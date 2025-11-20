Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Комфортное путешествие на моторном катамаране с просторной палубой и кают-компанией, во время которого мы пройдем по Красноярскому морю и Бирюсинскому заливу в спокойном темпе, посмотрим заливы, скалы и пещеры, будем причаливать к берегам, сделаем много фотографий и видео.

Путешествие на моторном катамаране с просторной палубой 4*9 метров. По палубе можно ходить, лежать-загорать, сидеть в кресле. На палубе установлена палатка-тент, которую мы называем кают-компанией. 6-ти угольная палатка 4*4 метра закрывает от солнца и дождя, со всех сторон по желанию открывается, обзор не загораживается. Есть стол, кресла, газовая плита, чайник. Биотуалет. Спасательные жилеты на каждого пассажира. Катамаран движется медленнее, чем катер или яхта, путешествие проходит в спокойном темпе. Остановки и выходы на берег возможны в любых местах водохранилища. Индивидуальный подход ко всем группам. Капитан – аттестованный экскурсовод и инструктор-проводник. Прогулка сопровождается экскурсионным рассказом и показом. Вы узнаете много нового и интересного про строительство ГЭС, Дивногорск, образование водохранилища, пещеры Вы увидите много скал, пещер и гротов: Мамонтова пещера, Царские ворота, Доломитовые скалы, Козыреевский зуб, Каменный город и другие

