Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

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Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса

Открыть самые захватывающие панорамы и пейзажи на неформальной экскурсии по окрестностям Красноярска

Игорь
Игорь – Гид из Красноярска
Поездка со мной — это концентрат зрелищных мест, которые я с энтузиазмом изучаю уже не первый год.

Вы откроете десятки видов могучего Енисея, картинный ландшафт Манских хребтов, открыточные и малоизвестные ракурсы ГЭС.

А еще прогуляемся по благоустроенной набережной Дивногорска, и за пиццей поговорим на берегу о второй по мощности гидроэлектростанции России.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса

Что вас ожидает

Смотровые площадки, которые надо увидеть!
Возле деревни Овсянка, где жил наш знаменитый земляк, русский писатель В. П. Астафьев, вы подниметесь на площадку, где возвели сказочный тематический памятник Царь-Рыба. Затем я отвезу вас к устью реки Маны, где она впадает в Енисей. Покажу отличный ракурс на правый приток самой многоводной реки России. А также отвезу к месту, с которого вы окинете взглядом вдохновляющие панорамы красивых 🤩 скал — Манских хребтов.

Дивногорские уголки и ГЭС со всех сторон
В городе-спутнике Красноярска отдельного внимания заслуживает набережная, которая недавно получила престижную награду. Гуляя по ней, вы оцените виды на горы ⛰️ и снова Енисей. Пройдете по Чертовому мосту, увидите памятник строителям ГЭС и побываете на секретной площадке, где сделали фотографию, изображенную на 10-ти рублевой монете. Если позволят силы, подниметесь на Шумихскую видовку, где перед вами предстанет электростанция, речные дали и Красноярское водохранилище во всей красе. А потом закажем пиццу и задержимся на левом берегу, с которого вы детально рассмотрите мощный гидроузел и узнаете, в чем уникальность красноярского судоподъемника.

🏞 Также я провожу трекинговые экскурсии 🧭 по окрестностям Дивногорска, там есть труднодоступные, но очень красивые панорамные места, поэтому если вы чувствуете в себе силы преодолеть 5 — 15 км по горам пешком, обращайтесь в переписке к заказу!

Организационные детали

  • Пешеходная часть — от 1 до 5 км, в зависимости от вашего желания и возможностей
  • Во время путешествия будет фотосъемка, снимки я пришлю в течение нескольких дней после встречи
Начало и место завершения
🚩 возле остановки Турбаза в Красноярске
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса
Дивногорск и Красноярская ГЭС: спутники сибирского мегаполиса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Привет! Меня зовут Игорь. Активно занимаюсь походами и сплавами уже более 5 лет, за это время успел исследовать все красивые места в окрестностях Красноярска и Дивногорска. Смогу организовать для вас тур в такие места, куда никто не водит. Жду вас в гости!
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