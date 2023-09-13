1 чел.
По популярности
Авторский тур
11 дней
Саянские просторы. Экскурсионно-пеший тур
Начало: г. Красноярск
1 авг в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Красноярск
5 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 520 100₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
Начало: Россия, Красноярск
2 авг в 10:00
110 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда13 сентября 2023Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
- ММарина8 сентября 2023Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ААндрей30 августа 2023Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
- ММария22 августа 2023Поход по Ергакам. Западные СаяныПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
- ВВдовина1 августа 2023Поход по Ергакам. Западные СаяныВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
- ММаксим18 июля 2023Поход по Ергакам. Западные СаяныОрганизатор неплох.
- ААнтон25 августа 2022Ездил в тур в августе 2022, гид Татьяна очень профессионально и интересно вела группу, подстраивала, где возможно и необходимо, маршрут
- ССергей22 июля 2022Все понравилось - проживание, перемещение, походы и экскурсии, питание. Хотелось бы помягче подстилку в палатку в лагере в Ергаках. Масса положительных эмоций и впечатлений от пейзажей, природных объектов, купания в горных речках и озерах. Интересные экскурсии по Красноярску, Абакану, Кызылу, Шушенскому.
- ИИгорь3 января 2022Фантастический тур, Енисей- батюшка во всей красе, 400 летний Енисейск, природа Красноярского края,, теплоходные стоянки, местные доброжелательные жители. А теплоход,
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «11-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Красноярске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Красноярске в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "11-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 110 000 до 520 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Красноярске на 2024 год по теме «11-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 110000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август