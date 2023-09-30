Семейные развлекательные туры Красноярска

Найдено 6 туров в категории «Можно с детьми» в Красноярске, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ергаки. Каменный город
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ергаки. Каменный город
Начало: Россия, Красноярск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 500 за человека
Выходные в Красноярске
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Выходные в Красноярске
Начало: Г. Красноярск
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
49 000 за человека
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Начало: г. Красноярск
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
76 000 за человека
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Начало: г. Норильск
3 июля в 10:00
23 июля в 10:00
158 700 за человека
Зимний тур в Красноярск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний тур в Красноярск
Начало: г. Красноярск
3 янв в 10:00
63 000 за человека
Рыбалка на Тайменя
Авторский тур
8 дней
Рыбалка на Тайменя
Начало: Красноярский край Туруханский район п. Келлог
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
150 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маврина
    30 сентября 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Всё Супер!!!
    Всё Супер!!!
  • А
    Алина
    28 сентября 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
    Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным и очень приятным был
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    пикник на острове Ангары. Очень понравился Енисейск и Красноярск. Люди живут там открытые и сердечные, говорят на правильном русском языке (без всяких слов- паразитов). Очень понравились Алена(наш гид), Вадим (капитан судна на Ламу), экскурсовод в Енисейске. Что улучшить: не стоит водить людей под проливным дождем на экскурсии по городу Норильск(лучше повозить в такую погоду в автобусе) Экскурсовод в Красноярске был мало интересен. А в целом, прекрасное путешествие!

    Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Круиз по Енисею
    Наш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы. Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.
  • А
    Антонина
    4 сентября 2023
    Круиз по Енисею
    Уважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и
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    познавательности. Столько увидели и узнали. Неповторимой красотой налюбовались. Особая Благодарность гиду Анне Николаевне. Это Исключительно деликатный и многознающий человек. Берегите ее! Возможно больше следует благодарить принимающую сторону за четкость организации и увлекательность экскурсий даже с проведением маленьких шоу. Но обращаясь к вам я надеюсь что все будет озвучено по адресу. Еще раз спасибо всем организаторам круиза. С уважением Антонина Достовалова

  • С
    Софья
    30 августа 2023
    Ергаки. Каменный город
    Здравствуйте, поездка прошла отлично! Спасибо большое
  • И
    Ирина
    24 августа 2023
    Ергаки. Каменный город
    Ергаки, каменный город, активные маршруты без рюкзаков. Отличные гиды, весёлые и интересные маршруты. Красивейшая природа. Всё очень понравилось. Спасибо!!!
  • Е
    Елизавета
    22 августа 2023
    Ергаки. Каменный город
    Здравствуйте, мне очень понравилась поездка. Все было хорошо организовано. Отдельное спасибо гидам, Роману и Матвею. Они хорошо объясняли технику безопасности, интересно рассказывали про места. Очень приятные люди. Надеюсь снова поехать на Ергаки в следующем году 😊
  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
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    а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
    Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Красноярске в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 6 авторских туров от 16 500 до 158 700. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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