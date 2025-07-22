Приготовьтесь к захватывающему путешествию на остров Итуруп! Вас ждут невероятные природные красоты, интересные экскурсии и незабываемые
Программа тура по дням
Перелет на Итуруп, лавовое плато Янкито
Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска.
Регистрация на рейс. Вылет в Курильск.
Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Посещение лавового плато Янкито.
Ужин самостоятельно.
В случае позднего вылета на о. Итуруп программа может быть изменена, что не повлияет на количество объектов показа на о. Итуруп.
Экскурсия на Белые скалы на автомобиле, бухта Оля, Черные камни
08:00 Завтрак в кафе гостиницы «Остров».
09:00 Отправление на экскурсию на Белые скалы.
В процессе экскурсии вы совершите путешествие по берегу Охотского моря и пройдёте все белые скалы.
По маршруту посещается бухта Оля, Черные камни, Белые скалы.
Если позволят погодные условия, вы сможете посетить водопады в бухте Парусная и проехать через ветровой перешеек к Тихому океану.
Обед в ланч-боксе.
Посещение водно-оздоровительного комплекса термальных вод «Жаркие воды» (оплачивается дополнительно).
Ужин самостоятельно.
Время прохождения экскурсии зависит от погодных условий.
Экскурсия в бухту Касатка
08:30 Завтрак в кафе гостиницы «Остров».
09:30 Отправление на побережье Тихого океана в бухту Касатка.
Обед (ланч-бокс).
16:00 Возвращение в Курильск.
16:00 – 17:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (оплачивается дополнительно).
Ужин самостоятельно.
Вулкан Баранского, перелёт на Сахалин
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Остров».
Отправление на вулкан Баранского.
Посещение подножия и купание на горячих источниках вулкана.
14:00 Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Если вылет на о. Сахалин будет после обеда, то питание за свой счет, но экскурсионная программа продлевается до времени вылета.
Отправление в Южно-Сахалинск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двухместном номере (номер с раздельными кроватями) в гостинице «Остров»/«Итуруп» (г. Курильск).
Скидка 10% на одноместное размещение в туре с датами 10–13 августа. Стоимость ниже указана без скидки.
Стоимость тура на 1 человека — 89 000 руб.
Доплата за одноместное размещение – 14 000 руб.
На заезд 04.08.25 есть женское подселение (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Гостиница «Остров»
Отель «Остров» ждёт своих гостей в Курильске.
К вашим услугам Wi-Fi, парковка, прачечная, трансфер и другое.
В каждом из номеров есть всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно и получили максимум положительных эмоций от проживания и окружающей природы.
Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
В шаговой доступности магазины, кафе, живописные места для приятных прогулок.
Гостиница «Итуруп»
Трёхэтажное здание гостиницы в центре Курильска — это достойный выбор для тех, кто хочет провести отпуск с комфортом, но бюджетно.
От гостиницы удобно добираться до разных достопримечательностей города, как пешком, так и на автомобиле.
На первом этаже гостиницы есть кафе и зона отдыха.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда в формате ланч-бокса)
- Экскурсионное обслуживание
- Размещение в гостинице «Остров» (номер с раздельными кроватями)
- Посещение термальных источников на вулкане Баранского (рассчитано по стоимости 2000 руб. /чел. по ценам 2023 года, в случае повышения стоимости, фактическая разница оплачивается дополнительно)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (завтрак в первый день тура, ужины, обед в последний день тура)
- Перелёт Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (стоимость уточняется)
- Алкогольные напитки
- Одноместное размещение - 14 000 руб
- Посещение термальных источников "Жаркие Воды" и "Ванночки" в соответствии с прейскурантом на день оплаты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода очень неустойчивая. В течение дня может светить яркое солнце и лить проливной дождь. Вместе с погодой, нужно понимать, что вы путешествуете по дикой природе, где нет подготовленных троп.
- Обувь:
- удобная городская обувь (вместо нее могут подойти кроссовки)к;
- кроссовки;
- резиновые тапочки.
- Одежда:
- купальник и плавки (некоторые виды ткани могут покраситься после купания в горячих источниках, поэтому берите то, что не жалко);
- дышащие спортивные штаны;
- шорты;
- одежда из флиса;
- ветрозащитная куртка;
- футболка с длинным рукавом;
- головной убор (кепка на теплую погоду и шапку для ветреной).
- Аксессуары:
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;.
- репеллент от укусов насекомых;
- легкий рюкзак 30-40 литров;
- полотенце (из отеля брать нельзя);
- средства личной гигиены;
- персональная аптечка;
- фотоаппарат;
- пауэр банк.
Нужна ли специальная физическая подготовка для участия в туре?
Для этого путешествия нам не нужна физическая подготовка, так как все передвижения во время экскурсий производятся на транспортных средствах. Программа не включает в себя длинных пеших переходов и треккингов.
Как организован транспорт?
Перевозка на о. Итуруп будет осуществляться на внедорожниках с рассадкой по 4 человека, что позволит вам уединиться своей микрогруппой во время путешествия.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности при посещении горячих источников?
В связи со сложностью бронирования горячих источников, оплата производится в первый день тура гиду. В соответствии с правилами термальных источников, при отмене бронирования взимается штраф в размере 100% стоимости.
Что важно знать перед отправлением в тур?
В зависимости от погодных условий туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.
Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой авиаперевозчиком.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все четко, слаженно, ярко, вкусно и красиво!
Рекомендую 🫶
Увидеть все это своими глазами стоит хотя бы раз в жизни!
Татьяна, Вам отдельное спасибо за Вашу заботу о нас и Вашу ответственность! Все было организовано на высоком уровне, никаких загвоздок и заминок.