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Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал

Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Итурупу! Здесь вы сможете испытать настоящее единение с природой, расслабиться в термальных источниках, восхититься величием вулканов и застывших рек лавовых потоков. Вас ждут горячие озёра, фумарольные поля, красивые скалы, джип-туры и невероятные впечатления!
5
3 отзыва
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Ближайшие даты:
2
окт9
окт

Программа тура по дням

1 день

Выезд на Итуруп

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Регистрация на рейс.

Вылет из Южно-Сахалинска.

Прибытие в Курильск. Встреча.

Трансфер в Курильск. Размещение в гостинице.

Ужин в кафе города.

Трансфер в гостиницу.

Точное время вылета на о. Итуруп на момент публикации программы неизвестно. В случае значительного различия тайминга программы с фактическим расписанием авиаперелета, программа может быть изменена, при этом объем и содержание экскурсий останется неизменным.
Выезд на ИтурупВыезд на Итуруп
2 день

Краеведческий музей. Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»

09:00 Завтрак в кафе города.

10:00 По традиции, начинаем знакомство с островом в краеведческом музее, где вас встречают профессионалы, любящие свой край и знающие историю о. Итуруп люди.

11:00 Выезд в сторону Тихого океана, в залив Касатка.

Перваяостановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники. Далее остановимся на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало.

Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.

13:00 Мы обязательно проедем к скале «Чертовка».

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.

14:30 Обед на берегу Тихого океана (жареная рыба, отварной картофель, рыбные пресервы, овощная нарезка, чай с баранками или подобное).

15:00 Отдых на берегу.

15:30 Трансфер на термальные источники.

17:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки). Входной билет оплачивается дополнительно – 1500 руб/чел.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).

Если обед будет невозможно приготовить на природе по погодным условиям, обед будет предоставлен в кафе.

Краеведческий музей. Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»Краеведческий музей. Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»Краеведческий музей. Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»Краеведческий музей. Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»Краеведческий музей. Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»Краеведческий музей. Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»
3 день

Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»

09:00 Завтрак в кафе города.

10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. Протяженность скал около 28 км.

Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.

11:30 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. 12:30 Отправление к Черным камням.

13:00 Прибытие к Черным камням. Прогулка.

Отдых на побережье Охотского моря. Желающие могут искупаться.

14:00 Обед на берегу Охотского моря (уха по-итурупски, чай, рыбные пресервы, овощная нарезка, чай с баранками или подобное).

15:00 Посадка на транспорт. Выезд к термальным источникам.

16:00 Отдых в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час). Входной билет оплачивается дополнительно – 1500 руб. /чел.

17:30 Посадка на транспорт. Возвращение в Курильск, в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: одежда по погоде, купальные принадлежности для купания в море и источниках, простынь (можно взять на ресепшн гостиницы).

Если обед будет невозможно приготовить на природе по погодным условиям, обед будет предоставлен в кафе.

Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Термальные источники «Жаркие воды»
4 день

Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Отдых в термальных источниках

09:00 Завтрак в кафе города.

10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 5 часов).

Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.

10:30 Посещение смотровой площадки.

11:00 Посещение поля грязевых котлов. Экскурсия. Варим яйца в термальном ручье.

12:30 Дегустация вареных яиц с красной икрой и шампанским. Походный перекус (чай или кофе, рыбные пресервы, овощная, сырная нарезка).
13:30 Выезд к комплексу с термальными источниками.
14:30 Прибытие к термальному комплексу. Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам. Фотосессия. Входной билет оплачивается дополнительно – 3000 руб/чел.
15:00 Возвращение к термальному комплексу.
Купание в термальных источниках. Отдых.
17:00 Трансфер в Курильск.
18:00 Прибытие в Курильск.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
Обратите внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Отдых в термальных источникахДжип-тур к подножью вулкана Баранского. Отдых в термальных источникахДжип-тур к подножью вулкана Баранского. Отдых в термальных источникахДжип-тур к подножью вулкана Баранского. Отдых в термальных источникахДжип-тур к подножью вулкана Баранского. Отдых в термальных источникахДжип-тур к подножью вулкана Баранского. Отдых в термальных источниках
5 день

Джип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск

09:00 Завтрак в кафе города.
12:00 Выселение из номеров. Выезд из гостиницы на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющего собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
Остановка на смотровой площадке в пос. Китовый.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вечерний вылет в Южно-Сахалинск.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Завершение программы.
Обратите внимание! Точное время вылета на о. Итуруп на момент публикации программы неизвестно.
В случае значительного различия тайминга программы с фактическим расписанием авиаперелета, программа может быть изменена, при этом объем и содержание экскурсий останется неизменным.
Джип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-СахалинскДжип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-СахалинскДжип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-СахалинскДжип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-СахалинскДжип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск

Проживание

Тур предусматривает размещение на о. Итуруп в стандартных номерах в гостевом доме «Касатка» или подобное.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

При двухместном размещенииДоплата за одноместное размещениеРебенок до 12 лет при двухместном размещении
99 51816 80096 518

Варианты проживания

Касатка

4 ночи
Отель «Касатка» начал свою работу в мае 2022 года.
В отеле есть 4 номера с двумя отдельными кроватями и санузлом, а также двумя душевыми на четыре номера.
Также в отеле есть 2 номера с одной кроватью и удобствами в номере и один трёхместный номер, который может быть рассчитан на четверых человек.
В номере есть все необходимые удобства.
КасаткаКасаткаКасаткаКасатка

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Размещение на о. Итуруп - стандартные номера в гостевом доме «Касатка» или подобное
  • Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, 2 обеда + 1 дегустация, 1 походный перекус, 1 ужин)
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
  • Входные билеты в музеи
  • Оформление разрешительных документов для нахождения в погранзоне на о. Итуруп
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиабилеты по маршруту (цена авиабилета 2024 года. При повышении стоимости разница оплачивается дополнительно): Южно-Сахалинск - Курильск / Курильск - Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура):взрослый - 18 700 руб. /чел. детский (2-12 лет) - 8 900 руб. /чел
  • Взрослый - 18 700 руб. /чел
  • Детский (2-12 лет) - 8 900 руб. /чел
  • Питание вне программы и ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
  • Входные билеты на источники: "Ванночки" - 1 500 руб. /чел. "Жаркие воды" - 1 500 руб. /челисточники у вулкана Баранского - 3 000 руб. /чел
  • «Ванночки» - 1 500 руб. /чел
  • «Жаркие воды» - 1 500 руб. /чел
  • Источники у вулкана Баранского - 3 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Походное снаряжение:

  • одежда:
    • теплый свитер;
    • теплые шерстяные носки;
    • ветровка;
    • непродуваемая и непромокаемая куртка;
    • дождевик;
    • термобелье;
    • футболки;
    • шорты;
    • купальный костюм;
  • головной убор, аксессуары:
    • панама или кепка;
    • трикотажная шапка;
    • солнцезащитные очки;
    • хлопчатобумажные перчатки;
  • обувь:
    • удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
    • сандалии для хождения по воде, сланцы.

На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.

Документы:

  • паспорт, ваучер;
  • медицинский полис ОМС;
  • страховой полис;
  • свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?

Для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне необходимы следующие документы:

Для граждан РФ:

  • качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
  • детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
  • номер мобильного телефона (обязательно!)

Для иностранных граждан:

  • копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
  • копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
  • номер мобильного телефона (обязательно!)

Сроки подачи документов для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне:

  • для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий в зависимости от погодных условий, своевременности авиаперелета, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!

Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы будет зависеть от информации, предоставленной авиакомпанией.

В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания авиарейсов между о. Сахалин и о. Итуруп, не включённые в программу экскурсии предоставляются за дополнительную плату.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка от несчастного случая. Страховое покрытие до 100 000 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Ольга
22 ноя 2024
Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды.
Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды.Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды.Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды.Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды.Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды.Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды.Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды.
И
Ирина
19 сен 2024
Тур по Курильским островам очень понравился. Очень много красивых локаций. Удобно передвигаться на джипах по острову с опытными водителями(хорошо, что небольшие расстояния, поэтому нет усталости от длительных переездов) Отличная гостиница
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(проживала в Касатке),чувствуешь себя как дома, есть чай, кофе, посуда, микроволновка. Рядом магазин и кафе. Очень вкусно и сытно кормили на экскурсиях, готовя уху на костре и накрывая столы на природе. В общем очень советую посетить Итуруп, меня уже трудно удивить, но тут просто восторг, хочется вернуться ещё.

К
Кулешов
27 авг 2024
Во время тура всё вовремя. Транспорт, сообщения, великолепные экскурсии. Жаль, из-за погоды некоторые экскурсии не состоялись, или были изменены. Отдельное спасибо Дмитрию Анохину за организацию и своевременное внесение изменений по моей просьбе.
А
Анастасия
26 авг 2024
Недавно я вернулась из тура на остров Сахалин и хочу поделиться своими впечатлениями.
Гостиница, в которой мы жили, была очень хорошей. Было приятно, что нас каждый день отвозили туда и обратно.
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Остров Сахалин просто замечательный, а программа каждый день была насыщенная и интересная!
Кормили нас в туре хорошо. Однако у меня есть некоторые замечания к гидам. К сожалению, я не запомнила их имена, но некоторые из них не смогли предоставить нам достаточно информации. При перепроверке оказалось, что некоторые факты были искажены или неточны.
В целом, мне всё понравилось! 7 дней оказалось очень мало, хотелось остаться на подольше) Я рекомендую этот тур всем, кто хочет познакомиться с островом Сахалин!

Недавно я вернулась из тура на остров Сахалин и хочу поделиться своими впечатлениями.Недавно я вернулась из тура на остров Сахалин и хочу поделиться своими впечатлениями.Недавно я вернулась из тура на остров Сахалин и хочу поделиться своими впечатлениями.Недавно я вернулась из тура на остров Сахалин и хочу поделиться своими впечатлениями.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши
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впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведём с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.

Л
Людмила
20 июн 2024
Большое спасибо Большой Стране и вашему партнёру фирме Амист за прекрасную организацию потрясающего тура на Итуруп! Такое чувство осталось у всей нашей группы. Всем своим друзьям будем рекомендовать только вас! Надеюсь и сами не раз ещё воспользуемся вашими предложениями. Вы супер!

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