Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодар не позднее 11:30, в аэропорт г. Краснодара до 12:00.
Прибытие в пос. Каменномостский.
14:30 Размещение в комфортабельных коттеджах или в номерах со всеми удобствами в каждом номере.
15:00 Обедаем и отдыхаем.
18:00-19:00 Ужинаем и после ужина отправляемся на геотермальный источник.
В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.
Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.
08:00-09:00 Завтрак.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией – водопадами «Шум», «Малыш», «Сердце Руфабго», «Шнурок».
14:00 Обед.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий.
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку
Альтернативный маршрут – конная прогулка.
Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!
14:00 Обед.
Купание в бассейне с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина".
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
Глубина ущелье достигает 40 метров!
В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней".
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.
Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!
Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку – отличный сувенир на память об Адыгее!
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.
Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».
Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май).
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Обратный билет на самолет из г. Краснодар можно брать не ранее 15:00.
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:
Размещение от 4-х человек в номере:
Гостевой дом "Парк Хаджох"
Доплата за одноместное размещение под запрос.
Коттеджи Замок Грез и Аквариум на втором этаже не предлагают одноместного размещения.
Коттедж «Замок Грёз»
Двухуровневый коттедж, выполенный в стиле замка 16-го века, внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
В Замке: настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 м, центральное окно высотой 4 м. Возможность размещения до 5 человек.
В Замке: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, DVD-плеер, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен.
Коттедж «Аквариум»
Имеет 3 номера, с отдельным входом, двухкомнатные, выполнены в замковом стиле, с камином в каждом номере.
Гостевой дом «Деревянный коттедж»
Однокомнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.
Два двухкомнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.
Гостевой дом «На Аминовке»
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Гостевой дом «У горы»
Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Трансфер осуществляется в день заезда.
Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар, Армавира и Сочи (оплачивается отдельно).
В субботу:
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды отправляется в 10:00
Автобус из п. Каменномостский в г. Армавир отправляется в 10:00
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00.
Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 600 руб.
Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.
Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 300 руб.
Трансфер из п. Каменномостский до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00 до Сочи.
Для тех кто едет до Сочи, трансфер до Майкопа стоимость - 200 рублей и далее стоимость Ласточки до Адлера оплачивается самостоятельно, стоимость необходимо уточнять на сайте, исходя из того какая стоимость в желаемый день отъезда (в среднем это 800 рублей).
В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
10% – Для пенсионеров (с июня по сентябрь включительно);
15% – Для пенсионеров (заезд на 7 дней в период с октября по май включительно, за исключением новогодних и майских праздников);
15% – Для детей до 12 лет;
10% – Для детей от 12 до 16 лет;
При суммировании скидок общая скидка не может составлять более 20%.
Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.
Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Москва – Воронеж – Ростов.
Перед Ростовом налево по объездной на Краснодар (Сочи, Баку) до ст. Павловской.
У поста ГАИ поворот направо на Краснодар, через 54 км через виадук на Выселки, через 12 км на кольце налево.
Через ~ 1,5 км после заправки "Юкос" направо на виадук через ж/д, далее по главной на Усть-Лабинск (12 км – Бейсужек, 11 км – Кирпильская).
Далее налево 14 км до кольца, на кольце направо ~ 6 км до конца (ГАИ).
Далее на Майкоп – 78 км. В Майкопе после заправки "ТНК" (справа) через 200-250 м – налево, затем направо на ул. Хакурате и далее прямо до ж/д переезда.
За переездом направо – это прямая дорога (40 км) в поселок.
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.