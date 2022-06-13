Неделя на термальных источниках в Адыгее

Проведетие летом всей семьей на термальных источниках в Адыгее

5
3 отзыва
Проведетие летом всей семьей на термальных источниках в Адыгее.

Кроме купания в бассейнах с геотермальной водой, вас ждут легкие прогулки по живописной горной местности и интересные экскурсии.

Вы посетите водопады «Руфабго», Свято-Михайловский монастырь и знаменитое плато Лаго-Наки, а также совершите конную прогулку, увидите загодочные сооружения – дольмены и спуститесь в настоящую пещеру.
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Ближайшие даты:
26
июн
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июл
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Программа тура по дням

1 день
Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодар не позднее 11:30, в аэропорт г. Краснодара до 12:00.

Прибытие в пос. Каменномостский.

14:30 Размещение в комфортабельных коттеджах или в номерах со всеми удобствами в каждом номере.

15:00 Обедаем и отдыхаем.

18:00-19:00 Ужинаем и после ужина отправляемся на геотермальный источник.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

2 день
Водопады горного ущелья «Руфабго»

08:00-09:00 Завтрак.

10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией – водопадами «Шум», «Малыш», «Сердце Руфабго», «Шнурок».

14:00 Обед.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

3 день
Свято-Михайловский монастырь и святой источник Пантелемона

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. 

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий. 

Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

4 день
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка

09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».

После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку

Альтернативный маршрут – конная прогулка.

Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!

14:00 Обед.

Купание в бассейне с геотермальной водой.

19:00 Ужин. 

5 день
Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина»

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня ваш гид  поведет вас по живописным  окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина".

Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

Глубина ущелье достигает 40 метров!

В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем. 

6 день
Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней".

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.

Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку – отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».

Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

 

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май).

7 день
Отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Обратный билет на самолет из г. Краснодар можно брать не ранее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:

  • коттедж "Замок Грез" – 38 000 руб.;
  • гостевой дом "Эдельвейс" – 38 000 руб.;
  • коттедж "Аквариум", отдельный коттедж на берегу реки:
    • номер на 2 этаже – 37 000 руб.;
    • номер на 1 этаже – 36 000 руб.;
  • гостиница "Горная"  Стандарт". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник -  34 000 руб с чел.
  • гостевой дом "Горная Лаванда". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник - 34 000 руб. с чел.
  • гостевой дом "Горная Слобода". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник, чайник, ТВ  - 34 000 руб. с чел .
  • гостевой дом "У горы"– 35 700 руб., доплата за одноместное 6 500 рублей;
  • гостевой дом "На Аминовской" – 27 000  руб. доплата за одноместное 6 000 рублей;
  • гостевой дом "У Сергея" – 28 000 руб. доплата за одноместное 6 000 рублей;

Размещение от 4-х человек в номере:

  • номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, – Замок Грез – 29 000 руб. с чел.;
  • в гостевом доме "Деревянные коттеджи" – 27 000 руб. с чел.
  • в гостевом доме «Беловодье» – 27 000 руб. с чел.

Гостевой дом "Парк Хаджох"

  • Двухместный номер стандарт-35 000 рублей
  • Двухместный номер улучшенный-36 500 рублей
  • Двухместный номер комфорт-38 300 рублей
  •  Двухместный номер студия-41 000 рублей
  • Четырехместный семейный номер-35 000 рублей
  • Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)-27 900 рублей
  • Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)-38 300 рублей

Доплата за одноместное размещение под запрос.

Коттеджи Замок Грез и Аквариум на втором этаже не предлагают одноместного размещения.

Коттедж «Замок Грёз»

Двухуровневый коттедж, выполенный в стиле замка 16-го века, внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

В Замке: настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 м, центральное окно высотой 4 м. Возможность размещения до 5 человек.

В Замке: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, DVD-плеер, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен.

Коттедж «Аквариум»

Имеет 3 номера, с отдельным входом, двухкомнатные, выполнены в замковом стиле, с камином в каждом номере.

  • Номер «С бабочками», 1-й этаж, 27 кв.м, с видом на реку. В спальне – большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале – односпальная кровать. В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 3 человек.
  • Номер «С оленями», 1-й этаж, 27 кв.м, с видом на деревья и зеленую лужайку. В спальне – большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозам. В каминном зале – односпальная кровать. В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 3 человек.
  • Номер «Аквариум», 2-й этаж, 44 кв.м, с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды. В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана. В номере: санузел с душевой кабинкой, мини-кухня без плиты, сплит-системахолодильник, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 6 человек.

Гостевой дом «Деревянный коттедж»

Однокомнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.

Два двухкомнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.

Гостевой дом «На Аминовке»

Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «У горы»

Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из г. Краснодар до пос. Каменномостский
  • Проживание в комфортабельных коттеджах
  • Трехразовое питание
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Обратный трансфер до г. Краснодар – 500 руб. /чел.
  • Обратный трансфер до г. Минеральные Воды – 600 руб. /чел.
  • Обратный трансфер до Майкопа – 200 руб. /чел.
  • Обратный трансфер до Армавира – 300 руб. /чел.
  • Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте):«Хаджохская Теснина» – 600 руб. пещера «Большая Азишская» – 600 руб. частная коллекция «Сад камней» – 100 руб. музей "Беловодье" – 150 руб. национальный музей – 300 руб. посещение древних пещер – келий монахов – 200 руб. «Водопады Руфабго» – 500 руб. «Музей природы» – 300 руб.
  • «Хаджохская Теснина» – 600 руб.
  • Пещера «Большая Азишская» – 600 руб.
  • Частная коллекция «Сад камней» – 100 руб.
  • Музей "Беловодье" – 150 руб.
  • Национальный музей – 300 руб.
  • Посещение древних пещер – келий монахов – 200 руб.
  • «Водопады Руфабго» – 500 руб.
  • «Музей природы» – 300 руб.
  • Конная прогулка – 800 руб. (1 час), 1 500 руб. (2 часа)
  • Страховка
  • По запросу: спортивная страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед. препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочка, халат);
  • куртка-ветровка;
  • плащ-дождевик или накидка;
  • обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары (на смену);
  • фото- и/или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • треккинговые палки (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер осуществляется в день заезда.

  • Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды 12:40
  • Перелет в Сочи и трансфер из г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкоп можно на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Из Адлера электричка отправляется в 16:18
  • Трансфер из г. Армавир - 15:00-15:20 - поезд
  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:00 - поезд

Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар, Армавира и Сочи (оплачивается отдельно).

В субботу:

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды отправляется в 10:00

Автобус из п. Каменномостский в г. Армавир отправляется в 10:00

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 600 руб.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.

Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 300 руб.

Трансфер из п. Каменномостский до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00 до Сочи.

Для тех кто едет до Сочи, трансфер до Майкопа стоимость - 200 рублей и далее стоимость Ласточки до Адлера оплачивается самостоятельно, стоимость необходимо уточнять на сайте, исходя из того какая стоимость в желаемый день отъезда (в среднем это 800 рублей).

Как самостоятельно добраться до места сбора?
  1. Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал Краснодара можно заказав микроавтобус – 4 000 руб. за машину, легковой автомобиль – 3 500 руб. за машину;
  2. Трансфер Белореченск – пос. Каменномостский – 1 000 руб. за машину; г. Майкоп – пос. Каменномостскийй – 800 руб. за машину.
  3. Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 2 000 до 3 000 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru тел: +7 (918) 427-32-50, +7 (918) 420-45-97).
  4. От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
  5. Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении – 17 часов
Как организовано питание в туре?

В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.

Каковы требования к здоровью участников тура?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Какие скидки есть в туре?

10% – Для пенсионеров (с июня по сентябрь включительно);

15% – Для пенсионеров (заезд на 7 дней в период с октября по май включительно, за исключением новогодних и майских праздников);

15% – Для детей до 12 лет;

10% – Для детей от 12 до 16 лет;

При суммировании скидок общая скидка не может составлять более 20%.

Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.

Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Как добраться на своем автомобиле до пос. Каменномостский?

Москва Воронеж Ростов.

Перед Ростовом налево по объездной на Краснодар (Сочи, Баку) до ст. Павловской.

У поста ГАИ поворот направо на Краснодар, через 54 км через виадук на Выселки, через 12 км на кольце налево.

Через ~ 1,5 км после заправки "Юкос" направо на виадук через ж/д, далее по главной на Усть-Лабинск (12 км – Бейсужек, 11 км – Кирпильская).

Далее налево 14 км до кольца, на кольце направо ~ 6 км до конца (ГАИ).

Далее на Майкоп – 78 км. В Майкопе после заправки "ТНК" (справа) через 200-250 м – налево, затем направо на ул. Хакурате и далее прямо до ж/д переезда.

За переездом направо – это прямая дорога (40 км) в поселок.

Могут ли произойти изменения в программе?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
13 июня 2022
Очень понравилось. За неделю полноценный отдых. Очень все динамично. За день устанешь и источник во второй части дня тут очень хорош. Замечательный тур. Удивительные экскурсии. Великолепный край.
Е
9 ноя 2021
Добрый день Отдых прошел замечательно была хорошая погода до 20 тепла В этом туре это важно, т. к. тур не информационный а природный. Размещение нормальное (графство Хорджох) кормили в меру и вкусно. Термальные источники хорошие только входы по лестнице напрегают лучше пологий спуск,но он есть только в 2 бассейнах. Служащие не за кем не следят, сидят играют в телефон, а дети (и не только) бесятся, ныряют и брызгаются. В женской раздевалке душ не работает почти не один. Но если на это не обращать внимание, то получишь удовольствие. Я всегда говорю, что к природе притензий нет.
Н
1 ноя 2021
Очень насыщенный и увлекательный тур. Все понравилось

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Легкое и дружеское путешествие по живописным окрестностям горного поселка Мезмай
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
12 900 за всё до 6 чел.
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Батыр
Батыр
5
1 отзыв
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
В Краснодаре нет гор, но я отвезу вас в настоящие горы
12 600 за всё до 4 чел.
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
8 000 за всё до 4 чел.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Столичный Майкоп, горный поселок Гузерипль и потрясающая природа Кавказского заповедника
28 июня
29 июня
30 июня
5 июля
10 390 за всё до 3 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
13 часов
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
11 690 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в Горячий Ключ
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Из Краснодара - в Горячий Ключ
Познакомиться с одним из старейших бальнеологических курортов Кавказа и посетить целебные источники
26 июня
27 июня
28 июня
1 июля
9 000 за всё до 4 чел.
Новый Год в Адыгее
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Новый Год в Адыгее
33 800 за 1 человека
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