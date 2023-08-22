Найдено 16 туров в категории « Рыбалка » в Красноярске, цены от 67 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Авторский тур 8 дней 3 отзыва Рыбалка на реках Сибири Начало: Россия, Красноярск «Рыбалка в Сибири привлекает не только любителей, но даже профессионалов» 180 000 ₽ за человека 🚶 Пешая 🚌 На автобусе Авторский тур 8 дней Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана Начало: Россия, Красноярский край, Норильск «Группа направляется на рыбалку к оз» 99 000 ₽ за человека Авторский тур 8 дней Рыбалка на Тайменя Начало: Красноярский край Туруханский район п. Келлог «Вечерняя рыбалка по желанию отдыхающих» 150 000 ₽ за человека Авторский тур 7 дней Зимний тур по рекам Сибири Начало: Россия, Красноярский край, Туруханский район, посе... «Поэтому помимо рыбалки возможна попутная охота» 67 000 ₽ за человека Все туры Красноярска Последние отзывы на туры С Сергей Рыбалка на реках Сибири читать дальше а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю! Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,

Ю Юрий Рыбалка на реках Сибири Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.

П Полина Рыбалка на реках Сибири читать дальше местам программы. Программа была насыщенная, природа шикарная! Красноярск попал в самое сердечко! Спасибо большое за организацию тура, все устроило на 100%. Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных мест по пути к

К Константин В гости к Усть-Тасеевскому идолу Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг

А Андрей В гости к Усть-Тасеевскому идолу читать дальше что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге). Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда. С удовольствием ставлю всем отлично! Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,

С Свелана В гости к Усть-Тасеевскому идолу Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Рыбалка»

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Хотите поехать половить рыбу в Красноярске 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024