Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Групповой тур в Краснодаре

Выходные на термальных источниках Адыгеи

4.7
3 отзыва
В этом коротком путешествии нас ждут живописные предгорья и горы Адыгеи, первозданные ландшафты с уникальными флорой и фауной.

В окрестностях невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера.

А после легких прогулок — приятное расслабление в кремниевых водах знаменитых термальных источников Адыгеи.
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Ближайшие даты:
15
мая
22
мая
29
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июн
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даты

Что вас ожидает:

Легкие прогулки по живописным уголкам Адыгеи
Легкие прогулки по живописным уголкам Адыгеи
Увидим уникальную Хаджохскую теснину, плато Лаго-наки и Большую Азишскую пещеру
Расслабление в термальных источниках
Расслабление в термальных источниках
В термах организм человека восстанавливается, насыщается энергией и здоровьем
Ароматные адыгейские блюда
Ароматные адыгейские блюда
Нас ждут вкусные блюда адыгейской кухни

Программа тура по дням

1 день

Среда. Прибытие, купание в геотермальном источнике

Заезд.

Трансфер из г. Краснодар, г. Кавминводы, г. Армавир, г. Майкоп.

Заезд в коттеджи или гостиницу.

Геотермальные источники.

Трансфер из аэропорта или ж\д вокзала.

Перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания на туре смотрите в разделе, что входит в стоимость тура.

Заселяемся и отдыхаем.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Среда. Прибытие, купание в геотермальном источникеСреда. Прибытие, купание в геотермальном источникеСреда. Прибытие, купание в геотермальном источникеСреда. Прибытие, купание в геотермальном источнике
2 день

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина".

Грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

В "Хаджохскую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды — зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет несколько больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
3 день

Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки» с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. Большая Азишская. Ужин с шашлыком

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней".

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух, наслаждаемся первозданной природой!

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор — трехтысячников.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».

Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки» с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. Большая Азишская. Ужин с шашлыкомАвтоэкскурсия на плато «Лаго-наки» с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. Большая Азишская. Ужин с шашлыкомАвтоэкскурсия на плато «Лаго-наки» с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. Большая Азишская. Ужин с шашлыкомАвтоэкскурсия на плато «Лаго-наки» с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. Большая Азишская. Ужин с шашлыком
4 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • гостевой дом «У горы» (деревянный сруб в старинном русском стиле с бассейном (вода не термальная), номера со всеми удобствами) – 22 500 руб.;
  • гостевой дом “Горная Лаванда” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 19 500 руб.;
  • гостиница "Графство Хаджох Улучшенный" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 19 500 руб.;
  • гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 18 000 руб.;
Хостел
  • гостиница "Графство Хаджох. Хостел" Общий санузел и душ – 13 000 руб.;

Варианты проживания

Гостевой дом «У Горы»

3 ночи

Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»

Гостевой дом «Графская поляна»

3 ночи

Традиционный гостевой дом «Графская поляна» находится в тихом загородном поселке Каменномостский. Гостей ждет приятный отдых в окружении гор. От него 40 км до Майкопа и всего 2 км до водопадов карстовых пещер. Работает канатная дорога.

Отапливаемые номера гостевого дома с деревянным полом оснащены телевизором с плоским экраном, есть собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах имеется гостиный уголок, балкон или терраса.

Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»Гостевой дом «Графская поляна»

Гостевой дом «Горная лаванда»

3 ночи

Гостевой дом «Горная лаванда» находится в поселке Каменномостский, в 2 минутах ходьбы от реки Белой. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода.

Гостевой дом «Горная лаванда»Гостевой дом «Горная лаванда»Гостевой дом «Горная лаванда»Гостевой дом «Горная лаванда»

Гостиница «Графство Хаджох»

3 ночи

Отель типа «постель и завтрак» Travel Hotels Group «Графство Хаджох» расположен в поселке Каменномостский. К услугам гостей бар, общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Окрестности отлично подходят для пеших и велосипедных прогулок.

Плато Лагонаки находится в 32 км от отеля типа «постель и завтрак», а Майкоп — в 34 км.

Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршруту только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Работа гидов, в соответствии с программой тура
  • Все трансферы по программе тура
  • Купание в геотермальном источнике, в соответствии с программой тура
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская Теснина" - 600 руб. пещеры "Большая Азишская" - 800 руб. билет на подъемник - 500 руб. /вверх, 500 руб. /внизчастная коллекция " Сад камней - 200 руб
  • «Хаджохская Теснина» - 600 руб
  • Пещеры «Большая Азишская» - 800 руб
  • Билет на подъемник - 500 руб. /вверх, 500 руб. /вниз
  • Частная коллекция Сад камней - 200 руб
  • Обратный трансфер из п. Каменномостский от 500 до 800 руб. (стоимость зависит от маршрута)
  • Страховка оформляется по запросу
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзачок, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку, можно взять халат);
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары! на смену;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).

Для удобства можете захватить трекинговые палки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в дни заездов (среда).

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды - 13:00.

  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский

Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:10 или 13:30, в зависимости от начала вашего тура.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее указанного выше времени.

Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.

  • Если вы прибываете из г. Сочи

Мы вас встретим в г. Майкопе в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера в 16:18.

Обратный трансфер

  • Обратный трансфер в субботу.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал.

  • Обратный трансфер в воскресенье.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 07.30 - 08.00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 800 руб.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел. .
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 500 руб.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка"

  • Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкопа в 07:00.
Какие скидки есть в туре?
  • 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
  • 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
  • 10% - Для детей от 7 до 16 лет.

Скидки суммируются!

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Может ли измениться программа тура?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
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О
5 дек 2023
Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!
Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!
Л
1 авг 2023
Тур в целом понравился, за 3 дня посетили Хаджокскую теснину, плато Лаго-Наки, термальные источники и посетили мастер класс по изготовлению куклы -оберега, хотелось бы наверное чтобы тур был более насыщен, добавлены еще экскурсионные объекты, также немного удивило что экскурсию на Лаго-Наки проводил водитель который нас вез, впервые такое вижу 😅 гораздо интереснее когда сопровождает профессиональный гид
И
18 июля 2023
Мы с дочей совсем недавно посетили чудесное место: посёлок Каменномостский. Вместо длительных описаний чудесной природы, добавлю фотографии и, если будет возможно, видео. Из того, о чем стоит написать, хочу отметить очень милую хозяйку, доброжелательный, внимательный человек, сумела создать очень гостеприимную и дружелюбную атмосферу, буквально предугадывая всё возможные наши пожелания! Спасибо ей отдельное). Также приятно было встретить добродушных и любящих детей водителей, которые нас транспортировали по экскурсионным маршрутам. Теперь про питание: кормили просто без преувеличения ДО ОТВАЛА! И всё так вкусно, что жалко было оставить хоть что-то, несмотря на огромные порции))). Термальные источники хорошо оборудованы, всё предусмотрено, всё чистое и целое. Купание вечером после дня походов по горам - просто оптимальное решение! В пешей доступности куча природных красот, так что в номере не находились (кроме ночного сна, разумеется) совсем. Гостили мы в графстве Хаджох.
Мы с дочей совсем недавно посетили чудесное место: посёлок Каменномостский. Вместо длительных описаний чудесной природы, добавлюМы с дочей совсем недавно посетили чудесное место: посёлок Каменномостский. Вместо длительных описаний чудесной природы, добавлюМы с дочей совсем недавно посетили чудесное место: посёлок Каменномостский. Вместо длительных описаний чудесной природы, добавлюМы с дочей совсем недавно посетили чудесное место: посёлок Каменномостский. Вместо длительных описаний чудесной природы, добавлю

Тур входит в следующие категории Краснодара

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