А также в этом туре Вы познакомитесь с достопримечательностями Красноярска, Минусинска, Енисейска и посетите архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника "Шушенское", который предлагает уникальную возможность для посетителей – оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее обычаями и традициями.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Красноярск
09:30 Сбор группы в холле гостиницы "Красноярск".
Гостиница расположена в историческом центре города, по адресу: ул. Урицкого, 94.
10:00 Обзорная экскурсия по городу Красноярску.
Сегодня Красноярк – современный город-миллионер, отличающийся уникальной архитектурой, выдающимися людьми, множеством достопримечательностей и знаковых мест.
Среди них – Театральная площадь, Часовня Параскевы Пятницы, смотровая площадка на Караульной горе, Исторический квартал, Татышев-парк, центральная набережная, парк флоры и фауны “Роев Ручей”, музейный центр “Площадь мира”, фанпарк “Бобровый лог” и другие.
12:00 Экскурсия в пароход-музей “Святитель Николай” – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
На корабле Вас ждет увлекательнейший рассказ о судьбе судна и показ его потайных кают.
13:00-14:00 Обед в кафе “Гостиный двор” в гостинице “Красноярск”.
Размещение в 2-х местных номерах в гостинице "Красноярск".
14:00 Отъезд на смотровую площадку над Енисеем"Царь-рыба".
Невероятной красоты панорама, открывающаяся с площадки, станет фоном для Ваших фотографий и видео на память об этом удивительном месте.
15:00 Экскурсия на Красноярскую ГЭС, посещение набережной города Дивногорска.
Является второй по мощности электростанцией России.
И сегодня нам с Вами предстоит разобраться, как работает этот агрегат, и конечно же, не без нашего экскурсовода, который все подробно расскажет и покажет.
17:00 Возращение в Красноярск.
17:30-19:00 Гастрономическая программа-ужин “Эволюция сибирского стола” в ресторане "Tunguska".
В ресторане современной сибирской кухни Вашему вниманию предложен дегустационный сет "Вкусы Енисейской Сибири" с театральным сопровождением высококлассных официантов ресторана.
Сет состоит из 9 курсов, каждый из которых привязан к разным географическим и национальным точкам Красноярского края, Хакасии и Тувы: от северных границ до южных.
Так, от блюда к блюду Вы проходите путь, сотканный из вкусов и гастрономических впечатлений от арктического Усть-Авама из перетертой рыбной юколы и икры до тувинского Турана с продуктами фермы маралов, попробуете оленину из Хатанги и главный продукт хакасских кочевников – талкан.
19:00 Отъезд в гостиницу "Красноярск".
Свободное время.
Рядом с гостиницей находятся самые популярные рестораны города на любой вкус: Онегин event hall (русская и европейская кухня), Boho-chic (домашняя русская кухня), Bangkok (паназиатская кухня), Fresco (динамичный ресторан авторской кухни), Гадаловъ (сибирская кухня), 0.75 Please Wine&Kitchen (северная кухня), Генацвале (грузинская кухня).
Желаем Вам прекрасного завершения вечера!
Ночь в гостинице.
Национальный парк «Красноярские Столбы»
06:00-09:00 Завтрак в гостинице “Красноярск”.
Шведский стол.
09:00 Отъезд на экскурсию в национальный парк "Красноярские Столбы".
Национальный парк “Красноярские Столбы” – визитная карточка города Красноярска, его “легкие”.
Наш путь пройдет по самым интереснейшим Столбам парка: Слоник, Первый Столб, Бабка, Дед, Внучка, Львиные ворота, Перья.
Пеший маршрут составит около 3 км.
13:00 Отъезд в фанпарк “Бобровый лог”, подъем по канатно-кресельной дороге.
Бобровый лог – крупный спортивно-развлекательный комплекс в Красноярске.
Популярен круглый год: зимой как горнолыжный курорт, а летом, как магнит притягивает любителей пикников, занятий экстремальными видами спорта, пеших, велосипедных и конных прогулок.
Подъем составит 5-7 минут.
И там наверху – Вы сможете вдоволь насладиться чистым воздухом, полюбоваться местными красотами и совершить небольшую прогулку.
14:00 Обед-дегустация в ресторане “Хозяин тайги”.
Его душевная атмосфера, панорама на горы и реку, потрескивание березовых дров в камине, интерьер в стиле альпийского шале, декор из кинофильма “Хозяин Тайги”, и конечно, изысканные авторские блюда сибирской кухни, делают его невероятным местом притяжения абсолютно для всех!
Существует красноярское поверье: посетив это место один раз, влюбляешься в него навсегда!
Проверим? Приятного сибирского аппетита!
18:00 Трансфер на ж/д вокзал города.
18:40 Отправление поезда в Минусинск.
Размещение в вагоне-купе.
Время в пути 11 часов 17 минут.
19:00 Ужин в поезде: ланч-бокс.
Музей-заповедник «Шушенское»
06:00 Раннее прибытие в город Минусинск.
Встреча.
Трансфер в Шушенское.
08:00 Размещение в гостиничном комплексе "Новая деревня".
Завтрак в Новой деревне.
10:00 Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.
Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.
Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.
Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.
Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения.
Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков, средства передвижения, мебель, одежда, посуда, самовары, музыкальные инструменты, предметы религиозного культа, нумизматика, графика, живопись, орудия земледелия, скотоводства, охотничьего промысла, пчеловодства, рыболовства, ткачества, обработки дерева, кузнечного и сапожного ремесел и др.
Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.
В экспозиции музея-заповедника представлены широко распространенные ремесла, связанные с обработкой дерева, глины, волокнистых культур, шерсти, и другие.
Одним из главных направлений в работе музея-заповедника сейчас является не только показ, но и возрождение старинных ремесел.
13:30 Обед в Новой деревне.
14:30 Отъезд в Субботино в Арт-резиденцию “Сибирская ягодка”.
Именно здесь находится старинный храм иконы Казанской Божьей Матери, который во времена царской России возводили всем миром – каждый помогал чем мог.
Современным местом притяжения для знакомства с местным колоритом и традициями в Субботино является “Сибирская ягодка”.
Это арт-резиденция в виде красивого, украшенного резьбой, дома, сказочная усадьба.
15:30 Мастер-класс "Блины в русской печи".
На кухне арт-резиденции Вас ждет волшебство: превращение простого теста в румяные невообразимо вкусные блины, приготовленные на углях в русской печи по тайному старинному рецепту.
Здесь Вы узнаете историю и традиции о блинчиках, и конечно же, сможете ими полакомиться.
А для полного погружения в этот вкуснейший момент, Вам будет предложено варенье из местных ягод, мед, сметана и масло.
И никуда без дегустации русского чая, приготовленного из сибирских трав с любовью.
Наше чаепитие сопровождается душевными разговорами о местной культуре и быте, а также рецептами счастливой жизни в единстве и гармонии с природой.
19:00 Возращение в Шушенское, в Новую деревню на ужин.
Отдых, свободное время.
Саяно-Шушенская ГЭС
08:00 Завтрак в Новой деревне.
09:00 Отъезд в Черёмушки на экскурсию, на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС (83 км, в пути 2 часа).
Зрелище работающей плотины тронет и оставит незабываемый след в Вашей душе.
А фотографии сохранят это событие на всю жизнь!
Майнская ГЭС является контррегулятором Саяно-Шушенской ГЭС, сглаживая колебания уровня воды в Енисее, возникающие при смене режимов работы этой мощной ГЭС.
При ГЭС организовано форелевое хозяйство.
У нас знакомство уже со второй ГЭС!
Вы можете сделать коллаж из фотографий Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, чтобы наглядно увидеть, как они отличаются друг от друга, но как обе важны для страны.
11:00 Трансфер в село Сизая.
Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина.
Иван Ярыгин – легенда русского спорта.
Он дважды выигрывал олимпийское золото, побеждал на чемпионатах мира и Европы, и установил вечной рекорд, положив абсолютно всех своих соперников на лопатки на трех самых престижных соревнованиях.
Увлекательная экскурсия впереди!
12:00 Посещение старинной сырной лавки “Поместье Предгорное” в Сизой.
Дегустация ремесленного сыра, приготовленного в этой частной семейной сыроварне.
Для Вас несколько интересных фактов о данном месте: территорию, на которой расположена ферма, называют “Сибирской Швейцарией” из-за схожести климата и природных условий;
В “Поместье Предгорное” применяются рецепты и технологии, которые используют сотни лет в Европе;
в “Поместье Предгорном” производят более 10 сортов сыра: Горный, Фета кремовый, Скаморца, Грюйер, Белпер Кнолле, Шевр, плавленый сыр и другие.
Приятного времяпровождения здесь и отличной дегустации!
14:00 Обед в Новой деревне.
Отдых.
15:00 Трансфер в семейную этно-мастерскую “ВОЙЛОК +”.
Создателем, а также руководителем и организатором проводимых мастер-классов и экскурсий, является Ожигова Елена Петровна, которой активно помогает её семья, а именно муж, дети и внуки.
Ежедневно мастерскую посещают местные жители, а также гости края, приехавшие обогатить свои знания и научиться чему-то новому.
Программа "Танцевальные вечёрки".
Пляски, хороводы, народная одежда, позитивные люди, отличное настроение – то, что ждет Вас этим прекрасным вечером!
Невероятная энергетика танцев позволит стать еще ближе к местному колориту и русской культуре!
Завершением программы станет дегустация сладких пирогов и наливок.
Домашние с пылу с жару пироги, да еще и под ароматную наливочку, настоянную по традиционную Шушенскому рецепту, не оставят равнодушным никого.
Пироги малиновые, черемуховые, наливки – вишневые, смородиновые.
Дегустация пройдет за особым деревянным столом – местом уютных и теплых разговоров обо всем на свете.
19:00 Возращение в Новую деревню на ужин.
Отдых.
Минусинск
09:00 Завтрак в Новой деревне.
Освобождение номеров.
10:00 Отъезд на дегустацию блюд из папоротника.
Папоротник является очень полезным продуктом.
Благодаря ему укрепляется иммунитет и повышается сопротивляемость к различным заболеваниям.
Обед.
14:00 Отъезд в Минусинск.
Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.
Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова – старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г. Николаем Михайловичем Мартьяновым (1844-1904), провизором, ученым-ботаником.
Это первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав.
Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.
Особый интерес у присутствующих вызывают экспозиции, связанные с древним миром, рассказывающие о культуре народов, населяющих юг края в прошлые века.
В музее есть уникальные экспонаты.
Например, коллекция раковин со дна Индийского океана, подаренная путешественником Потаниным, альбом художника Шишкина, собрание фотонегативов на стекле по Минусинску, Туве, Хакасии.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
19:00 Отправление поезда до г. Красноярска.
Размещение в вагоне-купе.
Возращение в отправную точку нашего путешествия – город Красноярск!
20:00 Ужин в поезде (ланч-бокс).
Отдых.
Енисейск
06:00-06:30 Ранее прибытие на ж/д вокзал г. Красноярска.
Завтрак в гостинице "Красноярск", шведский стол.
08:00 Отъезд в г. Енисейск.
Путь лежит через трассу краевого значения “Енисейский тракт”, которая соединяет северные районы Красноярского края.
Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске.
Длина трассы 345 км.
Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.
По пути проезжаем с. Казачинское.
Вы будете удивлены, сколько на маршруте разных населенных пунктов с необычными названиями, от этого и путь наш интереснее и веселее!
12:00-12:30 Прибытие в г. Енисейск.
Размещение в гостинице “Енисейская” – 2-х, 3-х местное.
13:00-14:00 Обед в гостинице.
Свободное время.
15:00-17:00 Обзорная экскурсия по г. Енисейску.
Город Енисейск называют “музеем под открытым небом”, городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
17:00 Возвращение в гостиницу “Енисейская”.
Мастер-класс “Фаршированная щука”.
Сейчас на Ваших глазах произойдет чудо – огромная свежая щука превратится в запеченный деликатес для настоящих енисейских гурманов.
А какой у нее утончённый аромат.
И пока наша с Вами щука запекается, перейдем к не менее интересному моменту нашей программы.
Дегустация “Енисейский самогон”.
Вашему вниманию – напиток прямиком из Енисейской губернии.
Настоянный по всем сибирским традициям самогон: на вишне, кедровых орехах, черноплодной рябине.
Древний обычай гласит: тому, кто испробует сие напиток, удача в делах сулит, преумножение здоровья крепкого сибирского и неведомых размеров счастье и богатство в доме.
19:00 Ужин в гостинице.
Отдых.
Монастырское озеро
09:00 Завтрак в гостинице "Енисейская".
10:00 Отъезд на экскурсию на Монастырское озеро.
Прекрасное место для отдыха и купания.
На озере Вы прогуляетесь по его огромной благоустроенной территории, посетите церковь и прослушаете легенду о братьях иноках.
13:00 Возращение в Енисейск.
Экскурсия в Енисейскую городскую библиотеку.
Центральная городская библиотека г. Енисейска была открыта 27 мая 1921 г. на основании решения Уездного революционного комитета 1920 г. об объединении 10 библиотек Енисейска в одну.
До 1929 года располагалась в доме купца Захарова, а в 1929 году переехала в более просторное здание – дом купца Савельева, где находится по сей день (это памятник архитектуры 1860-1879 гг. – уникальный образец «сибирского барокко»).
В 2021 г. Енисейская центральная городская библиотека отметила 100-летний юбилей.
14:00 Мастер-класс “Сбитень”.
А прямо сейчас Вы научитесь готовить старинный напиток из меда и пряностей – сбитень.
Его аромат позволит прочувствовать атмосферу уникального места, в котором мы с Вами находимся, а вкус укрепит иммунитет и придаст сил.
И уже никуда без нашей традиционной дегустации сибирских блюд!
На этот раз дегустация «Сибирские пирожочки». С картошкой, капустой, мясом, рыбой, грибами, рисом, брусникой, малиной, творогом – самые разные вкусы домашних с любовью приготовленных пирожочков.
А какой у них вкус … это вкус погружения в детство, просто пальчики оближешь.
Приятного аппетита!
Обед.
17:00 Экскурсия в Музей Рубанка.
Уникальный музей, в котором собрана единственная коллекция рубанков, занесенная в книгу рекордов Гиннеса. Рекомендуем – обязательно запечатлеть этот момент!
20:00 Ужин в гостинице “Енисейская”.
Свободное время, отдых.
Заимка Рыбная
9:00 Завтрак в гостинице "Енисейская".
10:00 Отъезд на “Заимку Рыбная” – уникальнейшая база отдыха на берегу Енисея, рядом с местом впадения Ангары в Енисей.
Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.
11:00 Мастер-класс "Енисейская уха".
Ритуал приготовления таежной сибирской ухи с дымком – изюминка Енисейских мест.
Тайну создания этого блюда можно раскрыть только так: с аппетитом слушая нашего шеф-повара и помогая ему с приготовлением.
Начинаем!
Далее у нас мастер-класс “Сугудай”.
Сугудай – блюдо из свежей рыбы, распространённое на севере России среди коренных народов Севера.
И сегодня мы с Вами будем его готовить из чира.
Понадобится только растительное масло лук, соль, чёрный перец, уксус, отличный настрой и буквально 15-20 минут и наш сугудай будет готов!
Закуска, которая так и тает во рту!
16:00 Отъезд в Красноярск.
20:00 Ориентировочное прибытие в г. Красноярск.
Размещение в 2-х местных номерах в гостинице "Красноярск".
20:30 Ужин в гостинице.
Ночь в гостинице.
Отъезд
06:00-10:30 Завтрак в гостинице "Красноярск".
Шведский стол.
На этом наше с Вами гастрономическое путешествие завершается!
Надеемся, что Вы прочувствовали атмосферу нашего края, прикоснулись к его культуре и истории, и вдоволь и с удовольствием отведали вкуснейшие местные блюда!
Освобождение номеров.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Красноярск и в г. Енисейск, в Шушенском и ночной проезд в поезде (2 ночи).
Доплата за одноместное размещение:
- “Красноярск” (2 ночи) – 3 000 руб. /чел.;
- “Новая деревня” (2 ночи) – 5 000 руб. /чел.
Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Красноярск»
Трехзвездочный отель «Красноярск» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.
Ночной поезд
Размещение в вагоне-купе.
Гостиничный комплекс «Новая деревня»
Новая деревня – это шесть этнографически наполненных крестьянских усадеб, воссозданных с сохранением аутентичных культурных стилей двух регионов Красноярского края: ангарская деревня и староминусинское поселение.
Гостиница «Енисейская»
Размещение в гостинице “Енисейская” – 2-х, 3-х местное.
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру XVIII века и старинный внутренний интерьер.
Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.
Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.
В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.
Вас радушно встретит и поможет разместиться высококлассный персонал гостиницы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы по программе
- Питание по программе
- Дегустации, мастер-классы
- 2-х-4-х местное размещение по программе
- Экскурсионная программа, входные билеты в музеи
- Ж/д билеты в вагоне купе Красноярск – Минусинск – Красноярск
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
- Место начала и завершения?
- Красноярск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.