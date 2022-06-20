С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/vodnaya-rivera-otdyh-v-adygee-na-termalnyh-istochnikah-16416.
09:30 – 10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале, трансфер в гостевой дом.
11:00 – 12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту, трансфер в гостевой дом.
14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
15:30 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.
Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.
19:30 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье реки Руфабго.
В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса и Чаша Любви.
Вы пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
19:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.
Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг.
При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
19:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.
Здесь мощная река Белая умещается в 3 – 5 метровый проем.
Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.
Но можно представить.
А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.
После Теснины Вас ждет интересная и довольно необычная коллекция местного музея – Беловодье, а также истории этих находок.
ВАЖНО! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям – сплав по реке Белой!
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
19:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.
Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете приобрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00 Пикник на природе.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.
18:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб.:
|Номер
|20.03.22-12.11.22 (кроме 01.05.22-14.05.22)
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|30900
|Трехместный номер комфорт
|30900
|Четырехместный однокомнатный номер комфорт
|30900
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|30900
|Четырехместный двухкомнатный номер комфорт
|30900
|Четырехместный двухкомнатный номер люкс
|30900
|Двухместный номер стандарт-мини
|30900
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|25800
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|11000
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|30900
|Двухместный номер улучшенный
|32000
|Двухместный номер комфорт
|33500
|Трехместный номер студия
|30900
|Четырехместный семейный номер
|29500
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)
|24400
|Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)
|33500
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт/улучшенный
|14000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|16000
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|28000
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|24400
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|28000
|Двухместный номер стандарт (мини)
|28000
|Трехместный номер стандарт
|28000
|Четырехместный номер стандарт
|28000
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|24400
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|24800
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|6000
|Барская усадьба
|Двухместный номер стандарт с двумя односпальными кроватями
|29 400
|Двухместный номер стандарт с одной двуспальной кроватью
|31 300
|Трехместный номер студия
|29 400
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|12 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 7 до 12 лет
|скидка 15%
Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.
Питание туристов происходит на территории гостевого дома Барская Усадьба в кафе.
Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
В 4-х местных номерах гостевого дома «Рябиновые бусы» по согласованию возможно размещение 3-х человек без доплаты.
В 3-х местных номерах гостевого дома «на Аминовской» по согласованию возможно размещение 2-х человек без доплаты.
В ГД "Горная Лаванда" и "Отдых у реки" подселение невозможно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В день начала тура вас встретят на ж/д вокзале или в аэропорту (пожалуйста, сообщите нам заранее время и место прибытия). Ближе к дате тура мы направим вам информацию по встречающему автомобилю и контакты водителя.
Не позднее 11:00 группа отъезжает из Краснодара, поэтому ваше время прилета или приезда в Краснодар должно быть не позднее 10:00.
Если все туристы прилетают одним рейсом или приезжают одним поездом, то машина сразу отправляется в гостевой дом.
Обратный трансфер в Краснодар отправляется в 10:00. Водитель развозит всех туристов в соответствии с приоритетом более раннего вылета или отъезда. Обратные билеты желательно брать с отправлением не раньше 15:00.
Трансфер в одну сторону занимает 2 – 2,5 часа.
Термальный источник представляет собой 5 общих бассейнов под открытым небом с геотермальной водой.
Вода со скважины Майкопского месторождения поступает в бассейны и относится к маломинерализованным кремнистым, борным минеральным питьевым лечебно-столовым водам хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава (базовый аналог – воды XXV группы – ГОСТ 54316-2011).
Глубина скважины 1800 м, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.
В перерывах между посещениями термальных вод Вас ждет насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго, Свято-Михайловский Афонский монастырь и Хаджохскую теснину.
Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 15%.
Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
На все заезды до 31 августа 2022 г. возможна встреча туристов в аэропорту г. Минеральные Воды и обратные трансферы в Минводы по пятницам и субботам (в рамках наших регулярных туров).
Какие-либо доплаты за трансфер не нужны.
Встреча в день начала тура в аэропорту г. Минводы – до 13:00.
Обратный трансфер (пятницы и субботы) – выезд из гостевых домов в 10:00.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим туристов приобретать билеты с вылетом после 16:30.
ВАЖНО! Туристы, прилетающие в Минводы, приезжают в объекты размещения ориентировочно вечером и пропускают обед и посещение термальных источников по программе.
Мы готовы пойти навстречу и отвезти желающих туристов на термальные источники после позднего обеда, а по возвращению их на базу, туристов будет дать еще поздний ужин.