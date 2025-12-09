В этом туре вы получите возможность отдохнуть в термальных источниках, посетите мыс Столбчатый и лавовое плато Янкито, порадуете себя интересными вкусами местных деликатесов, а также полюбуетесь Белыми скалами и проникнетесь величественным духом вулканов. Откройте для себя захватывающие красоты Курильских островов!
Программа тура по дням
Прибытие на Кунашир. Дегустационный гастросет
Прибытие на остров Кунашир. Начинаем путешествие вдали от городской суеты.
Трансфер в отель.
Welcome drink.
Дегустационный гастросет от шеф-повара отеля.
По желанию можно будет посетить спа-комплекс с бассейнами с вулканической водой, насладиться фирменными программами парений и массажа (за дополнительную плату).
Мыс Столбчатый. Кекур «Чёртов палец». Прогулка по Южно-Курильскому мысу. Охотская сторона острова
Завтрак в отеле с игристым и икрой.
После завтрака отправимся на мыс Столбчатый. Это уникальный памятник природы. Во всём мире есть всего несколько десятков похожих мест, при этом крупных и хорошо сохранившихся всего два — мыс Столбчатый в России и Дорога гигантов в Северной Ирландии.
Вместе с опытным гидом пройдем вдоль побережья Охотского моря, увидим Японию как на ладони, а после экскурсии насладимся игристым.
Продолжим наше знакомство с Кунаширом, самым южным островом Курил.
Первая наша точка притяжения — кекур — одиночный вулканический утёс, выступающий из воды. Местные называют его «Чёртов палец» или «Монах» — за сходство силуэтов.
Затем вас ждёт прогулка по Южно-Курильскому мысу к заброшенному маяку. По пути можно полюбоваться на бухты Головнина и Южно-Курильскую, увидеть вулканы Тятя и Менделеева.
Далее нас ждёт охотская сторона острова. Здесь на смотровой площадке старые военные блиндажи, вид на Японию и озеро Лагунное невероятный.
По желанию можно будет посетить спа-комплекс с бассейнами с вулканической водой, насладиться фирменными программами парений и массажа (за дополнительную плату).
Кальдера вулкана Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
Завтрак в отеле с игристым и икрой.
Экскурсия «Кальдера вулкана Головнина: озёра Кипящее и Горячее, остров птиц + пикник с видом на остров Хоккайдо».
Наш путь займёт около часа на джипе и ещё два километра пешей прогулки по ровной поверхности. Будем наблюдать, как меняется природа ближе к озёрам.
Увидим озеро Кипящее на месте кратера. Оно подогревается вулканическими газами, температура воды в некоторых местах доходит до +80°C. Здесь можно застать залповые выбросы горячей воды, сернистого и сероводородного газов.
Рядом с Кипящим находится Горячее озеро, в нём по желанию можно искупаться. Средняя температура воды здесь +15°.
Далее отправимся на побережье Охотского моря, прогуляемся вдоль берега, где часто можно найти знаменитые японские «кухтыли», увидим остров птиц Гайнутдинова.
Сделаем пикник с видом на японский остров Хоккайдо и отведаем местные деликатесы.
По желанию можно будет посетить спа-комплекс с бассейнами с вулканической водой, насладиться фирменными программами парений и массажа (за дополнительную плату).
Вулкан Менделеева
Завтрак с игристым и икрой.
Экскурсия «Фумаролы вулкана Менделеева».
Нам предстоит прогуляться по живописной тропе, проходящей сквозь заросли бамбука, а затем совершить небольшой подъём до фумарольных полей.
Фумаролы — это трещины или отверстия в земной коре, через которые выходят горячие газы и пар. Мы увидим множество таких выходов.
По желанию можно будет посетить спа-комплекс с бассейнами с вулканической водой, насладиться фирменными программами парений и массажа (за дополнительную плату).
Прибытие на Итуруп. Лавовое плато Янкито. Интерактивная программа
Завтрак в отеле с игристым и икрой.
После завтрака отправляемся в порт, где сядем на катер до следующего Курильского острова — Итуруп. Дорога займёт около 4 часов. По пути будем наслаждаться видами, а если повезёт, увидим косаток, китов и сивучей.
В дороге устроим перекус с рыбными и мясными закусками, фруктами и игристым.
По прибытии на Итуруп сразу мчим на берег Охотского моря, на прогулку по застывшему лавовому плато Янкито.
Потрогаем причудливые скалы, которые образовались после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Полюбуемся, как волны разбиваются о скалы. Это место точно не оставит равнодушным!
По прибытии заселяемся в сафари-тенты.
В зоне спа-комплекса отеля нас ждет «Посвящение в айны»: интерактивная программа, во время которой мы узнаем больше о коренном народе острова.
По желанию можно будет посетить спа-комплекс с бассейном и уличной ванной (за дополнительную плату).
Джип-прогулка к Белым скалам. Водопады "Девичьи косы" и "Девичьи слезы"
Завтрак.
После завтрака нас ждет джип-прогулка. Едем прямо по пляжу с белоснежным песком вдоль кромки моря.
По пути увидим самые красивые и знаковые места — бухту Парусная, Черные скалы и базальтовые колонны, и главную жемчужину острова — Белые скалы.
Устроим пикник-обед прямо на морском берегу.
Дальше попробуем прорваться (если разлив морской волны позволит и дорога будет открыта) к водопадам.
Обзорно увидим водопад «Девичьи косы», который срывается с 25-метровой базальтовой террасы, и прогуляемся к водопаду «Девичьи слезы», который падает с 10 метров в изумрудный каньон бухты Парусная.
Залив Касатка. Остановки на смотровых площадках. Зеркальный пляж. Буксир «Корунд» и японские тоннели
Завтрак в отеле.
После завтрака отправимся к заливу Касатка. Едем на джипах по живописной горной грунтовой дороге среди леса.
По пути остановимся на смотровых площадках «Большая подкова» и залив «Куйбышевский», заглянем в бывший карьер.
Залив Касатка находится на берегу Тихого океана, проедем по самой его кромке.
Погуляем по Зеркальному пляжу, увидим выброшенный буксир «Корунд» и отправимся в пещеры исследовать японские тоннели.
Отдыхаем, наслаждаемся красотой и океанским простором, делаем красивые фотографии.
После обеда по желанию (за дополнительную плату) можно выйти в море на яхте Allure.
Пройти вдоль живописных бухт, полюбоваться вулканами и выходами лавы, увидеть кого-то из морских обитателей (косатки, сивучи, дельфины и киты). Сделать высадку на фантастической локации «Око Дракона», чтобы увидеть каменную арку из лавовых потоков и вулканическую породу в форме чешуи.
Сюда возможно попасть только с моря. В случае морской прогулки ваш обед можно организовать прямо на яхте. Звучит идеально!
Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Отдых в термальном комплексе. Стена водопадов
Завтрак.
Сегодня на джипах едем к подножью активного вулкана Баранского.
По пути останавливаемся на смотровых площадках, чтобы полюбоваться панорамой окрестностей с высоты. Увидим заброшенную геотермальную станцию с парящими клубами пара.
Посетим серную речку Кипящая, которая берет свое начало в недрах вулкана. Вода на отдельных участках буквально бурлит и может достигать 98 °C, а берега из-за минералов окрашены в яркие оттенки желтого и оранжевого. Выглядит инопланетно!
Устроим здесь необычный пикник. Прямо в водах реки сварим яйца и съедим их красиво вместе с красной икрой.
После возвращаемся в отель и обедаем (не включен в стоимость тура), искупаемся в термальном комплексе «Кипящая река», где температура воды достигает уже комфортные 40–50 °C.
Ванны здесь расположены под открытым небом среди зарослей бамбука и выложены природным камнем. Очень атмосферно!
После едем в совершенно уникальное место — на Стену водопадов. Вода здесь вытекает из середины скалы и спускается на морской берег многочисленными потоками. Получается покрытая тонким слоем воды стена шириной почти сотню метров.
Краеведческий музей. Завершение программы
Завтрак в отеле.
Если время вылета нам позволит, отправимся в Курильский краеведческий музей, где дополним свои впечатления об острове интересной коллекцией артефактов.
Групповой трансфер в аэропорт, и вылетаем на Сахалин.
Курилы теперь навсегда в вашем сердце!
Проживание
Тур предусматривает проживание в сафари-тентах на Кунашире и Итурупе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- двухместное размещение – 265 000 руб.;
- одноместное размещение – 400 000 руб.
Варианты проживания
Сафари-тенты «Камуй Котан»
Проживание в сафари-тентах со следующими условиями:
- место для хранения вещей;
- тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки;
- санузел с душевой;
- ортопедический матрас и меню подушек, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки;
- мини-бар, чайная станция, фен, Wi-Fi, кондиционер;
- кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.
Сафари-тенты «Кунашир Резорт и СПА»
Проживание в сафари-тентах со следующими условиями:
- место для хранения вещей;
- тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки;
- санузел с душевой;
- ортопедический матрас и меню подушек, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки;
- мини-бар, чайная станция, фен, Wi-Fi, кондиционер;
- кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в сафари-тентах со всеми удобствами и Wi-Fi
- Питание, указанное в программе (завтраки, пикники на экскурсиях согласно программе)
- Экскурсии: знакомство с Кунашироммыс Столбчатыйкальдера вулкана Головнина + Остров птицфумаролы вулкана Менделееваморское путешествие по Тихому океану на быстроходном катеревулкан Баранскогозалив Касатка и Тихий океанбелые скалыплато Янкито
- Знакомство с Кунаширом
- Мыс Столбчатый
- Кальдера вулкана Головнина + Остров птиц
- Фумаролы вулкана Менделеева
- Морское путешествие по Тихому океану на быстроходном катере
- Вулкан Баранского
- Залив Касатка и Тихий океан
- Белые скалы
- Плато Янкито
- Посвящение в айны
- Дегустационный сет
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Курильска и из Курильска
- Питание, не указанное в программе
- Посещение спа-комплекса
- Выход в море на яхте
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В тёплое время года:
- непромокаемую спортивную одежду;
- запасные кроссовки;
- дождевик;
- купальник;
- головной убор;
- перчатки для защиты рук во время путешествий по лесу и горам;
- шлёпки/сланцы для купания;
- тёплый свитер для уютных вечеров и встречи рассвета;
- ветровку;
- средство от комаров и насекомых. Территория глэмпинга обработана от насекомых, но в путешествиях по острову средство точно пригодится. Если тяжело везти — не берите, сможете приобрести у нас;
- личную аптечку. Возьмите с собой все препараты, которые нужны вам регулярно — в аптеке на острове их может не оказаться. Также захватите стандартный набор путешественника: антигистаминные, сорбенты, обезболивающие, лейкопластырь, йод.
В холодное время: всё то же самое, только без средства от насекомых, но с тёплыми вещами.
Купальник берите в любое время года!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Программа тура может корректироваться в зависимости от погодных условий.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок экскурсий, а также, в случае необходимости, осуществить замену экскурсии на равноценную, не меняя общего объема и стоимости услуг.
При невозможности замены экскурсии, организатор возвращает ее стоимость. В связи с особыми требованиями к предоставлению экскурсионных услуг туристам различных возрастных групп, дети до 10 лет на экскурсии не допускаются.
Нужен ли пропуск на Кунашир и Итуруп?
Кунашир и Итуруп пограничная зона, для посещения необходимо оформлять пропуск. Мы занимаемся этим вопросом, оформление не позже, чем за месяц до тура.
Для граждан РФ мы можем оформить турдоговор, и посещение островов возможно без пропуска, соответственно, в любое время. Но путешествие только с нашими гидами по нашим маршрутам.