2 день

Мыс Столбчатый. Кекур «Чёртов палец». Прогулка по Южно-Курильскому мысу. Охотская сторона острова

Завтрак в отеле с игристым и икрой.

После завтрака отправимся на мыс Столбчатый. Это уникальный памятник природы. Во всём мире есть всего несколько десятков похожих мест, при этом крупных и хорошо сохранившихся всего два — мыс Столбчатый в России и Дорога гигантов в Северной Ирландии.

Вместе с опытным гидом пройдем вдоль побережья Охотского моря, увидим Японию как на ладони, а после экскурсии насладимся игристым.

Продолжим наше знакомство с Кунаширом, самым южным островом Курил.

Первая наша точка притяжения — кекур — одиночный вулканический утёс, выступающий из воды. Местные называют его «Чёртов палец» или «Монах» — за сходство силуэтов.

Затем вас ждёт прогулка по Южно-Курильскому мысу к заброшенному маяку. По пути можно полюбоваться на бухты Головнина и Южно-Курильскую, увидеть вулканы Тятя и Менделеева.

Далее нас ждёт охотская сторона острова. Здесь на смотровой площадке старые военные блиндажи, вид на Японию и озеро Лагунное невероятный.

По желанию можно будет посетить спа-комплекс с бассейнами с вулканической водой, насладиться фирменными программами парений и массажа (за дополнительную плату).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160