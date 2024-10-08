За один день вы увидите лучшие достопримечательности Красноярска и его окрестностей.
Поднимитесь на смотровые площадки с видами на Енисей, прогуляйтесь по набережной Дивногорска и оцените величие Красноярской ГЭС. Узнайте, как казаки основали Красный Яр и чем живёт Красноярск сегодня. Экскурсия проходит на комфортабельной японской машине с кондиционером. Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость, посещение по желанию
Поднимитесь на смотровые площадки с видами на Енисей, прогуляйтесь по набережной Дивногорска и оцените величие Красноярской ГЭС. Узнайте, как казаки основали Красный Яр и чем живёт Красноярск сегодня. Экскурсия проходит на комфортабельной японской машине с кондиционером. Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость, посещение по желанию
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
За 1 день вы:
- Проедете по извилистой дороге «Тёщин язык»
- Увидите грандиозную статую Христа возле храма Новомучеников
- Впечатлитесь самой длинной в России Торгашинской лестницей
- Подниметесь на смотровую площадку «Царь-рыба» с видом на Енисей
- Погуляете по великолепной набережной Дивногорска и полюбуетесь Дивными горами
- Оцените Красноярскую ГЭС — вторую по величине гидроэлектростанцию в стране
- Посмотрите на Красноярск с высоты бывшего вулкана Николаевская сопка
- Заедете на гранитный карьер и родниковый источник с чистейшей водой
- Прокатитесь по канатно-кресельной дороге в «Бобровом логу»
И это ещё не всё!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новой японской машине с мягкими сиденьями и кондиционером
- Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость (посещение по желанию) — 800 ₽ за чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Как скажет турист
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 17 туристов
Приветствую, дорогие гости Красноярска! Я с рождения живу в этом прекрасном месте и очень этим горжусь. Я не гид в седьмом поколении, но влюблённый в своей город житель, который знает каждый уголок родного края и любит о нём рассказывать. Наша экскурсия будет лёгкой, весёлой и душевной — как будто вы приехали в гости к другу. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
8 окт 2024
Спасибо за экскурсию! Посетили много мест, сделали множество атмосферных фото)
Виктор
8 окт 2024
Спасибо большое Роману за интересную экскурсию!
Н
Наталья
24 сен 2024
Роман, мы с мужем очень благодарны Вам! Вы отличный Гид, мастер своего дела! Спасибо за знание истории Вашего родного города, за красивейшие локации и отличное настроение! Мы отлично провели время в день моего дня рождения!
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