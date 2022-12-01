Золотая осень в Адыгее
Групповой тур в Краснодаре

Расслабление в горячих водах термального источника: тур в Майкоп

5
3 отзыва
Это короткий и яркий тур для тех, кому необходимо вырваться из бетонного плена городов на просторы горного плато к водопадам и ущельям. Для тех, кто стремится познать тайны дольменов, насладиться красотой горной реки. В один из вечеров согреваемся в геотермальных водах и у камина. Реальная перезагрузка!
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Золотая осень в Адыгее
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Термальное удовольствие
Термальное удовольствие
Расслабимся в горячих водах термального источника
Поход с веселой компанией
Поход с веселой компанией
Сходим в настоящий пеший поход на плато Лаго-Наки
Освоение «динозавра» советской эпохи
Освоение «динозавра» советской эпохи
Нас ждет экспедиционная «заброска» групп к началу маршрутов, в места дикие и малопосещаемые на вездеходе ГАЗ 66

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в горную Адыгею

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.

В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах!

Прибытие в горную АдыгеюПрибытие в горную АдыгеюПрибытие в горную АдыгеюПрибытие в горную Адыгею
2 день

Гранитный каньон. Гузерипльский дольмен. Геотермальные источники

Сегодня вас ожидает прогулка по Гранитному каньону.

По пути делаем удачные снимки в живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.

Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции!

Далее отправляемся к самому большому дольмену Западного Кавказа.

Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.

Мы поговорим об истории и загадках, о технологии строительства мегалитов и исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.

Изучаем экспонаты музея природы, общаемся с животными вольерного комплекса заповедника.

Возвращение на базу, ужин.

В этот вечер можно съездить на горячие источники.

Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука — всё это отличное завершение хорошего дня.

Гранитный каньон. Гузерипльский дольмен. Геотермальные источникиГранитный каньон. Гузерипльский дольмен. Геотермальные источникиГранитный каньон. Гузерипльский дольмен. Геотермальные источникиГранитный каньон. Гузерипльский дольмен. Геотермальные источники
3 день

Маршрут по ущелью реки Руфабго

Нашей особенностью является яркая экспедиционная «заброска» групп к началу маршрутов, в места дикие и малопосещаемые.

Осваиваем «динозавра» советской эпохи — вездеход ГАЗ 66.

Вас ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту (10 км) — глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

Склоны ущелья Руфабго густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.

После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.

Маршрут по ущелью реки РуфабгоМаршрут по ущелью реки РуфабгоМаршрут по ущелью реки РуфабгоМаршрут по ущелью реки Руфабго
4 день

Пеший маршрут на плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км), откуда и начнется маршрут.

В этот день идём в настоящий поход!

Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.

Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди — бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно — белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

Маршрут не требует специальной подготовки — это несложный треккинг!

Вечером, возвращение на базу, ужин.

После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.

Пеший маршрут на плато Лаго-НакиПеший маршрут на плато Лаго-НакиПеший маршрут на плато Лаго-НакиПеший маршрут на плато Лаго-Наки
5 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Трансфер в Краснодар / Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • двухместное размещение — 39 000 руб.;
  • одноместное размещение — 50 000 руб.

Детям до 16 лет предоставляется — скидка 10%.

Варианты проживания

База отдыха «Формула активного отдыха»

4 ночи

Это четыре новых благоустроенных коттеджа оформленных в скандинавском стиле. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы). База удалена от автодороги на 300 метров, что создает ощущение уединенности, но вместе с тем, подъезд доступен в любое время года и для любого транспорта..

Номерной фонд.

Коттеджи № 1, 2, 3.

В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать).

В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера.

Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.

Коттедж №4.

В коттедже расположено 3 номера – на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 -х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер.

Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел.

Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел).

Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.

База отдыха «Формула активного отдыха»База отдыха «Формула активного отдыха»База отдыха «Формула активного отдыха»База отдыха «Формула активного отдыха»База отдыха «Формула активного отдыха»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й-4-й дни - трехразовое питание, 5-й день - завтрак)
  • Активные и экскурсионные программы
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Сопровождение инструкторов
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар (3 000 руб. /чел.) в обе стороны
  • Трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды (4 000 руб. /чел.) в обе стороны, услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • паспорт РФ (внутренний);
  • страховой полис медицинский;
  • банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
  • наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.

Медицинские препараты:

  • все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.

Снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
  • солнцезащитные очки (лучше поляризационные);
  • дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
  • плавки/купальник – для термальных источников;
  • туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега. Цена 800-1000 руб. Вещь полезная для осенней погоды;
  • садовые или строительные прорезиненные перчатки 1 пара (по желанию). Цена 50-250₽. Классно помогают при "грязной" погоде;
  • гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя). Можно заменить на целофановый пакет на крайний случай;
  • многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
  • треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю отдыха.

Обувь и одежда для путешествия:

Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип – многослойность: жарко – разделись, холодно – утеплились.

Обувь:

Удобная спортивная обувь. Обязательно две пары с нескользкой подошвой!

  • первая пара – высокие непромокаемые ботинки (если есть треккиноговая обувь, лучше взять ее). Как альтернатива на осень: резиновые лёгкие (без вкладыша) эва-сапоги;
  • вторая пара – кроссовки с нескользкой подошвой;
  • резиновые шлепанцы для посещения термальных источников.

Одежда:

Осенью берите одежду для теплой и прохладной погоды.

Для прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • жилетка пуховая или флисовая (по желанию);
  • теплый спортивный/флисовый костюм (толстовка, штаны);
  • флисовая кофта (обязательно! – на все случаи погоды);
  • комплект термобелья (по желанию). Можно использовать как нижний слой;
  • тёплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах;
  • шарф/флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею;
  • шапка;
  • перчатки теплые (флисовые лучше).

Для теплой погоды:

  • футболки синтетические 2-3 шт.;
  • брюки спортивные легкие (обязательно!). Можно взять и шорты (если погода позволяет) или трансформеры брюки-шорты;
  • носки (2-3 пары обычных);
  • головной убор на солнечную погоду – кепка/панама.

Гаджеты:

  • смартфон и зарядка: в горах почти отсутствует устойчивый сигнал интернета, поэтому, если вам нужны будут офф-лайн карты, музыка, книги, видео и сериалы - лучше скачать их заранее;
  • повербанк или компактный внешний аккумулятор (по желанию: на нашей базе есть электричество);
  • флэшка или внешний жесткий диск (по желанию) – для обмена фото и видео с маршрутов. Гиды живут в горах и не могут скинуть вам фотографии, которые делают на маршруте;
  • фен можно оставить дома – мы выдаем на базе;
  • для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер не входит в стоимость тура.

Вы можете воспользоваться нашим объединенным трансфером.

Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус):

Ж/д вокзал Краснодар–1 – база в горах – ж/д вокзал Краснодар-1.

Сбор группы в 15:00 на ж/д вокзале Краснодар-1.

Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10.00 ч. (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).

Аэропорт г. Минеральные Воды – база в горах – аэропорт г. Минеральные Воды.

Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта.

Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с вылетом после 16:00).

Объединенный трансфер возможен при наборе группы от 3х человек.

Необходимо уточнять при бронировании.

Хотите добраться самостоятельно? Подскажем как.

Также возможно заказать индивидуальный трансфер.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?

Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:

– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.

– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.

– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Адрес местонахождения объекта:

База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).

На автомобиле:

Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).

Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.

Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.

Автобусом:

Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.

Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.

Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).

От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

На самолете:

Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).

Поездом:

До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.

От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
1 дек 2022
Золотая осень в Адыгее-это супер! Море положительных эмоций, знакомство с новыми людьми, а какие места мы увидели… Все инструктора профессионалы своего дела. Маша, Фил, Сергей, Кирилл навсегда в наших сердцах.
О
1 дек 2022
Поездка прошла отлично! Лучше быть не может. И с погодой нам повезло!
Н
20 окт 2022
Всё просто замечательно! Отличные гиды, прекрасный хозяин, великолепные повара! Красивая природа, место где можно отвлечься от обыденности, городских проблем, всё очень понравилось!

Тур входит в следующие категории Краснодара

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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