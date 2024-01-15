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Зимний остров Итуруп

Приглашаем познакомиться с зимним островом Итуруп! Незабываемое путешествие к величественным вулканам, позволит познакомиться с этими «авторами» рельефа и достопримечательностей острова: лавовых рек, зеркальных озер, кратеров, заполненных водой, фумарольных полей, красивых скал, водопадов, грязевых котлов, термальных болот и горячих источников! Вы посетите залив Касатка, термальный источник «Ванночки» и скалу «Чёртовка», а ещё зарядитесь энергией и позитивным настроением на долгое время!
5
3 отзыва
Зимний остров Итуруп
Зимний остров Итуруп
Зимний остров Итуруп
Ближайшие даты:
2
янв

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на остров Итуруп

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

15:10 Начало регистрации на рейс.

17:10 Вылет из Южно-Сахалинска.

18:25 Прибытие в Курильск (о. Итуруп). Встреча.

19:00 Трансфер в гостиницу. Размещение.

Ужин самостоятельно.

Прибытие на остров ИтурупПрибытие на остров Итуруп
2 день

Экскурсия к подножью вулкана Баранского, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато Янкито

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд к подножию вулкана Баранского (продолжительность 4 часа) на ретраке.

Поездка по зимнему лесу дарит непередаваемые эмоции.

То восхитишься красотой окружающих путь вершин, то залюбуешься заледенелыми деревцами вблизи теплых источников и причудливо изогнутыми низкорослыми березками и елочками, припорошенными снегом, то удивишься особенно яркой бирюзе термального ручья на фоне белоснежных сугробов, во время остановки на смотровой площадке замрешь от великолепия открывающихся видов!

Вулкан с изумрудной водой – именно так его называют туристы.

У подножия вулкана вы сможете наблюдать живописные вулканические ландшафты: грязевые котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой необычного бирюзового цвета, горячие минеральные ручьи, из недр земли бьют лечебные источники.

13:00 Термальные источники на вулкане среди белоснежных снегов помогут окунуться в нирвану и насладиться окружающей вас красотой. Входные билеты оплачиваются дополнительно, стоимость 3000 руб.

15:00 Возвращение к месту стоянки автомобилей. Походный перекус: горячий чай из термоса, выпечка или бутерброды.

15:30 Выезд к лавовому плато Янкито.

16:00 Прибытие к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Эффектные фотографии, неповторимые впечатления!

17:00 Возвращение в Курильск.

Ужин самостоятельно.

Обратите внимание! Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды. Температура в источниках в зимний период не превышает +30.

Рекомендации: Оденьтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую одежду, для купания в источниках — купальные принадлежности.

Экскурсия к подножью вулкана Баранского, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато ЯнкитоЭкскурсия к подножью вулкана Баранского, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато ЯнкитоЭкскурсия к подножью вулкана Баранского, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато ЯнкитоЭкскурсия к подножью вулкана Баранского, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато ЯнкитоЭкскурсия к подножью вулкана Баранского, отдых в термальных источниках вулкана. Лавовое плато Янкито
3 день

Экскурсия в залив Касатка на тихоокеанской стороне острова. Отдых в термальных источниках «Ванночки». Вылет в Южно-Сахалинск

09:00 Завтрак в кафе города. Освобождение номера.

Внимание! Время сдачи номеров до 12:00.

10:00 Выезд в сторону Тихого океана.

11:30 Залив Касатка.

Залив известен со времен второй мировой войны, именно из него выходила эскадра на Перл-Харбор, которая нанесла разрушительный удар американской военной базе.

События, произошедшие в январе 1960 года, когда была сорвана со швартовки во время сильного шторма военная баржа с 4-мя военнослужащими на борту, также добавила известности заливу.

Солдаты провели 49 суток в открытом зимнем море. Они были спасены в марте того же года американским авианосцем.

История была внесена в учебники по литературе, как образец проявления мужества и стойкости в борьбе с силами стихии.

Вы сможете сделать потрясающие фотографии на берегу океана на фоне выброшенного на мель судна.

12:00 Переезд к скале «Чёртовка».

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. Экскурсия по тоннелям.

13:00 Возвращение к месту стоянки автомобилей. Походный перекус: горячий чай из термоса, выпечка или бутерброды.

13:30 Выезд в обратный путь. Трансфер на термальные источники.

15:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (1 час). Входные билеты оплачиваются дополнительно, стоимость 1500 руб.

16:00 Возвращение в г. Курильск. Обед в кафе города (оплачивается дополнительно).

17:00 Трансфер в аэропорт.

17:30 Регистрация.

19:25 Вылет из Курильска.

20:45 Прибытие в Южно-Сахалинск. Окончание программы.

Рекомендации: экскурсия проходит на побережье, одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую куртку. Для купания в источниках нужно взять купальные принадлежности.

Экскурсия в залив Касатка на тихоокеанской стороне острова. Отдых в термальных источниках «Ванночки». Вылет в Южно-СахалинскЭкскурсия в залив Касатка на тихоокеанской стороне острова. Отдых в термальных источниках «Ванночки». Вылет в Южно-СахалинскЭкскурсия в залив Касатка на тихоокеанской стороне острова. Отдых в термальных источниках «Ванночки». Вылет в Южно-СахалинскЭкскурсия в залив Касатка на тихоокеанской стороне острова. Отдых в термальных источниках «Ванночки». Вылет в Южно-СахалинскЭкскурсия в залив Касатка на тихоокеанской стороне острова. Отдых в термальных источниках «Ванночки». Вылет в Южно-Сахалинск

Проживание

Тур предусматривает проживание на о. Итуруп в гостевом доме «Касатка».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеДоплата за одноместное размещениеРебенок от 7 до 12 лет при двухместном размещении
55 2887 00052 288

Варианты проживания

Гостевой дом «Касатка»

2 ночи

Гостевой дом «Касатка» расположен в Курильске. Этот гостевой дом находится в самом центре города.

Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Проживание на о. Итуруп в гостевом доме «Касатка»
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 перекуса)
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты (стоимость предварительная, точная будет известна позже):авиабилет по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск: взрослый - 14 800 руб. /чел. ребенок от 2 до 12 лет - 7 900 руб. /чел
  • Авиабилет по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск: взрослый - 14 800 руб. /чел. ребенок от 2 до 12 лет - 7 900 руб. /чел
  • Взрослый - 14 800 руб. /чел
  • Ребенок от 2 до 12 лет - 7 900 руб. /чел
  • Питание, не включенное в программу
  • Гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» - 3000 руб. за номер
  • Входной билет на термальные источники «Ванночки» - 1 500 руб. /чел. (1 час)
  • Входной билет на термальные источники на вулкане - 3 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую куртку.
Для купания в источниках нужно взять купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие документы и сроки для оформления погранпропуска на Курильские острова?
Оформление разрешительных документов для нахождения в пограничной зоне на Курильских островах необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
  • качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
  • детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
  • номер мобильного телефона (обязательно!).
Для иностранных граждан:
  • копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
  • копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
  • номер мобильного телефона (обязательно!).
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
  • для граждан РФ не позднее чем за 5 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Какие есть условия для купания в термальных источниках?
Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Температура в источниках в зимний период не превышает +30.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий, расписания рейсов и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается.
В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания и авиарейса между о. Сахалин и о. Итуруп, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Александр
15 янв 2024
В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами, другой представитель встретил в аэропорте Курильска и хорошо организовал все
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мероприятия. Никаких проблем за все время тура я не испытал. Гостиница и администратор тоже хороши. В общем только положительные эмоции, никаких огорчений и расстройств. Отдых на Итурупе мне понравился и практический результат не разошелся с ожидаемым.

В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска
А
Александр
15 янв 2024
Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и Тихий океан! Масса незабываемых впечатлений и ни с чем не сравнимый зимний запах охотского моря! Жаль что я взял тур всего на три дня, с большим количеством дней можно было бы также сходить на о. Шикотан. Всем рекомендую!
Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на

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