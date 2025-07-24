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отзывчивые, с хорошим уровнем знания истории. Не было никаких накладок, если что-то не позволяла погода, то нам меняли программу так, что мы даже не замечали этого) программа всегда была насыщенная. Отели выбираются очень хорошие, с достойным уровня сервиса. Отдых удался, спасибо ещё раз, от всей души благодарю 🤍