Программа тура по дням
Выезд на Итуруп
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет из Южно-Сахалинска.
Прибытие в Курильск. Встреча.
Трансфер в Курильск. Размещение в гостинице.
Ужин в кафе города.
Трансфер в гостиницу.
Краеведческий музей. Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»
09:00 Завтрак в кафе города.
10:00 По традиции, начинаем знакомство с островом в краеведческом музее, где вас встречают профессионалы, любящие свой край и знающие историю о. Итуруп люди.
11:00 Выезд в сторону Тихого океана, в залив Касатка.
Перваяостановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники. Далее остановимся на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало.
Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
13:00 Мы обязательно проедем к скале «Чертовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
14:30 Обед на берегу Тихого океана (жареная рыба, отварной картофель, рыбные пресервы, овощная нарезка, чай с баранками или подобное).
15:00 Отдых на берегу.
15:30 Трансфер на термальные источники.
17:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки). Входной билет оплачивается дополнительно – 1500 руб/чел.
18:30 Трансфер в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
Если обед будет невозможно приготовить на природе по погодным условиям, обед будет предоставлен в кафе.
Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»
09:00 Завтрак в кафе города.
10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. Протяженность скал около 28 км.
Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
11:30 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. 12:30 Отправление к Черным камням.
13:00 Прибытие к Черным камням. Прогулка.
Отдых на побережье Охотского моря. Желающие могут искупаться.
14:00 Обед на берегу Охотского моря (уха по-итурупски, чай, рыбные пресервы, овощная нарезка, чай с баранками или подобное).
15:00 Посадка на транспорт. Выезд к термальным источникам.
16:00 Отдых в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час). Входной билет оплачивается дополнительно – 1500 руб. /чел.
17:30 Посадка на транспорт. Возвращение в Курильск, в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: одежда по погоде, купальные принадлежности для купания в море и источниках, простынь (можно взять на ресепшн гостиницы).
Если обед будет невозможно приготовить на природе по погодным условиям, обед будет предоставлен в кафе.
Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Отдых в термальных источниках
09:00 Завтрак в кафе города.
10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 5 часов).
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
10:30 Посещение смотровой площадки.
11:00 Посещение поля грязевых котлов. Экскурсия. Варим яйца в термальном ручье.
Джип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск
Проживание
Тур предусматривает размещение на о. Итуруп в стандартных номерах в гостевом доме «Касатка» или подобное.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
|Ребенок до 12 лет при двухместном размещении
|99 518
|16 800
|96 518
Варианты проживания
Касатка
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Размещение на о. Итуруп - стандартные номера в гостевом доме «Касатка» или подобное
- Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, 2 обеда + 1 дегустация, 1 походный перекус, 1 ужин)
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
- Входные билеты в музеи
- Оформление разрешительных документов для нахождения в погранзоне на о. Итуруп
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилеты по маршруту (цена авиабилета 2024 года. При повышении стоимости разница оплачивается дополнительно): Южно-Сахалинск - Курильск / Курильск - Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура):взрослый - 18 700 руб. /чел. детский (2-12 лет) - 8 900 руб. /чел
- Взрослый - 18 700 руб. /чел
- Детский (2-12 лет) - 8 900 руб. /чел
- Питание вне программы и ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
- Входные билеты на источники: "Ванночки" - 1 500 руб. /чел. "Жаркие воды" - 1 500 руб. /челисточники у вулкана Баранского - 3 000 руб. /чел
- «Ванночки» - 1 500 руб. /чел
- «Жаркие воды» - 1 500 руб. /чел
- Источники у вулкана Баранского - 3 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Походное снаряжение:
- одежда:
- теплый свитер;
- теплые шерстяные носки;
- ветровка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- дождевик;
- термобелье;
- футболки;
- шорты;
- купальный костюм;
- головной убор, аксессуары:
- панама или кепка;
- трикотажная шапка;
- солнцезащитные очки;
- хлопчатобумажные перчатки;
- обувь:
- удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
- сандалии для хождения по воде, сланцы.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий в зависимости от погодных условий, своевременности авиаперелета, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы будет зависеть от информации, предоставленной авиакомпанией.
В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания авиарейсов между о. Сахалин и о. Итуруп, не включённые в программу экскурсии предоставляются за дополнительную плату.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка от несчастного случая. Страховое покрытие до 100 000 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гостиница, в которой мы жили, была очень хорошей. Было приятно, что нас каждый день отвозили туда и обратно.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши