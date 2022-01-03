Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут

Экспедиционный круиз от Красноярска до Дудинки по Енисею - самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан

5
3 отзыва
Экспедиционный круиз от Красноярска до Дудинки по Енисею – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан.

Уникальная местность, древние поселения, застывшие во времени и сохранившие традиции, следы мамонтов и духи Сибири, погружение в быт, знакомство с традициями, культурой, северной национальной кухней – все это и многое другое ждет вас в этом потрясающем путешествие.
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Ближайшие даты:
05
июн
14
июн

Что вас ожидает 🤩

Посвящение в полярники
Посвящение в полярники
Пересечем Полярный круг и пройдем обряд посвящения в настоящие полярники
Полет на вертолете
Полет на вертолете
Совершим вертолетную экскурсию над неизведанной планетой Плато Путорана
Национальный колорит
Национальный колорит
Познакомимся с жителями сибирской глубинки, узнаем о промыслах и быте
Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Порыбачим и отведаем вкуснейшую свежую уху на берегу Енисея
Удивительный музей
Удивительный музей
Посетим музей вечной мерзлоты — удивительное явление, не имеющее аналогов во всем мире

Программа тура по дням

1 день
Встреча

Встреча в аэропорту и трансфер на теплоход.

Размещение на борту.

Красноярск – старинный город, раскинувшийся по берегам могучего Енисея.

Сегодня Красноярск – это город невероятных сочетаний: центральная часть города с его старинными купеческими домами гармонично соседствует с крупнейшими заводами, фабриками и дикой природой.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день
Красноярск

Автобусная экскурсия с посещением смотровой площадки с памятником «Царь-Рыба», Kрасноярской ГЭС с судоподъёмником и заповедника «Столбы», претендующего на включение в список территорий под защитой ЮНЕСКО и является самым посещаемым заповедником России.

Обед в ресторане «Хозяин Тайги», где главный акцент меню – блюда сибирской кухни с использованием локальных продуктов: речной рыбы, птицы, дичи, грибов, ягод и корнеплодов.

За дополнительную плату предлагается вертолетная экскурсия над городом Красноярск.

20:00 Начало круиза.

КрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярск
3 день
Галанино – Енисейск

Прохождение Казачинского порога – одного из красивейших мест на Енисее.

Здесь река бурлит и закручивает тугие узлы водоворотов, показывая свой могучий сибирский характер.

14:00 – 18:00 В Енисейске все дышит покоем и благодатью: мощеные улочки, древние монастыри, невысокие домики с резными ставнями как образец наивной прелести русского зодчества.

В этом городе много интересных музеев, и во время обзорной экскурсии вы посетите Енисейский краеведческий музей им. А.И.Кытманова, музей-усадьбу «Фото-изба», музей рубанка и подворье ямщика.

Галанино – ЕнисейскГаланино – ЕнисейскГаланино – ЕнисейскГаланино – Енисейск
4 день
Бахта

Бахта – поселок среди тайги, в котором живут охотники и рыболовы – еще один интересный пункт нашего путешествия.

Вы заранее познакомитесь с жителями сибирской глубинки, посмотрев на борту теплохода документальный фильм "Счастливые люди", который рассказывает о промыслах и быте коренного населения.

В Бахте вы увидите настоящие просмоленные сибирские лодки рыбаков и охотников, и даже сами сможете порыбачить, еще вас ожидают прогулка по лесу и дегустация ароматной ухи на берегу Енисея.

Дополнительная экскурсия: организация рыбалки с лодок.

БахтаБахтаБахтаБахта
5 день
Поселение старообрядцев. Кангатово

На протяжении нескольких веков здесь жили потомки ссыльных, прибывших сюда со всей России.

Несмотря на то, что это место долгое время было одной из почтовых станций по пути из Красноярска в Туруханск, здесь не было ни школ, ни магазинов, ни медицинского пункта.

Местные жители жили уединенно, занимаясь своим хозяйством, рыбалкой и охотой.

Лишь изредка покой нарушали проезжавшие, некоторые из которых были весьма знамениты.

Благодаря своей удаленности и замкнутости здесь сохранились исконные традиции старообрядчества.

Во время путешествия вы познакомитесь с культурой и бытом семьи старообрядцев и послушаем рассказы об их связи с родственниками единоверцами, особенностях хозяйства, самобытной кухне и повседневных занятиях.

Недалеко от Бахты расположено село Канготово, окруженное с трех сторон непроходимой тайгой.

По прибытию вас ждет знакомство с загадочными аномальными курганами, где коренные жители раньше хранили рыбу.

Желающие могут поучаствовать в традиционной рыбалке и искупаться при теплой погоде.

Потом прогуляемся до кетского стойбища и познакомимся с малочисленным народом – кетами.

Сидя в чуме у костра вы узнаете о том, как жили енисейские кочевники и много интересных местных легенд.

На обрядовой поляне возле костровища вы примите участие в этнических песнях, услышите игру на национальном инструменте пымыль, попробуете местные угощения и чай с таежными травами, приготовленный на огне.

Поселение старообрядцев. КангатовоПоселение старообрядцев. КангатовоПоселение старообрядцев. КангатовоПоселение старообрядцев. Кангатово
6 день
Туруханск – Полярный круг

09:30 – 15:30 Когда-то эти места славились пушниной – шкуры редкого серебряного песца были «основной валютой» для жителей.

Современникам Туруханский край больше известен как место ссылки политзаключенных.

Посетив дом-музей Свердлова, вы узнаете много интересных фактов, долгое время существовавших под грифом «секретно».

Пересечь полярный круг можно как угодно: перешагнуть, перескочить, переехать, вы же перейдете его на теплоходе, но для того, чтобы считаться настоящим полярником, нужно пройти обряд посвящения.

По старинной традиции нужно окунуться в Енисей, выпить соленой воды и русской водки.

Для вас мы приготовили упрощенный, но все же настоящий вариант ритуала.

Туруханск – Полярный кругТуруханск – Полярный кругТуруханск – Полярный круг
7 день
Ермаково – Игарка

Небольшое село Ермаково – незабвенная веха нашей истории.

Вместе с экскурсоводом вы сможете совершить пешее путешествие до заброшенных объектов стройки и лагерей.

Начиная с 1949 года в Ермаково, в административный центр 503-й стройки ГУЛАГа свозили заключенных со всех концов страны – строить Трансполярную магистраль.

До 1953 года здесь удалось проложить около 700 километров железной дороги, но спустя несколько месяцев после смерти Сталина все работы были остановлены.

«Дорога смерти» унесшая десятки тысяч жизней.

Рельсы, прорезающие безмолвную тайгу на сотни километров и уходящие в никуда.

В продолжении нашего путешествия – посещение музея вечной мерзлоты, расположенного в заполярном городке Игарка.

Этот музей – удивительное явление, не имеющее аналогов во всем мире.

Здесь, в толще вечномерзлого грунта, находится подземелье, глубина которого достигает 14-ти метров.

Дополнительно возможна организация рыбалки с инструктором с лодки.

Ермаково – ИгаркаЕрмаково – ИгаркаЕрмаково – ИгаркаЕрмаково – Игарка
8 день
Тыяха – Дудинка

09:30 – 14:30 Посещение этностойбища «Тыяха» – это знакомство современного человека с древним народом – ненцами.

Вы сможете увидеть настоящих оленей и покормить их ягелем, научитесь плести и метать маут (ременной аркан), увидите, как умельцы шьют из шкур одежду.

Культура, обычаи, обрядовые песни и национальный колорит этих мест – сокровища, по ценности своей равные тем драгоценным залежам, что таятся в глубоких сибирских землях.

15:00 Прибытие в Дудинку – важный портовый город на берегу Енисея.

В Дудинке вас ждет потрясающий этно-комплекс «Таймыр Моу», а еще вы увидите мамонта Женю в краеведческом музее.

Он ждал встречи с вами 45 000 лет.

Тыяха – ДудинкаТыяха – ДудинкаТыяха – ДудинкаТыяха – Дудинка
9 день
Дудинка – Плато Путорана (вертолетный тур)

Плато Путорана – загадочная земля за границей полярного круга.

«Путорана» на эвенкийском языке – страна озер с крутыми берегами.

Всего здесь около 25 000 больших и малых озер.

Вы сможете увидеть всю эту красоту с высоты во время вертолетной прогулки.

Вам представится уникальная возможность увидеть места, куда не ступала нога человека.

Дополнительная экскурсия (вместо основной) – автобусная экскурсия по г.Норильск.

Дудинка – Плато Путорана (вертолетный тур)Дудинка – Плато Путорана (вертолетный тур)Дудинка – Плато Путорана (вертолетный тур)Дудинка – Плато Путорана (вертолетный тур)
10 день
Завершение программы – высадка

Ранний завтрак на борту.

Высадка с борта теплохода.

Трансфер в аэропорт Норильска.

Проживание

Тур предусматривает проживание на теплоходе класса люкс «Максим Горький».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Тип размещения стоимость
Делюкс двухместный на главной (нижней) палубе520 100

Актуальную стоимость в зависимости от выбранного размещения и на момент бронирования уточняйте у менеджера. 

Цены указаны при двухместном размещении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной каюте
  • Трехразовое питание (в день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости от времени посадки и высадки, в случае, если время проведения экскурсии совпадает со временем приема пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе города или выдается «сухой паек»)
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза
  • Вертолетный тур на Плато Путорана
  • Культурная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно из г. Норильск
  • Проезд до места посадки на теплоход и от места высадки (кроме трансфера день в день)
  • Напитки и закуски в барах
  • Телефонная связь
  • Посещение сауны и спа
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Путь из Красноярска в Дудинку и обратно проходит с Юга на Север, а его протяженность более двух тысяч километров, температура воздуха может меняться значительно.

Это не простое путешествие, а настоящая экспедиция, поэтому рекомендуем удобную теплую и легкую одежду, а также:

  • Защитное средство от насекомых
  • Солнцезащитные очки
  • Высокие трекинговые ботинки (GORE-TEX)
  • Дождевик либо непромокаемая куртка
  • Легкие брюки, джинсы, юбки, шорты
  • Вечерний дресс-код для прощального капитанского ужина
  • Х/б рубашки или блузки с длинными и короткими рукавами
  • Ветровка или свитер
  • Х/б носки
  • Футболки
  • Х/б нижнее белье
  • Шапка или кепка
  • Солнцезащитный крем
  • Купальный костюм
  • Фонарик с запасными батарейками
  • Бинокль
  • Фотокамера и карты памяти
  • Персональная аптечка
  • Таблетки от укачивания
  • Мягкие чемоданы и компактные сумки

Заядлым рыбакам рекомендуем взять снасти. Любителям и новичкам удочки выдают на теплоходе.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание в туре?

Завтрак, обед – заказная система, фиксированная рассадка (вода, чай, кофе, сок, морс – без ограничений);

Ужин – заказная система с включенными напитками (вода, чай, кофе, сок, газированные напитки) без ограничений, сибирские настойки на аперитив 2 порции, фиксированная рассадка.

Можно ли с детьми?

В туре нет ограничений по возрасту.

Детский тариф действуют для возраста до 14 лет (включительно), детский возраст фиксируется на день начала тура.

Дети от 2 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания.

Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.

Дополнительные места в каютах (раскладушки и пр.) не предоставляются, кроме кают, оборудованных диванами.

Как организован трансфер?

Трансферы согласовываются с полетной программой туристов. То есть перед покупкой авиа нужно уточнить сначала, подойдет ли время.

Входят в стоимость трансферы день в день – то есть прилет утром в день начала круиза и по окончанию круиза трансфер в аэропорт.

Некоторые туристы прибывают на день раньше – тогда трансфер обсуждается в отдельном порядке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
3 янв 2022
Фантастический тур, Енисей- батюшка во всей красе, 400 летний Енисейск, природа Красноярского края,, теплоходные стоянки, местные доброжелательные жители. А теплоход, каюты со всеми удобствами, кормили как Мишленовском ресторане. Мясо- кабан, косуля, лось, олень, заяц… … Рыба- омуль, хариус, пелядь… … Повар, мастер своего дела. Культурная программа по маршруту, рыбалка, четко организованное экскурсионное обслуживание. Рекомендую всем, и поверьте, был на всех реках Европы, на всех люксовых европейских теплоходах. Но Максим Горький -лучший.
И
3 янв 2022
Все было на высоте.
А
6 апр 2021
Нашу поездку вряд ли можно назвать расслабленным отдыхом - мы делали по две высадки в день, или совмещали высадки и круизы на лодках Зодиак. Благодаря нашему экспедиционному лидеру мы смогли увидеть и успеть так неожиданно много. Далеко не в каждый круиз туристы успевают посетить все запланированные места высадок! Иногда вечером туристы валились с ног от усталости и обилия впечатлений.
Не бойтесь дальней дороги и антарктических «холодов»! Когда мы отправлялись в плавание, каждый из нас ждал чего-то особенного, у каждого была своя антарктическая мечта… Впереди были приключения, но мы еще не знали, каким будет наш путь. В результате, этот круиз превзошел все наши ожидания - все мечты сбылись!
Смело отправляйтесь в Антарктику, вы будете вознаграждены захватывающими пейзажами, огромным и уникальным миром живой природы и запомните это путешествие всю жизнь!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красноярска

🚁На вертолёте🧳Экскурсионные туры🛳КруизыВодные развлеченияТуры на 10 днейЭкспедиции⚓️По рекам и каналам😎VIP-туры

Похожие туры в Красноярске

«Огни большого города» - вечерняя экскурсия по Красноярску
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Valeriy
Valeriy
5
2 отзыва
Часто заказывают
«Огни большого города» - вечерняя экскурсия по Красноярску
Приглашаю вас на автомобильную экскурсию по вечернему Красноярску. Ночью город преображается. Исчезает суета, дороги
4 500 за всё до 4 чел.
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Бобровый лог» за один день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
4 отзыва
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Бобровый лог» за один день
Я покажу вам Красноярск со знаменитой смотровой площадки на караульной горе, проедем по самой первой построенной
от 8 800 за всё до 3 чел.
Большое путешествие к тем самым Столбам
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
10 отзывов
Большое путешествие к тем самым Столбам
Посетить главный природный заповедник региона и насладиться самобытной красотой сибирских ландшафтов
29 июня
30 июня
8 июля
9 июля
76006 460 за всё до 3 чел.
Экскурсия на самую длинную лестницу России, Торгашинский хребет
3 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Саянское
Саянское
Нет отзывов
Экскурсия на самую длинную лестницу России, Торгашинский хребет
Экскурсия на новый туристический объект Красноярска - самую длинную лестницу России, соединяющую национальный парк
6 600 за 1 человека
Поездка в Дивногорск и на Красноярскую ГЭС
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Саянское
Саянское
Нет отзывов
Поездка в Дивногорск и на Красноярскую ГЭС
Мы пройдем по самым интересным местам города Дивногорска. Полюбуемся на Енисей с высоты птичьего полета. Увидим памятник
от 8 300 за 1 человека
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.6
5 отзывов
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
Влюбиться в сибирские пейзажи и послушать их предания
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
5 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с Красноярском
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.9
17 отзывов
Очень популярно сейчас
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
4 июля
5 июля
6 июля
7 июля
5 000 за всё до 4 чел.
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
3 отзыва
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
Красавец Енисей, столбы-исполины, таёжные леса и живописные поселения
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
80005 200 за всё до 4 чел.
Красноярские столбы - поход на Такмак
4 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
1 отзыв
Красноярские столбы - поход на Такмак
Эта экскурсия подходит тем, кто не хочет проходить большие расстояния. За 4 часа мы преодолеем живописный
Завтра
2 июля
3 июля
9 июля
5 999 за всё до 4 чел.
Пешая экскурсия по Красноярску
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Саянское
Саянское
Нет отзывов
Пешая экскурсия по Красноярску
Вам предоставляется возможность пройти по самым красивым местам города, вдохнуть свежего енисейского воздуха
3 120 за 1 человека
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.8
4 отзыва
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Увидеть выдающуюся плотину среди гор, посетить Дивногорск и забраться на утёс Царь-Рыбы
Завтра
2 июля
10 июля
17 июля
2 500 за 1 человека
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
96 отзывов
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
История города и окрестностей в путешествии по самым популярным, знаковым и впечатляющим местам края
27 июня
30 июня
1 июля
7 июля
96008 640 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Красноярске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ