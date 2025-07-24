Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: Г. Южно-Сахалинск
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
99 518 ₽ за человека
Зимний остров Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
2 янв в 10:00
55 288 ₽ за человека
Weekend на острове Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
10 авг в 10:00
15 сен в 10:00
89 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна24 июля 2025Наша поездка была просто космос, организация на 100 баллов! На протяжении всего маршрута нас сопровождали разные гиды, все внимательные и
- ААлександр15 января 2024Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и
- ААлександр15 января 2024В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами,
Ответы на вопросы от путешественников по Курильску
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Сколько стоит тур в Курильске в июле 2025
Сейчас в Курильске можно забронировать 3 тура от 55 288 до 99 518. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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