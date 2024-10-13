Гастрономические туры Красноярска

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Красноярске, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Пешая
2 отзыва
2 дня
Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Провести выходные в дикой местности, устроить пикник на плече у сибирского Сфинкса и перезагрузиться
Начало: Г. Красноярск, ул. Матросова 4, раннее утро
«Вы увидите Манские столбы и узнаете об их образовании, заберётесь на часть из них и остановитесь на пикник на плече у сибирского Сфинкса»
31 мая в 08:00
4 июн в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Начало: Г. Красноярск
«Вы пройдете путь, сотканный из вкусов и гастрономических впечатлений от Таймыра до Тувы»
8 мая в 10:00
22 июн в 10:00
99 000 за человека
Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы
6 дней
Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы
Попробовать блюда енисейской кухни, отдохнуть в термах и покататься на хивусе
Начало: Аэропорт Красноярска, 9:00-10:00
«В дегустационном сете вас ждут закуски, горячие блюда, десерты, безалкогольные напитки и фирменные настойки»
29 дек в 09:00
64 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    13 октября 2024
    Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
    Красноярский край прекрасен! Удалось посмотреть много интересных мест. Даже не ожидала, что смогу пройти туристический маршрут по Красноярским столбам. Чудесная прогулка по Красноярскому морю с заходом в Бирюсу. Познавательные прогулки по городу.
  • л
    людмила
    21 августа 2024
    Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
    Добрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужно было вставать рано, все начиналось около 10 утра. Погода просто порадовала +28-30, без осадков. Посмотрели много интересных мест. Очень понравилось!!!!
    Добрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужноДобрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужноДобрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужноДобрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужно
  • О
    Ольга
    13 августа 2024
    Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
    От тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, и экскурсионная часть и природные
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    достопримечательности. Очень понравился мастер класс по приготовлению блюд, а дегустационный сет в "Тунгуске" выше всяких похвал. Всё очень вкусно, красиво, интересно.

    От тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, иОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, иОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, иОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, иОт тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, и
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Сибирский гастрономический тур
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
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    Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Сибирский гастрономический тур
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Сибирский гастрономический тур
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
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    работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

  • К
    Константин
    6 июля 2022
    Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
    Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
  • А
    Андрей
    16 ноября 2020
    Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
    Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
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    что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге). Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда. С удовольствием ставлю всем отлично!

  • С
    Свелана
    11 ноября 2020
    Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
    Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Гастрономические»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
  2. Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
  3. Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы
Сколько стоит тур в Красноярске в декабре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 99 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Красноярска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2024
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