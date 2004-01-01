Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Смотровые площадки, которые надо увидеть!
Возле деревни Овсянка, где жил наш знаменитый земляк, русский писатель В. П. Астафьев, вы подниметесь на площадку, где возвели сказочный тематический памятник Царь-Рыба. Затем я отвезу вас к устью реки Маны, где она впадает в Енисей. Покажу отличный ракурс на правый приток самой многоводной реки России. А также отвезу к месту, с которого вы окинете взглядом вдохновляющие панорамы красивых 🤩 скал — Манских хребтов.
Дивногорские уголки и ГЭС со всех сторон
В городе-спутнике Красноярска отдельного внимания заслуживает набережная, которая недавно получила престижную награду. Гуляя по ней, вы оцените виды на горы ⛰️ и снова Енисей. Пройдете по Чертовому мосту, увидите памятник строителям ГЭС и побываете на секретной площадке, где сделали фотографию, изображенную на 10-ти рублевой монете. Если позволят силы, подниметесь на Шумихскую видовку, где перед вами предстанет электростанция, речные дали и Красноярское водохранилище во всей красе. А потом закажем пиццу и задержимся на левом берегу, с которого вы детально рассмотрите мощный гидроузел и узнаете, в чем уникальность красноярского судоподъемника.
🏞 Также я провожу трекинговые экскурсии 🧭 по окрестностям Дивногорска, там есть труднодоступные, но очень красивые панорамные места, поэтому если вы чувствуете в себе силы преодолеть 5 — 15 км по горам пешком, обращайтесь в переписке к заказу!