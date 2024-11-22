2 день

Краеведческий музей. Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»

09:00 Завтрак в кафе города.

10:00 По традиции, начинаем знакомство с островом в краеведческом музее, где вас встречают профессионалы, любящие свой край и знающие историю о. Итуруп люди.

11:00 Выезд в сторону Тихого океана, в залив Касатка.

Перваяостановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники. Далее остановимся на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало.

Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.

13:00 Мы обязательно проедем к скале «Чертовка».

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.

14:30 Обед на берегу Тихого океана (жареная рыба, отварной картофель, рыбные пресервы, овощная нарезка, чай с баранками или подобное).

15:00 Отдых на берегу.

15:30 Трансфер на термальные источники.

17:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки). Входной билет оплачивается дополнительно – 1500 руб/чел.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).

Если обед будет невозможно приготовить на природе по погодным условиям, обед будет предоставлен в кафе.