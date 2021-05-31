Город 🏙️ Алушта, находится на юге Крыма со своей прибрежной полосой и пляжами, поэтому многие туристы ездят на отдых именно в Алушту. Рассказываем об интересных местах, местной кухне 🥧, развлечениях, о том, как сюда добраться, что посмотреть и куда сходить

Побережье Алушты

Отдых в этом курортном городе давно считается демократичным и универсальным. Здесь в пределах весьма скромного бюджета можно получить неплохой комфорт. Отпуск в Алуште подходит различным категориям туристов: семьям с детьми, молодежи, пожилым людям.

Жемчужина Крыма – восхитительный уголок, отличающийся от соседних городов Ялты, Судака и Алупки своей незаурядностью. С приближением курортного сезона и летнего отдыха россияне задумываются о проведении отпуска на южном побережье полуострова.

Экскурсии в Алуште Бахчисарай — столица Крымского ханства 4.3 3 отзыва 1600 ₽ за чел. История Крыма богата и разнообразна, в чем вы убедитесь на нашей экскурсии. Всего за день вы побываете в изысканных парадных покоях и садах Ханского д... Пещеры горы Чатыр-Даг. 1300 ₽ за чел. Розовое озеро — Малый Иерусалим 1500 ₽ за чел. Наша экскурсия даст вам возможность побывать на озере Сасык, или Сасык-Сиваш — крупнейшем из соленых водоемов на всем Крымском полуострове. Вы оцените... Все экскурсии Алушты

Алушта традиционно пользуется у отдыхающих неизменной популярностью. Их привлекают колоритные пейзажи, теплое море, свежий воздух, наполненный ароматами цветущих целебных трав благодаря удачной циркуляции ветра, попадающего сюда через горные перевалы и насыщающего город живительной прохладой даже в самые жаркие дни. ХорошоТАМ поможет читателям узнать все плюсы отдыха в Алуште.

Общие сведения о городе

Медведь-гора (Аю-Даг) Гора Джемерджи

Алушта – небольшой город, занимающий площадь почти 7 кв. км. Он расположен на юге Крымского полуострова в 1,5 тысячах км от Москвы и в 450 км от Краснодара. В нем постоянно проживают чуть больше 30 тыс. человек. Но в курортный сезон это количество возрастает за счет приезжих в десятки раз – до миллиона человек летом. Один из лучших крымских курортов помимо самой Алушты включает в себя укромные небольшие поселки.

Сейчас большую часть населения представляют русские (около 60%), украинцы (14%) и крымские татары (20%). Среди других народностей выделяются армяне, греки, азербайджанцы, белорусы, поляки. Население в основном исповедует православие и ислам, хотя этими конфессиями не ограничивается разнообразие вероисповеданий. Официальные языки соответствуют преобладающей национальной принадлежности обитателей.

Большая Алушта охватывает южное крымское побережье на протяжении 50 км. С восточной стороны его полукругом обступают горы. Самая знаменитая из них – Медведь-гора (Аю-Даг). Над городом высятся вершины Чатыр-Дага, Кастеля и Демерджи – одной из самых загадочных достопримечательностей региона. Их пологие склоны покрывают роскошные буковые и грабовые леса, перемежающиеся крымской сосной и можжевельником. Горные реки Арпат, Сотера, Улу-Узень образуют живописные каскады водопадов. В поселках встречаются платаны, кипарисы, акация.

Где находится Алушта

Где находится Алушта на карте Крыма

Алушта на карте Google

Главные досто­приме­чатель­ности Алушты

Лебяжьи острова Крепость Алустон парк «Крым в миниатюре» Дворец княгини Гагариной

Алушта может предоставить своим гостям разнообразные развлечения на любой вкус. Помимо великолепной природы и благоприятного климата, в Алуште масса интересного: множество естественных и исторических достопримечательностей, входящих в список культурного наследия. Чаще всего туристов привлекают экскурсии в популярные места:

руины крепости Алустон – башня и остатки стены, сохранившиеся с момента основания поселения в VI в.;

– башня и остатки стены, сохранившиеся с момента основания поселения в VI в.; средневековая твердыня Фуна – объект культурного наследия, контролировавший в те времена важные торговые пути;

Крымский национальный парк – особо охраняемая территория, бывший царский охотничий заказник и примыкающий к нему орнитологический центр «Лебяжьи острова»;

– особо охраняемая территория, бывший царский охотничий заказник и примыкающий к нему орнитологический центр «Лебяжьи острова»; парк «Крым в миниатюре» с уменьшенными в 25 раз ландшафтными макетами знаменитых достопримечательностей полуострова;

с уменьшенными в 25 раз ландшафтными макетами знаменитых достопримечательностей полуострова; экскурсии через туннель в Мраморной пещере;

Долина привидений с фантастическими каменными фигурами, которые мистически «оживают» при изменении теней;

с фантастическими каменными фигурами, которые мистически «оживают» при изменении теней; горы Чатыр-Даг, Кастель и Демерджи , окруженные множеством местных преданий и легенд;

, окруженные множеством местных преданий и легенд; Музей природы в дендропарке ;

; открытый аквапарк ;

; дворец княгини Гагариной ;

; Мечеть Юхары-Джами.

Курортные места и пляжи

Партенит Пляж в Канаке Посёлок Рыбачье Профессорский

Большая Алушта представляет собой крупный курортный район, кроме самого города, включающий в себя ряд небольших уютных поселков:

Партенит раскинулся у подножия Аю-Дага в просторной долине с одноименным названием. Здесь сосредоточены великолепные пляжи и масса санаториев с принадлежащими им ландшафтными парками. В поселке есть все для отдыха и увеселений: прекрасная прогулочная набережная, развлекательные центры с аттракционами, организованы экскурсии к природным и историческим достопримечательностям. Утес расположен на мысе Плака, выступающем в Черное море и Партенитскую бухту. Современные виллы и миниатюрные отели здесь подходят к самому берегу. Гордость поселка – дворец княгини Гагариной, в котором сейчас расположен санаторий «Утес» с собственным роскошным парком. Приветное и Канака находятся в долине на самом севере Большой Алушты в окружении виноградников, фруктовых садов и рощ можжевельника. Здесь оборудованы туристические базы, работают санатории. Рыбачье предназначено для семейного отдыха с детьми и активного проведения отпуска. В поселке есть туристские базы с пунктами проката оборудования и развлекательные центры с множеством аттракционов. На юге расположена удобная лагуна – Бухта Любви. Малый Маяк раскинулся в удалении от моря – к берегу надо прогуляться около 2,5 км. Это не пугает любителей покоя и уединения, а также ценителей активного отдыха на природе.

Те, кто предпочитает безмятежное умиротворенное времяпровождение, выбирают Солнечногорское с пансионатами и гостевыми домами.

Профессорский (или Рабочий) уголок – лучший курортный район Алушты. Кроме благоустроенной набережной с магазинами, ресторанами и разнообразными развлекательными центрами, здесь находятся песчаные пляжи, популярные у жителей и гостей города.

История города Алушта

История Алушты

Существует несколько версий происхождения названия населенного пункта, получившего городской статус в начале ХХ столетия, несмотря на многовековую историю развития поселения. Одна из них трактует этноним переводом с древнегреческого языка слова «сквозняк», объясняющим влияние на погоду побережья ветров, дующих с моря через перевалы. Другое предположение основано на слове «алусида», означающем в переводе цепь.

Крепость Алустон возвели в VI столетии по повелению византийского императора Юстиниана Великого.

Современность

Винодельческое предприятие «Алушта»

Промышленность города представлена молочным заводом и производством ЖБИ. Значимая роль в экономике принадлежит винодельческому предприятию «Алушта», выпускающему больше 20 знаменитых сортов вин. Развита промышленность сервисного сектора. Экономическое благополучие местных жителей зависит от туристического бизнеса – обслуживания путешественников и клиентов санаториев.

Природные условия местности способствуют развитию в Алуште государственных предприятий лесного и охотничьего хозяйства.

Передвижение по городу и между населенными пунктами Крыма весьма удобно. В 1959 г. открыли троллейбусный маршрут, соединивший Симферополь с Алуштой, а позже – с Ялтой. Городская пристань обеспечивает морские путешествия. По городским улицам передвигаются автобусы, троллейбусы, маршрутки, такси.

Санатории и лечение

Санаторий "Киев" Санаторий Чайка Санаторий "Алуштинский"

Во 2-й половине ХХ в. на черноморском побережье стали один за другим возводить санатории и пансионаты. Оздоровлению отдыхающих благоприятствуют:

мягкий теплый климат;

ласковое море;

живительный воздух;

благоустроенные пляжи;

минеральные источники;

производство крымских ароматических масел.

Методика курортного врачевания заключается в использовании природных особенностей Алушты. Помимо климатотерапии, ароматерапии, лечения виноградом, серьезную роль играют ингаляции. Санатории Алушты специализируются на терапии разнообразных проблем со здоровьем. Лечение осуществляется круглогодично.

Безопасность на отдыхе

Чтобы избежать проблем во время отпуска на юге, стоит соблюдать определенные правила.

В первые дни, когда организм акклиматизируется, специалисты советуют принимать солнечные ванны и купаться в море утром и вечером, а в самое жаркое время делать перерыв. Кроме того, необходимо пользоваться солнцезащитными средствами и носить темные очки, которые спасут от вредного воздействия ультрафиолета. Опытные туристы рекомендуют заранее запастись основными медикаментами: мазью от ожогов, дезинфицирующими средствами, противоаллергическими и желудочными препаратами, не забыть свои персональные лекарства, принимаемые регулярно. Скорую помощь в Алуште можно получить бесплатно, но последующее лечение при отсутствии полиса придется оплачивать. Не стоит проявлять доверчивость и оставлять свои вещи без присмотра на пляже, в столовой и других общественных местах, особенно в многолюдных. Деньги, документы, обратные билеты лучше оставлять в сейфе отеля. Найти пропажу будет довольно сложно. Не заблудиться во время самостоятельных происков приключений поможет визитная карточка отеля с указанием его адреса и телефона. На экскурсии лучше записываться у специального гида на территории отеля, чтобы не остаться недовольным качеством услуги или заказывайте экскурсии с нашего сайта. При выборе частного жилья нежелательно спешить откликаться на первое предложение: сопоставив варианты, можно найти лучше. При покупке на пляже или на улицах города продуктов или домашнего крымского вина у частных торговцев существует риск. Лучше приобретать все это в супермаркетах, специализированных магазинах, а питаться в кафе.

Климат

Климат в Алуште

Для города характерен субтропический средиземноморский климат. Его особенность – знойное продолжительное лето и мягкая теплая зима, больше напоминающая позднюю осень. В зимнее время температура редко опускается до 0 градусов. Благоприятная атмосфера создается перемещением через соседние перевалы воздушных масс с таврических равнин к морским просторам и в противоположную сторону. Видный физиолог и терапевт С.П. Боткин считал климат Алушты очень полезным для здоровья пациентов.

Синоптики, сравнивая климатические особенности региона с погодными условиями Ялты, отмечают их сходство в летние месяцы и более прохладную температуру в осенне-зимний сезон. Продолжительность солнечных дней в течение года – одна из самых больших среди курортных городов полуострова. Благоприятная погода способствует процветанию тропической растительности.

Вода в море даже зимой не охлаждается ниже +8 градусов, а летом она достигает 25-27 градусов. Бури здесь бывают эпизодически и быстро заканчиваются. Купальный сезон продолжается с мая по октябрь.

Пляжный отдых

Центральный пляж Алушты (Городской пляж "Ласковый Берег") Пляж Детский Пляж в Профессорском уголке

Место, в котором раскинулся город, дает ему привилегированное положение среди других курортов благодаря замечательным природным условиям, живописным пейзажам, мягкому климату, массе солнечных дней и теплому морю. На морском побережье, на протяжении 80 км, широкой лентой простираются комфортабельные песчаные и галечные пляжи.

Благоустроенные участки берега, закрепленные за санаториями и пансионатами, в большинстве обнесены оградой. Пользоваться ими бесплатно могут лишь гости и клиенты. Комфортные пляжи оснащены следующими услугами, свободными от оплаты: душем, лежаками, кабинками для переодевания.

В Алуште есть десяток свободных зон для купания и солнечных ванн. Они удобны для ценителей отдыха на нежном сланцевом песочке. Поблизости от них, на набережной, располагаются магазины с сувенирами, кафе, развлекательные аттракционы.

Чем заняться в городе

Фестиваль лаванды в Алуште I Международный экологический фестиваль «Алушта.Green»

Для тех, кто устал лежать на пляже, осматривать достопримечательности, посещать музеи, турфирмы Алушты предлагает массу активных видов развлечений на воде, в горах и даже в воздухе. В море можно покататься на катерах, гидроциклах, спортивных лодках, заняться дайвингом и серфингом.

Новички и профессионалы найдут для себя возможность проехать по горным тропам на легких спортивных мотоциклах (эндуро), мощных внедорожниках, а также совершить пешие подъемы на вершину или спуститься в грот или пещеру.

Любителям воздушных полетов на параплане опытные инструкторы покажут все чудеса Крыма с высоты птичьего полета.

В городе проходят интересные мероприятия: знаменитые ралли, мотоциклетные и велосипедные гонки. Красочные и увлекательные праздники – фестивали города, хореографические и конкурсы авторской песни привлекают множество туристов.

Местная кухня

Традиционная окрошка Осетрина на мангале

Курортный отдых располагает к частым посиделкам в кафе. Алушта в этом отношении не отстает от других южных городов – рестораций и бистро здесь достаточно для всех желающих. В городе множество гастрономических заведений всевозможных направлений и ценовых категорий – от кафе самообслуживания до изысканных ресторанов с национальным меню китайской, итальянской, русской, украинской, кавказской, татарской кухни.

В специализированных русских заведениях можно оценить вкус блюд, приготовленных по традиционным старым рецептам:

окрошку;

осетрину;

молочного поросенка.

Украинские рестораны предлагают вкусный борщ, пампушки, вареники. Удивляет гостей разнообразие национальной татарской кухни с ее шашлыками, пловом, мантами, лагманом, сармой. Даже для приготовления обычных чебуреков и пирожков местные повара знают собственные секреты, придающие блюдам пикантность и изысканность. На улицах города можно купить свежеприготовленные в тандыре по старинным рецептам лепешки.

Для приморских местечек характерна средиземноморская кухня. Самым популярным блюдом считается жульен из мидий и рапанов. В дорогих ресторанах можно насладиться семгой в сливочном соусе, стейком на гриле, цесаркой с фруктовым гарниром, сибасом под специальным соусом.

Среди многообразных рыбных угощений славятся оригинальные кушанья из барабульки. Рыбные блюда и угощения из морепродуктов подают в заведениях любого уровня. Особенно хороши они в сочетании с бокалом крымского вина, выпиваемого под шелест волн за столиком на террасе, выходящей на море.

Самые востребованные кафе и ресторации находятся на Набережной в Профессорском уголке и на центральных улицах города. ХорошоТАМ советует не пройти мимо ресторанов «Старый город», «Встреча», «Дорадо», где можно пообедать за 900 рублей.

Путешествие в Алушту

В Алуште нет аэропорта, ближайший находится в Симферополе Из аэропорта в Симферополе можно добраться в Алушту на троллейбусе (с пересадкой)

В городе отсутствуют собственный железнодорожный и аэровокзал, поэтому добираться придется через Симферополь. Самолет из Москвы приземлится через 2 часа после взлета. Поезд находится в пути около суток, зато это более экономный вариант. Из аэропорта сесть на троллейбус № 20, а на привокзальной площади пересесть на другой маршрут – троллейбусе № 51, № 52 (время 2 часа) или на маршрутном такси, прибывающем в Алушту за час.

На площади перед вокзалом обычно много таксистов, навязчиво предлагающих свои услуги. Сначала они просят завышенную стоимость поездки, особенно в курортный сезон, но после торговли уступают. Путешествие на такси с Симферопольского аэровокзала до центра Алушты обходится примерно в 1200 рублей.

Удачный вариант – предварительный заказ трансфера от санатория или отеля. Заблаговременное бронирование поездки позволит немного сэкономить на ней. Спонтанная дорога обойдется дороже.

Конечный пункт троллейбусного маршрута – автовокзал Алушты. Здесь же стоянка междугородных автобусов, прибывающих из других городов. С этой же площади начинается рейс троллейбуса № 52 в Ялту.

Где разместиться в Алуште

Отель Golden Resort Отель Porto Mare Хостел КРМ

В Алуште у приезжих существует огромный выбор маленьких и крупных отелей и гостиниц разных категорий комфорта в любой части города. Большая часть их находится в районе набережной – в известном Профессорском уголке. Все места, где могут остановиться туристы, обычно делятся на 3 разряда:

крупные многоэтажные 3-4-звездочные отели;

небольшие частные гостиницы классом ниже;

гостевые домики.

Однако даже в многоэтажных отелях доступны номера различных категорий – от люкса до бюджетных и эконом-класса.

Современные отельеры стараются соответствовать мировым стандартам организации комфортного отдыха, модернизируя условия проживания гостей. Все больше отелей расширяют список услуг: помимо благоустроенных пляжей оснащают здания бассейнами, спортивными залами, теннисными кортами, фитнес-центрами. Кроме того, традицией стало предоставление проживающим бесплатного Wi-Fi, отдельное заселение семейных посетителей с детьми или любителей домашних питомцев.

Что привезти из Алушты в качестве сувенира

сувениры из можжевельника Ароматические масла Мёд

Люди, пережившие счастливые минуты отпуска, обычно стремятся неоднократно воспроизводить их в памяти, делиться с друзьями и родными. Неизгладимое впечатление производят фотографии, сделанные на фоне экзотического ландшафта, переносящие нас в зимнее время в уют южного берега Крыма. Небольшие сувениры, привезенные из Алушты, эффектно напомнят о чудесных мгновениях летнего отдыха, заставят снова пережить удовольствие, неизгладимые эмоции.

О целебной силе алушкинского воздуха с можжевеловыми нотками напомнят интересные вещицы из древесины этого кустарника, к примеру, подставки для горячей посуды. При соприкосновении с нагретой поверхностью они даже через несколько лет использования будут издавать легкий аромат хвои. Пользующиеся спросом расчески из древесины можжевельника не только напомнят о крымском отдыхе, но и обладают эффектом оздоровления волос.

Помимо приятных воспоминаний, пользу здоровью принесут натуральные ароматические масла из Алушты. Уж тут-то вы можете быть уверены, что не получили фальсификат. Запахи шалфея, розы, кориандра помогут снять напряженность, повысят настроение, напомнят в непогожий день о лете.

Улучшит самочувствие и состояние духа ценный алуштинский мед, собранный пчелами с разнообразных целебных трав. Баночка уникального натурального продукта с цветочным ароматом и ярким вкусом не обременит в дороге, а в сезон простуды поможет вылечиться и доставит удовольствие.

Преимущества и недостатки

Стоит ли ехать отдыхать в Алушту?

Важными плюсами отдыха в Алуште считают полезный климат, чистый воздух, природу, великолепные пейзажи, солнце, ласковое море, комфорт. Минусом некоторые туристы называют перенасыщенность бесплатных пляжей, их недостаточно комфортную инфраструктуру и большое количество мусора. Получается, что достоинств гораздо больше, особенно если останавливаться в отеле или санатории.