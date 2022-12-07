Сибирский гастрономический тур

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Приглашаем Вас в гастрономическое путешествие по Сибири! Дегустационные программы в изысканных ресторанах, кулинарные мастер-классы, эксклюзивные блюда и виртуозные официанты.

А также в этом туре Вы познакомитесь с достопримечательностями Красноярска, Минусинска, Енисейска и посетите архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника "Шушенское", который предлагает уникальную возможность для посетителей – оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее обычаями и традициями.
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Ближайшие даты:
6
апр
20
апр
12
мая

Что вас ожидает:

Сырные традиции
Сырные традиции
Продегустируем ремесленный сыр, приготовленный в семейной сыроварне по старинным рецептам
Мастер-класс "Фаршированная щука"
Мастер-класс "Фаршированная щука"
На наших глазах огромная свежая щука превратится в запеченный енисейский деликатес
Енисейский самогон
Енисейский самогон
Попробуем настоянный по всем сибирским традициям самогон
Танцевальные вечёрки
Танцевальные вечёрки
Пляски, хороводы и народная одежда погрузят нас в местный колорит и русскую культуру!
Полезная еда
Полезная еда
Отведаем экзотичные блюда из папоротника, которые повышают иммунитет
Заимка Рыбная
Заимка Рыбная
Отдохнем на живописной базе отдыха и раскроем тайну приготовления таежной ухи с дымком!

Программа тура по дням

1 день

Красноярск

09:30 Сбор группы в холле гостиницы "Красноярск".

Гостиница расположена в историческом центре города, по адресу: ул. Урицкого, 94.

10:00 Обзорная экскурсия по городу Красноярску.

Сегодня Красноярк – современный город-миллионер, отличающийся уникальной архитектурой, выдающимися людьми, множеством достопримечательностей и знаковых мест.

Среди них – Театральная площадь, Часовня Параскевы Пятницы, смотровая площадка на Караульной горе, Исторический квартал, Татышев-парк, центральная набережная, парк флоры и фауны “Роев Ручей”, музейный центр “Площадь мира”, фанпарк “Бобровый лог” и другие.

12:00 Экскурсия в пароход-музей “Святитель Николай” – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

На корабле Вас ждет увлекательнейший рассказ о судьбе судна и показ его потайных кают.

13:00-14:00 Обед в кафе “Гостиный двор” в гостинице “Красноярск”.

Размещение в 2-х местных номерах в гостинице "Красноярск".

14:00 Отъезд на смотровую площадку над Енисеем"Царь-рыба".

Невероятной красоты панорама, открывающаяся с площадки, станет фоном для Ваших фотографий и видео на память об этом удивительном месте.

15:00 Экскурсия на Красноярскую ГЭС, посещение набережной города Дивногорска.

Является второй по мощности электростанцией России.

И сегодня нам с Вами предстоит разобраться, как работает этот агрегат, и конечно же, не без нашего экскурсовода, который все подробно расскажет и покажет.

17:00 Возращение в Красноярск.

17:30-19:00 Гастрономическая программа-ужин “Эволюция сибирского стола” в ресторане "Tunguska".

В ресторане современной сибирской кухни Вашему вниманию предложен дегустационный сет "Вкусы Енисейской Сибири" с театральным сопровождением высококлассных официантов ресторана.

Сет состоит из 9 курсов, каждый из которых привязан к разным географическим и национальным точкам Красноярского края, Хакасии и Тувы: от северных границ до южных.

Так, от блюда к блюду Вы проходите путь, сотканный из вкусов и гастрономических впечатлений от арктического Усть-Авама из перетертой рыбной юколы и икры до тувинского Турана с продуктами фермы маралов, попробуете оленину из Хатанги и главный продукт хакасских кочевников – талкан.

19:00 Отъезд в гостиницу "Красноярск".

Свободное время.

Рядом с гостиницей находятся самые популярные рестораны города на любой вкус: Онегин event hall (русская и европейская кухня), Boho-chic (домашняя русская кухня), Bangkok (паназиатская кухня), Fresco (динамичный ресторан авторской кухни), Гадаловъ (сибирская кухня), 0.75 Please Wine&Kitchen (северная кухня), Генацвале (грузинская кухня).

Желаем Вам прекрасного завершения вечера!

Ночь в гостинице.

КрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярск
2 день

Национальный парк «Красноярские Столбы»

06:00-09:00 Завтрак в гостинице “Красноярск”.

Шведский стол.

09:00 Отъезд на экскурсию в национальный парк "Красноярские Столбы".

Национальный парк “Красноярские Столбы” – визитная карточка города Красноярска, его “легкие”.

Наш путь пройдет по самым интереснейшим Столбам парка: Слоник, Первый Столб, Бабка, Дед, Внучка, Львиные ворота, Перья.

Пеший маршрут составит около 3 км.

13:00 Отъезд в фанпарк “Бобровый лог”, подъем по канатно-кресельной дороге.

Бобровый лог – крупный спортивно-развлекательный комплекс в Красноярске.

Популярен круглый год: зимой как горнолыжный курорт, а летом, как магнит притягивает любителей пикников, занятий экстремальными видами спорта, пеших, велосипедных и конных прогулок.

Подъем составит 5-7 минут.

И там наверху – Вы сможете вдоволь насладиться чистым воздухом, полюбоваться местными красотами и совершить небольшую прогулку.

14:00 Обед-дегустация в ресторане “Хозяин тайги”.

Его душевная атмосфера, панорама на горы и реку, потрескивание березовых дров в камине, интерьер в стиле альпийского шале, декор из кинофильма “Хозяин Тайги”, и конечно, изысканные авторские блюда сибирской кухни, делают его невероятным местом притяжения абсолютно для всех!

Существует красноярское поверье: посетив это место один раз, влюбляешься в него навсегда!

Проверим? Приятного сибирского аппетита!

18:00 Трансфер на ж/д вокзал города.

18:40 Отправление поезда в Минусинск.

Размещение в вагоне-купе.

Время в пути 11 часов 17 минут.

19:00 Ужин в поезде: ланч-бокс.

Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»
3 день

Музей-заповедник «Шушенское»

06:00 Раннее прибытие в город Минусинск.

Встреча.

Трансфер в Шушенское.

08:00 Размещение в гостиничном комплексе "Новая деревня".

Завтрак в Новой деревне.

10:00 Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.

Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.

Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.

Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.

Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения.

Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков, средства передвижения, мебель, одежда, посуда, самовары, музыкальные инструменты, предметы религиозного культа, нумизматика, графика, живопись, орудия земледелия, скотоводства, охотничьего промысла, пчеловодства, рыболовства, ткачества, обработки дерева, кузнечного и сапожного ремесел и др.

Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.

В экспозиции музея-заповедника представлены широко распространенные ремесла, связанные с обработкой дерева, глины, волокнистых культур, шерсти, и другие.

Одним из главных направлений в работе музея-заповедника сейчас является не только показ, но и возрождение старинных ремесел.

13:30 Обед в Новой деревне.

14:30 Отъезд в Субботино в Арт-резиденцию “Сибирская ягодка”.

Именно здесь находится старинный храм иконы Казанской Божьей Матери, который во времена царской России возводили всем миром – каждый помогал чем мог.

Современным местом притяжения для знакомства с местным колоритом и традициями в Субботино является “Сибирская ягодка”.

Это арт-резиденция в виде красивого, украшенного резьбой, дома, сказочная усадьба.

15:30 Мастер-класс "Блины в русской печи".

На кухне арт-резиденции Вас ждет волшебство: превращение простого теста в румяные невообразимо вкусные блины, приготовленные на углях в русской печи по тайному старинному рецепту.

Здесь Вы узнаете историю и традиции о блинчиках, и конечно же, сможете ими полакомиться.

А для полного погружения в этот вкуснейший момент, Вам будет предложено варенье из местных ягод, мед, сметана и масло.

И никуда без дегустации русского чая, приготовленного из сибирских трав с любовью.

Наше чаепитие сопровождается душевными разговорами о местной культуре и быте, а также рецептами счастливой жизни в единстве и гармонии с природой.

19:00 Возращение в Шушенское, в Новую деревню на ужин.

Отдых, свободное время.

Музей-заповедник «Шушенское»Музей-заповедник «Шушенское»Музей-заповедник «Шушенское»Музей-заповедник «Шушенское»
4 день

Саяно-Шушенская ГЭС

08:00 Завтрак в Новой деревне.

09:00 Отъезд в Черёмушки на экскурсию, на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС (83 км, в пути 2 часа).

Зрелище работающей плотины тронет и оставит незабываемый след в Вашей душе.

А фотографии сохранят это событие на всю жизнь!

Майнская ГЭС является контррегулятором Саяно-Шушенской ГЭС, сглаживая колебания уровня воды в Енисее, возникающие при смене режимов работы этой мощной ГЭС.

При ГЭС организовано форелевое хозяйство.

У нас знакомство уже со второй ГЭС!

Вы можете сделать коллаж из фотографий Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, чтобы наглядно увидеть, как они отличаются друг от друга, но как обе важны для страны.

11:00 Трансфер в село Сизая.

Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина.

Иван Ярыгин – легенда русского спорта.

Он дважды выигрывал олимпийское золото, побеждал на чемпионатах мира и Европы, и установил вечной рекорд, положив абсолютно всех своих соперников на лопатки на трех самых престижных соревнованиях.

Увлекательная экскурсия впереди!

12:00 Посещение старинной сырной лавки “Поместье Предгорное” в Сизой.

Дегустация ремесленного сыра, приготовленного в этой частной семейной сыроварне.

Для Вас несколько интересных фактов о данном месте: территорию, на которой расположена ферма, называют “Сибирской Швейцарией” из-за схожести климата и природных условий;

В “Поместье Предгорное” применяются рецепты и технологии, которые используют сотни лет в Европе;

в “Поместье Предгорном” производят более 10 сортов сыра: Горный, Фета кремовый, Скаморца, Грюйер, Белпер Кнолле, Шевр, плавленый сыр и другие.

Приятного времяпровождения здесь и отличной дегустации!

14:00 Обед в Новой деревне.

Отдых.

15:00 Трансфер в семейную этно-мастерскую “ВОЙЛОК +”.

Создателем, а также руководителем и организатором проводимых мастер-классов и экскурсий, является Ожигова Елена Петровна, которой активно помогает её семья, а именно муж, дети и внуки.

Ежедневно мастерскую посещают местные жители, а также гости края, приехавшие обогатить свои знания и научиться чему-то новому.

Программа "Танцевальные вечёрки".

Пляски, хороводы, народная одежда, позитивные люди, отличное настроение – то, что ждет Вас этим прекрасным вечером!

Невероятная энергетика танцев позволит стать еще ближе к местному колориту и русской культуре!

Завершением программы станет дегустация сладких пирогов и наливок.

Домашние с пылу с жару пироги, да еще и под ароматную наливочку, настоянную по традиционную Шушенскому рецепту, не оставят равнодушным никого.

Пироги малиновые, черемуховые, наливки – вишневые, смородиновые.

Дегустация пройдет за особым деревянным столом – местом уютных и теплых разговоров обо всем на свете.

19:00 Возращение в Новую деревню на ужин.

Отдых.

Саяно-Шушенская ГЭССаяно-Шушенская ГЭССаяно-Шушенская ГЭССаяно-Шушенская ГЭССаяно-Шушенская ГЭС
5 день

Минусинск

09:00 Завтрак в Новой деревне.

Освобождение номеров.

10:00 Отъезд на дегустацию блюд из папоротника.

Папоротник является очень полезным продуктом.

Благодаря ему укрепляется иммунитет и повышается сопротивляемость к различным заболеваниям.

Обед.

14:00 Отъезд в Минусинск.

Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.

Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова – старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г. Николаем Михайловичем Мартьяновым (1844-1904), провизором, ученым-ботаником.

Это первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав.

Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.

Особый интерес у присутствующих вызывают экспозиции, связанные с древним миром, рассказывающие о культуре народов, населяющих юг края в прошлые века.

В музее есть уникальные экспонаты.

Например, коллекция раковин со дна Индийского океана, подаренная путешественником Потаниным, альбом художника Шишкина, собрание фотонегативов на стекле по Минусинску, Туве, Хакасии.

18:00 Трансфер на ж/д вокзал.

19:00 Отправление поезда до г. Красноярска.

Размещение в вагоне-купе.

Возращение в отправную точку нашего путешествия – город Красноярск!

20:00 Ужин в поезде (ланч-бокс).

Отдых.

МинусинскМинусинскМинусинскМинусинск
6 день

Енисейск

06:00-06:30 Ранее прибытие на ж/д вокзал г. Красноярска.

Завтрак в гостинице "Красноярск", шведский стол.

08:00 Отъезд в г. Енисейск.

Путь лежит через трассу краевого значения “Енисейский тракт”, которая соединяет северные районы Красноярского края.

Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске.

Длина трассы 345 км.

Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.

По пути проезжаем с. Казачинское.

Вы будете удивлены, сколько на маршруте разных населенных пунктов с необычными названиями, от этого и путь наш интереснее и веселее!

12:00-12:30 Прибытие в г. Енисейск.

Размещение в гостинице “Енисейская” – 2-х, 3-х местное.

13:00-14:00 Обед в гостинице.

Свободное время.

15:00-17:00 Обзорная экскурсия по г. Енисейску.

Город Енисейск называют “музеем под открытым небом”, городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

17:00 Возвращение в гостиницу “Енисейская”.

Мастер-класс “Фаршированная щука”.

Сейчас на Ваших глазах произойдет чудо – огромная свежая щука превратится в запеченный деликатес для настоящих енисейских гурманов.

А какой у нее утончённый аромат.

И пока наша с Вами щука запекается, перейдем к не менее интересному моменту нашей программы.

Дегустация “Енисейский самогон”.

Вашему вниманию – напиток прямиком из Енисейской губернии.

Настоянный по всем сибирским традициям самогон: на вишне, кедровых орехах, черноплодной рябине.

Древний обычай гласит: тому, кто испробует сие напиток, удача в делах сулит, преумножение здоровья крепкого сибирского и неведомых размеров счастье и богатство в доме.

19:00 Ужин в гостинице.

Отдых.

ЕнисейскЕнисейскЕнисейскЕнисейскЕнисейск
7 день

Монастырское озеро

09:00 Завтрак в гостинице "Енисейская".

10:00 Отъезд на экскурсию на Монастырское озеро.

Прекрасное место для отдыха и купания.

На озере Вы прогуляетесь по его огромной благоустроенной территории, посетите церковь и прослушаете легенду о братьях иноках.

13:00 Возращение в Енисейск.

Экскурсия в Енисейскую городскую библиотеку.

Центральная городская библиотека г. Енисейска была открыта 27 мая 1921 г. на основании решения Уездного революционного комитета 1920 г. об объединении 10 библиотек Енисейска в одну.

До 1929 года располагалась в доме купца Захарова, а в 1929 году переехала в более просторное здание – дом купца Савельева, где находится по сей день (это памятник архитектуры 1860-1879 гг. – уникальный образец «сибирского барокко»).

В 2021 г. Енисейская центральная городская библиотека отметила 100-летний юбилей.

14:00 Мастер-класс “Сбитень”.

А прямо сейчас Вы научитесь готовить старинный напиток из меда и пряностей – сбитень.

Его аромат позволит прочувствовать атмосферу уникального места, в котором мы с Вами находимся, а вкус укрепит иммунитет и придаст сил.

И уже никуда без нашей традиционной дегустации сибирских блюд!

На этот раз дегустация «Сибирские пирожочки». С картошкой, капустой, мясом, рыбой, грибами, рисом, брусникой, малиной, творогом – самые разные вкусы домашних с любовью приготовленных пирожочков.

А какой у них вкус … это вкус погружения в детство, просто пальчики оближешь.

Приятного аппетита!

Обед.

17:00 Экскурсия в Музей Рубанка.

Уникальный музей, в котором собрана единственная коллекция рубанков, занесенная в книгу рекордов Гиннеса. Рекомендуем – обязательно запечатлеть этот момент!

20:00 Ужин в гостинице “Енисейская”.

Свободное время, отдых.

Монастырское озероМонастырское озероМонастырское озероМонастырское озероМонастырское озероМонастырское озеро
8 день

Заимка Рыбная

9:00 Завтрак в гостинице "Енисейская".

10:00 Отъезд на “Заимку Рыбная” – уникальнейшая база отдыха на берегу Енисея, рядом с местом впадения Ангары в Енисей.

Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.

11:00 Мастер-класс "Енисейская уха".

Ритуал приготовления таежной сибирской ухи с дымком – изюминка Енисейских мест.

Тайну создания этого блюда можно раскрыть только так: с аппетитом слушая нашего шеф-повара и помогая ему с приготовлением.

Начинаем!

Далее у нас мастер-класс “Сугудай”.

Сугудай – блюдо из свежей рыбы, распространённое на севере России среди коренных народов Севера.

И сегодня мы с Вами будем его готовить из чира.

Понадобится только растительное масло лук, соль, чёрный перец, уксус, отличный настрой и буквально 15-20 минут и наш сугудай будет готов!

Закуска, которая так и тает во рту!

16:00 Отъезд в Красноярск.

20:00 Ориентировочное прибытие в г. Красноярск.

Размещение в 2-х местных номерах в гостинице "Красноярск".

20:30 Ужин в гостинице.

Ночь в гостинице.

Заимка РыбнаяЗаимка РыбнаяЗаимка РыбнаяЗаимка Рыбная
9 день

Отъезд

06:00-10:30 Завтрак в гостинице "Красноярск".

Шведский стол.

На этом наше с Вами гастрономическое путешествие завершается!

Надеемся, что Вы прочувствовали атмосферу нашего края, прикоснулись к его культуре и истории, и вдоволь и с удовольствием отведали вкуснейшие местные блюда!

Освобождение номеров.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Красноярск и в г. Енисейск, в Шушенском и ночной проезд в поезде (2 ночи).

Доплата за одноместное размещение:

  • “Красноярск” (2 ночи) – 3 000 руб. /чел.;
  • “Новая деревня” (2 ночи) – 5 000 руб. /чел.

Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Красноярск»

2 ночи

Трехзвездочный отель «Красноярск» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.

Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»

Ночной поезд

2 ночи

Размещение в вагоне-купе.

Гостиничный комплекс «Новая деревня»

2 ночи

Новая деревня – это шесть этнографически наполненных крестьянских усадеб, воссозданных с сохранением аутентичных культурных стилей двух регионов Красноярского края: ангарская деревня и староминусинское поселение.

Гостиничный комплекс «Новая деревня»Гостиничный комплекс «Новая деревня»Гостиничный комплекс «Новая деревня»Гостиничный комплекс «Новая деревня»

Гостиница «Енисейская»

2 ночи

Размещение в гостинице “Енисейская” – 2-х, 3-х местное.

Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру XVIII века и старинный внутренний интерьер.

Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.

Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.

В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.

Вас радушно встретит и поможет разместиться высококлассный персонал гостиницы.

Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Дегустации, мастер-классы
  • 2-х-4-х местное размещение по программе
  • Экскурсионная программа, входные билеты в музеи
  • Ж/д билеты в вагоне купе Красноярск – Минусинск – Красноярск
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Красноярск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
7 дек 2022
В целом - всё хорошо. Особенно доброта и патриотизм (в настоящем смысле этого слова) встреченных мною людей - они так увлеченно рассказывают о своем крае, городе, музее!!! Спасибо им большое! Некоторые вещи приятно удивили. Например, мой групповой тур оказался … индивидуальным - группа на даты моего тура не набралась, но тур не отменили. В этом были свои плюсы и свои минусы. Из плюсов - индивидуальный экскурсовод, индивидуальный водитель. Из минусов - переезд Красноярск - Енисейск и обратно на рейсовом междугороднем автобусе (вместо туристического) - это "удовольсвие" ниже среднего. Он едет 6 часов (со всеми остановками), в нем тесно, особенно в холодное время года. Жесть… Так же есть куда улучшаться организаторам в области наполнения тура. Было пару вечеров, когда абсолютно не было чем заняться. Например, в Енисейске во второй половине дня. Весь город исхожен вдоль и поперек, музеи осмотрены, делать нечего, даже пообщаться особо не скем (я в гостинице был единственным гостем). Со скуки съездил на "монастырское" озеро (название точно не помню) - зря потраченные деньги. Видимо, не стоило это делать в это время года. Далее, не совсем понял, почему столько доплачивал за одиночное проживание? И в Красноярске, и в Енисейске в гостиницах есть одноместные номера / тарифы, которые практически ничем не отличаются от тарифов двухместного размещения. Ну да ладно, буду считать это платой за индивидуальное экскурсионное обслуживание))) А в целом, я доволен! Рекомендую!
Г
21 сен 2022
Общение с сотрудниками Большой страны успешное
Г
19 сен 2022
Туроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.

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