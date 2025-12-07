Вы побываете на геотермальной
Описание тура
Организационные детали
Время прилёта и вылета предварительное, оно станет известно после выхода билетов в продажу.
С собой необходимо взять тёплые вещи, сменную одежду и обувь, купальные принадлежности (купальники и полотенца тёмных тонов), тапочки, наличные деньги (около 10 000 ₽ на человека).
Курилы — пограничная зона, необходимо оформить пограничный пропуск (мы его оформляем сами). До начала тура необходимо забрать его у нас в офисе в Южно-Сахалинске.
Программа тура по дням
Экскурсия по Курильску и посещение краеведческого музея
Вы самостоятельно прилетите в Южно-Сахалинск, а оттуда — в Курильск. По прибытии заселимся в гостиницу и отправимся на обзорную экскурсию. Во время прогулки по городу вы узнаете его историю, увидите главные достопримечательности и посетите краеведческий музей, где собраны экспонаты, рассказывающие о природе, культуре и быте Курильских островов.
Затем отдохнём в отеле. По желанию можно отправиться на горячие источники — купание в термальных водах подарит расслабление после дороги и зарядит энергией (посещение оплачивается дополнительно на месте).
Последовательность экскурсий может меняться в зависимости от времени вашего прилёта.
Вулкан Баранского, геотермальная станция и кипящие реки
После завтрака в гостинице в 10:00 мы отправимся к подножию вулкана Баранского. Дорога пройдёт на комфортабельном вездеходе.
По пути посетим геотермальную станцию, где можно будет наблюдать клубы горячего пара, вырывающиеся из-под земли, а также увидеть кипящие реки и живописное озеро, питаемое термальными водами.
Желающие смогут искупаться в горячих источниках — это не только приятное, но и полезное для здоровья занятие (оплачивается дополнительно на месте).
На обед каждому будет предоставлен вкусный ланч-бокс. Возвращение в гостиницу ориентировочно в 17:00-19:00.
Побережье Тихого океана, залив Касатка, скала Чёртова скала
Сегодня поедем на побережье Тихого океана. Первым пунктом путешествия станет залив Касатка — место, откуда во время войны выходила японская эскадра, направлявшаяся к Перл-Харбору. Сегодня это живописный уголок острова, где море встречается с отвесными скалами, а волны разбиваются о берег. Здесь вы сможете сделать впечатляющие фотографии на фоне океана и выброшенного на мель судна «Корунд».
Затем мы направимся к Чёртовой скале. В каменных породах до сих пор сохранились пробитые японцами туннели, через которые проходили военные подразделения.
Лавовое плато Янкито и завершение тура
После завтрака освободим номера и отправимся к лавовому плато Янкито у подножья вулкана Богдана Хмельницкого. Вы увидите застывшие потоки лавы, образовавшиеся в результате извержений несколько тысяч лет назад.
Если позволит время, мы заедем на горячие источники, чтобы перед дорогой расслабиться и насладиться целебными термальными водами (посещение оплачивается дополнительно на месте).
После экскурсии — трансфер в аэропорт и вылет в Южно-Сахалинск, время отправления зависит от расписания авиакомпании.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|106 880 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Перелёты Южно-Сахалинск - Итуруп (Курильск) и обратно
- Экскурсии по программе
- Страховка
- Пограничный пропуск
Что не входит в цену
- Билеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Ужины - от 1500 ₽
- Посещение термальных источников - 1500-3000 ₽ (оплачивается на месте наличными)
- Доплата за 1-местное размещение