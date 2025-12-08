Мои заказы

Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп

Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере
Вулканы, горячие озёра, водопады и белые лавовые скалы так и зовут в удивительное путешествие, полное природных чудес и впечатлений.

Итуруп — жемчужина Курильских островов, которая не оставит равнодушными даже искушённых путешественников.

После прогулок среди фантастических пейзажей вы будете нежиться в горячих источниках, а вечером отдыхать в гостевом доме и наслаждаться звёздами и тишиной.
Описание тура

Организационные детали

Порядок проведения экскурсий может быть изменён в зависимости от погодных условий. Количество туристических локаций при этом не меняется.

Что необходимо взять с собой:
— Трекинговую обувь
— Купальный костюм

Проживание. Двухместное в гостевых домах.

Питание. Включены завтраки, обеды и ужины. В городе есть также магазины, где можно приобрести продукты.

Дети. Возможно участие с детьми с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство, вулкан Баранского и фумарольные поля

Встречаем вас в аэропорту или морском порту города Курильска на Итурупе, в зависимости от выбранного вами способа прибытия. Знакомимся и сразу едем до места проживания — попутно мы расскажем об острове и его культуре.

Оставив вещи в гостевом доме, мы отправимся к подножию вулкана Баранского (высота 1132 метра) — одному из действующих вулканов острова. Вы увидите живописные ландшафты: грязевые котлы, горячие озёра с кислотой бирюзового цвета, минеральные ручьи, бьющие из недр лечебные источники. Мы посетим смотровую площадку, сходим на экскурсию на фумарольное поле (поле кратерных трещин, откуда выходят горячие газы) и сварим яйца в кипящем озере.

2 день

Стена водопадов, Белые скалы и бухта Парусная

Позавтракав, отправимся к Стене водопадов — месту, где вытекающая из скалы вода спускается к морю многочисленными потоками общей шириной около 100 метров. Таким образом образуется почти сплошь покрытая тонким слоем воды поверхность. Очень впечатляющее зрелище!

Затем поедем смотреть на причудливый рельеф Белых скал — они образовались во время извержения древних вулканов, когда стекающая лава при соприкосновении с морской водой вскипала пеной и тут же застывала. Полюбовавшись, продолжим путь до бухты Парусная, где увидим 15-метровый живописный водопад — здесь можно зайти за струи падающей воды и остаться сухим за шторой из ледяных брызг.

В завершении дня расслабимся в лечебных термальных источниках «Жаркие воды».

3 день

Бухта Касатка, Чёртова скала и горячие источники

Сегодня мы немного погрузимся в историю бомбардировки Пёрл-Харбора. И неудивительно — ведь именно в гавани бухты Касатка в 1941 году произошла встреча японской авианосной эскадры, где команды кораблей впервые узнали о цели похода.

По пути к бухте мы остановимся на побережье пляжа Зеркальный и посмотрим на останки выброшенного на берег рыбацкого судна. Это место интересно также Чёртовой скалой, в которой японцы прорыли туннель — по сей день здесь можно пройти каменную толщу насквозь.

В завершении дня снимем усталость и расслабимся в природных лечебных горячих источниках на берегу моря.

4 день

Музей и лавовое плато Янкито

В первой половине дня мы посетим краеведческий музей, где глубже узнаем историю края. Затем отправимся на лавовое плато Янкито, которое образовалось после извержения вулкана Богдана Хмельницкого. Необычные формы образованных скал придают особое очарование этому месту.

После прощаемся с островом Итуруп. Самостоятельный отъезд в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет118 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме
  • Питание
  • Транспорт
  • Трансфер аэропорт - отель в первый день
  • Оформление пограничного пропуска
  • Оформление пропусков на туристические локации
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Южно-Сахалинск - Итуруп - Южно-Сахалинск
  • Входной билет на территорию термальных источников вулкана Баранского (имеются медицинские противопоказания)
  • Входной билет на термальные источники «Ванночки» (имеются медицинские противопоказания)
  • Стоимость 1-местного проживания - 100 000 ₽/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро
Завершение: Остров Итуруп, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — Организатор в Курильске
Провела экскурсии для 88 туристов
Я представитель официального туроператора Сахалинской области. Открываем о. Сахалин и Курильские острова для путешественников по всей России. Мы предлагаем широкий спектр услуг — организовываем как групповые, так и индивидуальные туры
читать дальше

и экскурсии по таким направлениям как маяк Анива, лагуна Буссе, а также различные джип-туры, рыбалки и многое другое. В нашем штате большая команда аттестованных гидов и проводников, мы обладаем современной материально-технической базой и имеем все необходимые лицензии для организации туристских услуг.

