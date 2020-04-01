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Последние новости коронавируса в Курской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1554+70
  • Умерло 6
  • Выздоровело 329+28
  • Болеют сейчас 1219+42
  • Летальность 0.39%около 4 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Курской области, включая Курск, находится 0.67%, 1554 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 329 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1219 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Курске и Курской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Курской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.3 разав Курской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
4 человекав среднем умирает в Курской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Курской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Курской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Курской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201554+70+5%6329+28+9%1219+42
11 мая 20201484+74+5%6301+3+1%1177+71
10 мая 20201410+71+5%6298+25+9%1106+46
9 мая 20201339+71+6%6273+54+25%1060+17
8 мая 20201268+71+6%6+2+50%219+24+12%1043+45
7 мая 20201197+68+6%4195+19+11%998+49
6 мая 20201129+67+6%4176+42+31%949+25
5 мая 20201062+65+7%4134+8+6%924+57
4 мая 2020997+69+7%4126867+69
3 мая 2020928+67+8%4126+23+22%798+44
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Курской области по дням

Курская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Курской области

В российской больнице умер заразившийся коронавирусом реаниматолог
В российской больнице умер заразившийся коронавирусом реаниматолог
lenta.ru
27.04.2020 11:51
В Курской области заразился коронавирусом и скончался врач-реаниматолог Игорь Татаркин. Он работал анестезиологом-реаниматологом в Курском противотуберкулезном диспансере. Ему было 54 года. Татаркин попал в областную инфекционную больницу две недели назад и находился на аппарате ИВЛ.
Умер заразившийся коронавирусом епископ РПЦ
Умер заразившийся коронавирусом епископ РПЦ
lenta.ru
26.04.2020 17:05
Епископ Железногорский и Льговский Вениамин после заражения коронавирусом. Накануне священника перевели в реанимацию Курской областной клинической инфекционной больницы имени Н.А. Семашко, однако усилия врачей не увенчались успехом. Он стал первым архиереем Русской православной церкви, который скончался от COVID-19.
В Курской области из-за коронавируса умер епископ
В Курской области из-за коронавируса умер епископ
РБК
26.04.2020 16:01
О смерти епископа стало известно от Курской епархии и Рыльского Свято-Никольского монастыря. Как сообщили в Московском патриархате, владыка Вениамин заразился коронавирусом и накануне в тяжелом состоянии был переведен в реанимацию
Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе России
Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе России
lenta.ru
12.04.2020 12:04
Власти Курской области сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом. Жительница, находившаяся на лечении в инфекционной больнице им. Семашко, скончалась в результате внезапной остановки сердечной деятельности на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщили в администрации региона.
В России вылечили младенца с коронавирусом
В России вылечили младенца с коронавирусом
lenta.ru
08.04.2020 16:40
В Курской области вылечили восьмимесячного ребенка с коронавирусной инфекцией, его выписали из областной инфекционной больницы имени Семашко. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, кроме младенца из медучреждения выписали двух взрослых. Всего в регионе зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом.
В России младенец заразился коронавирусом
В России младенец заразился коронавирусом
lenta.ru
31.03.2020 17:01
В Курской области коронавирусом заразился 8-месячный ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсети. По его словам, всего в регионе трое заразившихся. Среди них — семья из двух человек, среди которых — младенец. Эти случаи — первые на территории Курской области.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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