Откройте Курган через судьбы декабристов, купцов и поэтов 19 века.
Вы пройдёте по старым улицам и скверам, заглянете в Дом-музей декабристов с атмосферой дворянского быта, услышите о Нарышкине и Розене и узнаете, почему память о декабристах до сих пор остаётся важной частью истории города.
Описание экскурсии
Прогулка по городу
- Исторический сквер
Здесь появился Курган — проследим его путь от острога на берегу Тобола до центра Южного Зауралья. Мы расскажем, как из небольшого укрепления вырос современный город.
- Старинные улицы
Вы пройдёте среди особняков 19–20 веков и узнаете, как сформировался облик города. Узнаете, как жили курганские купцы и дворяне и почему их дома до сих пор украшают центр. А ещё — как назывались местные улицы раньше.
- Знаковые здания
Увидите художественный музей, драмтеатр и «Гулливер» — важные точки культурной жизни. Мы поделимся историями о развитии театра и литературы в городе.
- Собор Александра Невского
Подойдёте к главному храму Кургана и услышите о его судьбе в разные исторические периоды.
- Сквер декабристов
Мы расскажем, как ссыльные дворяне помогали развивать образование и культурную жизнь региона. О дружбе и поддержке, которые помогали декабристам пережить годы ссылки. И об их легендарных жёнах, которые добровольно отправились в Сибирь вслед за мужьями.
Дом-музей декабристов
Вы окажетесь в воссозданных интерьерах дворянского дома первой половины 19 века — гостиной, столовой, кабинете хозяина и комнате семьи. Рассмотрите подлинные предметы быта, документы и материалы — и послушаете рассказы о жизни тринадцати декабристов, что оказались в Кургане.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в музей: 1200 ₽ за группу до 3-х чел.
- В городе с вами будет один из гидов нашей команды, в музее — местный гид
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Кургане
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
