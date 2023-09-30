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Авторский тур
4 дня
Ергаки. Каменный город
Начало: Россия, Красноярск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Выходные в Красноярске
Начало: Г. Красноярск
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Начало: г. Красноярск
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
76 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Начало: г. Норильск
3 июля в 10:00
23 июля в 10:00
158 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний тур в Красноярск
Начало: г. Красноярск
3 янв в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Рыбалка на Тайменя
Начало: Красноярский край Туруханский район п. Келлог
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
150 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаврина30 сентября 2023Ергаки. Ночь у ПараболыВсё Супер!!!
- ААлина28 сентября 2023Ергаки. Ночь у ПараболыЕсли под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
- ННадежда13 сентября 2023Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным и очень приятным был
- ММарина8 сентября 2023Круиз по ЕнисеюНаш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы. Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.
- ААнтонина4 сентября 2023Круиз по ЕнисеюУважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и
- ССофья30 августа 2023Здравствуйте, поездка прошла отлично! Спасибо большое
- ИИрина24 августа 2023Ергаки, каменный город, активные маршруты без рюкзаков. Отличные гиды, весёлые и интересные маршруты. Красивейшая природа. Всё очень понравилось. Спасибо!!!
- ЕЕлизавета22 августа 2023Здравствуйте, мне очень понравилась поездка. Все было хорошо организовано. Отдельное спасибо гидам, Роману и Матвею. Они хорошо объясняли технику безопасности, интересно рассказывали про места. Очень приятные люди. Надеюсь снова поехать на Ергаки в следующем году 😊
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
- ЮЮрий21 августа 2023Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Можно с детьми»
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