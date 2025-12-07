На новогодние каникулы мы отправимся на удивительный остров Итуруп, где шумят волны Тихого океана, высятся суровые вулканы, а над горячими водоёмами клубится пар, так и приглашая окунуться.Вы побываете на геотермальной

станции, подберётесь к самому подножию вулкана Баранского и посетите залив Касатка — место, откуда во время войны выходила японская эскадра, направлявшаяся к Перл-Харбору. Сделаете фото на фоне выброшенного на мель судна «Корунд», пройдёте по тоннелям, созданным в скале десятилетия назад. А ещё погуляете по лавовому плато Янкито у вулкана Богдана Хмельницкого. Желающие смогут за доплату насладиться купанием в термальных источниках, чтобы расслабиться и напитаться энергией на целый год вперёд.

Описание тура

Организационные детали

Время прилёта и вылета предварительное, оно станет известно после выхода билетов в продажу.

С собой необходимо взять тёплые вещи, сменную одежду и обувь, купальные принадлежности (купальники и полотенца тёмных тонов), тапочки, наличные деньги (около 10 000 ₽ на человека).

Курилы — пограничная зона, необходимо оформить пограничный пропуск (мы его оформляем сами). До начала тура необходимо забрать его у нас в офисе в Южно-Сахалинске.