите лето всей семьей на термальных источниках в Адыгее»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
18 янв в 10:00
25 янв в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
«А после легких прогулок – приятное расслабление в кремниевых водах знаменитых термальных источников Адыгеи»
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 13 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
«А после легких прогулок — приятное расслабление в кремниевых водах знаменитых термальных источников Адыгеи»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 18 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван29 мая 2024Тур очень понравился. Честно говоря ожидал от него меньшего, главное хотел отдохнуть на природе и на термальных источниках. Оказалась довольно насыщенная
- ФФеруза27 мая 2024Этот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыха, уютно, чисто, красиво, все
- ЕЕлена27 мая 2024Спасибо большое за прекрасный отдых, отдельно хочу поблагодарить нашего гида Наталью, водителей и сотрудников парк отеля Хаджок, где мы отдыхали.
- ЕЕлена27 мая 2024На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
- ААнна23 мая 2024Тур Водная ривьера (Сокращенный маршрут) 12.05.2024 - 17.05.2024 - отличный отдых!!! Не ожидала от Адыгеи такого количества положительных эмоций:) хотя
- ННаталья22 мая 2024Прекрасный тур, интересные экскурсии, вкусная кухня, внимательное отношение.
- ССветлана21 мая 2024Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли вовремя и в доступной
- ЕЕлена21 мая 2024Отлично провели эти четыре дня. Пятый уходит на перелет… Природа этих мест - великолепна! Экскурсии не выматывают, интересные, познавательные. Термоисточники
- ННаталия16 мая 2024Великолепный тур, в котором сбалансированы и интересные экскурсии и отдых на геотермальном курорте. То что нужно для тех, кто слегка устал, но точно не готов к тюленьему отдыху)
- ЕЕкатерина8 мая 2024Добрый день. Поездка была замечательная. Проживание в Парк отеле Хаджох- очень комфортное. Экскурсовод Анна,с очень хорошим чувством юмора. Заряжала позитивом! Надеюсь получится ещё раз отдохнуть в Адыгее.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «SPA»
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