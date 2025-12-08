Итуруп — жемчужина Курильских островов, которая не оставит равнодушными даже искушённых путешественников.
После прогулок среди фантастических пейзажей вы будете нежиться в горячих источниках, а вечером отдыхать в гостевом доме и наслаждаться звёздами и тишиной.
Описание тура
Организационные детали
Порядок проведения экскурсий может быть изменён в зависимости от погодных условий. Количество туристических локаций при этом не меняется.
Что необходимо взять с собой:
— Трекинговую обувь
— Купальный костюм
Проживание. Двухместное в гостевых домах.
Питание. Включены завтраки, обеды и ужины. В городе есть также магазины, где можно приобрести продукты.
Дети. Возможно участие с детьми с 5 лет.
Программа тура по дням
Знакомство, вулкан Баранского и фумарольные поля
Встречаем вас в аэропорту или морском порту города Курильска на Итурупе, в зависимости от выбранного вами способа прибытия. Знакомимся и сразу едем до места проживания — попутно мы расскажем об острове и его культуре.
Оставив вещи в гостевом доме, мы отправимся к подножию вулкана Баранского (высота 1132 метра) — одному из действующих вулканов острова. Вы увидите живописные ландшафты: грязевые котлы, горячие озёра с кислотой бирюзового цвета, минеральные ручьи, бьющие из недр лечебные источники. Мы посетим смотровую площадку, сходим на экскурсию на фумарольное поле (поле кратерных трещин, откуда выходят горячие газы) и сварим яйца в кипящем озере.
Стена водопадов, Белые скалы и бухта Парусная
Позавтракав, отправимся к Стене водопадов — месту, где вытекающая из скалы вода спускается к морю многочисленными потоками общей шириной около 100 метров. Таким образом образуется почти сплошь покрытая тонким слоем воды поверхность. Очень впечатляющее зрелище!
Затем поедем смотреть на причудливый рельеф Белых скал — они образовались во время извержения древних вулканов, когда стекающая лава при соприкосновении с морской водой вскипала пеной и тут же застывала. Полюбовавшись, продолжим путь до бухты Парусная, где увидим 15-метровый живописный водопад — здесь можно зайти за струи падающей воды и остаться сухим за шторой из ледяных брызг.
В завершении дня расслабимся в лечебных термальных источниках «Жаркие воды».
Бухта Касатка, Чёртова скала и горячие источники
Сегодня мы немного погрузимся в историю бомбардировки Пёрл-Харбора. И неудивительно — ведь именно в гавани бухты Касатка в 1941 году произошла встреча японской авианосной эскадры, где команды кораблей впервые узнали о цели похода.
По пути к бухте мы остановимся на побережье пляжа Зеркальный и посмотрим на останки выброшенного на берег рыбацкого судна. Это место интересно также Чёртовой скалой, в которой японцы прорыли туннель — по сей день здесь можно пройти каменную толщу насквозь.
В завершении дня снимем усталость и расслабимся в природных лечебных горячих источниках на берегу моря.
Музей и лавовое плато Янкито
В первой половине дня мы посетим краеведческий музей, где глубже узнаем историю края. Затем отправимся на лавовое плато Янкито, которое образовалось после извержения вулкана Богдана Хмельницкого. Необычные формы образованных скал придают особое очарование этому месту.
После прощаемся с островом Итуруп. Самостоятельный отъезд в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|118 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме
- Питание
- Транспорт
- Трансфер аэропорт - отель в первый день
- Оформление пограничного пропуска
- Оформление пропусков на туристические локации
Что не входит в цену
- Авиабилеты Южно-Сахалинск - Итуруп - Южно-Сахалинск
- Входной билет на территорию термальных источников вулкана Баранского (имеются медицинские противопоказания)
- Входной билет на термальные источники «Ванночки» (имеются медицинские противопоказания)
- Стоимость 1-местного проживания - 100 000 ₽/чел