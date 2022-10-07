1 день

Встреча, Висячий камень

Встреча участников на площади у ж/д вокзала г. Абакан в 08:00.

Доехав до входа в Национальный парк, мы выгрузим вещи, распределим продукты и общественное снаряжение, настроим рюкзаки и отправимся в путь.

Переход до стоянки возле озера Радужное — 4 км.

Поставим лагерь, пообедаем, и отправимся в первый радиальный выход — на Висячий камень, отсюда открывается отличный вид на знаменитого каменного исполина — Спящий Саян.

На протяжении сотен лет слагались легенды об этом месте.

И сейчас Висячий камень и Спящий Саян считаются самыми таинственным и удивительным местом в Ергаках.

Протяженность маршрута: 230 км авто, 4 км треккинг с рюкзаками, 5 км налегке.