Заразилось 1554 +70

Умерло 6

Выздоровело 329 +28

Болеют сейчас 1219 +42

Летальность 0.39% около 4 чел. на 1000 заболевших

В Курской области, включая Курск, находится 0.67%, 1554 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 329 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1219 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Курске и Курской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Курской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.3 раза в Курской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 4 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Курской области

Карта распространения коронавируса в Курской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Курской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Курской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1554 +70+5% 6 329 +28+9% ▲ 1219+42 11 мая 2020 1484 +74+5% 6 301 +3+1% ▲ 1177+71 10 мая 2020 1410 +71+5% 6 298 +25+9% ▲ 1106+46 9 мая 2020 1339 +71+6% 6 273 +54+25% ▲ 1060+17 8 мая 2020 1268 +71+6% 6 +2+50% 219 +24+12% ▲ 1043+45 7 мая 2020 1197 +68+6% 4 195 +19+11% ▲ 998+49 6 мая 2020 1129 +67+6% 4 176 +42+31% ▲ 949+25 5 мая 2020 1062 +65+7% 4 134 +8+6% ▲ 924+57 4 мая 2020 997 +69+7% 4 126 ▲ 867+69 3 мая 2020 928 +67+8% 4 126 +23+22% ▲ 798+44 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Курской области по дням