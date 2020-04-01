Последние новости коронавируса в Курской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1554+70
Умерло 6
Выздоровело 329+28
Болеют сейчас 1219+42
Летальность 0.39%около 4 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Курской области, включая Курск, находится 0.67%, 1554 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 329 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1219 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Курске и Курской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Курской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Курской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Курской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Курской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1554+70+5%
6
329+28+9%
▲1219+42
11 мая 2020
1484+74+5%
6
301+3+1%
▲1177+71
10 мая 2020
1410+71+5%
6
298+25+9%
▲1106+46
9 мая 2020
1339+71+6%
6
273+54+25%
▲1060+17
8 мая 2020
1268+71+6%
6+2+50%
219+24+12%
▲1043+45
7 мая 2020
1197+68+6%
4
195+19+11%
▲998+49
6 мая 2020
1129+67+6%
4
176+42+31%
▲949+25
5 мая 2020
1062+65+7%
4
134+8+6%
▲924+57
4 мая 2020
997+69+7%
4
126
▲867+69
3 мая 2020
928+67+8%
4
126+23+22%
▲798+44
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Курской области по дням
Курская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Курской области
В Курской области заразился коронавирусом и скончался врач-реаниматолог Игорь Татаркин. Он работал анестезиологом-реаниматологом в Курском противотуберкулезном диспансере. Ему было 54 года. Татаркин попал в областную инфекционную больницу две недели назад и находился на аппарате ИВЛ.
Епископ Железногорский и Льговский Вениамин после заражения коронавирусом. Накануне священника перевели в реанимацию Курской областной клинической инфекционной больницы имени Н.А. Семашко, однако усилия врачей не увенчались успехом. Он стал первым архиереем Русской православной церкви, который скончался от COVID-19.
О смерти епископа стало известно от Курской епархии и Рыльского Свято-Никольского монастыря. Как сообщили в Московском патриархате, владыка Вениамин заразился коронавирусом и накануне в тяжелом состоянии был переведен в реанимацию
Власти Курской области сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом. Жительница, находившаяся на лечении в инфекционной больнице им. Семашко, скончалась в результате внезапной остановки сердечной деятельности на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщили в администрации региона.
В Курской области вылечили восьмимесячного ребенка с коронавирусной инфекцией, его выписали из областной инфекционной больницы имени Семашко. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, кроме младенца из медучреждения выписали двух взрослых. Всего в регионе зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом.
В Курской области коронавирусом заразился 8-месячный ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсети. По его словам, всего в регионе трое заразившихся. Среди них — семья из двух человек, среди которых — младенец. Эти случаи — первые на территории Курской области.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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