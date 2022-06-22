Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках

Подарите себе неделю полного успокоения и восстановления организма в горном источнике

5
3 отзыва
Подарите себе неделю полного успокоения и восстановления организма в горном источнике.

Вас ждет насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго, Свято-Михайловский Афонский монастырь и Хаджохскую теснину.

Этот комфортный, спокойный отдых подойдет тем, кто хочет скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой или отдохнуть с семьей. Для любителей активного отдыха может быть организована конная прогулка по ущелью.
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках
Ближайшие даты:
03
июл
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июл
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июл
24
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Что вас ожидает 🤩

Купание в термальных источниках
Купание в термальных источниках
Активированная кремнием вода расслабит наше тело, придаст бодрости и сил
Неспешная конная прогулка
Неспешная конная прогулка
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу
Голос реки Белой
Голос реки Белой
Испытаем необычайный восторг от посещения Хаджохской теснины
Знаменитый Адыгейский сыр
Знаменитый Адыгейский сыр
Приобретем и попробуем Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке
Настоящая жемчужина Адыгеи
Настоящая жемчужина Адыгеи
Побываем на живописных панорамных точках Плато Лаго-Наки

Программа тура по дням

1 день
Краснодар и источник «Водная Ривьера»

09:30  10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале, трансфер в гостевой дом.

11:00 – 12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту, трансфер в гостевой дом.

13:00 – 14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни. 

15:30 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.

Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

19:30 Ужин в гостевом доме.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

Краснодар и источник «Водная Ривьера»Краснодар и источник «Водная Ривьера»Краснодар и источник «Водная Ривьера»Краснодар и источник «Водная Ривьера»
2 день
Ущелье реки Руфабго

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в ущелье реки Руфабго (в пер. с адыгейского «бешеный»).

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите шесть красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса, Чаша Любви и Девичьи косы.

На авто Вы проедете к глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Ущелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки Руфабго
3 день
Конная прогулка

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг.

При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Конная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулка
4 день
Хаджохская теснина

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.

Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.

Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. Но можно представить.

А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.

После Теснины Вас ждет интересная и довольно необычная коллекция местного музея – Беловодье, а также истории этих находок.

ВАЖНО! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям – сплав по реке Белой!

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Хаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснина
5 день
Плато Лаго-Наки и Азишская пещера

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.

Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Пикник на природе.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.

18:00 Ужин в гостевом доме.

Плато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещера
6 день
Свято–Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.

Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.

Вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Свято–Михайловский Афонский монастырьСвято–Михайловский Афонский монастырьСвято–Михайловский Афонский монастырьСвято–Михайловский Афонский монастырь
7 день
Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб.:

Номер20.03.22-12.11.22 
Рябиновые бусы
Двухместный номер комфорт35800
Трехместный номер комфорт35800
Четырехместный однокомнатный номер комфорт35800
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином35800
Четырехместный двухкомнатный номер комфорт35800
Четырехместный двухкомнатный номер люкс35800
Двухместный номер стандарт-мини35800
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)29700
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере11000
Парк Хаджох (даты в августе доступны только с 28.08)
Двухместный номер стандарт35000
Двухместный номер улучшенный36500
Двухместный номер комфорт38300
Трехместный номер студия35000
Четырехместный семейный номер35000
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)27900
Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)38300
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт/улучшенный14000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт16000
Горная Лаванда
Двухместный номер стандарт32300
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)27900
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9000
Отдых у реки
Двухместный номер стандарт32300
Двухместный номер стандарт (мини)32300
Трехместный номер стандарт32300
Четырехместный номер стандарт32300
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)27900
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9000
На Аминовской
Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)28300
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере6000
Барская усадьба
Двухместный номер стандарт с двумя односпальными кроватями33 900
Двухместный номер стандарт с одной двуспальной кроватью36 300
Трехместный номер студия33 900
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере15 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Стоимость тура для детей от 7 до 12 летскидка 15%

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.

Питание туристов происходит на территории гостевого дома Барская Усадьба в кафе.

Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

В 4-х местных номерах гостевого дома «Рябиновые бусы» по согласованию возможно размещение 3-х человек без доплаты.

В 3-х местных номерах гостевого дома «на Аминовской» по согласованию возможно размещение 2-х человек без доплаты.

В ГД "Горная Лаванда" и "Отдых у реки" подселение невозможно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар. В Краснодаре две точки сбора для туристов – ЖД вокзал и аэропорт. Отъезд от ЖД вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 12:00. Обратный трансфер из гостевого дома не позднее 10:00
  • Проживание в гостевых домах Рябиновые Бусы, Парк Хаджох, Отдых у реки, Горная Лаванда или На Аминовской в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер аэропорт Краснодара – Каменномостский – аэропорт Краснодара (в случае отличного времени прибытия от основной группы) – 3 500 руб. в одну сторону
  • Индивидуальный трансфер ж/д вокзал Краснодара – Каменномостский – ж/д вокзал Краснодара (в случае отличного времени прибытия от основной группы) – 4 000 руб. – 4 500 руб. в одну сторону
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: монастырь – 200 руб. /чел. Хаджохская теснина – 500 руб. /чел. водопады Руфабго – 500 руб. /чел. Азишская Пещера – 600 руб. /чел. пещера Нежная – 300 руб. Беловодье – 150 руб. /чел. конная прогулка – 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста – 95 кг) экстрим парк – от 1 500-2 500 руб. (в зависимости от маршрута) рафтинг – 1 500 руб. /чел.
  • Монастырь – 200 руб. /чел.
  • Хаджохская теснина – 500 руб. /чел.
  • Водопады Руфабго – 500 руб. /чел.
  • Азишская Пещера – 600 руб. /чел.
  • Пещера Нежная – 300 руб.
  • Беловодье – 150 руб. /чел.
  • Конная прогулка – 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста – 95 кг)
  • Экстрим парк – от 1 500-2 500 руб. (в зависимости от маршрута)
  • Рафтинг – 1 500 руб. /чел.
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения;
  • треккинговые ботинки;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 15%.

Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Как организован трансфер из/до г. Минеральные Воды?

На все заезды до 31 августа 2022 г. возможна встреча туристов в аэропорту г. Минеральные Воды и обратные трансферы в Минводы по пятницам и субботам (в рамках наших регулярных туров).

Какие-либо доплаты за трансфер не нужны.

Встреча в день начала тура в аэропорту г. Минводы – до 13:00.

Обратный трансфер (пятницы и субботы) – выезд из гостевых домов в 10:00.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим туристов приобретать билеты с вылетом после 16:30.

ВАЖНО! Туристы, прилетающие в Минводы, приезжают в объекты размещения ориентировочно в вечером и пропускают обед и посещение термальных источников по программе.

Мы готовы пойти навстречу и отвезти желающих туристов на термальные источники после позднего обеда, а по возвращению их на базу, туристов будет дать еще поздний ужин.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Всё очень понравилось. Отель отличный. Природа просто не описуемая.
Д
22 июня 2022
Я очень рада, что посетила данный тур! Отдых был активный, много эмоций от прекрасной природы, все экскурсии распланированы как надо, 1-я половина дня активная, 2-я Релакс на термальных источниках!
М
21 июня 2022
Тур замечательный! Очень все продумано до мелочей.
Необычайно красивая и живописная природа!
Отдых в термальных источниках также понравился!

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