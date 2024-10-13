2 дня
Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Провести выходные в дикой местности, устроить пикник на плече у сибирского Сфинкса и перезагрузиться
Начало: Г. Красноярск, ул. Матросова 4, раннее утро
«Вы увидите Манские столбы и узнаете об их образовании, заберётесь на часть из них и остановитесь на пикник на плече у сибирского Сфинкса»
31 мая в 08:00
4 июн в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
5 дней
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Начало: Г. Красноярск
«Вы пройдете путь, сотканный из вкусов и гастрономических впечатлений от Таймыра до Тувы»
8 мая в 10:00
22 июн в 10:00
99 000₽ за человека
6 дней
Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы
Попробовать блюда енисейской кухни, отдохнуть в термах и покататься на хивусе
Начало: Аэропорт Красноярска, 9:00-10:00
«В дегустационном сете вас ждут закуски, горячие блюда, десерты, безалкогольные напитки и фирменные настойки»
29 дек в 09:00
64 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина13 октября 2024Красноярский край прекрасен! Удалось посмотреть много интересных мест. Даже не ожидала, что смогу пройти туристический маршрут по Красноярским столбам. Чудесная прогулка по Красноярскому морю с заходом в Бирюсу. Познавательные прогулки по городу.
- ллюдмила21 августа 2024Добрый день! Все прошло замечательно. Тур сбалансированный. Экскурсии, обеды, ужины - все распределено адекватно. Не нужно было вставать рано, все начиналось около 10 утра. Погода просто порадовала +28-30, без осадков. Посмотрели много интересных мест. Очень понравилось!!!!
- ООльга13 августа 2024От тура мы остались в восторге. Впечатлило всё и город - замечательный Красноярск, и рестораны, и экскурсионная часть и природные
- ННадежда13 сентября 2023Сибирский гастрономический турВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
- ММарина8 сентября 2023Сибирский гастрономический турОрганизатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ААндрей30 августа 2023Сибирский гастрономический турВсё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
- ККонстантин6 июля 2022Дары Енисейской Сибири. Гастрономический турПотрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
- ААндрей16 ноября 2020Дары Енисейской Сибири. Гастрономический турОрганизация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
- ССвелана11 ноября 2020Дары Енисейской Сибири. Гастрономический турОчень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит тур в Красноярске в декабре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 99 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Красноярска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2024