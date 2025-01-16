читать дальше

Ирина — чудесный человек, спасибо ей большое. На протяжении всего тура была поддержка и лёгкая передача материала. Очень-очень приятный голос!))) Спасибо нашему водителю Ольге: искристый, позитивный человек. Ехали быстро, но спокойно, без дерганий (для меня это было важно, так как всегда укачивает в транспорте). В этот раз всё супер!