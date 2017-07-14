Россия — одна из великих стран, которая в каждый период своего существования оставляла большой след в истории. Страна безграничных возможностей, красивейших мест планеты, великолепной архитектуры, непревзойденных творцов искусств, которые ценятся и по сей день в 21 веке

Россия — самая большая страна в мире, спустя годы после падения "железного занавеса" она все еще остается для многих загадочным местом. Медведи гуляют по улицам, люди пьют водку от рассвета до заката, постоянно минусовая температура и снег круглый год. Но насколько это правда?

Занимающая более чем одну девятую всей площади земли, Россия раскинулась с запада на восток на 10 000 км., а с севера на юг на 4000 км. Природные ресурсы и запасы кажутся бесконечными, страна может похвастаться самым глубоким озером в мире (Байкал), самой высокой горой в Европе (Эльбрус), самой большой рекой в Европе (Волга), а также глухой тайгой, бескрайними степями, морями, вулканами и даже пустынями. Температура колеблется от невообразимых -55°C до удивительных +40°C, здесь представлены почти все виды климата за исключением тропического.

Россия состоит из 85-ти субъектов, каждый из которых представляет, уникальное сочетание культур, этнических групп, диалектов, традиций и религий. Москва удивит вас сочетанием современной и советской архитектуры, Санкт-Петербург ошеломит своим изяществом и красотой, а Новосибирск будет отличным перевалочным пунктом в вашем путешествии по бескрайней Сибири.

Общая информация

Географическое положение

Россия(Российская Федерация) — простирается в северной части материка Евразия, занимает весь север Азии и значительную часть Восточной Европы. Страна делится на азиатскую и европейскую часть, Уральскими горами и Кумо-Манычской впадиной.

Столица, города

Москва

Крупные города: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний-Новгород, Челябинск, Красноярск, Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Самара, Волгоград, Пермь, Воронеж.

Климат

Большая часть России находится в умеренном климатическом поясе. Разнообразие климата зависит от того на сколько удален или близок океан, а так же от особенностей рельефа. В Европейской части страны находится наибольший спектр климатических зон, постепенно с севера на юг зону арктических пустынь сменяет тундра, ту в свою лесотундра, за тем следуют таежные леса, смешанные леса, лесостепи, степи и полупустыни. Средний температурный режим в разных регионах колеблется в январе от 6°C до -50°C, в июле от 1°C до +25°C.

Население

В России проживает около 147-ми миллионов человек.

Удивительным фактом является то, что в России проживает более 200 национальностей.

Язык

Официальный язык — русский. Также наиболее популярными являются татарский, украинский, башкирский, чувашский и чеченский.

Форма правления

Президенско-парламенская республика. Глава государства — президент.

Религия

Большая часть россиян — православные христиане (67%)

Валюта

Национальная валюта России — российский рубль.

Телефонный код

+7

Телефоны экстренных служб

Служба спасения 112 Полиция 02 (с сотового 102) Скорая помощь 03 (с сотового 103) Пожарная охрана 01 (с сотового 101) Газовая служба 04 (с сотового 104)

Традиционная кухня

В каждой стране есть свои традиционные блюда и Россия не исключение. Люди здесь считаются достаточно гостеприимными, а это значит, что русская национальная кухня славится обилием блюд. На протяжении всей истории кухня испытывала изменения, многие блюда исчезли, а какие-то наоборот остались без изменений и дошли до наших дней.

Национальная русская кухня славится большим количеством первых блюд, соленьями, закусками, различными напитками, выпечкой и сладостями.

Традиционную русскую кухню невозможно представить без блинов с различной начинкой, пельменей, каш, щей, а также всевозможных блюд из рыбы. Важнейшим компонентом национальной кухни, до сих пор остается пиво (ржаное, ячменное, овсяное), а так же квас (яблочный, медовый) и конечно же морс (брусничный, вишневый).

Но стоит помнить, что русский народ не ограничивается потреблением блюд традиционной кухни. Также Россияне очень любят украинскую, белорусскую, кавказскую, японскую и итальянскую кухню.

Вывод

Исследовать достопримечательности России – это сплошное удовольствие. Поэтому если вы планируете открыть для себя разнообразные культуры и традиции различных наций, потрясающую природу и незабываемые ощущения, то эта замечательная европейская держава то, что вам нужно.