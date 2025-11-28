Мои заказы

Красноярск как на ладони

Посетить главные смотровые площадки города и узнать историю его становления
Это обзорная экскурсия по самым живописным точкам Красноярска.

Вы увидите город с высоты сопок и горных склонов, насладитесь гармонией природы и архитектуры и откроете для себя особый сибирский колорит, который делает Красноярск по-настоящему уникальным.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Караульную гору и часовню Параскевы Пятницы — место, откуда начинался Красноярск.
  • Николаевскую сопку — самую высокую смотровую площадку города с самым высоким в России стометровым флагштоком с флагом страны.
  • Восточный вход в заповедник «Красноярские Столбы».
  • Статую Иисуса и храм Новомучеников.
  • Коммунальный мост и набережную Красноярска.
  • Исторический центр города с памятниками и архитектурой.

Вы узнаете:

  • о возникновении Красноярска.
  • его знаменитых жителях.
  • локациях, которые мы посетим.
  • жизни современного города.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 10:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Перенсона
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 614 туристов
Мы с командой — люди творческие, увлекающиеся и интересующиеся историей Красноярска и края. Мы знаем много удивительных нетуристических мест, которыми готовы с удовольствием поделиться с гостями города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Губанова
Губанова
28 ноя 2025
Мне очень понравилась экскурсия по Красноярску, мы не смогли заехать на статую Иисуса, но посетили Дивногорск, потрясающее место, за 4 часа посетили самые дальние точки и главное интересные, спасибо большое!
Мне очень понравилась экскурсия по Красноярску, мы не смогли заехать на статую Иисуса, но посетили Дивногорск, потрясающее место, за 4 часа посетили самые дальние точки и главное интересные, спасибо большое!
Е
Елена
19 ноя 2025
Действительно авторская экскурсия, интересная и максимально познавательная!!! Душевная и дружеская атмосфера, которую создал экскурсовод 😊🔥!!!
Действительно авторская экскурсия, интересная и максимально познавательная!!! Душевная и дружеская атмосфера, которую создал экскурсовод 😊🔥!!!

Входит в следующие категории Красноярска

