Программа тура по дням
Прилет на Итуруп
Добро пожаловать на остров Итуруп!
Авиабилеты до Итурупа будем покупать мы для всей группы, организованно. Точное время перелета станет известно ближе к поездке, когда авиакомпания «Аврора» опубликует расписание.
Встречаем вас в аэропорту и сразу мчим на берег Охотского моря, на прогулку по застывшему лавовому плато Янкито.
Полюбуемся, как волны разбиваются о скалы. Это место точно не оставит равнодушным!
После отправимся заселяться в сафари-домики «Камуй Котан» – наш комфортный отель с видом на вулкан Хмельницкого.
В 19:00 дегустационный сет от шефа в ресторане отеля. Попробуем дальневосточные морепродукты под домашние настойки и игристое.
По желанию в отеле можно будет посетить спа-комплекс с открытым бассейном и уличной ванной (за дополнительную плату, предварительная бронь).
Черные и Белые скалы. Отдых в спа-зоне
В 09:00 завтракаем.
В 10:00 экскурсия по знаковым местам острова — Черные скалы и базальтовые колонны, Белые скалы.
На Белых скалах совершим короткий треккинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото.
Доедем до бухты Парусная, где прогуляемся на водопад «Девичьи слезы».
Организуем пикник в видовой локации на берегу с видом на вулкан!
В случае плохой погоды обед переносится в кафе.
А уже вечером нас ждет 2 часа удовольствия в спа-зоне отеля «Камуй Котан».
Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан и обряд посвящения в айны. Идеально!
Отдыхаем и расслабляемся.
Ужин в ресторане отеля «Камуй Котан» (оплачивается самостоятельно).
Вечером отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.
Залив Касатка, Зеркальный пляж и японские тоннели, пикник на берегу Тихого океана
С 09:00 завтракаем.
В 10:00 садимся на внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове.
На заливе увидим Зеркальный пляж и выброшенный буксир «Корунд».
Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, она известна как «Чертова скала». Самые смелые могут искупаться в Тихом океане!
Далее обед-пикник на природе. В случае плохой погоды обед переносится в кафе.
После обеда по желанию (за дополнительную плату) можно выйти в море на яхте Allure.
Пройти вдоль живописных бухт, полюбоваться вулканами и выходами лавы, увидеть кого-то из морских обитателей (косатки, сивучи, дельфины и киты). Сделать высадку на фантастической локации «Око Дракона», чтобы увидеть каменную арку из лавовых потоков и вулканическую породу в форме чешуи. Сюда возможно попасть только с моря.
В случае морской прогулки ваш обед можно организовать прямо на яхте. Звучит идеально!
Отдыхаем и наслаждаемся красотой вокруг, делаем вау-фотографии.
Возвращение в отель
18:00-19:00 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).
Отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.
Вулкан Баранского и Стена водопадов
Завтрак в 08:30.
В 09:30 едем на джипах к подножью активного вулкана Баранского.
По пути останавливаемся на смотровых площадках, чтобы полюбоваться панорамой окрестностей с высоты.
Посетим серную речку Кипящая. Устроим здесь необычный пикник. Прямо в водах реки сварим яйца и съедим их красиво вместе с красной икрой.
После искупаемся в термальном комплексе «Кипящая река». Ванны здесь расположены под открытым небом среди зарослей бамбука и выложены природным камнем. Очень атмосферно!
Возвращаемся в отель и обедаем (обед не включен в стоимость).
После едем в совершенно уникальное место — на Стену водопадов. Вода здесь вытекает из середины скалы и спускается на морской берег многочисленными потоками. Получается покрытая тонким слоем воды стена шириной почти сотню метров.
К 17:00 возвращение в отель.
18:30-19:30 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).
Отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.
Путь по морю на остров Кунашир
Завтрак с 08:30.
В 09:30 отправимся в Курильский краеведческий музей, где дополним свои впечатления об острове интересной коллекцией артефактов.
В 11:30 едем в порт, где сядем на скоростной катер до следующего Курильского острова – Кунашир. Дорога займёт около 4-5 часов.
По пути будем наслаждаться видами, а если повезёт, увидим косаток, китов и сивучей.
В дороге устроим перекус с рыбными и мясными закусками, фруктами и игристым.
По прибытии заселяемся в отель «Кунашир Резорт и СПА».
По желанию в отеле можно будет посетить спа-комплекс с открытыми термальными бассейнами (за дополнительную плату).
Ужин в ресторане отеля «Кунашир Резорт и СПА» (оплачивается самостоятельно).
Знакомство с Кунаширом и мыс Столбчатый
С 08:00 завтрак с красной икрой и игристым.
В 09:00 отправляемся знакомиться с островом. Увидим кекур — одиночный утёс, выступающий из воды в десятке метров от берега.
Прогуляемся по Южно-Курильскому мысу к заброшенному маяку, который служил острову более 60 лет.
По пути полюбуемся на бухты Головнина и Южно-Курильскую, которые разделяют мыс, а также увидим вулканы Тятя и Менделеева.
Возвращаемся в отель и обедаем (обед не включен в стоимость).
Далее нас ждёт охотская сторона острова, где увидим Японию как на ладони. Здесь на смотровой площадке старые военные блиндажи, вид на море и озеро Лагунное невероятный.
Затем отправимся на прогулку к мысу Столбчатый.
Возвращение в отель.
18:30-19:30 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).
Кальдера вулкана Головнина и остров Гайнутдинова
В 08:00 завтракаем.
В 09:00 едем к кальдере вулкана Головнина — самый южный вулкан Курил.
Наш путь займёт около часа на вездеходе (подъедем максимально близко по грунтовке к началу старта пешей тропы) и ещё два километра пешей прогулки по ровной поверхности.
Увидим озеро Кипящее на месте кратера. Здесь можно застать залповые выбросы горячей воды, сернистого и сероводородного газов.
Рядом с Кипящим находится Горячее озеро, в нём по желанию можно искупаться. Средняя температура воды здесь +15°.
Далее отправимся на побережье Охотского моря, прогуляемся вдоль берега, где часто можно найти знаменитые японские «кухтыли», увидим остров птиц Гайнутдинова.
Возвращаемся в отель и обедаем (обед не включен в стоимость).
Свободное время для отдыха.
19:00-20:00 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).
Вулкан Менделеева и его фумаролы
В 08:00 завтракаем.
После завтрака держим путь к действующему вулкану Менделеева. Нам предстоит пройти по живописной тропе, проходящей сквозь заросли бамбука, а затем совершить небольшой подъём до фумарольных полей вулкана.
Фумаролы — это трещины или отверстия в земной коре, через которые выходят горячие газы и пар. Мы увидим множество таких выходов. Просто волшебно!
Возвращаемся в отель и обедаем (обед не включен в стоимость).
Свободное время для отдыха.
18:30-19:30 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).
Отправление на Сахалин
Финальный завтрак с икрой и игристым.
Групповой трансфер в аэропорт, и вылетаем на Сахалин.
Авиабилеты до Сахалина будем покупать мы для всей группы, организованно. Точное время вылета станет известно ближе к поездке, когда авиакомпания «Аврора» выставит свои рейсы.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 4 ночи на Итурупе в сафари-домиках отеля «Камуй Котан» (двухместное размещение);
- 4 ночи на Кунашире в отеле «Кунашир Резорт и СПА» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека – 265 000 руб.
Варианты проживания
Отель «Кунашир Резорт и СПА»
«Кунашир Резорт и СПА» располагается в Южно-Курильске, Сахалинская область.
Домики оснащены кондиционером и спальными местами, системой Умный дом, которой можно управлять через голосового помощника Алиса, а также санузлом с косметическими принадлежностями. Кроме того, имеется уютная терраса с зоной для отдыха.
Организован мини-бар с чайной станцией, и есть обеденный стол.
Для постояльцев работает ресторан, где можно полакомиться блюдами авторской кухни с видом на хвойный лес, а также SPA-центр с бассейнами под открытым небом и тремя видами бань, расслабляющими процедурами.
Камуй Котан
На территории есть отель и сафари-тенты.
Новый современный отель «Камуй Котан» в лесу с видом на вулкан.
На территории СПА-комплекс с бассейном и парением, панорамный ресторан с меню из локальных продуктов, костровая зона с шезлонгами для вечерних посиделок у огня.
Стильные номера с панорамными окнами в пол и видом на вулкан.
Проживание двухместное. Кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.
Продуманный интерьер:
- Место для хранения вещей.
- Тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки.
- Санузел с душевой без набивших оскомину душевых кабин и бойлеров.
- Wi-Fi, кондиционер, приточная вентиляция.
Важные мелочи:
- Ортопедический матрас, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки.
- Мини-бар, посуда и чай, графин для воды (питьевая чистая вода идёт прямо из-под крана).
- Мощный фен.
В сафари-тентах следующие условия:
- место для хранения вещей;
- тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки;
- санузел с душевой;
- ортопедический матрас и меню подушек, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки;
- мини-бар, чайная станция, фен, Wi-Fi, кондиционер;
- кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное проживание в отелях "Камуй Котан" на Итурупе и "Кунашир Резорт и СПА" на Кунашире (с соседом/соседкой в одном номере)
- Трансфер из аэропорта на Итурупе и в аэропорт на Кунашире к рекомендованным рейсам (современный комфортный микроавтобус/джипы)
- Трансферы по программе: джипы на Итурупе и Кунашире
- Переход на катере «Ямал 37» по маршруту: Итуруп - Кунашир. На борту закуски и игристое
- Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по маршруту тура
- Вход на термальные источники по программе
- Посещение спа-комплекса в отеле "Камуй Котан" (2 часа) с интерактивной программой "Посвящение в айны"
- Питание, указанное в программе: дегустационный сет от шефа в ресторане «Камуй Котан» на Итурупе (день 1) пикник с яйцами и икрой у Кипящей речки на вулкане Баранскоговсе завтраки в отеляхобед-пикник на Итурупе (день 2)
- Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
- Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении ФСБ России)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Перелеты внутренними рейсами Сахалин - Итуруп (день 1) и Кунашир - Сахалин (день 9) - 19 000 руб. в одну сторону (стоимость ориентировочная и может измениться)
- Услуга в покупке авиабилетов Сахалин - Итуруп (1 день) и Кунашир - Сахалин (9 день) - 2000 руб. /чел
- Питание вне программы все обеды и ужины, не указанные в разделе «включено в стоимость»
- По желанию выход в море на Итурупе на яхте Allure - 180 000 рублей на группу
- Прогулка 4 часа с высадкой на берег в локации «Око Дракона» (с яхты до берега и обратно идём на резиновой лодке с мотором). Дополнительно возможна организация горячего обеда с морепродуктами на яхте - 3000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Треккинговые ботинки и сменная пара обуви. Для небольших треккингов и в случае дождя, чтобы не мокнуть и не скользить.
- Летняя одежда. Погода на Курилах может меняться по несколько раз за день.
- Обязательно берем кепку, солнечные очки и крем для защиты от солнца (оно очень активное).
- Купальник, полотенце и тапочки для термальных источников.
- Городской рюкзак, чтобы всё это носить с собой и переодеваться по погоде.
Пригодятся:
- непромокаемые и непродуваемые куртка и брюки;
- теплая одежда;
- термобелье;
- много носков, в том числе шерстяных;
- шапка;
- перчатки;
- дождевик.
Полный и подробный список рекомендаций по багажу мы отправим вам как памятку при подготовке к поездке.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться до начала маршрута?
Курильские острова — настоящий край земли. Добраться до него можно в два этапа.
- Необходимо самостоятельно купить билет на самолет из вашего города до Южно-Сахалинска и прилететь на остров Сахалин. Из Москвы самолет летит около 8 часов и преодолевает расстояние 6642 км.
- Далее локальным рейсом необходимо совершить перелет на остров Итуруп. Билеты до Итурупа и обратно с Кунашира до Сахалина мы будем закупать централизованно для группы.
Важно! Вам нужно прилететь за день до начала тура и провести ночь на Сахалине. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность в первый день тура вылететь локальным рейсом по расписанию. Время вылета будет известно только накануне.
Какая погода летом на Курилах?
Курильские острова относятся к районам крайнего Севера. Климат здесь суровый. С одной стороны острова омывает холодный Тихий океан, с другой — студёное Охотское море. Поэтому погода в целом прохладная и влажная.
Лето тут наступает в июле и длится по сентябрь. Температура летом в среднем 15–20 градусов. Часто туманы, дожди и облачность, но жара до 30 градусов тоже бывает (зависит от особенностей текущего года).
Погода очень переменчива и часто меняется в течение дня, потому многослойность — наше всё!
Что если я поеду в тур один?
Прекрасное решение! Наши путешествия притягивают близких по духу людей, открытых и позитивных. Тур пройдет в хорошей компании, среди приятного общения и новых друзей.
70% наших путешественников ездят одни и хвалят нас за способность подобрать соседа по номеру в отеле, схожего по возрасту, характеру и интересам.
Ещё до поездки мы создаем общий чат группы, где можно предварительно со всеми познакомиться.
Нужна ли подготовка для тура?
Тур предполагает треккинг лёгкой и средней тяжести. Никакой особенной физической подготовки не требуется. Вся предложенная физическая активность будет по плечу любому здоровому человеку. Самое тяжелое в туре — акклиматизация к другому часовому поясу и частая смена погоды.
Вы можете взять с собой в тур ребенка от 10 лет.
Медведи, вулканы, дикая природа — это точно безопасно?
В плане безопасности всё хорошо продумано. С вами будут гиды и опытные водители с лицензией, на маршруте всегда есть связь, аптечка, средства отпугивания медведей. Обязательно проводим для вас подробный инструктаж по правилам техники безопасности на маршрутах.
Есть ли рекомендации по прилёту и вылету?
Начало тура: рекомендуем прилетать в Южно-Сахалинск за день до начала тура.
Завершение тура: рекомендуем брать обратный вылет из Сахалина на следующий день после окончания тура (на случай отмены или переноса рейса из Кунашира).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.