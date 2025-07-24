Мои заказы

Авторские туры в Курильске

Найдено 3 тура в Курильске, цены от 55 288 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Джиппинг
5 дней
3 отзыва
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: Г. Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
99 518 ₽ за человека
Зимний остров Итуруп
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Зимний остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв в 10:00
55 288 ₽ за человека
Weekend на острове Итуруп
4 дня
3 отзыва
Weekend на острове Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
10 авг в 10:00
15 сен в 10:00
89 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инна
    24 июля 2025
    Зимний остров Итуруп
    Наша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разные гиды, все внимательные и
    читать дальше

    отзывчивые, с хорошим уровнем знания истории. Не было никаких накладок, если что-то не позволяла погода, то нам меняли программу так, что мы даже не замечали этого) программа всегда была насыщенная. Отели выбираются очень хорошие, с достойным уровня сервиса. Отдых удался, спасибо ещё раз, от всей души благодарю 🤍

    Наша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разныеНаша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разныеНаша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разныеНаша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разныеНаша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разные
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Зимний остров Итуруп
    Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и
    читать дальше

    Тихий океан! Масса незабываемых впечатлений и ни с чем не сравнимый зимний запах охотского моря! Жаль что я взял тур всего на три дня, с большим количеством дней можно было бы также сходить на о. Шикотан. Всем рекомендую!

    Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Зимний остров Итуруп
    В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами,
    читать дальше

    другой представитель встретил в аэропорте Курильска и хорошо организовал все мероприятия. Никаких проблем за все время тура я не испытал. Гостиница и администратор тоже хороши. В общем только положительные эмоции, никаких огорчений и расстройств. Отдых на Итурупе мне понравился и практический результат не разошелся с ожидаемым.

    В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска

Ответы на вопросы от путешественников по Курильску

Самые популярные туры в Курильске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
  2. Зимний остров Итуруп
  3. Weekend на острове Итуруп
Сколько стоит тур в Курильске в июле 2025
Сейчас в Курильске можно забронировать 3 тура от 55 288 до 99 518. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Курильске на 2025 год, 9 ⭐ отзывов, цены от 55288₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь