Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней

Загадочный Итуруп и гостеприимный Кунашир приглашают вас в гости! Вас ждёт проживание в отеле с видом на вулкан и отеле со своими термальными источниками, просмотр с катера вулканов Тятя и
Атсонупури, а также залива Львиная Пасть.

Приятным дополнением станут дегустационные сеты, обеды-пикники с морепродуктами, игристое с икрой на завтрак.

В этом увлекательном туре не будет перемещений на теплоходе, вместо этого вы совершите морской переход на скоростном катере «Ямал» из Итурупа на Кунашир, а путешествие на джипах от конца до кордона у кальдеры станет отличной заменой изнурительного треккинга в кальдеру вулкана Головнина.

Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней
Программа тура по дням

1 день

Прилет на Итуруп

Добро пожаловать на остров Итуруп!

Авиабилеты до Итурупа будем покупать мы для всей группы, организованно. Точное время перелета станет известно ближе к поездке, когда авиакомпания «Аврора» опубликует расписание.

Встречаем вас в аэропорту и сразу мчим на берег Охотского моря, на прогулку по застывшему лавовому плато Янкито.

Полюбуемся, как волны разбиваются о скалы. Это место точно не оставит равнодушным!

После отправимся заселяться в сафари-домики «Камуй Котан» – наш комфортный отель с видом на вулкан Хмельницкого.

В 19:00 дегустационный сет от шефа в ресторане отеля. Попробуем дальневосточные морепродукты под домашние настойки и игристое.

По желанию в отеле можно будет посетить спа-комплекс с открытым бассейном и уличной ванной (за дополнительную плату, предварительная бронь).

2 день

Черные и Белые скалы. Отдых в спа-зоне

В 09:00 завтракаем.

В 10:00 экскурсия по знаковым местам острова — Черные скалы и базальтовые колонны, Белые скалы.

На Белых скалах совершим короткий треккинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото.

Доедем до бухты Парусная, где прогуляемся на водопад «Девичьи слезы».

Организуем пикник в видовой локации на берегу с видом на вулкан!

В случае плохой погоды обед переносится в кафе.

А уже вечером нас ждет 2 часа удовольствия в спа-зоне отеля «Камуй Котан».

Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан и обряд посвящения в айны. Идеально!

Отдыхаем и расслабляемся.

Ужин в ресторане отеля «Камуй Котан» (оплачивается самостоятельно).

Вечером отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.

3 день

Залив Касатка, Зеркальный пляж и японские тоннели, пикник на берегу Тихого океана

С 09:00 завтракаем.

В 10:00 садимся на внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове.

На заливе увидим Зеркальный пляж и выброшенный буксир «Корунд».

Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, она известна как «Чертова скала». Самые смелые могут искупаться в Тихом океане!

Далее обед-пикник на природе. В случае плохой погоды обед переносится в кафе.

После обеда по желанию (за дополнительную плату) можно выйти в море на яхте Allure.

Пройти вдоль живописных бухт, полюбоваться вулканами и выходами лавы, увидеть кого-то из морских обитателей (косатки, сивучи, дельфины и киты). Сделать высадку на фантастической локации «Око Дракона», чтобы увидеть каменную арку из лавовых потоков и вулканическую породу в форме чешуи. Сюда возможно попасть только с моря.

В случае морской прогулки ваш обед можно организовать прямо на яхте. Звучит идеально!

Отдыхаем и наслаждаемся красотой вокруг, делаем вау-фотографии.

Возвращение в отель

18:00-19:00 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).

Отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.

4 день

Вулкан Баранского и Стена водопадов

Завтрак в 08:30.

В 09:30 едем на джипах к подножью активного вулкана Баранского.

По пути останавливаемся на смотровых площадках, чтобы полюбоваться панорамой окрестностей с высоты.

Посетим серную речку Кипящая. Устроим здесь необычный пикник. Прямо в водах реки сварим яйца и съедим их красиво вместе с красной икрой.

После искупаемся в термальном комплексе «Кипящая река». Ванны здесь расположены под открытым небом среди зарослей бамбука и выложены природным камнем. Очень атмосферно!

Возвращаемся в отель и обедаем (обед не включен в стоимость).

После едем в совершенно уникальное место — на Стену водопадов. Вода здесь вытекает из середины скалы и спускается на морской берег многочисленными потоками. Получается покрытая тонким слоем воды стена шириной почти сотню метров.

К 17:00 возвращение в отель.

18:30-19:30 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).

Отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.

5 день

Путь по морю на остров Кунашир

Завтрак с 08:30.

В 09:30 отправимся в Курильский краеведческий музей, где дополним свои впечатления об острове интересной коллекцией артефактов.

В 11:30 едем в порт, где сядем на скоростной катер до следующего Курильского острова – Кунашир. Дорога займёт около 4-5 часов.

По пути будем наслаждаться видами, а если повезёт, увидим косаток, китов и сивучей.

В дороге устроим перекус с рыбными и мясными закусками, фруктами и игристым.

По прибытии заселяемся в отель «Кунашир Резорт и СПА».

По желанию в отеле можно будет посетить спа-комплекс с открытыми термальными бассейнами (за дополнительную плату).

Ужин в ресторане отеля «Кунашир Резорт и СПА» (оплачивается самостоятельно).

6 день

Знакомство с Кунаширом и мыс Столбчатый

С 08:00 завтрак с красной икрой и игристым.

В 09:00 отправляемся знакомиться с островом. Увидим кекур — одиночный утёс, выступающий из воды в десятке метров от берега.

Прогуляемся по Южно-Курильскому мысу к заброшенному маяку, который служил острову более 60 лет.

По пути полюбуемся на бухты Головнина и Южно-Курильскую, которые разделяют мыс, а также увидим вулканы Тятя и Менделеева.

Возвращаемся в отель и обедаем (обед не включен в стоимость).

Далее нас ждёт охотская сторона острова, где увидим Японию как на ладони. Здесь на смотровой площадке старые военные блиндажи, вид на море и озеро Лагунное невероятный.

Затем отправимся на прогулку к мысу Столбчатый.

Возвращение в отель.

18:30-19:30 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).

7 день

Кальдера вулкана Головнина и остров Гайнутдинова

В 08:00 завтракаем.

В 09:00 едем к кальдере вулкана Головнина — самый южный вулкан Курил.

Наш путь займёт около часа на вездеходе (подъедем максимально близко по грунтовке к началу старта пешей тропы) и ещё два километра пешей прогулки по ровной поверхности.

Увидим озеро Кипящее на месте кратера. Здесь можно застать залповые выбросы горячей воды, сернистого и сероводородного газов.

Рядом с Кипящим находится Горячее озеро, в нём по желанию можно искупаться. Средняя температура воды здесь +15°.

Далее отправимся на побережье Охотского моря, прогуляемся вдоль берега, где часто можно найти знаменитые японские «кухтыли», увидим остров птиц Гайнутдинова.

Возвращаемся в отель и обедаем (обед не включен в стоимость).

Свободное время для отдыха.

19:00-20:00 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).

8 день

Вулкан Менделеева и его фумаролы

В 08:00 завтракаем.

После завтрака держим путь к действующему вулкану Менделеева. Нам предстоит пройти по живописной тропе, проходящей сквозь заросли бамбука, а затем совершить небольшой подъём до фумарольных полей вулкана.

Фумаролы — это трещины или отверстия в земной коре, через которые выходят горячие газы и пар. Мы увидим множество таких выходов. Просто волшебно!

Возвращаемся в отель и обедаем (обед не включен в стоимость).

Свободное время для отдыха.

18:30-19:30 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).

9 день

Отправление на Сахалин

Финальный завтрак с икрой и игристым.

Групповой трансфер в аэропорт, и вылетаем на Сахалин.

Авиабилеты до Сахалина будем покупать мы для всей группы, организованно. Точное время вылета станет известно ближе к поездке, когда авиакомпания «Аврора» выставит свои рейсы.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • 4 ночи на Итурупе в сафари-домиках отеля «Камуй Котан» (двухместное размещение);
  • 4 ночи на Кунашире в отеле «Кунашир Резорт и СПА» (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека – 265 000 руб.

Варианты проживания

Отель «Кунашир Резорт и СПА»

4 ночи

«Кунашир Резорт и СПА» располагается в Южно-Курильске, Сахалинская область.

Домики оснащены кондиционером и спальными местами, системой Умный дом, которой можно управлять через голосового помощника Алиса, а также санузлом с косметическими принадлежностями. Кроме того, имеется уютная терраса с зоной для отдыха.

Организован мини-бар с чайной станцией, и есть обеденный стол.

Для постояльцев работает ресторан, где можно полакомиться блюдами авторской кухни с видом на хвойный лес, а также SPA-центр с бассейнами под открытым небом и тремя видами бань, расслабляющими процедурами.

Камуй Котан

4 ночи

На территории есть отель и сафари-тенты.

Новый современный отель «Камуй Котан» в лесу с видом на вулкан.

На территории СПА-комплекс с бассейном и парением, панорамный ресторан с меню из локальных продуктов, костровая зона с шезлонгами для вечерних посиделок у огня.

Стильные номера с панорамными окнами в пол и видом на вулкан.

Проживание двухместное. Кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.

Продуманный интерьер:

  1. Место для хранения вещей.
  2. Тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки.
  3. Санузел с душевой без набивших оскомину душевых кабин и бойлеров.
  4. Wi-Fi, кондиционер, приточная вентиляция.

Важные мелочи:

  1. Ортопедический матрас, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки.
  2. Мини-бар, посуда и чай, графин для воды (питьевая чистая вода идёт прямо из-под крана).
  3. Мощный фен.

В сафари-тентах следующие условия:

  • место для хранения вещей;
  • тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки;
  • санузел с душевой;
  • ортопедический матрас и меню подушек, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки;
  • мини-бар, чайная станция, фен, Wi-Fi, кондиционер;
  • кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание в отелях "Камуй Котан" на Итурупе и "Кунашир Резорт и СПА" на Кунашире (с соседом/соседкой в одном номере)
  • Трансфер из аэропорта на Итурупе и в аэропорт на Кунашире к рекомендованным рейсам (современный комфортный микроавтобус/джипы)
  • Трансферы по программе: джипы на Итурупе и Кунашире
  • Переход на катере «Ямал 37» по маршруту: Итуруп - Кунашир. На борту закуски и игристое
  • Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по маршруту тура
  • Вход на термальные источники по программе
  • Посещение спа-комплекса в отеле "Камуй Котан" (2 часа) с интерактивной программой "Посвящение в айны"
  • Питание, указанное в программе:
  • Дегустационный сет от шефа в ресторане «Камуй Котан» на Итурупе (день 1)
  • Пикник с яйцами и икрой у Кипящей речки на вулкане Баранского
  • Все завтраки в отелях
  • Обед-пикник на Итурупе (день 2)
  • Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
  • Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении ФСБ России)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Перелеты внутренними рейсами Сахалин - Итуруп (день 1) и Кунашир - Сахалин (день 9) - 19 000 руб. в одну сторону (стоимость ориентировочная и может измениться)
  • Услуга в покупке авиабилетов Сахалин - Итуруп (1 день) и Кунашир - Сахалин (9 день) - 2000 руб. /чел
  • Питание вне программы все обеды и ужины, не указанные в разделе «включено в стоимость»
  • По желанию выход в море на Итурупе на яхте Allure - 180 000 рублей на группу
  • Прогулка 4 часа с высадкой на берег в локации «Око Дракона» (с яхты до берега и обратно идём на резиновой лодке с мотором). Дополнительно возможна организация горячего обеда с морепродуктами на яхте - 3000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Треккинговые ботинки и сменная пара обуви. Для небольших треккингов и в случае дождя, чтобы не мокнуть и не скользить.
  2. Летняя одежда. Погода на Курилах может меняться по несколько раз за день.
  3. Обязательно берем кепку, солнечные очки и крем для защиты от солнца (оно очень активное).
  4. Купальник, полотенце и тапочки для термальных источников.
  5. Городской рюкзак, чтобы всё это носить с собой и переодеваться по погоде.

Пригодятся:

  • непромокаемые и непродуваемые куртка и брюки;
  • теплая одежда;
  • термобелье;
  • много носков, в том числе шерстяных;
  • шапка;
  • перчатки;
  • дождевик.

Полный и подробный список рекомендаций по багажу мы отправим вам как памятку при подготовке к поездке.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться до начала маршрута?

Курильские острова — настоящий край земли. Добраться до него можно в два этапа.

  1. Необходимо самостоятельно купить билет на самолет из вашего города до Южно-Сахалинска и прилететь на остров Сахалин. Из Москвы самолет летит около 8 часов и преодолевает расстояние 6642 км.
  2. Далее локальным рейсом необходимо совершить перелет на остров Итуруп. Билеты до Итурупа и обратно с Кунашира до Сахалина мы будем закупать централизованно для группы.

Важно! Вам нужно прилететь за день до начала тура и провести ночь на Сахалине. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность в первый день тура вылететь локальным рейсом по расписанию. Время вылета будет известно только накануне.

Какая погода летом на Курилах?

Курильские острова относятся к районам крайнего Севера. Климат здесь суровый. С одной стороны острова омывает холодный Тихий океан, с другой — студёное Охотское море. Поэтому погода в целом прохладная и влажная.

Лето тут наступает в июле и длится по сентябрь. Температура летом в среднем 15–20 градусов. Часто туманы, дожди и облачность, но жара до 30 градусов тоже бывает (зависит от особенностей текущего года).

Погода очень переменчива и часто меняется в течение дня, потому многослойность — наше всё!

Что если я поеду в тур один?

Прекрасное решение! Наши путешествия притягивают близких по духу людей, открытых и позитивных. Тур пройдет в хорошей компании, среди приятного общения и новых друзей.

70% наших путешественников ездят одни и хвалят нас за способность подобрать соседа по номеру в отеле, схожего по возрасту, характеру и интересам.

Ещё до поездки мы создаем общий чат группы, где можно предварительно со всеми познакомиться.

Нужна ли подготовка для тура?

Тур предполагает треккинг лёгкой и средней тяжести. Никакой особенной физической подготовки не требуется. Вся предложенная физическая активность будет по плечу любому здоровому человеку. Самое тяжелое в туре — акклиматизация к другому часовому поясу и частая смена погоды.

Вы можете взять с собой в тур ребенка от 10 лет.

Медведи, вулканы, дикая природа — это точно безопасно?

В плане безопасности всё хорошо продумано. С вами будут гиды и опытные водители с лицензией, на маршруте всегда есть связь, аптечка, средства отпугивания медведей. Обязательно проводим для вас подробный инструктаж по правилам техники безопасности на маршрутах.

Есть ли рекомендации по прилёту и вылету?

Начало тура: рекомендуем прилетать в Южно-Сахалинск за день до начала тура.

Завершение тура: рекомендуем брать обратный вылет из Сахалина на следующий день после окончания тура (на случай отмены или переноса рейса из Кунашира).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

