Трёхэтажное здание гостиницы в центре Курильска — это достойный выбор для тех, кто хочет провести отпуск с комфортом, но бюджетно.

От гостиницы удобно добираться до разных достопримечательностей города, как пешком, так и на автомобиле.

На первом этаже гостиницы есть кафе и зона отдыха.