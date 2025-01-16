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Последние отзывы о турах по Курганской области
- ННекрасова16 января 2025Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
- ТТатьяна11 января 2025Большое спасибо за прекрасное время! Тур очень интересный и эмоциональный. Брала в подарок маме — удалось её порадовать. Наш гид
- ННаталья11 января 2025Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям.