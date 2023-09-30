М Маврина Ергаки. Ночь у Параболы Всё Супер!!!

А Алина Ергаки. Ночь у Параболы Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!

Н Надежда Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана читать дальше пикник на острове Ангары. Очень понравился Енисейск и Красноярск. Люди живут там открытые и сердечные, говорят на правильном русском языке (без всяких слов- паразитов). Очень понравились Алена(наш гид), Вадим (капитан судна на Ламу), экскурсовод в Енисейске. Что улучшить: не стоит водить людей под проливным дождем на экскурсии по городу Норильск(лучше повозить в такую погоду в автобусе) Экскурсовод в Красноярске был мало интересен. А в целом, прекрасное путешествие! Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным и очень приятным был

М Марина Круиз по Енисею Наш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы. Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.

А Антонина Круиз по Енисею читать дальше познавательности. Столько увидели и узнали. Неповторимой красотой налюбовались. Особая Благодарность гиду Анне Николаевне. Это Исключительно деликатный и многознающий человек. Берегите ее! Возможно больше следует благодарить принимающую сторону за четкость организации и увлекательность экскурсий даже с проведением маленьких шоу. Но обращаясь к вам я надеюсь что все будет озвучено по адресу. Еще раз спасибо всем организаторам круиза. С уважением Антонина Достовалова Уважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и

С Софья Ергаки. Каменный город Здравствуйте, поездка прошла отлично! Спасибо большое

И Ирина Ергаки. Каменный город Ергаки, каменный город, активные маршруты без рюкзаков. Отличные гиды, весёлые и интересные маршруты. Красивейшая природа. Всё очень понравилось. Спасибо!!!

Е Елизавета Ергаки. Каменный город Здравствуйте, мне очень понравилась поездка. Все было хорошо организовано. Отдельное спасибо гидам, Роману и Матвею. Они хорошо объясняли технику безопасности, интересно рассказывали про места. Очень приятные люди. Надеюсь снова поехать на Ергаки в следующем году 😊

С Сергей Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур читать дальше а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю! Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,