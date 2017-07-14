Россия — самая большая страна в мире, спустя годы после падения "железного занавеса" она все еще остается для многих загадочным местом. Медведи гуляют по улицам, люди пьют водку от рассвета до заката, постоянно минусовая температура и снег круглый год. Но насколько это правда?
Занимающая более чем одну девятую всей площади земли, Россия раскинулась с запада на восток на 10 000 км., а с севера на юг на 4000 км. Природные ресурсы и запасы кажутся бесконечными, страна может похвастаться самым глубоким озером в мире (Байкал), самой высокой горой в Европе (Эльбрус), самой большой рекой в Европе (Волга), а также глухой тайгой, бескрайними степями, морями, вулканами и даже пустынями. Температура колеблется от невообразимых -55°C до удивительных +40°C, здесь представлены почти все виды климата за исключением тропического.
Россия состоит из 85-ти субъектов, каждый из которых представляет, уникальное сочетание культур, этнических групп, диалектов, традиций и религий. Москва удивит вас сочетанием современной и советской архитектуры, Санкт-Петербург ошеломит своим изяществом и красотой, а Новосибирск будет отличным перевалочным пунктом в вашем путешествии по бескрайней Сибири.
Общая информация
Географическое положение
Россия(Российская Федерация) — простирается в северной части материка Евразия, занимает весь север Азии и значительную часть Восточной Европы. Страна делится на азиатскую и европейскую часть, Уральскими горами и Кумо-Манычской впадиной.
Столица, города
Крупные города: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний-Новгород, Челябинск, Красноярск, Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Самара, Волгоград, Пермь, Воронеж.
Климат
Большая часть России находится в умеренном климатическом поясе. Разнообразие климата зависит от того на сколько удален или близок океан, а так же от особенностей рельефа. В Европейской части страны находится наибольший спектр климатических зон, постепенно с севера на юг зону арктических пустынь сменяет тундра, ту в свою лесотундра, за тем следуют таежные леса, смешанные леса, лесостепи, степи и полупустыни. Средний температурный режим в разных регионах колеблется в январе от 6°C до -50°C, в июле от 1°C до +25°C.
Население
В России проживает около 147-ми миллионов человек.
Удивительным фактом является то, что в России проживает более 200 национальностей.
Язык
Официальный язык — русский. Также наиболее популярными являются татарский, украинский, башкирский, чувашский и чеченский.
Форма правления
Президенско-парламенская республика. Глава государства — президент.
Религия
Большая часть россиян — православные христиане (67%)
Валюта
Национальная валюта России — российский рубль.
Телефонный код
+7
Телефоны экстренных служб
|Служба спасения
|112
|Полиция
|02 (с сотового 102)
|Скорая помощь
|03 (с сотового 103)
|Пожарная охрана
|01 (с сотового 101)
|Газовая служба
|04 (с сотового 104)
Традиционная кухня
В каждой стране есть свои традиционные блюда и Россия не исключение. Люди здесь считаются достаточно гостеприимными, а это значит, что русская национальная кухня славится обилием блюд. На протяжении всей истории кухня испытывала изменения, многие блюда исчезли, а какие-то наоборот остались без изменений и дошли до наших дней.
Национальная русская кухня славится большим количеством первых блюд, соленьями, закусками, различными напитками, выпечкой и сладостями.
Традиционную русскую кухню невозможно представить без блинов с различной начинкой, пельменей, каш, щей, а также всевозможных блюд из рыбы. Важнейшим компонентом национальной кухни, до сих пор остается пиво (ржаное, ячменное, овсяное), а так же квас (яблочный, медовый) и конечно же морс (брусничный, вишневый).
Но стоит помнить, что русский народ не ограничивается потреблением блюд традиционной кухни. Также Россияне очень любят украинскую, белорусскую, кавказскую, японскую и итальянскую кухню.
Вывод
Исследовать достопримечательности России – это сплошное удовольствие. Поэтому если вы планируете открыть для себя разнообразные культуры и традиции различных наций, потрясающую природу и незабываемые ощущения, то эта замечательная европейская держава то, что вам нужно.
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