Это увлекательное путешествие за исключительным уловом! Место проведения: река Келлог, Туруханский район, Красноярский край. Река Келлог является притоком реки Елогуй, который впадает в реку Енисей. На реке Келлог нет поселений, природа дикая и практически не тронутая человеком. Трофеи: таймень (по принципу «поймал-отпусти»), хариус, сиг, щука, окунь, язь, плотва, налим и др. Снасти: спиннинг, приманка, блесна, удочка. Трансфер представлен в 4 вариантах, вы сможете выбрать любой.
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Знакомство
Встреча отдыхающих на базе отдыха «Келлог» (если туристы прибывают на арендованном вертолете), либо в п. Келлог.
Расположение в 6 двухместных домиках, знакомство с персоналом и экскурсия по местности.
Баня, ужин.
Вечерняя рыбалка по желанию отдыхающих.
Рыбалка по р. Келлог
8:00 Завтрак.
Подготовка к рыболовному дню. Посадка в водный транспорт Хивус.
Поездка вниз по реке Келлог до места Хайчес 40 км в одну сторону со спортивной рыбалкой по назначению поймал-отпусти.
Во время поездки предложен костровой обед.
Возвращение на базу после 19:00.
Баня, ужин, вечерние посиделки у костра, обмен впечатлениями.
База отдыха «Юторма»
8:00 Завтрак.
Подготовка к рыболовному дню. Посадка в водный транспорт Хивус.
Поездка вверх по р. Келлог до базы отдыха «Юторма» 30 км в 1 сторону со спортивной рыбалкой по принципу поймал-отпусти.
Во время поездки предложен обед.
Возвращение на базу после 19:00.
Баня.
Ужин, вечерние посиделки у костра, обмен впечатлениями.
Рыбалка по р. Качепча
8:00 Завтрак.
Подготовка к рыболовному дню. Посадка в водный транспорт Хивус.
Поездка по р. Качепча до р. Илильда 50 км в 1 сторону со спортивной рыбалкой по принципу поймал-отпусти.
Река граничит с самым недоступным в России Центральносибирским заповедником. Эти реки являются вершиной Келлога. Здесь рыбаки могут почувствовать дикость нашей природы и незабываемую атмосферу.
На берегу Качепчи и Илильды можно увидеть оленя, лося и, конечно же, хозяина тайги – медведя.
Ловится на этих речках таймень, щука, хариус, ленок (редко), окунь, язь.
Во время поездки предложен обед с традиционным блюдом.
Возвращение на базу после 19:00.
Ужин, баня, вечерние посиделки у костра, обмен впечатлениями.
Рыбалка по реке б. Тольдокс
8:00 Завтрак.
Подготовка к рыболовному дню. Посадка в водный транспорт Хивус.
Поездка по реке б. Тольдокс 60 км в одну сторону до реки Тыгилкай.
Здесь отлично ловится хариус и щука, которая стоит в тихих местах Тольдокса. Есть одна особенность, которая удивляет отдыхающих: по р. Тольдокс есть место, на которое ловится сиг на спиннинг с охватом для рыбалки.
Возвращение на базу после 19:00.
Ужин, баня, вечерние посиделки у костра, обмен впечатлениями.
Рыбалка по реке м. Тольдокс
8:00 Завтрак.
Подготовка к рыболовному дню. Посадка в водный транспорт Хивус.
Поездка по реке м. Тольдокс до базы отдыха «Тундровая» 40 км в 1 сторону.
Река отличается небольшим размером и бесконечными порогами. Малый Тольдокс понравится тем, кто любит заниматься экстремальной рыбалкой. На реке ловится щука, хариус, а на устье всегда стоит таймень.
Обед не костровой.
Ужин на базе после возвращения.
Баня, обмен впечатлениями.
Сплав по р. Келлог
8:00 Завтрак.
Подготовка к рыболовному дню. Посадка в водный транспорт Хивус.
Поездка по р. Келлог 20 км по течению вверх.
Обед не костровой на базе отдыха «Келлог».
Поездка вниз по течению 20 км.
Ужин на базе.
Баня, обмен впечатлениями.
Окончание программы
Завтрак.
Отлет в 12:30 с базы отдыха до Подкаменной Тунгуски или до г. Нижневартовск.
Окончание программы.
Проживание
Тур предполагает проживание на базе отдыха «Келлог».
Варианты проживания
Келлог
Размещение в 6 двухместных деревянных домиках, снабженных отоплением. Отдельно построена столовая для отдыхающих.
В двух метрах от реки Келлог находится русская баня!
С видом на красивую речку Келлог расположена беседка из березы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание по программе тура
- Активности по программе тура (баня, рыбалка)
- Что не входит
- Билеты до места начала проведения тура и обратно
- Проживание в гостинице
- Массаж расслабляющий
- Массаж медицинский
- Алкогольные напитки
- Место начала и завершения?
- Красноярский край Туруханский район п. Келлог
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снасти: спиннинг, приманка, блесна, удочка.
- Как добраться до базы отдыха «Келлог»?
С г. Красноярск на рейсовом самолете «Красавиа» до Подкаменной Тунгуски. Время в пути 1 час 40 минут. Вылет ориентировочно в 15:20, прибытие в Бор в 17:00.
В тот же день на арендованном вертолете МИ-8 вылет с Подкаменной Тунгуски до базы отдыха «Келлог». Время в пути 1 час 20 минут. Стоимость аренды вертолета в две стороны 1.300.000 рублей.
С г. Нижневартовск на арендованном вертолете МИ-8 до базы отдыха «Келлог». Время в пути 2 часа 40 минут. Аренда вертолета 2.400.000 рублей.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору