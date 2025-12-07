Мои заказы

Волшебство зимнего Итурупа: побережье Тихого океана, вулканы и лавовое плато Янкито

Пройти по застывшей лаве, увидеть кипящие реки, исследовать пещеры Чёртовой скалы
На новогодние каникулы мы отправимся на удивительный остров Итуруп, где шумят волны Тихого океана, высятся суровые вулканы, а над горячими водоёмами клубится пар, так и приглашая окунуться.

Вы побываете на геотермальной
станции, подберётесь к самому подножию вулкана Баранского и посетите залив Касатка — место, откуда во время войны выходила японская эскадра, направлявшаяся к Перл-Харбору.

Сделаете фото на фоне выброшенного на мель судна «Корунд», пройдёте по тоннелям, созданным в скале десятилетия назад. А ещё погуляете по лавовому плато Янкито у вулкана Богдана Хмельницкого.

Желающие смогут за доплату насладиться купанием в термальных источниках, чтобы расслабиться и напитаться энергией на целый год вперёд.

Описание тура

Организационные детали

Время прилёта и вылета предварительное, оно станет известно после выхода билетов в продажу.

С собой необходимо взять тёплые вещи, сменную одежду и обувь, купальные принадлежности (купальники и полотенца тёмных тонов), тапочки, наличные деньги (около 10 000 ₽ на человека).

Курилы — пограничная зона, необходимо оформить пограничный пропуск (мы его оформляем сами). До начала тура необходимо забрать его у нас в офисе в Южно-Сахалинске.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Курильску и посещение краеведческого музея

Вы самостоятельно прилетите в Южно-Сахалинск, а оттуда — в Курильск. По прибытии заселимся в гостиницу и отправимся на обзорную экскурсию. Во время прогулки по городу вы узнаете его историю, увидите главные достопримечательности и посетите краеведческий музей, где собраны экспонаты, рассказывающие о природе, культуре и быте Курильских островов.

Затем отдохнём в отеле. По желанию можно отправиться на горячие источники — купание в термальных водах подарит расслабление после дороги и зарядит энергией (посещение оплачивается дополнительно на месте).

Последовательность экскурсий может меняться в зависимости от времени вашего прилёта.

Экскурсия по Курильску и посещение краеведческого музеяЭкскурсия по Курильску и посещение краеведческого музеяЭкскурсия по Курильску и посещение краеведческого музея
2 день

Вулкан Баранского, геотермальная станция и кипящие реки

После завтрака в гостинице в 10:00 мы отправимся к подножию вулкана Баранского. Дорога пройдёт на комфортабельном вездеходе.

По пути посетим геотермальную станцию, где можно будет наблюдать клубы горячего пара, вырывающиеся из-под земли, а также увидеть кипящие реки и живописное озеро, питаемое термальными водами.

Желающие смогут искупаться в горячих источниках — это не только приятное, но и полезное для здоровья занятие (оплачивается дополнительно на месте).

На обед каждому будет предоставлен вкусный ланч-бокс. Возвращение в гостиницу ориентировочно в 17:00-19:00.

Вулкан Баранского, геотермальная станция и кипящие рекиВулкан Баранского, геотермальная станция и кипящие рекиВулкан Баранского, геотермальная станция и кипящие рекиВулкан Баранского, геотермальная станция и кипящие рекиВулкан Баранского, геотермальная станция и кипящие рекиВулкан Баранского, геотермальная станция и кипящие рекиВулкан Баранского, геотермальная станция и кипящие рекиВулкан Баранского, геотермальная станция и кипящие рекиВулкан Баранского, геотермальная станция и кипящие реки
3 день

Побережье Тихого океана, залив Касатка, скала Чёртова скала

Сегодня поедем на побережье Тихого океана. Первым пунктом путешествия станет залив Касатка — место, откуда во время войны выходила японская эскадра, направлявшаяся к Перл-Харбору. Сегодня это живописный уголок острова, где море встречается с отвесными скалами, а волны разбиваются о берег. Здесь вы сможете сделать впечатляющие фотографии на фоне океана и выброшенного на мель судна «Корунд».

Затем мы направимся к Чёртовой скале. В каменных породах до сих пор сохранились пробитые японцами туннели, через которые проходили военные подразделения.

Побережье Тихого океана, залив Касатка, скала Чёртова скалаПобережье Тихого океана, залив Касатка, скала Чёртова скалаПобережье Тихого океана, залив Касатка, скала Чёртова скалаПобережье Тихого океана, залив Касатка, скала Чёртова скалаПобережье Тихого океана, залив Касатка, скала Чёртова скалаПобережье Тихого океана, залив Касатка, скала Чёртова скала
4 день

Лавовое плато Янкито и завершение тура

После завтрака освободим номера и отправимся к лавовому плато Янкито у подножья вулкана Богдана Хмельницкого. Вы увидите застывшие потоки лавы, образовавшиеся в результате извержений несколько тысяч лет назад.

Если позволит время, мы заедем на горячие источники, чтобы перед дорогой расслабиться и насладиться целебными термальными водами (посещение оплачивается дополнительно на месте).

После экскурсии — трансфер в аэропорт и вылет в Южно-Сахалинск, время отправления зависит от расписания авиакомпании.

Лавовое плато Янкито и завершение тураЛавовое плато Янкито и завершение тураЛавовое плато Янкито и завершение тураЛавовое плато Янкито и завершение тураЛавовое плато Янкито и завершение тураЛавовое плато Янкито и завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет106 880 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Перелёты Южно-Сахалинск - Итуруп (Курильск) и обратно
  • Экскурсии по программе
  • Страховка
  • Пограничный пропуск
Что не входит в цену
  • Билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Ужины - от 1500 ₽
  • Посещение термальных источников - 1500-3000 ₽ (оплачивается на месте наличными)
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курильск, 9:00
Завершение: Курильск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Курильске
С 2016 года наша команда знакомит гостей с красотами Сахалина и Курильских островов и вас не оставит равнодушными. Поможем вам весело провести время и насладиться полезными и интересными экскурсиями и турами. Наши сотрудники отлично знают географию острова, познакомят вас с самыми яркими достопримечательностями Сахалина и Курил, свозят на рыбалку, покатают на снегоходе, покажут необычные пешие маршруты.

