1 день

Прилет на Итуруп

Добро пожаловать на остров Итуруп!

Авиабилеты до Итурупа будем покупать мы для всей группы, организованно. Точное время перелета станет известно ближе к поездке, когда авиакомпания «Аврора» опубликует расписание.

Встречаем вас в аэропорту и сразу мчим на берег Охотского моря, на прогулку по застывшему лавовому плато Янкито.

Полюбуемся, как волны разбиваются о скалы. Это место точно не оставит равнодушным!

После отправимся заселяться в сафари-домики «Камуй Котан» – наш комфортный отель с видом на вулкан Хмельницкого.

В 19:00 дегустационный сет от шефа в ресторане отеля. Попробуем дальневосточные морепродукты под домашние настойки и игристое.

По желанию в отеле можно будет посетить спа-комплекс с открытым бассейном и уличной ванной (за дополнительную плату, предварительная бронь).

