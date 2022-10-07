Ергаки — это удивительное разнообразие ландшафтных форм, это пики, перевалы, горные гребни и останцы. Это множество озёр с чистейшей горной водой. Это настоящая тайга с кедрами, пихтами и елями.
Ергаки — настоящая жемчужина Западных Саян.
Нитка маршрута: оз. Радужное — Спящий Саян — Каменный замок — зуб дракона — оз. Художников — пик Птица — оз. Светлое.
Встреча участников на площади у ж/д вокзала г. Абакан в 08:00.
Доехав до входа в Национальный парк, мы выгрузим вещи, распределим продукты и общественное снаряжение, настроим рюкзаки и отправимся в путь.
Переход до стоянки возле озера Радужное — 4 км.
Поставим лагерь, пообедаем, и отправимся в первый радиальный выход — на Висячий камень, отсюда открывается отличный вид на знаменитого каменного исполина — Спящий Саян.
На протяжении сотен лет слагались легенды об этом месте.
И сейчас Висячий камень и Спящий Саян считаются самыми таинственным и удивительным местом в Ергаках.
Протяженность маршрута: 230 км авто, 4 км треккинг с рюкзаками, 5 км налегке.
Встаем рано, завтракаем, и отправляемся в радиальный выход на озеро Мраморное и красивый каскадный водопад Тушканчик. В пути сделаем обеденный перекус.
По возвращении приготовим ужин.
Протяженность маршрута: 15 км — треккинг налегке.
Встаем на рассвете, завтракаем и выдвигаемся в путь.
На этот раз уже с рюкзаками идем на озеро Сказка, проходим через перевал Спящий Саян и выходим к озеру Лазурное. Здесь как следует отдыхаем и организовываем обеденный перекус.
Озеро Лазурное находится чуть в стороне от центральных маршрутов, окруженное вереницей гор создает здесь уют и спокойствие. Водная гладь озера словно идеальное зеркало отражает удивительные пейзажи этого места.
Дальше двигаемся через перевал Сказка и выходим к одноименному озеру. Здесь мы разобьем наш второй базовый лагерь.
Отсюда мы совершим одни из самых интересных радиальных выходов в нашем походе.
Протяженность маршрута: 9 км — треккинг с рюкзаками.
Запасной день, на случай непогоды.
Устроим релакс-день. А если позволит погода, будем загорать и купаться.
Радиальный выход к Каменному замку, пожалуй самое величественное образование в Ергаках.
Многогранность и мощнейшая энергетика этого места действительно чувствуется. Высота здесь 1731 метров над уровнем моря.
В хорошую погоду с вершины открывается Потрясающий вид на весь природный парк.
Возвращение в лагерь.
Протяженность маршрута: 7 км пешком налегке.
Выход налегке на живописные водопады Богатырь и Грация, названия говорят сами за себя, они самые красивые и знаменитые в Ергаках в тоже время являются самыми труднодоступными.
Именно поэтому все наши усилия окажутся ненапрасными.
Наш путь проходит мимо озёр Глубокое и Северное. Перевалы НКТ, высотой 1818 м и безымянный перевал высотой 1750 м.
Протяженность маршрута: 11 км пешком налегке.
Покидаем стоянку на озере Сказка и отправляемся дальше в путь с рюкзаками.
Идем через уже известный нам перевал НКТ, по пути посетим живописный водопад Тайгишонок. Еще пройдем чуть дальше и остановимся на хороший привал с обеденным перекусом.
Далее поднимаемся до озера Тёплое, разбиваем лагерь.
Озеро Тёплое — это уютное и спокойное место, находящееся вблизи таких знаменитейших вершин Ергаков как Зуб Дракона и пик Звездный.
Протяженность маршрута: 10 км — треккинг с рюкзаками.
Сегодня один из самых впечатляющих выходов. Идем на знаменитый пик Зуб Дракона. Пик Зуб Дракона — пожалуй самая грандиозная и запоминающаяся вершина.
Его высота 2176 метров над уровнем моря. Вершина пика широкая каменная плита, являющаяся обзорной площадкой с которой открывается потрясающий вид на весь природный парк Ергаки.
Отдохнув и израсходовав всю пленку в фотоаппаратах, возвращаемся в лагерь. Обедаем, и делаем небольшой переход к озеру Горных Духов.
Прямо перед нами вершина пика Звездного, и пик Птица, а внизу находится озеро Художников. Вечером совершим выход на Параболу, встречаем закат на одной из ее вершин.
В лучах заходящего солнца пик Звездный становиться необычайно красив.
Протяженность маршрута: 6 км — пешком налегке, 4 км — треккинг с рюкзаками.
Утром мы сделаем выход на самое живописное озеро Художников с которого открывается наилучший вид на скалу Братья и Параболу.
Так же по пути посещаем водопад Горных Духов.
Возвращаемся в лагерь, отдыхаем и обедаем.
Уже с рюкзаками выходим на озеро Светлое через перевал Птица.
Протяженность маршрута: 5 км — пешком налегке, 5 км — треккинг с рюкзаками.
Выход налегке на гору под названием Видовка (1927м) — это место, куда в Ергаках должен сходить каждый. Здесь видно, как одна из сторон озера Светлое обретает форму церковного купола, отсюда и название – святое, светлое.
Здесь также открывается отличный панорамный вид на озеро Золотарное (Малахитовое), скалы Зуб Дракона, гора Динозавр, перевал Пикантный, по-другому предстают перед нами пик Звездный и Птица.
А на самой горе находятся так называемые Слоники – три маленьких скалы: Собака, Палец и Крепость, каждая из которых напоминает свое название.
Протяженность маршрута: 10 км — пешком налегке.
Сегодня завершение нашего путешествия, идем по тропе вдоль реки Тушканчик.
Выходим к автобусу и возвращаемся в г. Абакан.
Рекомендуем брать билеты в обратную дорогу на вечер/поздний вечер после 18:00
Протяженность маршрута: 10 км — треккинг с рюкзаками.
Тур предусматривает проживание в 3-х местных палатках
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
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