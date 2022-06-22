Подарите себе неделю полного успокоения и восстановления организма в горном источнике. Вас ждет насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго, Свято-Михайловский Афонский монастырь и Хаджохскую теснину. Этот комфортный, спокойный отдых подойдет тем, кто хочет скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой или отдохнуть с семьей. Для любителей активного отдыха может быть организована конная прогулка по ущелью.

Приобретем и попробуем Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу

Активированная кремнием вода расслабит наше тело, придаст бодрости и сил

Программа тура по дням

1 день Краснодар и источник «Водная Ривьера»

09:30 – 10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале, трансфер в гостевой дом. 11:00 – 12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту, трансфер в гостевой дом. 13:00 – 14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура. 14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни. 15:30 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера». Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях. 19:30 Ужин в гостевом доме. В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

2 день Ущелье реки Руфабго

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 10:00 Отправление на экскурсию в ущелье реки Руфабго (в пер. с адыгейского «бешеный»). Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща. Вы увидите шесть красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса, Чаша Любви и Девичьи косы. На авто Вы проедете к глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м. 14:00 Обед в гостевом доме. 15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера». 19:00 Ужин в гостевом доме.

3 день Конная прогулка

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады». Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами. ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется. 14:00 Обед в гостевом доме. 15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера». 19:00 Ужин в гостевом доме.

4 день Хаджохская теснина

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину. Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем. Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. Но можно представить. А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники. После Теснины Вас ждет интересная и довольно необычная коллекция местного музея – Беловодье, а также истории этих находок. ВАЖНО! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям – сплав по реке Белой! 14:00 Обед в гостевом доме. 15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера». 19:00 Ужин в гостевом доме.

5 день Плато Лаго-Наки и Азишская пещера

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой. Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи. В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке. 14:00 Пикник на природе. 15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память. 18:00 Ужин в гостевом доме.

6 день Свято–Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь. Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами. Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор. Вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони. Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго. 14:00 Обед в гостевом доме. 15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера». 19:00 Ужин в гостевом доме.

7 день Возвращение домой