Активный отдых в Адыгее
Что вас ожидает: активный отдых в Адыгее, каньонинг, конные прогулки, спуски с альпинистским снаряжением, треккинг, посещение оборудованных и необорудованных пещер, посещение термальных источников и экстрим парков в сопровождении дипломированных специалистов.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Хаджохская теснина и хребет Азиш-Тау
С 14:30 заезд.
Знакомство с инструктором.
Инструктаж.
Обед.
15:00 Посещение природного парка «Хаджохская теснина».
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
На обратном пути — «Красное озеро».
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.
Скала Копилка и конная прогулка по хребту Уна-коз
9:00 Завтрак.
10:00 Спуск со скалы «Копилка» с альпинистским снаряжением.
Спуск со скалы 50 метров методом Дюльфера.
По желанию посещение экстрим-парка «Мишоко» (троллей виа феррата — оплачивается самостоятельно).
14:00 Обед.
15:00 Конная прогулка (доп. плата).
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Водопады Руфабго и пещера Сквозная
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго — «Каскадный» — около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.
Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.
«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
Спуск с альпинистским снаряжением в Сквозную пещеру.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Скала Чертов палец
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.
Место живописное и богато не только панорамами.
Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
На обратном пути посещаем необорудованную пещеру.
19:00 Праздничный ужин.
Общаемся, делимся впечатлениями, строим планы на следующий приезд.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Вручение подарка каждому гостю.
Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|БО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
|2, 3-местное размещение
|53 400
|Доплата за 1-местное размещение
|15 000
Дети до 14 лет — скидка 10%.
Варианты проживания
Турбаза «Горная»
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-Наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
Туркомплекс «Белая река Даховская»
Двухместные стандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".
- 2 односпальные кровати или 1 большая;
- необходимый комплект домашнего текстиля;
- телевизор;
- холодильник;
- чайник;
- шкафы для одежды;
- ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
- столы и стулья в комнате и на террасе;
- мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
- беседка.
Двухместные номера студии располагаются на вторых этажах, в гостевых домиках на основной территории туркомплекса. Номера данного типа отличаются от стандартных двухместных номеров большей площадью комнаты и санузла, наличием своей лоджии в срубах.
- спальня / гостиная - 1 двуспальная кровать или 2 односпальные;
- отдельная лоджия со столом и скамейками;
- необходимый комплект домашнего текстиля;
- телевизор;
- холодильник;
- чайник;
- шкафы для одежды;
- ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
- столы и стулья в комнате и на террасе;
- мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
- беседка.
Гостиница «Руфабго»
Отель «Водопады Руфабго» с рестораном, баром, общим лаунджем и садом расположен в поселке Каменномостский. На территории обустроена терраса. Гости могут забронировать семейные номера. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В номерах установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, предоставляются полотенца и постельное белье. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда и выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
- Посещение термальных источников (по программе)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Индивидуальные трансферы аэропорт / ж/д вокзал - база - аэропорт / ж/д вокзал вне программы
- Входные билеты на экскурсионные объекты: посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - от 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатноХаджохская теснина - 600 руб. /взр., 400 руб. /детский (от 7 до 13 лет) до 7 лет бесплатноэкстрим-парк «Мишоко» (троллей, виа-феррата) - от 1 500 руб. конная прогулка 1 час - от 1 500 руб., 2-х часовая - от 2 000 руб. водопады Руфабго - 600 руб. /взр., детский (от 5 до 15 лет) - 300 руб., до 5 лет бесплатноАзишская пещера - 800 руб. детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
- Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - от 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 400 руб. /детский (от 7 до 13 лет) до 7 лет бесплатно
- Экстрим-парк «Мишоко» (троллей, виа-феррата) - от 1 500 руб
- Конная прогулка 1 час - от 1 500 руб., 2-х часовая - от 2 000 руб
- Водопады Руфабго - 600 руб. /взр., детский (от 5 до 15 лет) - 300 руб., до 5 лет бесплатно
- Азишская пещера - 800 руб. детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
- спортивная одежда для холодной погоды, куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- купальник, резиновые тапочки;
- рюкзак на 20-25 литров.
Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.
Каковы особенности программы тура?
Программа рассчитана на людей, которые стремятся получить положительные эмоции и проверить себя в активном отдыхе.
Термальные источники имеют на своей территории 5 бассейнов с температурой 35-39 градусов. Кроме того, на территории располагаются: теплые раздевалки с душевыми и туалетными комнатами, а также кафе.
Так как близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, купание в термальных источниках в вечернее время, даже летом – просто наслаждение.
В программу входят походы и экскурсии по достопримечательностям горной Адыгеи, которые не требуют специальной физической подготовки.
Для вас организовано вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание. В меню включены блюда классической русской кухни, а также блюда народов Кавказа, приготовленные на мангале и открытом огне.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Расчетное время заселения - 14:00, выселения - 10:00.
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
1. Ж/д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
- с 10:00 до 11:00;
2. Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
- с 11:00 до 13:00;
Автобус ожидает участников в данный период времени, если группа собралась в полном составе, возможен выезд раньше. Экскурсия в первый день переносится на другой день. Объем услуг не меняется.
3. Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
- с 14:00 до 15:30;
Обратный трансфер в 10:00 в Краснодар, Ставрополь и Минеральные Воды.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью 4 и 6 пассажира, в одну сторону):
Ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше – 6 000 руб.;
- 6 пассажиров – 7 000р.
Минеральные воды:
- 4 пассажира и меньше – 9 000 руб.;
- 6 пассажиров – 1000 руб.;
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
- 6 пассажиров – 9 000 руб.;
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше – 3 000 руб.;
- 6 пассажиров – 4 000 руб.
Какие скидки есть в туре?
Дети до 14 лет — скидка 10%.
Какие документы нужны при заселении?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии — по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан — загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Программа была насыщенная. Особенно порадовал гид Александр своими энциклопедическими знаниями про историю Адыгеи.
Питание доброкачественное, но весьма скромное. В рекламе было заявлено, что питание будет сытным. Это конечно не так. Питание мне навеяло воспоминания о пионерлагере или даже об солдатской столовой. Я знаю, что на Кавказе умеют хорошо готовить и любят хорошо поесть. Хотелось бы питание повеселее.
Домики хорошие, уютные с шикарным видом из окна на горную речушку. Корпус совсем новый, рядом строится новый. Хотелось бы, чтобы учли следующие замечания. Пол ледяной, хотя на улице была летняя погода. Окна в комнате нельзя приоткрыть (сильно откроешь окно ночью – замерзнешь, закроешь наглухо - душно). Вода в душе щиплется током. По утру в час пик, когда народ собирается на завтрак, напор воды слабоват, сильны колебания температуры воды.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания и питания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!