Экспедиционный круиз от Красноярска до Дудинки по Енисею – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан. Уникальная местность, древние поселения, застывшие во времени и сохранившие традиции, следы мамонтов и духи Сибири, погружение в быт, знакомство с традициями, культурой, северной национальной кухней – все это и многое другое ждет вас в этом потрясающем путешествие.

Посетим музей вечной мерзлоты — удивительное явление, не имеющее аналогов во всем мире

Порыбачим и отведаем вкуснейшую свежую уху на берегу Енисея

Познакомимся с жителями сибирской глубинки, узнаем о промыслах и быте

Пересечем Полярный круг и пройдем обряд посвящения в настоящие полярники

Программа тура по дням

1 день Встреча

Встреча в аэропорту и трансфер на теплоход. Размещение на борту. Красноярск – старинный город, раскинувшийся по берегам могучего Енисея. Сегодня Красноярск – это город невероятных сочетаний: центральная часть города с его старинными купеческими домами гармонично соседствует с крупнейшими заводами, фабриками и дикой природой.

2 день Красноярск

Автобусная экскурсия с посещением смотровой площадки с памятником «Царь-Рыба», Kрасноярской ГЭС с судоподъёмником и заповедника «Столбы», претендующего на включение в список территорий под защитой ЮНЕСКО и является самым посещаемым заповедником России. Обед в ресторане «Хозяин Тайги», где главный акцент меню – блюда сибирской кухни с использованием локальных продуктов: речной рыбы, птицы, дичи, грибов, ягод и корнеплодов. За дополнительную плату предлагается вертолетная экскурсия над городом Красноярск. 20:00 Начало круиза.

3 день Галанино – Енисейск

Прохождение Казачинского порога – одного из красивейших мест на Енисее. Здесь река бурлит и закручивает тугие узлы водоворотов, показывая свой могучий сибирский характер. 14:00 – 18:00 В Енисейске все дышит покоем и благодатью: мощеные улочки, древние монастыри, невысокие домики с резными ставнями как образец наивной прелести русского зодчества. В этом городе много интересных музеев, и во время обзорной экскурсии вы посетите Енисейский краеведческий музей им. А.И.Кытманова, музей-усадьбу «Фото-изба», музей рубанка и подворье ямщика.

4 день Бахта

Бахта – поселок среди тайги, в котором живут охотники и рыболовы – еще один интересный пункт нашего путешествия. Вы заранее познакомитесь с жителями сибирской глубинки, посмотрев на борту теплохода документальный фильм "Счастливые люди", который рассказывает о промыслах и быте коренного населения. В Бахте вы увидите настоящие просмоленные сибирские лодки рыбаков и охотников, и даже сами сможете порыбачить, еще вас ожидают прогулка по лесу и дегустация ароматной ухи на берегу Енисея. Дополнительная экскурсия: организация рыбалки с лодок.

5 день Поселение старообрядцев. Кангатово

На протяжении нескольких веков здесь жили потомки ссыльных, прибывших сюда со всей России. Несмотря на то, что это место долгое время было одной из почтовых станций по пути из Красноярска в Туруханск, здесь не было ни школ, ни магазинов, ни медицинского пункта. Местные жители жили уединенно, занимаясь своим хозяйством, рыбалкой и охотой. Лишь изредка покой нарушали проезжавшие, некоторые из которых были весьма знамениты. Благодаря своей удаленности и замкнутости здесь сохранились исконные традиции старообрядчества. Во время путешествия вы познакомитесь с культурой и бытом семьи старообрядцев и послушаем рассказы об их связи с родственниками единоверцами, особенностях хозяйства, самобытной кухне и повседневных занятиях. Недалеко от Бахты расположено село Канготово, окруженное с трех сторон непроходимой тайгой. По прибытию вас ждет знакомство с загадочными аномальными курганами, где коренные жители раньше хранили рыбу. Желающие могут поучаствовать в традиционной рыбалке и искупаться при теплой погоде. Потом прогуляемся до кетского стойбища и познакомимся с малочисленным народом – кетами. Сидя в чуме у костра вы узнаете о том, как жили енисейские кочевники и много интересных местных легенд. На обрядовой поляне возле костровища вы примите участие в этнических песнях, услышите игру на национальном инструменте пымыль, попробуете местные угощения и чай с таежными травами, приготовленный на огне.

6 день Туруханск – Полярный круг

09:30 – 15:30 Когда-то эти места славились пушниной – шкуры редкого серебряного песца были «основной валютой» для жителей. Современникам Туруханский край больше известен как место ссылки политзаключенных. Посетив дом-музей Свердлова, вы узнаете много интересных фактов, долгое время существовавших под грифом «секретно». Пересечь полярный круг можно как угодно: перешагнуть, перескочить, переехать, вы же перейдете его на теплоходе, но для того, чтобы считаться настоящим полярником, нужно пройти обряд посвящения. По старинной традиции нужно окунуться в Енисей, выпить соленой воды и русской водки. Для вас мы приготовили упрощенный, но все же настоящий вариант ритуала.

7 день Ермаково – Игарка

Небольшое село Ермаково – незабвенная веха нашей истории. Вместе с экскурсоводом вы сможете совершить пешее путешествие до заброшенных объектов стройки и лагерей. Начиная с 1949 года в Ермаково, в административный центр 503-й стройки ГУЛАГа свозили заключенных со всех концов страны – строить Трансполярную магистраль. До 1953 года здесь удалось проложить около 700 километров железной дороги, но спустя несколько месяцев после смерти Сталина все работы были остановлены. «Дорога смерти» унесшая десятки тысяч жизней. Рельсы, прорезающие безмолвную тайгу на сотни километров и уходящие в никуда. В продолжении нашего путешествия – посещение музея вечной мерзлоты, расположенного в заполярном городке Игарка. Этот музей – удивительное явление, не имеющее аналогов во всем мире. Здесь, в толще вечномерзлого грунта, находится подземелье, глубина которого достигает 14-ти метров. Дополнительно возможна организация рыбалки с инструктором с лодки.

8 день Тыяха – Дудинка

09:30 – 14:30 Посещение этностойбища «Тыяха» – это знакомство современного человека с древним народом – ненцами. Вы сможете увидеть настоящих оленей и покормить их ягелем, научитесь плести и метать маут (ременной аркан), увидите, как умельцы шьют из шкур одежду. Культура, обычаи, обрядовые песни и национальный колорит этих мест – сокровища, по ценности своей равные тем драгоценным залежам, что таятся в глубоких сибирских землях. 15:00 Прибытие в Дудинку – важный портовый город на берегу Енисея. В Дудинке вас ждет потрясающий этно-комплекс «Таймыр Моу», а еще вы увидите мамонта Женю в краеведческом музее. Он ждал встречи с вами 45 000 лет.

9 день Дудинка – Плато Путорана (вертолетный тур)

Плато Путорана – загадочная земля за границей полярного круга. «Путорана» на эвенкийском языке – страна озер с крутыми берегами. Всего здесь около 25 000 больших и малых озер. Вы сможете увидеть всю эту красоту с высоты во время вертолетной прогулки. Вам представится уникальная возможность увидеть места, куда не ступала нога человека. Дополнительная экскурсия (вместо основной) – автобусная экскурсия по г.Норильск.

10 день Завершение программы – высадка