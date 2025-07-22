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Weekend на острове Итуруп

Скидка 10% на одноместное размещение в туре с датами 10–13 августа. Стоимость указана без скидки.

Приготовьтесь к захватывающему путешествию на остров Итуруп! Вас ждут невероятные природные красоты, интересные экскурсии и незабываемые
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впечатления! Ваше приключение будет включать посещение лавового плато Янкито, Белых скал, бухты Касатка и вулкана Баранского.

Вы насладитесь чистейшими термальными источниками, увидите величественные водопады и попробуете вкуснейшие блюда на берегу Охотского моря. Это путешествие подарит вам массу ярких эмоций и воспоминаний на всю жизнь!

5
3 отзыва
Weekend на острове Итуруп
Weekend на острове Итуруп
Weekend на острове Итуруп
Ближайшие даты:
10
авг15
сен10
окт13
окт

Программа тура по дням

1 день

Перелет на Итуруп, лавовое плато Янкито

Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска.

Регистрация на рейс. Вылет в Курильск.

Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Посещение лавового плато Янкито.

Ужин самостоятельно.

В случае позднего вылета на о. Итуруп программа может быть изменена, что не повлияет на количество объектов показа на о. Итуруп.

Перелет на Итуруп, лавовое плато ЯнкитоПерелет на Итуруп, лавовое плато ЯнкитоПерелет на Итуруп, лавовое плато ЯнкитоПерелет на Итуруп, лавовое плато ЯнкитоПерелет на Итуруп, лавовое плато Янкито
2 день

Экскурсия на Белые скалы на автомобиле, бухта Оля, Черные камни

08:00 Завтрак в кафе гостиницы «Остров».

09:00 Отправление на экскурсию на Белые скалы.

В процессе экскурсии вы совершите путешествие по берегу Охотского моря и пройдёте все белые скалы.

По маршруту посещается бухта Оля, Черные камни, Белые скалы.

Если позволят погодные условия, вы сможете посетить водопады в бухте Парусная и проехать через ветровой перешеек к Тихому океану.

Обед в ланч-боксе.

Посещение водно-оздоровительного комплекса термальных вод «Жаркие воды» (оплачивается дополнительно).

Ужин самостоятельно.

Время прохождения экскурсии зависит от погодных условий.

Экскурсия на Белые скалы на автомобиле, бухта Оля, Черные камниЭкскурсия на Белые скалы на автомобиле, бухта Оля, Черные камниЭкскурсия на Белые скалы на автомобиле, бухта Оля, Черные камниЭкскурсия на Белые скалы на автомобиле, бухта Оля, Черные камниЭкскурсия на Белые скалы на автомобиле, бухта Оля, Черные камниЭкскурсия на Белые скалы на автомобиле, бухта Оля, Черные камни
3 день

Экскурсия в бухту Касатка

08:30 Завтрак в кафе гостиницы «Остров».

09:30 Отправление на побережье Тихого океана в бухту Касатка.

Обед (ланч-бокс).

16:00 Возвращение в Курильск.

16:00 – 17:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (оплачивается дополнительно).

Ужин самостоятельно.

Экскурсия в бухту КасаткаЭкскурсия в бухту КасаткаЭкскурсия в бухту КасаткаЭкскурсия в бухту КасаткаЭкскурсия в бухту Касатка
4 день

Вулкан Баранского, перелёт на Сахалин

09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Остров».

Отправление на вулкан Баранского.

Посещение подножия и купание на горячих источниках вулкана.

14:00 Трансфер в аэропорт.

Регистрация на рейс.

Если вылет на о. Сахалин будет после обеда, то питание за свой счет, но экскурсионная программа продлевается до времени вылета.

Отправление в Южно-Сахалинск.

Вулкан Баранского, перелёт на СахалинВулкан Баранского, перелёт на СахалинВулкан Баранского, перелёт на СахалинВулкан Баранского, перелёт на СахалинВулкан Баранского, перелёт на СахалинВулкан Баранского, перелёт на Сахалин

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместном номере (номер с раздельными кроватями) в гостинице «Остров»/«Итуруп» (г. Курильск).

Скидка 10% на одноместное размещение в туре с датами 10–13 августа. Стоимость ниже указана без скидки.

Стоимость тура на 1 человека — 89 000 руб.

Доплата за одноместное размещение – 14 000 руб.

На заезд 04.08.25 есть женское подселение (уточняйте при бронировании).

Варианты проживания

Гостиница «Остров»

3 ночи

Отель «Остров» ждёт своих гостей в Курильске.

К вашим услугам Wi-Fi, парковка, прачечная, трансфер и другое.

В каждом из номеров есть всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно и получили максимум положительных эмоций от проживания и окружающей природы.

Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.

В шаговой доступности магазины, кафе, живописные места для приятных прогулок.

Гостиница «Остров»Гостиница «Остров»Гостиница «Остров»Гостиница «Остров»Гостиница «Остров»

Гостиница «Итуруп»

3 ночи

Трёхэтажное здание гостиницы в центре Курильска — это достойный выбор для тех, кто хочет провести отпуск с комфортом, но бюджетно.

От гостиницы удобно добираться до разных достопримечательностей города, как пешком, так и на автомобиле.

На первом этаже гостиницы есть кафе и зона отдыха.

Гостиница «Итуруп»Гостиница «Итуруп»Гостиница «Итуруп»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда в формате ланч-бокса)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Размещение в гостинице «Остров» (номер с раздельными кроватями)
  • Посещение термальных источников на вулкане Баранского (рассчитано по стоимости 2000 руб. /чел. по ценам 2023 года, в случае повышения стоимости, фактическая разница оплачивается дополнительно)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (завтрак в первый день тура, ужины, обед в последний день тура)
  • Перелёт Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (стоимость уточняется)
  • Алкогольные напитки
  • Одноместное размещение - 14 000 руб
  • Посещение термальных источников "Жаркие Воды" и "Ванночки" в соответствии с прейскурантом на день оплаты
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода очень неустойчивая. В течение дня может светить яркое солнце и лить проливной дождь. Вместе с погодой, нужно понимать, что вы путешествуете по дикой природе, где нет подготовленных троп.

  • Обувь:
    • удобная городская обувь (вместо нее могут подойти кроссовки)к;
    • кроссовки;
    • резиновые тапочки.
  • Одежда:
    • купальник и плавки (некоторые виды ткани могут покраситься после купания в горячих источниках, поэтому берите то, что не жалко);
    • дышащие спортивные штаны;
    • шорты;
    • одежда из флиса;
    • ветрозащитная куртка;
    • футболка с длинным рукавом;
    • головной убор (кепка на теплую погоду и шапку для ветреной).
  • Аксессуары:
    • солнцезащитные очки;
    • солнцезащитный крем;.
    • репеллент от укусов насекомых;
    • легкий рюкзак 30-40 литров;
    • полотенце (из отеля брать нельзя);
    • средства личной гигиены;
    • персональная аптечка;
    • фотоаппарат;
    • пауэр банк.
Нужна ли специальная физическая подготовка для участия в туре?

Для этого путешествия нам не нужна физическая подготовка, так как все передвижения во время экскурсий производятся на транспортных средствах. Программа не включает в себя длинных пеших переходов и треккингов.

Как организован транспорт?

Перевозка на о. Итуруп будет осуществляться на внедорожниках с рассадкой по 4 человека, что позволит вам уединиться своей микрогруппой во время путешествия.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности при посещении горячих источников?

В связи со сложностью бронирования горячих источников, оплата производится в первый день тура гиду. В соответствии с правилами термальных источников, при отмене бронирования взимается штраф в размере 100% стоимости.

Что важно знать перед отправлением в тур?

В зависимости от погодных условий туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.

Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой авиаперевозчиком.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Анастасия
22 июл 2025
Организация на высоте, комфортные трансферы, вкуснейшие обеды, проживание в лучшей гостинице города. Отдельное спасибо гиду Анастасии - мастер своего дела, интересно погрузила нас в историю и культуру острова.
Организация на высоте, комфортные трансферы, вкуснейшие обеды, проживание в лучшей гостинице города. Отдельное спасибо гиду Анастасии
М
Медведев
21 июл 2025
Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!
Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!Наш гид Анастасия просто супер. Видно, что она любит свой Сахалин, рассказала нам много о нем интересного и любопытного. Большое спасибо!
И
Ирина
30 сен 2024
Спасибо за отличную организацию моего незабываемого путешествия.
Я
Яна
16 сен 2024
Хорошая организация. Быстро и подробно отвечали на все вопросы
Хорошая организация. Быстро и подробно отвечали на все вопросыХорошая организация. Быстро и подробно отвечали на все вопросыХорошая организация. Быстро и подробно отвечали на все вопросыХорошая организация. Быстро и подробно отвечали на все вопросыХорошая организация. Быстро и подробно отвечали на все вопросы
А
Альфия
14 сен 2024
Доброжелательная молодежная команда принимающей стороны, заботливый и внимательный гид Татьяна, профессиональные водители и повара, обеспечивавшие ресторанный сервис в полевых условиях. Сахалин великолепен!
Е
Екатерина
8 сен 2024
Нам все очень понравилось!
Нам все очень понравилось!Нам все очень понравилось!Нам все очень понравилось!Нам все очень понравилось!Нам все очень понравилось!Нам все очень понравилось!Нам все очень понравилось!
Е
Елена
8 сен 2024
Второй раз были в туре с Большой Страной. В процессе подготовки тура менеджеры быстро отвечали на вопросы и вовремя высылали документы. К организации тура нет претензий. Слаженная, чёткая работа. Спасибо!
Второй раз были в туре с Большой Страной. В процессе подготовки тура менеджеры быстро отвечали наВторой раз были в туре с Большой Страной. В процессе подготовки тура менеджеры быстро отвечали наВторой раз были в туре с Большой Страной. В процессе подготовки тура менеджеры быстро отвечали наВторой раз были в туре с Большой Страной. В процессе подготовки тура менеджеры быстро отвечали наВторой раз были в туре с Большой Страной. В процессе подготовки тура менеджеры быстро отвечали наВторой раз были в туре с Большой Страной. В процессе подготовки тура менеджеры быстро отвечали наВторой раз были в туре с Большой Страной. В процессе подготовки тура менеджеры быстро отвечали наВторой раз были в туре с Большой Страной. В процессе подготовки тура менеджеры быстро отвечали наВторой раз были в туре с Большой Страной. В процессе подготовки тура менеджеры быстро отвечали наВторой раз были в туре с Большой Страной. В процессе подготовки тура менеджеры быстро отвечали на
В
Вера
30 авг 2024
Большая Страна-для нас уже не новинка. Путешествуем с ней уже 3-ий раз. Все прекрасно организовано, всегда вовремя подается транспорт, даже если погода вносит свои коррективы, экскурсии проходят максимально комфортно! И конечно незабываемы наши посиделки за общим столом во время очень разнообразного и вкуснейшего обеда! Спасибо Большая Страна! Дальнейших успехов и процветания!
В
Валентина
11 авг 2024
Всем всем всем организаторам тура 1-8 августа на Сахалин и о. Итуруп "Сахалинские каникулы" огромное спасибо! Вы такие добрые и ответственные люди, любящие свой край, и сердечно принимающие гостей из
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разных городов России. Все было ярко, вкусно, очень удобно, все для туристов! И даже погода на этой южной замечательной земле чудесная, и дождик, и солнышко. Всем водителям, экскурсоводам, менеджерам офиса спасибо! Тане, нашему гиду и экскурсоводу, отдельное спасибо за организацию и сопровождение. "Сахалинские каникулы" - Вы большие молодцы!

М
Мария
31 июл 2024
Очень крутой тур!
Все четко, слаженно, ярко, вкусно и красиво!
Рекомендую 🫶
Увидеть все это своими глазами стоит хотя бы раз в жизни!
Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!
А
Алексей
25 июл 2024
Как я уже отметил, организация тура была на высоком уровне. Спасибо всем организаторам и участникам.
Татьяна, Вам отдельное спасибо за Вашу заботу о нас и Вашу ответственность! Все было организовано на высоком уровне, никаких загвоздок и заминок.
Как я уже отметил, организация тура была на высоком уровне. Спасибо всем организаторам и участникам.Как я уже отметил, организация тура была на высоком уровне. Спасибо всем организаторам и участникам.Как я уже отметил, организация тура была на высоком уровне. Спасибо всем организаторам и участникам.Как я уже отметил, организация тура была на высоком уровне. Спасибо всем организаторам и участникам.Как я уже отметил, организация тура была на высоком уровне. Спасибо всем организаторам и участникам.Как я уже отметил, организация тура была на высоком уровне. Спасибо всем организаторам и участникам.Как я уже отметил, организация тура была на высоком уровне. Спасибо всем организаторам и участникам.Как я уже отметил, организация тура была на высоком уровне. Спасибо всем организаторам и участникам.Как я уже отметил, организация тура была на высоком уровне. Спасибо всем организаторам и участникам.Как я уже отметил, организация тура была на высоком уровне. Спасибо всем организаторам и участникам.
Н
Наталья
23 июл 2024
Это лучшее путешествие, что было в моей жизни! Спасибо организаторам и исполнителям моего счастья! Еще повезло с компанией)
Это лучшее путешествие, что было в моей жизни! Спасибо организаторам и исполнителям моего счастья! Еще повезло с компанией)
А
Анастасия
22 июл 2024
Отличный тур! Все очень понравилось! Особенно хочется отметить дружелюбность и энтузиазм гидов, а также потрясающее питание на маршруте! Каждый день очень вкусная рыба и морепродукты!
Ч
Чугунова
18 июл 2024
Большое спасибо за организацию тура. Все было на высоте. Эрудированный доброжелательный и терпеливо отвечающий на все наши вопросы Владимир,замечательный Игорь, водители которые нас возили и вкусно кормили, а главное правильно и грамотно показывали и рассказывали, уж что посмотреть, у вас в избытке. Впечатлений море и Тихий океан. Больше спасибо.
Большое спасибо за организацию тура. Все было на высоте. Эрудированный доброжелательный и терпеливо отвечающий на всеБольшое спасибо за организацию тура. Все было на высоте. Эрудированный доброжелательный и терпеливо отвечающий на всеБольшое спасибо за организацию тура. Все было на высоте. Эрудированный доброжелательный и терпеливо отвечающий на всеБольшое спасибо за организацию тура. Все было на высоте. Эрудированный доброжелательный и терпеливо отвечающий на всеБольшое спасибо за организацию тура. Все было на высоте. Эрудированный доброжелательный и терпеливо отвечающий на всеБольшое спасибо за организацию тура. Все было на высоте. Эрудированный доброжелательный и терпеливо отвечающий на всеБольшое спасибо за организацию тура. Все было на высоте. Эрудированный доброжелательный и терпеливо отвечающий на все
И
Ирина
18 июл 2024
Впервые заказала тур через сообщество туроператоров и не пожалела. Нас 3 человека, активные самостоятельные путешественники, но изменились обстоятельства и решили взять тур на Сахалин. Большую страну нашла случайно, почему то
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сразу понравились предложения на сайте, потом возникающие вопросы решали через менеджера. Отдельное большое спасибо Валерии Малюте, помогла в подборе тура, сроков дала много советов, созванивалась с туроператором, во общем все было оперативно и четко решено. Все документы высылались вовремя, всегда была на связи. Даны полезные советы по одежде, очень пригодились. Ну теперь отдельное слово по туру "Неделя на Сахалине" Это потрясающий тур, можно сказать все включено. Программа выверена, трансферы, жилье, еда все на уровне. Мы заказали тур практически за неделю, в одном отеле из-за форума не было мест и мы решили сами заказать апартаменты, так нам всегда предоставляли трансфер. Программа очень хорошая, мы увидели и Южно-Сахалинск и о Итуруп. Очень повезло с погодой. Не представляла что может быть такое питание, тем кто любит морепродукты не пожалеете, мы тоже не пожалели что выбрали именно этот тур, цена соответствует предложению и качеству. Большое спасибо нашему гиду Владимиру, грамотно и легко даны познавательные экскурсии, всегда внимателен, всегда на связи. Спасибо Сахалин, очень хотим вернуться!

Впервые заказала тур через сообщество туроператоров и не пожалела. Нас 3 человека, активные самостоятельные путешественники, ноВпервые заказала тур через сообщество туроператоров и не пожалела. Нас 3 человека, активные самостоятельные путешественники, ноВпервые заказала тур через сообщество туроператоров и не пожалела. Нас 3 человека, активные самостоятельные путешественники, ноВпервые заказала тур через сообщество туроператоров и не пожалела. Нас 3 человека, активные самостоятельные путешественники, ноВпервые заказала тур через сообщество туроператоров и не пожалела. Нас 3 человека, активные самостоятельные путешественники, ноВпервые заказала тур через сообщество туроператоров и не пожалела. Нас 3 человека, активные самостоятельные путешественники, но

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