Северный город 🏙️ России – Архангельск. Где находится на карте, какие достопримечательности 🏛️ можно увидеть приехав сюда на отдых, история 📖 города, экскурсии 🧭, старинная русская архитектура, которая сохранилась здесь, чем особенны архангелогордцы, что из местных блюд стоит попробовать и многое другое

Архангельск, Россия

Архангельск – российский город, находится на севере. Он является не только административным центром Архангельской области, но также имеет историческое и культурное значение.

Город имеет множество привлекательных черт – самобытность, сохранение традиций, но при этом стремление к открытию нового. Для того, чтобы погрузиться в северный колорит, стоит отправиться в путешествие. Обратитесь к материалам статьи на нашем сайте, и вы узнаете много нового об интересной жизни в Архангельске.

Интересный факт: Архангельск – город, в котором был открыт самый первый в России кинотеатр в 1910 году. Назывался он «Мулен Руж».

Основная информация

Население – численность населения Архангельска составляет 349742 человек, называются они архангелогордцами.

– численность населения Архангельска составляет 349742 человек, называются они архангелогордцами. язык – русский;

– русский; основная религия – православное христианство, также на территории Архангельской области существуют такие конфессии, как иудаизм, ислам, старообрядчество, лютеранская церковь.

– православное христианство, также на территории Архангельской области существуют такие конфессии, как иудаизм, ислам, старообрядчество, лютеранская церковь. телефонный код – 88182.

Расположение Архангельска

Где находится Архангельск на карте

где находится Архангельск – на севере, в Европейской части России, административный центр Архангельской области, охватывает три климатических пояса – умеренный, субарктический и арктический.

– на севере, в Европейской части России, административный центр Архангельской области, охватывает три климатических пояса – умеренный, субарктический и арктический. соседи – Карелия (на западе), Мурманская область (север), Кировская и Вологодская области (на юге), Тюменская область (юго-восток), Республика Коми (на востоке и северо-востоке), Красноярский край (восток);

– Карелия (на западе), Мурманская область (север), Кировская и Вологодская области (на юге), Тюменская область (юго-восток), Республика Коми (на востоке и северо-востоке), Красноярский край (восток); моря, омывающие Архангельскую область – Белое, Баренцево и Карское.

Топ достопримечательностей

Архангельский Гостиный двор Музей Малые Корелы Лютеранская церковь Святой Екатерины Театр драмы имени М. В. Ломоносова Архангельский молодёжный театр Нулевая верста

Архангельск славится своими достопримечательностями и живописными местами. В городе активно развивается эко туризм.

Гостиный двор – здание, которое было построено в 17 веке. Изначально было деревянным, однако после пожара в 1667 году было вновь возведено из камня. Гостиный двор являлся центром торговли.

– здание, которое было построено в 17 веке. Изначально было деревянным, однако после пожара в 1667 году было вновь возведено из камня. Гостиный двор являлся центром торговли. Малые Корел ы – этот музей уникален тем, что располагается под открытым небом недалеко от одноимённого села. Более 140 га, которые погружают посетителей в историю деревянного зодчества. Представлены такие постройки, как церкви, часовни, колокольни, а также мельницы и избы. Всё это было построено в 19 – начале 20 века. Особенно живописна природа, можно увлекательно провести время, принимая участие в праздниках и экскурсиях.

– этот музей уникален тем, что располагается под открытым небом недалеко от одноимённого села. Более 140 га, которые погружают посетителей в историю деревянного зодчества. Представлены такие постройки, как церкви, часовни, колокольни, а также мельницы и избы. Всё это было построено в 19 – начале 20 века. Особенно живописна природа, можно увлекательно провести время, принимая участие в праздниках и экскурсиях. Лютеранская церковь Святой Екатерины – в 18 веке была основана, в то время иностранцы занимались торговлей в Архангельске. Сейчас там проводятся концерты классической музыки, которые придутся по душе любителям органной музыки.

– в 18 веке была основана, в то время иностранцы занимались торговлей в Архангельске. Сейчас там проводятся концерты классической музыки, которые придутся по душе любителям органной музыки. Театр драмы имени М. В. Ломоносова – первый театральный сезон состоялся в 1932 году. Театр оснащён по последнему слову техники, был признан на театральных фестивалях международного уровня. Архитектура и дизайн помещений приятно удивят посетителей.

– первый театральный сезон состоялся в 1932 году. Театр оснащён по последнему слову техники, был признан на театральных фестивалях международного уровня. Архитектура и дизайн помещений приятно удивят посетителей. Архангельский молодёжный театр – начинал свою деятельность в 70-е годы как студия, в которой репетировали и готовили выступления школьники, студенты и представители самых разных профессий. Позже с труппой стали работать профессионалы, организовывались гастроли. Сейчас активно организуются фестивали, в которых участвуют театры из разных стран.

– начинал свою деятельность в 70-е годы как студия, в которой репетировали и готовили выступления школьники, студенты и представители самых разных профессий. Позже с труппой стали работать профессионалы, организовывались гастроли. Сейчас активно организуются фестивали, в которых участвуют театры из разных стран. Музей изобразительного искусства – прекрасная возможность узнать больше о культуре русского Севера. Дата основания – 1960 год, уже тогда в коллекции было более 1500 шедевров. Выставки охватывают самые разные направления – древняя живопись, ДПК, иконопись, творения северных художников. Особенно завораживающе выглядит коллекция резьбы по кости.

– прекрасная возможность узнать больше о культуре русского Севера. Дата основания – 1960 год, уже тогда в коллекции было более 1500 шедевров. Выставки охватывают самые разные направления – древняя живопись, ДПК, иконопись, творения северных художников. Особенно завораживающе выглядит коллекция резьбы по кости. Нулевая верста – памятник, который стоит увидеть. Представляет собой колонну из бетона, именно от неё отсчитываются расстояния до городов России. А, сделав фото, можно посетить аттракционы, которые находятся совсем близко.

– памятник, который стоит увидеть. Представляет собой колонну из бетона, именно от неё отсчитываются расстояния до городов России. А, сделав фото, можно посетить аттракционы, которые находятся совсем близко. Стелла «Город воинской славы» - гранитная колонна, которая была установлена в 2011 году. Символ богатой истории города, является визитной карточкой Архангельска.

Курорты и значимые места

Санаторий Беломорье Проспект Чумбарова-Лучинского Беседка Грина на набережной Северной Двины Памятник Ломоносову Петровский парк

Помимо прекрасного времяпрепровождения, Архангельск дарит возможность оздоровиться. Всё благодаря хвойным лесам, которые раскинулись за городом, а также солёным озёрам и источникам минеральных вод.

Курорт Беломорье – находится на расстоянии 40 км от Архангельска, расположен посреди хвойного леса, рядом с озером. Оздоровительные процедуры – приём минеральной воды, лечебные ванны и целебная грязь.

– находится на расстоянии 40 км от Архангельска, расположен посреди хвойного леса, рядом с озером. Оздоровительные процедуры – приём минеральной воды, лечебные ванны и целебная грязь. Что касается значимых мест, хотелось бы вспомнить об улице Чумбарова-Лучинского . У путешественника появится возможность полюбоваться старинными деревянными зданиями, а также посетить рестораны, магазин хенд мейда и увидеть интересные памятники.

. У путешественника появится возможность полюбоваться старинными деревянными зданиями, а также посетить рестораны, магазин хенд мейда и увидеть интересные памятники. Набережная Северной Двины – одна из самых главных улиц города. Её протяжённость составляет почти 7 км. Отличное место для организации досуга, место проведения фестивалей и народных гуляний. Памятники многое расскажут об истории города – стоит обратить внимание на Тюленя на льдине, символ животного, который сохранил много жизней в годы Великой Отечественной войны, монумент Победы, Вечный огонь, памятник М. В. Ломоносову. Достаточно большую площадь занимает Петровский парк, в котором можно как прогуливаться, так и организовывать фотосессии.

Особенности города

Деревянная архитектура в Архангельске

история – дата основания – 1584 год. К 80-м годам 16 века Архангельск стал центром торговли. В 1693 году Петр I посетил город, осваивал корабельное дело. Распорядился построить на острове Соломбала судостроительную верфь. Гражданская война стала тяжёлым временем для города, однако он смог выстоять после попыток оккупации французами, англичанами и американцами. Во времена советской власти снаряжались экспедиции с целью исследования Арктики. Архангельск внёс большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, был укреплён порт, осуществлялись поставки по ленд-лизу.

– дата основания – 1584 год. К 80-м годам 16 века Архангельск стал центром торговли. В 1693 году Петр I посетил город, осваивал корабельное дело. Распорядился построить на острове Соломбала судостроительную верфь. Гражданская война стала тяжёлым временем для города, однако он смог выстоять после попыток оккупации французами, англичанами и американцами. Во времена советской власти снаряжались экспедиции с целью исследования Арктики. Архангельск внёс большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, был укреплён порт, осуществлялись поставки по ленд-лизу. финансовая сторона – отдых и жизнь в Архангельске достаточно бюджетны. Цены на продукты за последнее время выросли в связи с наступлением осенне-зимнего периода. Особенно это сказывается на стоимости фруктов, овощей и зелени.

– отдых и жизнь в Архангельске достаточно бюджетны. Цены на продукты за последнее время выросли в связи с наступлением осенне-зимнего периода. Особенно это сказывается на стоимости фруктов, овощей и зелени. безопасность – отправляясь в Архангельск, стоит посмотреть прогноз погоды и взять с собой тёплые вещи. На многих мероприятиях необходима предварительная запись в связи с эпидемиологической обстановкой, нужно всегда помнить о средствах индивидуальной защиты.

– отправляясь в Архангельск, стоит посмотреть прогноз погоды и взять с собой тёплые вещи. На многих мероприятиях необходима предварительная запись в связи с эпидемиологической обстановкой, нужно всегда помнить о средствах индивидуальной защиты. Интересный факт – несмотря на то, что Архангельск был основан только в 1584-м году, ещё в 12 веке на территории формировались славянские поселения.

Климат

Лучше всего ехать в Архангельск в период с мая по август. Больше всего туристов наблюдается в июле, так как погода самая благоприятная.

В Архангельске по особенностям климата можно выделить несколько сезонов:

Сезон, на который приходится пик туризма – с мая по август. В мае температура достигает 14,5°C, а в августе до 210С. Температура в июле может достигать 30°C.

– с мая по август. В мае температура достигает 14,5°C, а в августе до 210С. Температура в июле может достигать 30°C. сезон дождей – период с августа по ноябрь. Август – наиболее дождливый месяц, в ноябре погода постепенно становится сухой. Осенью средняя температура 19°C.

– период с августа по ноябрь. Август – наиболее дождливый месяц, в ноябре погода постепенно становится сухой. Осенью средняя температура 19°C. Низкая туристическая активность отмечается с декабря до середины весны. В декабре наименее комфортная погода для отдыха, температура доходит до -10°C. Весной средняя температура -9°C.

В зимнее время года наблюдаются самые низкие температуры, из-за чего этот сезон не пользуется популярностью у туристов. Однако если путешественник оказался в городе именно зимой, можно организовать интересный отдых. В канун Нового года город очень красив, стоит прогуляться по памятным улицам и организовать поездку в Малые Корелы. В период дождей будет трудно запланировать активный отдых на свежем воздухе, это время для культурной программы, знакомства с музеями и театрами.

Чем заняться в разные времена года

Центр пляжного спорта BORA BORA Пляж на острове Ягры Лыжная база «Саломаты» Парк активного отдыха «Enso» Архангельский конный клуб «Лансада» Белое море

Пляжный отдых – в Архангельске есть Центр пляжного спорта, который могут посещать как взрослые, так и дети. Проводятся школы и групповые занятия, а также корпоративы и соревнования. Летом можно отправиться в поездку на Ягры, на транспорте можно добраться за 40 - 50 минут от Архангельска. На берегу Белого моря раскинут пляж, рядом хвойный лес, в котором можно совершать прогулки.

– в Архангельске есть Центр пляжного спорта, который могут посещать как взрослые, так и дети. Проводятся школы и групповые занятия, а также корпоративы и соревнования. Летом можно отправиться в поездку на Ягры, на транспорте можно добраться за 40 - 50 минут от Архангельска. На берегу Белого моря раскинут пляж, рядом хвойный лес, в котором можно совершать прогулки. Горнолыжный отдых активно развивается. Зимой можно съездить на лыжную базу «Саломаты», протяжённость трасс 1,4 и 2,5 км. Можно взять лыжи на прокат, а после прогулки посетить кафе, находящееся на территории. В д. Малые Корелы есть лыжный стадион им. Кузина. Протяженность трасс до 25 км. На территории также имеется кафе. Для любителей сноуборда есть парк «Enso» в д. Бутырки. Склон длиной до 50м. На учебно-спортивной базе Илес можно покататься на лыжах. База принадлежит САФУ, гостям будут рады. Есть пункт платного проката.

активно развивается. Зимой можно съездить на лыжную базу «Саломаты», протяжённость трасс 1,4 и 2,5 км. Можно взять лыжи на прокат, а после прогулки посетить кафе, находящееся на территории. В д. Малые Корелы есть лыжный стадион им. Кузина. Протяженность трасс до 25 км. На территории также имеется кафе. Для любителей сноуборда есть парк «Enso» в д. Бутырки. Склон длиной до 50м. На учебно-спортивной базе Илес можно покататься на лыжах. База принадлежит САФУ, гостям будут рады. Есть пункт платного проката. Культурный отдых разнообразен. Каждый найдёт в Архангельске что-то по душе – регулярно проводятся концерты классической и современной музыки, выставки картин и предметов ДПК, организуются фестивали, праздники и театральные постановки. Также в Архангельске есть библиотека им. Н. А. Добролюбова, в которой организуются бесплатные лекции, музыкальные вечера, выставки картин, мастер-классы, осуществляют работу клубы кино и иностранных языков.

разнообразен. Каждый найдёт в Архангельске что-то по душе – регулярно проводятся концерты классической и современной музыки, выставки картин и предметов ДПК, организуются фестивали, праздники и театральные постановки. Также в Архангельске есть библиотека им. Н. А. Добролюбова, в которой организуются бесплатные лекции, музыкальные вечера, выставки картин, мастер-классы, осуществляют работу клубы кино и иностранных языков. Деловой туризм . Туристические компании Архангельска организуют бизнес-туры. В таких отелях, как «Пур-Наволок Отель», «Двина», «Столица Поморья» оборудованы конференц-залы и вся аппаратура, необходимая для проведения конференций и деловых встреч.

. Туристические компании Архангельска организуют бизнес-туры. В таких отелях, как «Пур-Наволок Отель», «Двина», «Столица Поморья» оборудованы конференц-залы и вся аппаратура, необходимая для проведения конференций и деловых встреч. Шоппинг-туризм . В Архангельске есть множество торговых центров, таких как Титан Арена, Европарк, Макси, Пирамида, Сафари, где вы найдёте магазины одежды, аксессуаров, косметики, как брендовые, так и сегмента масс-маркет.

. В Архангельске есть множество торговых центров, таких как Титан Арена, Европарк, Макси, Пирамида, Сафари, где вы найдёте магазины одежды, аксессуаров, косметики, как брендовые, так и сегмента масс-маркет. Экологический туризм . Имеет научную направленность – посещение заповедников, национальных парков, участие в исследовательских эскпедициях. Туризм, связанный с приключениями – это активный отдых на природе (горнолыжный, водный, пешеходный, конный). Осуществляют работу конные клубы – «Лансада», «Каприоль».

. Имеет научную направленность – посещение заповедников, национальных парков, участие в исследовательских эскпедициях. Туризм, связанный с приключениями – это активный отдых на природе (горнолыжный, водный, пешеходный, конный). Осуществляют работу конные клубы – «Лансада», «Каприоль». Медицинский туризм – в Архангельске есть Северный государственный медицинский университет и Архангельский медицинский колледж, которые готовят кадры по различным направлениям, а также занимаются научной работой. При СГМУ есть своя поликлиника. Также в городе много платных медицинских центров – «Академия здоровья», «Доктор Соран», «Университетская клиника», «Гиппократ», «Диамед», оказывающие помощь по многочисленным профилям. Оснащены по последнему слову техники. Активно развиваются и городские больницы – Архангельская областная клиническая больница и Первая городская клиническая больница им Е. Е. Волосевич и многие другие.

– в Архангельске есть Северный государственный медицинский университет и Архангельский медицинский колледж, которые готовят кадры по различным направлениям, а также занимаются научной работой. При СГМУ есть своя поликлиника. Также в городе много платных медицинских центров – «Академия здоровья», «Доктор Соран», «Университетская клиника», «Гиппократ», «Диамед», оказывающие помощь по многочисленным профилям. Оснащены по последнему слову техники. Активно развиваются и городские больницы – Архангельская областная клиническая больница и Первая городская клиническая больница им Е. Е. Волосевич и многие другие. Экскурсионный туризм – организуются экскурсии как по улицам города – на Набережной, на Чумбаровке, так и выездные – в Малые Корелы, к Белому морю. Организаторами выступают как музеи, так и туристические компании.

Праздники и фестивали города

Праздник «Поморская Масленица», который ежегодно проводится в музее «Малые Корелы» Фестиваль уличных театров Фестиваль уличного кино Arkhangelsk Music Weeks Празднование Дня города

Масленица – празднуется с конца февраля до начала марта. Прекрасная возможность погрузиться в колорит Севера, гуляния проходят как в центре города, так и в Малых Корелах.

– празднуется с конца февраля до начала марта. Прекрасная возможность погрузиться в колорит Севера, гуляния проходят как в центре города, так и в Малых Корелах. День города – в июне, в последнее воскресенье. На улицах города и на Набережной организуется праздник с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и театрализованными представлениями. Можно приобрести сувениры на ярмарке, посвященной декоративно-прикладному искусству.

– в июне, в последнее воскресенье. На улицах города и на Набережной организуется праздник с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и театрализованными представлениями. Можно приобрести сувениры на ярмарке, посвященной декоративно-прикладному искусству. Фестиваль «Архангелогородские гостины» - 21 - 23 ноября. Мероприятия, посвящённые обычаям и ритуалам русского Севера. Организуются выставки традиционной одежды и обрядовых предметов. Проходят научно-практические конференции и театральные выступления. Именно в этот период устанавливается новогодняя ёлка на проспекте Чумбарова-Лучинского.

- 21 - 23 ноября. Мероприятия, посвящённые обычаям и ритуалам русского Севера. Организуются выставки традиционной одежды и обрядовых предметов. Проходят научно-практические конференции и театральные выступления. Именно в этот период устанавливается новогодняя ёлка на проспекте Чумбарова-Лучинского. Фестиваль уличных театров – организуется молодёжным театром в конце июня. Представлены спектакли различных направлений, проводятся танцы и музыкальные выступления, а также показываются цирковые трюки.

– организуется молодёжным театром в конце июня. Представлены спектакли различных направлений, проводятся танцы и музыкальные выступления, а также показываются цирковые трюки. Фестиваль уличного кино – 23-24 июня. Вы смотрели кино под открытым небом? Этот праздник – идеальная возможность окунуться в мир кинематографа. В программе короткометражные фильмы и участники конкурсной программы фестиваля.

– 23-24 июня. Вы смотрели кино под открытым небом? Этот праздник – идеальная возможность окунуться в мир кинематографа. В программе короткометражные фильмы и участники конкурсной программы фестиваля. Arkhangelsk Music Weeks – праздник музыки с 9 октября по 4 ноября. Планируются мероприятия джазовой, современной и классической музыки, спектакли.

– праздник музыки с 9 октября по 4 ноября. Планируются мероприятия джазовой, современной и классической музыки, спектакли. Помор – Этнофуд – июньский фестиваль северной кухни. Проводится в популярных архангельских ресторанах.

Интересный факт – Архангельск – город, в котором можно увидеть такое эффектное природное явление, как полярное сияние.

Что едят жители города – местная кухня

Архангельские пряники – козули Поморская уха Тетёрка Множество блюд из трески можно попробовать в местных ресторанах Архангельский горячий ягодный кисель – кёж

Если вы запланировали поездку в Архангельск, вам обязательно стоит попробовать:

Козули – северный пряник, который выпекают в виде животных и других персонажей и расписывают. Рецепт старинный и сохранился до сих пор. Изначально готовились на Рождество, служили в качестве украшения ёлки и праздничного угощения. Сейчас это настоящий символ русского Севера.

– северный пряник, который выпекают в виде животных и других персонажей и расписывают. Рецепт старинный и сохранился до сих пор. Изначально готовились на Рождество, служили в качестве украшения ёлки и праздничного угощения. Сейчас это настоящий символ русского Севера. Рыбные блюд а . Селёдка, треска и сёмга – по-настоящему Архангельская рыба. Издавна поморы разбирались в рыбе и прекрасно её готовили. Придумано очень много рецептов блюд из трески.

. Селёдка, треска и сёмга – по-настоящему Архангельская рыба. Издавна поморы разбирались в рыбе и прекрасно её готовили. Придумано очень много рецептов блюд из трески. Выпечка – ватрушки, кулебяки (пирожки с рыбой), рыбники, пироги с грибами и ягодами. Русский Север славится и большим количеством соусов – волож. По составу воложи винно-ягодные, готовятся из морошки, брусники и даже лимона.

– ватрушки, кулебяки (пирожки с рыбой), рыбники, пироги с грибами и ягодами. Русский Север славится и большим количеством соусов – волож. По составу воложи винно-ягодные, готовятся из морошки, брусники и даже лимона. Поморская уха – готовится из свежевыловленной рыбы. При посещении ресторана вы можете попросить, чтобы вам показали рыбу, из которой будут варить суп.

– готовится из свежевыловленной рыбы. При посещении ресторана вы можете попросить, чтобы вам показали рыбу, из которой будут варить суп. Тетёрка – обрядовое печенье. По форме витое, принимает самые причудливые формы. Является символом весны, с помощью него её встречали 22 марта. Как правило, начинают печь его накануне. Узоры несут в себе смысл – это пожелания плодородия, долголетия и счастья.

– обрядовое печенье. По форме витое, принимает самые причудливые формы. Является символом весны, с помощью него её встречали 22 марта. Как правило, начинают печь его накануне. Узоры несут в себе смысл – это пожелания плодородия, долголетия и счастья. Кёж – горячий кисель из ягод. В составе не только ягоды, но и травы, пряности.

– горячий кисель из ягод. В составе не только ягоды, но и травы, пряности. Блюда, изготовленные из водорослей – выпекается хлеб, готовятся салаты и чипсы.

– выпекается хлеб, готовятся салаты и чипсы. Продукты фермерские – сыры, молочные продукты, мёд, масло.

Традиционные блюда можно попробовать в следующих заведениях:

Ресторан «Малые Карелы» – располагается рядом с одноимённым музеем.

Ресторан «Почтовая контора» – вы найдёте его на Набережной, по выходным сможете послушать живую музыку.

«Паратовъ» – ресторан-клуб уникален тем, что находится на воде. В составе ресторан с открытой кухней и печью, ночной клуб и лаундж бар.

Кафе-пекарня «Анров» – можно зайти на завтрак или обед, попробовать выпечку, а также организовать отдых с друзьями вечером.

Ресторан северной кухни «Roomi»;

Ресторан «Поморский».

В Архангельске представлены заведения различного ценового сегмента – в «Поморском» можно отведать северные блюда по более бюджетным ценам, «Почтовая контора» – более дорогое заведение.

Интересный факт: изначально кулебяки по праздникам крестьяне пекли из ржаной муки, запекая в тесте сёмгу, палтус, сиг. Рыба укладывалась целиком. Также пекли губники, начинкой которым служили солёные рыжики.

Где лучше размещаться – об отелях и не только

Novotel Архангельск Номер в гостинице «Адмирал» Гостиница «Двина»

Отель Novotel расположен на Набережной, найти его можно на территории «Дельты» – делового центра. Из окна открывается прекрасный вид, дизайн хорошо продуман, в шаговой доступности магазины и рестораны.

расположен на Набережной, найти его можно на территории «Дельты» – делового центра. Из окна открывается прекрасный вид, дизайн хорошо продуман, в шаговой доступности магазины и рестораны. Гостиница Адмирал от Речного порта расстояние 100 м. Услуги – вай-фай и парковка, которые бесплатны.

от Речного порта расстояние 100 м. Услуги – вай-фай и парковка, которые бесплатны. Двина – гостиница, расположенная недалеко от Воскресенской улицы. Цена бюджетнее, чем у предыдущих отелей. Номера чистые, приветливый персонал.

– гостиница, расположенная недалеко от Воскресенской улицы. Цена бюджетнее, чем у предыдущих отелей. Номера чистые, приветливый персонал. Также можно рассмотреть вариант посуточного съёма квартиры. Это будет дешевле, чем отель, если вы путешествуете компанией или семьёй. К тому же будет проще выбрать удобный район для проживания. Однако отель удобен тем, что предоставляются такие услуги как охрана, парковка, рестораны, уборка номеров.

Как добраться до Архангельска

Аэропорт Архангельск (Талаги) имени Ф.А. Абрамова Железнодорожный вокзал Архангельска

Самый быстрый способ добраться до Архангельска – на самолёте. Из Санкт-Петербурга и Москвы можно долететь за 1,5 – 2 часа. В аэропорт прибывают также самолёты из таких городов как Симферополь, Анапа, Сочи, Мурманск, Сыктывкар. До города от аэропорта добираются на 12-м автобусе или на такси, что сравнительно недорого.

Можно приехать в город на поезде. Составы идут из Москвы, Адлера, Мурманска, Новороссийска, Минска, Гомеля. Один состав прибывает из Санкт-Петербурка, однако ежедневно он только в июле-августе, в остальные месяцы 2-3 раза в неделю. Время в пути – около суток.

Официальный сайт аэропорта: arhaero.ru

Автобусы ездят из Великого Устюга, Северодвинска и других городов Архангельской области. Перемещение на автобусе в пределах области займёт несколько часов.

На автомобиле из Москвы можно доехать за 15-20 часов. Маршрут пройдёт через Сергиев Посад, Ярославль и Вологду.

Автовокзал Архангельск

В Архангельске можно перемещаться на автобусах и маршрутках, стоимость билета 29 рублей. Самый быстрый способ передвижения – на такси, разброс цен в разных фирмах примерно от 80 до 120 рублей.

Официальный сайт автовокзала: avtovokzal29.ru

Официальный сайт города: arhcity.ru

Что интересного привезти из Архангельска

Лешуконские варежки Холмогорская резьба по кости Косметика от Архангельского водорослевого комбината Птица счастья Обязательно привезите с собой вкусные северные пироги

Аксессуары, одежда – это могут быть меховые изделия и вещи из шерсти, например, лешуконские варежки, носочки, которые будут стоить бюджетно. В Холмогорах мастерят унты из шкуры оленя.

– это могут быть меховые изделия и вещи из шерсти, например, лешуконские варежки, носочки, которые будут стоить бюджетно. В Холмогорах мастерят унты из шкуры оленя. Косметика – Архангельский водорослевый комбинат производит уходовую косметику с ламинарией. Ассортимент широкий – от кремов для лица и волос до скрабов для тела. По ценам относятся к бюджетному сегменту, состав натуральный.

– Архангельский водорослевый комбинат производит уходовую косметику с ламинарией. Ассортимент широкий – от кремов для лица и волос до скрабов для тела. По ценам относятся к бюджетному сегменту, состав натуральный. Сувениры можно приобрести в музеях и магазинах хенд мейда. Пример роскошного, но дорогого сувенира – резьба по кости или дереву. Такие украшения, шкатулки выглядят изысканно. Более бюджетные подарки – плетёные из бересты корзинки, шкатулки ручной работы, птица счастья, глиняные игрушки, вазы и посуда.

в музеях и магазинах хенд мейда. Пример роскошного, но дорогого сувенира – резьба по кости или дереву. Такие украшения, шкатулки выглядят изысканно. Более бюджетные подарки – плетёные из бересты корзинки, шкатулки ручной работы, птица счастья, глиняные игрушки, вазы и посуда. Продукты – можно приобрести северную еду, например, козули (очень популярны в других регионах и за границей, поскольку продаются только на севере), кулебяки, рыбники, варенья, мёд, натуральный мармелад, рыба в вяленом, солёном и копчёном виде, пироги с ягодами. В Архангельске работает Центральный рынок на Чумбаровке, где можно устроить гастрономический шоппинг. В Малых Корелах также продаются чаи, мармелад и мёд. Среди напитков обратите внимание на иван-чай и шиповник.

Плюсы и минусы отдыха здесь

К сожалению многие старые деревянные постройки приходят в упадок, а реставрацией никто не занимается и это печально( В Архангельске и области очень красивая природа

Минусы:

Необходимость выбирать благоприятный сезон для путешествия;

Турист может обратить внимание на наличие неблагоустроенных деревянных домов, в том числе в центре города;

Не самые лучшие цены на продукты, по сравнению с другими регионами России.

Плюсы:

Много возможностей бюджетного отдыха;

Наличие ресторанов, отелей и магазинов разного ценового сегмента, с достойным уровнем обслуживания;

Возможность подробно познакомиться с культурой русского Севера;

Развитие разнообразных видов туризма и других сфер жизни города;

Архангельск отлично подойдёт как для активного отдыха, так и для культурного времяпрепровождения, посещения научных конференций;

Природа, которая восхищает, интересная архитектура как современных построек, так и сохранившихся дореволюционных особняков;

Богатая история, о которой хочется узнать как можно больше.

Что нужно сделать обязательно

Музей художественного освоения Арктики им.А А Борисова Северный морской музей Стела "Мыс "Пур-Наволок" Обязательно сходите в местный ресторан, чтобы отведать северных блюд, на фото ресторан "Почтовая контора" Прогуляйтесь по Малым Корелам

Посетить любой музей и узнать о северном искусстве и истории;

Любителям музыки и театра стоит выбрать спектакль, а также концерт в филармонии;

Запланировать активный отдых (для любителей спокойного времяпрепровождения подойдут пешая прогулка по памятным улицам города, поездка в Малые Корелы);

Попробовать северную кухню;

Закупиться подарками для родных и близких, приобрести памятные сувениры, которые напомнят об Архангельске;

Поучаствовать в фестивале или городском празднике;

Посетить мероприятие или экскурсию, которые будут соответствовать интересам (спортивное, танцевальное, музыкальное и многие другие);

В первый день поездки стоит посетить экскурсию, которая поможет познакомиться с городом. В последний день приобретите памятные и полезные вещи. Может это будут тёплые варежки? Или талисман на удачу в виде тряпичной куклы, глиняной игрушки? Также стоит прогуляться по Набережной, полюбоваться видом и бросить монетку в Северную Двину, чтобы вернуться снова в Архангельск.