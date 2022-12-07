1 день

Красноярск

09:30 Сбор группы в холле гостиницы "Красноярск".

Гостиница расположена в историческом центре города, по адресу: ул. Урицкого, 94.

10:00 Обзорная экскурсия по городу Красноярску.

Сегодня Красноярк – современный город-миллионер, отличающийся уникальной архитектурой, выдающимися людьми, множеством достопримечательностей и знаковых мест.

Среди них – Театральная площадь, Часовня Параскевы Пятницы, смотровая площадка на Караульной горе, Исторический квартал, Татышев-парк, центральная набережная, парк флоры и фауны “Роев Ручей”, музейный центр “Площадь мира”, фанпарк “Бобровый лог” и другие.

12:00 Экскурсия в пароход-музей “Святитель Николай” – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

На корабле Вас ждет увлекательнейший рассказ о судьбе судна и показ его потайных кают.

13:00-14:00 Обед в кафе “Гостиный двор” в гостинице “Красноярск”.

Размещение в 2-х местных номерах в гостинице "Красноярск".

14:00 Отъезд на смотровую площадку над Енисеем"Царь-рыба".

Невероятной красоты панорама, открывающаяся с площадки, станет фоном для Ваших фотографий и видео на память об этом удивительном месте.

15:00 Экскурсия на Красноярскую ГЭС, посещение набережной города Дивногорска.

Является второй по мощности электростанцией России.

И сегодня нам с Вами предстоит разобраться, как работает этот агрегат, и конечно же, не без нашего экскурсовода, который все подробно расскажет и покажет.

17:00 Возращение в Красноярск.

17:30-19:00 Гастрономическая программа-ужин “Эволюция сибирского стола” в ресторане "Tunguska".

В ресторане современной сибирской кухни Вашему вниманию предложен дегустационный сет "Вкусы Енисейской Сибири" с театральным сопровождением высококлассных официантов ресторана.

Сет состоит из 9 курсов, каждый из которых привязан к разным географическим и национальным точкам Красноярского края, Хакасии и Тувы: от северных границ до южных.

Так, от блюда к блюду Вы проходите путь, сотканный из вкусов и гастрономических впечатлений от арктического Усть-Авама из перетертой рыбной юколы и икры до тувинского Турана с продуктами фермы маралов, попробуете оленину из Хатанги и главный продукт хакасских кочевников – талкан.

19:00 Отъезд в гостиницу "Красноярск".

Свободное время.

Рядом с гостиницей находятся самые популярные рестораны города на любой вкус: Онегин event hall (русская и европейская кухня), Boho-chic (домашняя русская кухня), Bangkok (паназиатская кухня), Fresco (динамичный ресторан авторской кухни), Гадаловъ (сибирская кухня), 0.75 Please Wine&Kitchen (северная кухня), Генацвале (грузинская кухня).

Желаем Вам прекрасного завершения вечера!

Ночь в гостинице.