Вулканы, горячие озёра, водопады и белые лавовые скалы так и зовут в удивительное путешествие, полное природных чудес и впечатлений. Итуруп — жемчужина Курильских островов, которая не оставит равнодушными даже искушённых путешественников. После прогулок среди фантастических пейзажей вы будете нежиться в горячих источниках, а вечером отдыхать в гостевом доме и наслаждаться звёздами и тишиной.

Описание тура

Организационные детали

Порядок проведения экскурсий может быть изменён в зависимости от погодных условий. Количество туристических локаций при этом не меняется.

Что необходимо взять с собой:

— Трекинговую обувь

— Купальный костюм