Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:



– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.



– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.



– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.



Адрес местонахождения объекта:



База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.



Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).



На автомобиле:



Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).



Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.



Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.



Автобусом:



Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.



Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.



Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).



От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).



На самолете:



Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).



Поездом:



До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.



От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).