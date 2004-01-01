Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Что вас ожидает

Смотровые площадки, которые надо увидеть!

Возле деревни Овсянка, где жил наш знаменитый земляк, русский писатель В. П. Астафьев, вы подниметесь на площадку, где возвели сказочный тематический памятник Царь-Рыба. Затем я отвезу вас к устью реки Маны, где она впадает в Енисей. Покажу отличный ракурс на правый приток самой многоводной реки России. А также отвезу к месту, с которого вы окинете взглядом вдохновляющие панорамы красивых 🤩 скал — Манских хребтов.

Дивногорские уголки и ГЭС со всех сторон

В городе-спутнике Красноярска отдельного внимания заслуживает набережная, которая недавно получила престижную награду. Гуляя по ней, вы оцените виды на горы ⛰️ и снова Енисей. Пройдете по Чертовому мосту, увидите памятник строителям ГЭС и побываете на секретной площадке, где сделали фотографию, изображенную на 10-ти рублевой монете. Если позволят силы, подниметесь на Шумихскую видовку, где перед вами предстанет электростанция, речные дали и Красноярское водохранилище во всей красе. А потом закажем пиццу и задержимся на левом берегу, с которого вы детально рассмотрите мощный гидроузел и узнаете, в чем уникальность красноярского судоподъемника.

🏞 Также я провожу трекинговые экскурсии 🧭 по окрестностям Дивногорска, там есть труднодоступные, но очень красивые панорамные места, поэтому если вы чувствуете в себе силы преодолеть 5 — 15 км по горам пешком, обращайтесь в переписке к заказу!

Организационные детали