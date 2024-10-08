Роман — ваш гид в Красноярске

Провёл экскурсии для 17 туристов

Приветствую, дорогие гости Красноярска! Я с рождения живу в этом прекрасном месте и очень этим горжусь. Я не гид в седьмом поколении, но влюблённый в своей город житель, который знает каждый уголок родного края и любит о нём рассказывать. Наша экскурсия будет лёгкой, весёлой и душевной — как будто вы приехали в гости к другу. С нетерпением жду нашей встречи.