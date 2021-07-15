Из статьи вы узнаете о трёх самых популярных курортах республики Крым: Ялте, Феодосии и Алуште. Узнаете о местных достопримечательностях 🏛️, климате и особенностях отдыха

Крым – полуостров, расположенный в северной части Черного моря. Помимо мягкого, тёплого климата и тихого шелеста морских волн, Крым славится оздоровительным туризмом. На территории республики расположены сотни морских, озёрных и горных курортов. Но некоторые из них наиболее популярны среди туристов и путешественников.

Ялта

Набережная Ласточкино гнездо

Ялта считается туристическим центром Крыма. Город с лёгкой и приятной атмосферой полюбится туристам всех возрастов и национальностей. Большинство солнечных пляжей покрыто мелкой галькой, совсем редко здесь можно встретить мягкий песок или каменистые берега. Купальный сезон длится практически половину года, примерно с середины мая и до конца октября. Свежая, зелёная трава не сохнет даже зимой, а снег местные жители видят всего пару недель в году.

Туристический центр Крыма богат достопримечательностями, как историческими, так и развлекательными, построенными только для развития туристической стороны города. Многочисленные туристические агентства предлагают множество экскурсий, от обзорных, с посещением дворца Гаспра, Форосской церкви и узнаваемого всеми Ливадийского дворца, до туров в определённую часть города, например, дачный домик Чехова или винный завод с дегустацией лучших сортов алкогольных напитков.

Окрестности города столь же очаровательны. Богатая флора и фауна, природные достопримечательности, такие как пещеры и дикие пляжи, каньоны и озёра, горы и протоптанные тысячами поколений тропы. К природным достопримечательностям относят многочисленные водопады в ущельях: Джур-Джур, Учан-Су, Чоргуньские водопады и многие другие.

Отдых в данной части Крыма нельзя назвать бюджетным. Дорогие и роскошные рестораны, элитные отели и платные пляжи. Однако, недалеко от города мостятся аккуратные ряды старых дачных посёлков, есть здесь и бесплатные, доступные каждому пляжи, недорогие забегаловки, соседствующие с простыми и незамысловатыми развлечениями: аквапарками, зоопарками и другими.

Именно Ялта – один из самых посещаемых курортов, куда едут на отдых в Крым в августе.

Феодосия

Феодосия Сам город Пляж в Феодосии

Город, заслуживший внимание многих туристов, путешественников и даже известных личностей. Эти земли посетили выдающиеся российские писатели: Грибоедов, Пушкин, Чехов и другие, некоторое время жил и творил на берегах Феодосии повсеместно известный художник – Айвазовский. Напротив центрального пляжа расположен музей, посвящённый художнику-маринисту.

Но, помимо богатой культуры и истории, город обладает необыкновенной притягательностью. Жаркое лето и мягкие зимы, свежий морской воздух и шепот вечно зелёных листьев. Климат благоприятен для людей, страдающих лёгочными заболеваниями, астмой и заболеваниями кровеносных путей. Для людей с плохим здоровьем на побережье имеются более 40 санаториев и оздоровительных комплексов, минеральных источников и целебных, грязевых ванн.

Пляжи в Феодосии отличаются многообразием. Каждый может выбрать часть побережья на свой вкус. И песчаные, и галечные, и галечно-песчаные пляжи оборудованы раздевалками, душевыми и туалетами. Купальный сезон в городе может продлиться до конца ноября, но частые холодные ветра с моря сильно портят солнечную погоду.

Феодосия – один из древнейших городов Крыма, на этом часто основываются туристические программы для путешественников. Архангельская церковь, башня Святого Константина, Генуэзская крепость ежегодно принимают в своих стенах тысячи туристов. Кроме того, Феодосия богата флорой, с которой можно познакомиться в заповедниках и национальных парках.

Алушта

Алушта Набережная

Самые чистые морские воды южного берега Крыма, без сомнений, у берегов Алушты. Алушта уже много лет оспаривает права Ялты, как лучшего туристического города Крыма. Воздух, богато сдобренный ароматами хвои, поразительное и даже парадоксальное количество солнечных дней в году, мягкая зима и жаркое, но не засушливое лето, вот признаки рая для семейного отдыха.

Окрестности города-курорта богаты природными достопримечательностями. Взять хотя бы пещеры ЧатырДага, оборудованные для посещения группами туристов, или популярный среди пеших туристов маршрут на вершину горы Демерджи, откуда открывается завораживающий вид. Вечерами, при закатном солнце, в долинах «бродят» загадочные тени, словно призраки, не нашедшие покоя. Это место одновременно привлекает и пугает путешественников со всех уголков России и других стран.

Алушта – город с множеством развлекательных комплексов, аквапарков и океанариумов. Здесь понравится семьям с детьми и просто любителям спокойного отдыха. Туристические агентства предлагают конные прогулки и полёты на дельтапланах и парашютах, водные лыжи и туры по тихим горным тропам, посещение исторических музеев и рыбалку на близлежащих озёрах.

Заключение