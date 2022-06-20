Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут

Совместите расслабляющий отдых в термальных бассейнах со спокойными экскурсиями по избранным местам Адыгеи. Подарите

5
3 отзыва
Совместите расслабляющий отдых в термальных бассейнах со спокойными экскурсиями по избранным местам Адыгеи. Подарите себе 6 дней полного успокоения и восстановления организма в горном источнике.

Этот комфортный, спокойный отдых подойдет тем, кто хочет скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой или отдохнуть с семьей.

В перерывах между посещениями термальных вод, Вас ждет насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго и Хаджохскую теснину.
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Неспешная конная прогулка
Неспешная конная прогулка
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу
Купание в термальных источниках
Купание в термальных источниках
Активированная кремнием вода расслабит наше тело, придаст бодрости и сил
Настоящая жемчужина Адыгеи
Настоящая жемчужина Адыгеи
Побываем на живописных панорамных точках Плато Лаго-Наки
Голос реки Белой
Голос реки Белой
Испытаем необычайный восторг от посещения Хаджохской теснины
Знаменитый Адыгейский сыр
Знаменитый Адыгейский сыр
Приобретем и попробуем Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке

Описание

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/vodnaya-rivera-otdyh-v-adygee-na-termalnyh-istochnikah-16416.

Программа тура по дням

1 день
Краснодар и источник «Водная Ривьера»

09:30 – 10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале, трансфер в гостевой дом.

11:00 – 12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту, трансфер в гостевой дом.

14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:30 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.

Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

19:30 Ужин в гостевом доме.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

2 день
Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Водная Ривьера»

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в ущелье реки Руфабго.

В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса и Чаша Любви.

Вы пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

19:00 Ужин в гостевом доме.

3 день
Конная прогулка по ущелью Мишоко

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг.

При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

19:00 Ужин в гостевом доме.

4 день
Хаджохская теснина

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.

Здесь мощная река Белая умещается в 3 – 5 метровый проем.

Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.

Но можно представить.

А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.

После Теснины Вас ждет интересная и довольно необычная коллекция местного музея – Беловодье, а также истории этих находок.

ВАЖНО! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям – сплав по реке Белой!

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

19:00 Ужин в гостевом доме.

5 день
Плато Лаго-Наки и Азишская пещера и Нежная

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.

Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете приобрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Пикник на природе.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.

18:00 Ужин в гостевом доме.

6 день
Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб.:

Номер20.03.22-12.11.22 (кроме 01.05.22-14.05.22)
Рябиновые бусы
Двухместный номер комфорт30900
Трехместный номер комфорт30900
Четырехместный однокомнатный номер комфорт30900
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином30900
Четырехместный двухкомнатный номер комфорт30900
Четырехместный двухкомнатный номер люкс30900
Двухместный номер стандарт-мини30900
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)25800
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере11000
Парк Хаджох
Двухместный номер стандарт30900
Двухместный номер улучшенный32000
Двухместный номер комфорт33500
Трехместный номер студия30900
Четырехместный семейный номер29500
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)24400
Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)33500
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт/улучшенный14000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт16000
Горная Лаванда
Двухместный номер стандарт28000
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)24400
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9000
Отдых у реки
Двухместный номер стандарт28000
Двухместный номер стандарт (мини)28000
Трехместный номер стандарт28000
Четырехместный номер стандарт28000
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)24400
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9000
На Аминовской
Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)24800
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере6000
Барская усадьба
Двухместный номер стандарт с двумя односпальными кроватями29 400
Двухместный номер стандарт с одной двуспальной кроватью31 300
Трехместный номер студия29 400
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере12 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Стоимость тура для детей от 7 до 12 летскидка 15%

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.

Питание туристов происходит на территории гостевого дома Барская Усадьба в кафе.

Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

В 4-х местных номерах гостевого дома «Рябиновые бусы» по согласованию возможно размещение 3-х человек без доплаты.

В 3-х местных номерах гостевого дома «на Аминовской» по согласованию возможно размещение 2-х человек без доплаты.

В ГД "Горная Лаванда" и "Отдых у реки" подселение невозможно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар. В Краснодаре две точки сбора для туристов – ЖД вокзал и аэропорт. Отъезд от ЖД вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 12:00. Обратный трансфер из гостевого дома не позднее 10:00
  • Проживание в гостевых домах Рябиновые Бусы, Парк Хаджох, Отдых у реки, Горная Лаванда или На Аминовской в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер аэропорт Краснодара – Каменномостский – аэропорт Краснодара (в случае отличного времени прибытия от основной группы) – 3 500 руб. в одну сторону
  • Индивидуальный трансфер ж/д вокзал Краснодара – Каменномостский – ж/д вокзал Краснодара (в случае отличного времени прибытия от основной группы) – 4 000 руб. – 4 500 руб. в одну сторону
  • Расходы личного характера
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: монастырь – 200 руб. /чел. Хаджохская теснина – 500 руб. /чел. водопады Руфабго – 500 руб. /чел. Азишская Пещера – 600 руб. /чел. пещера Нежная – 300 руб. /чел. Беловодье – 150 руб. /чел. конная прогулка (2 часа) – 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста – 95 кг) экстрим парк – от 1 500-2500 руб. (в зависимости от маршрута) рафтинг – от 1 500 руб. /чел.
  • Монастырь – 200 руб. /чел.
  • Хаджохская теснина – 500 руб. /чел.
  • Водопады Руфабго – 500 руб. /чел.
  • Азишская Пещера – 600 руб. /чел.
  • Пещера Нежная – 300 руб. /чел.
  • Беловодье – 150 руб. /чел.
  • Конная прогулка (2 часа) – 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста – 95 кг)
  • Экстрим парк – от 1 500-2500 руб. (в зависимости от маршрута)
  • Рафтинг – от 1 500 руб. /чел.
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения;
  • треккинговые ботинки;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

В день начала тура вас встретят на ж/д вокзале или в аэропорту (пожалуйста, сообщите нам заранее время и место прибытия). Ближе к дате тура мы направим вам информацию по встречающему автомобилю и контакты водителя.

Не позднее 11:00 группа отъезжает из Краснодара, поэтому ваше время прилета или приезда в Краснодар должно быть не позднее 10:00.

Если все туристы прилетают одним рейсом или приезжают одним поездом, то машина сразу отправляется в гостевой дом.

Обратный трансфер в Краснодар отправляется в 10:00. Водитель развозит всех туристов в соответствии с приоритетом более раннего вылета или отъезда. Обратные билеты желательно брать с отправлением не раньше 15:00.

Трансфер в одну сторону занимает 2 – 2,5 часа.

Какие достопримечательности мы посетим в туре?

Термальный источник представляет собой 5 общих бассейнов под открытым небом с геотермальной водой.

Вода со скважины Майкопского месторождения поступает в бассейны и относится к маломинерализованным кремнистым, борным минеральным питьевым лечебно-столовым водам хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава (базовый аналог – воды XXV группы – ГОСТ 54316-2011).

Глубина скважины 1800 м, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

В перерывах между посещениями термальных вод Вас ждет насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго, Свято-Михайловский Афонский монастырь и Хаджохскую теснину.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 15%.

Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Как организован трансфер из/до г. Минеральные Воды?

На все заезды до 31 августа 2022 г. возможна встреча туристов в аэропорту г. Минеральные Воды и обратные трансферы в Минводы по пятницам и субботам (в рамках наших регулярных туров).

Какие-либо доплаты за трансфер не нужны.

Встреча в день начала тура в аэропорту г. Минводы – до 13:00.

Обратный трансфер (пятницы и субботы) – выезд из гостевых домов в 10:00.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим туристов приобретать билеты с вылетом после 16:30.

ВАЖНО! Туристы, прилетающие в Минводы, приезжают в объекты размещения ориентировочно вечером и пропускают обед и посещение термальных источников по программе.

Мы готовы пойти навстречу и отвезти желающих туристов на термальные источники после позднего обеда, а по возвращению их на базу, туристов будет дать еще поздний ужин.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
20 июня 2022
Понравилось абсолютно все. Встретили в Мин. Водах. Дорога до Адыгеи неутомительная. Размещение (дом на Аминовской мне понравился-тишина, покой). Недостаток проживания в этом доме - это нет кондиционера (в жару спать будет некомфортно, и не было темных занавесок). Остальное все необходимое есть. Ходить в столовую не составляет трудностей. Очень понравилась программа, все продумано, красиво, интересно. Очень вкусно кормят. Термы тоже понравились. После экскурсий на природе очень приятно оказаться в термальных источниках. Всем огромное спасибо за тур. В Адыгею бы ещё вернулась. Данное направление ещё не забито массовым туризмом и это огромный плюс.
М
16 мая 2022
Отдыхали на майские праздники, все было прекрасно и даже дождливая погода не испортила наше впечатления. Природа шикарная
А
4 мая 2022
Все понравилось, спасибо!

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