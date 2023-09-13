Туры на 11 дней из Красноярска

Найдено 3 тура в категории «11-дневные туры» в Красноярске, цены от 110 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
Начало: г. Красноярск
1 авг в 10:00
110 000 за человека
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Красноярск
5 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 520 100 за человека
Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
Начало: Россия, Красноярск
2 авг в 10:00
110 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
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    Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
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    работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
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    а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Поход по Ергакам. Западные Саяны
    Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
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    в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.

  • В
    Вдовина
    1 августа 2023
    Поход по Ергакам. Западные Саяны
    В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
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    не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.

  • М
    Максим
    18 июля 2023
    Поход по Ергакам. Западные Саяны
    Организатор неплох.
  • А
    Антон
    25 августа 2022
    Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
    Ездил в тур в августе 2022, гид Татьяна очень профессионально и интересно вела группу, подстраивала, где возможно и необходимо, маршрут
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    под интересы группы. Питание, проживание и транспорт были на хорошем уровне. Лично для меня наиболее интересной была походная часть, особенно сильное впечатление произвел природный парк Ергаки, в который хочется вернуться и остаться там подольше. В целом посетить экскурсионные объекты и побыть в сибирской природе очень интересно, советую тур для ознакомления с Красноярским краем, Тувой и Хакасией.

  • С
    Сергей
    22 июля 2022
    Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
    Все понравилось - проживание, перемещение, походы и экскурсии, питание. Хотелось бы помягче подстилку в палатку в лагере в Ергаках. Масса положительных эмоций и впечатлений от пейзажей, природных объектов, купания в горных речках и озерах. Интересные экскурсии по Красноярску, Абакану, Кызылу, Шушенскому.
  • И
    Игорь
    3 января 2022
    Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
    Фантастический тур, Енисей- батюшка во всей красе, 400 летний Енисейск, природа Красноярского края,, теплоходные стоянки, местные доброжелательные жители. А теплоход,
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    каюты со всеми удобствами, кормили как Мишленовском ресторане. Мясо- кабан, косуля, лось, олень, заяц… … Рыба- омуль, хариус, пелядь… … Повар, мастер своего дела. Культурная программа по маршруту, рыбалка, четко организованное экскурсионное обслуживание. Рекомендую всем, и поверьте, был на всех реках Европы, на всех люксовых европейских теплоходах. Но Максим Горький -лучший.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «11-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Красноярске в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "11-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 110 000 до 520 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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