Красноярск и его живописные окрестности на авто

Впечатлитесь самой длинной в России Торгашинской лестницей и подниметесь на смотровую площадку «Царь-рыба»
За один день вы увидите лучшие достопримечательности Красноярска и его окрестностей.

Поднимитесь на смотровые площадки с видами на Енисей, прогуляйтесь по набережной Дивногорска и оцените величие Красноярской ГЭС. Узнайте, как казаки основали Красный Яр и чем живёт Красноярск сегодня. Экскурсия проходит на комфортабельной японской машине с кондиционером. Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость, посещение по желанию
4.67
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное передвижение на авто
  • 🌄 Великолепные виды на Енисей
  • 🏞 Прогулка по набережной Дивногорска
  • ⚡ Величие Красноярской ГЭС
  • 📜 Интересные исторические факты
    • Красноярск и его живописные окрестности на авто
    Красноярск и его живописные окрестности на авто
    Красноярск и его живописные окрестности на авто
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

    Что можно увидеть

  • Тёщин язык
  • Статуя Христа
  • Торгашинская лестница
  • Царь-рыба
  • Набережная Дивногорска
  • Красноярская ГЭС
  • Николаевская сопка
  • Гранитный карьер
  • Родниковый источник
  • Канатно-кресельная дорога в Бобровом логу

    • Описание экскурсии

    За 1 день вы:

    • Проедете по извилистой дороге «Тёщин язык»
    • Увидите грандиозную статую Христа возле храма Новомучеников
    • Впечатлитесь самой длинной в России Торгашинской лестницей
    • Подниметесь на смотровую площадку «Царь-рыба» с видом на Енисей
    • Погуляете по великолепной набережной Дивногорска и полюбуетесь Дивными горами
    • Оцените Красноярскую ГЭС — вторую по величине гидроэлектростанцию в стране
    • Посмотрите на Красноярск с высоты бывшего вулкана Николаевская сопка
    • Заедете на гранитный карьер и родниковый источник с чистейшей водой
    • Прокатитесь по канатно-кресельной дороге в «Бобровом логу»

    И это ещё не всё!

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на новой японской машине с мягкими сиденьями и кондиционером
    • Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость (посещение по желанию) — 800 ₽ за чел.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Как скажет турист
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.7
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    1
    3
    2
    1
    Наталья
    8 окт 2024
    Спасибо за экскурсию! Посетили много мест, сделали множество атмосферных фото)
    Спасибо за экскурсию! Посетили много мест, сделали множество атмосферных фото)Спасибо за экскурсию! Посетили много мест, сделали множество атмосферных фото)Спасибо за экскурсию! Посетили много мест, сделали множество атмосферных фото)Спасибо за экскурсию! Посетили много мест, сделали множество атмосферных фото)
    Виктор
    8 окт 2024
    Спасибо большое Роману за интересную экскурсию!
    Спасибо большое Роману за интересную экскурсию!Спасибо большое Роману за интересную экскурсию!Спасибо большое Роману за интересную экскурсию!
    Н
    24 сен 2024
    Роман, мы с мужем очень благодарны Вам! Вы отличный Гид, мастер своего дела! Спасибо за знание истории Вашего родного города, за красивейшие локации и отличное настроение! Мы отлично провели время в день моего дня рождения!
    Роман, мы с мужем очень благодарны Вам! Вы отличный Гид, мастер своего дела! Спасибо за знаниеРоман, мы с мужем очень благодарны Вам! Вы отличный Гид, мастер своего дела! Спасибо за знаниеРоман, мы с мужем очень благодарны Вам! Вы отличный Гид, мастер своего дела! Спасибо за знаниеРоман, мы с мужем очень благодарны Вам! Вы отличный Гид, мастер своего дела! Спасибо за знаниеРоман, мы с мужем очень благодарны Вам! Вы отличный Гид, мастер своего дела! Спасибо за знание

    Входит в следующие категории Красноярска

    Похожие экскурсии из Красноярска

    Красноярск и Дивногорск за один день
    На машине
    скидка
    10%
    212 отзывов
    4.5 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Лучший выбор
    Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
    Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
    14 окт в 10:30
    15 окт в 10:30
    111009 990 за всё до 3 чел.
    Живописное путешествие в Дивногорск
    На машине
    86 отзывов
    4 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Лучший выбор
    Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
    Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
    Начало: У вашего отеля в центре города
    Сегодня в 09:30
    Завтра в 09:30
    10 667 за всё до 3 чел.
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    На автобусе
    На микроавтобусе
    131 отзыв
    3.5 часа
    Групповая
    В тренде
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
    Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
    Завтра в 10:00
    15 окт в 10:00
    2 500 за человека
    У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Красноярске
    ХорошоТам