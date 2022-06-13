Проведетие летом всей семьей на термальных источниках в Адыгее. Кроме купания в бассейнах с геотермальной водой, вас ждут легкие прогулки по живописной горной местности и интересные экскурсии. Вы посетите водопады «Руфабго», Свято-Михайловский монастырь и знаменитое плато Лаго-Наки, а также совершите конную прогулку, увидите загодочные сооружения – дольмены и спуститесь в настоящую пещеру.

Программа тура по дням

1 день Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодар не позднее 11:30, в аэропорт г. Краснодара до 12:00. Прибытие в пос. Каменномостский. 14:30 Размещение в комфортабельных коттеджах или в номерах со всеми удобствами в каждом номере. 15:00 Обедаем и отдыхаем. 18:00-19:00 Ужинаем и после ужина отправляемся на геотермальный источник. В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой. Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

2 день Водопады горного ущелья «Руфабго»

08:00-09:00 Завтрак. 10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией – водопадами «Шум», «Малыш», «Сердце Руфабго», «Шнурок». 14:00 Обед. После обеда едем купаться на геотермальный источник. 18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

3 день Свято-Михайловский монастырь и святой источник Пантелемона

09:00 Завтрак. 10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь. Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий. Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней. 14:00 Обед. Во второй половине дня едем на геотермальный источник. 19:00 Ужин.

4 день Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка

09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье». После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку Альтернативный маршрут – конная прогулка. Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным! 14:00 Обед. Купание в бассейне с геотермальной водой. 19:00 Ужин.

5 день Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина»

09:00 Завтрак. 10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский. Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина". Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор. Глубина ущелье достигает 40 метров! В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи! Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками. 14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник. 19:00 Ужинаем и отдыхаем.

6 день Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»

09:00 Завтрак.



10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней". На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов. После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки. Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря. Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше. Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой! Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку – отличный сувенир на память об Адыгее!



По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.



Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком). На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская». Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.



18:00 Встречаемся за ужином. Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык. Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май).

7 день Отъезд