Комфортное путешествие на моторном катамаране с просторной палубой и кают-компанией, во время которого мы пройдем по Красноярскому морю и Бирюсинскому заливу в спокойном темпе, посмотрим заливы, скалы и пещеры, будем причаливать к берегам, сделаем много фотографий и видео.
Описание водной прогулки

Путешествие на моторном катамаране с просторной палубой 4*9 метров. По палубе можно ходить, лежать-загорать, сидеть в кресле. На палубе установлена палатка-тент, которую мы называем кают-компанией. 6-ти угольная палатка 4*4 метра закрывает от солнца и дождя, со всех сторон по желанию открывается, обзор не загораживается. Есть стол, кресла, газовая плита, чайник. Биотуалет. Спасательные жилеты на каждого пассажира. Катамаран движется медленнее, чем катер или яхта, путешествие проходит в спокойном темпе. Остановки и выходы на берег возможны в любых местах водохранилища. Индивидуальный подход ко всем группам. Капитан – аттестованный экскурсовод и инструктор-проводник. Прогулка сопровождается экскурсионным рассказом и показом. Вы узнаете много нового и интересного про строительство ГЭС, Дивногорск, образование водохранилища, пещеры Вы увидите много скал, пещер и гротов: Мамонтова пещера, Царские ворота, Доломитовые скалы, Козыреевский зуб, Каменный город и другие Важная информация: Катамаран движется медленнее, чем катер или яхта, путешествие проходит в спокойном темпе. Остановки и выходы на берег возможны в любых местах водохранилища. Индивидуальный подход ко всем группам. Капитан – аттестованный экскурсовод и инструктор-проводник. Прогулка сопровождается экскурсионным рассказом и показом. Вы узнаете много нового и интересного про строительство ГЭС, Дивногорск, образование водохранилища, пещеры Вы увидите много скал, пещер и гротов: Мамонтова пещера, Царские ворота, Доломитовые скалы, Козыреевский зуб, Каменный город и другие

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красноярсоке море
  • Красноярская ГЭС
  • Бирюсинский залив
  • Пещера Мамонтова
  • Пещерный лог
  • Царские ворота
  • Козыреевский зуб
  • Каменный город
Место начала и завершения?
Территория Шумиха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Катамаран движется медленнее, чем катер или яхта, путешествие проходит в спокойном темпе. Остановки и выходы на берег возможны в любых местах водохранилища. Индивидуальный подход ко всем группам
  • Капитан - аттестованный экскурсовод и инструктор-проводник. Прогулка сопровождается экскурсионным рассказом и показом
  • Вы узнаете много нового и интересного про строительство ГЭС, Дивногорск, образование водохранилища, пещеры
  • Вы увидите много скал, пещер и гротов: Мамонтова пещера, Царские ворота, Доломитовые скалы, Козыреевский зуб, Каменный город и другие
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

