4 день

Рыбалка по р. Качепча

8:00 Завтрак.

Подготовка к рыболовному дню. Посадка в водный транспорт Хивус.

Поездка по р. Качепча до р. Илильда 50 км в 1 сторону со спортивной рыбалкой по принципу поймал-отпусти.

Река граничит с самым недоступным в России Центральносибирским заповедником. Эти реки являются вершиной Келлога. Здесь рыбаки могут почувствовать дикость нашей природы и незабываемую атмосферу.

На берегу Качепчи и Илильды можно увидеть оленя, лося и, конечно же, хозяина тайги – медведя.

Ловится на этих речках таймень, щука, хариус, ленок (редко), окунь, язь.

Во время поездки предложен обед с традиционным блюдом.

Возвращение на базу после 19:00.

Ужин, баня, вечерние посиделки у костра, обмен впечатлениями.